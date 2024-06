Roseto degli Abruzzi, 14 giugno. L’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2024 arriva a Roseto degli Abruzzi. Il 15 e 16 giugno, presso il

Bellavista Mare (Lungo Mare Trento 75), è in programma il “Trofeo Cimorosi”, torneo della categoria “Top” del circuito dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport.

Come nell’edizione 2023, anche quest’anno il title Sponsor dell’evento è Estathé, marchio del Gruppo Ferrero che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, senza dimenticare il divertimento. Estathé sarà presente in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2024 per intrattenere e dissetare tifosi e appassionati.

A Roseto degli Abruzzi, quindi, non solo basket. Estathé animerà le pause tra una partita e l’altra proponendo, proprio come durante le sfide di NBA, giochi per poter vincere tanti premi, sorteggiando i partecipanti tra i presenti sulle tribune. La mascotte Estatheo, inoltre, sarà pronta ad incitare il pubblico a tifare le squadre in campo e consegnerà un omaggio firmato Estathé ai primi tre classificati del Torneo. Per i più piccoli, infine, verrà allestito – accanto allo stand Estathé – un campo con mini-canestri per cimentarsi nel gioco del basket e vincere numerosi gadget firmati Estathé.

L’appuntamento al Bellavista Mare a Roseto degli Abruzzi è per sabato 15 giugno al mattino con attività di minibasket sui campi dell’Estathé 3×3 Italia e poi con il torneo “Top” dalle 18.00 alle 23.00. Domenica 16 giugno le sfide si terranno invece a partire dalle 10.00.

Il weekend dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit prevede tanti altri appuntamenti. Il 15 e 16 giugno a Tortona (AL) in programma il Torneo Armana, evento della categoria “Master”, e a Porto Sant’Elpidio (AN) il “Top” Silverback PSE. Inoltre si giocheranno 7 tornei della categoria “Classic” (Empoli, Lucca, Livorno, Cireglio, Belpasso, Malnate, Santeramo in Colle) e uno della categoria “Basic” (Rough Diamondz Tournament a Roma).

A partire dai Quarti di finale, le gare del Torneo Armana andranno in diretta streaming sulla pagina Facebook 3×3 Italia.

L’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit permetterà a tutti i giocatori di acquisire punti validi per il ranking FIBA (Federazione Internazionale di Basket) e di qualificarsi per le Estathé 3×3 Italia Finals di Cesenatico del 2 e 3 agosto, che assegneranno il titolo di Campioni d’Italia 3×3.

Tutti gli aggiornamenti sul circuito – che toccherà 19 regioni italiane per un totale di 130 tornei – sono disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3italiaofficial e su quella Facebook 3×3 Italia. Hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé

Il ranking (ultimo aggiornamento: 13/06)

Maschile

TORTONA EVOLUTION 3X3 – 5430 pt

CONCRETE 3X3 – 4770 pt

ELECTROMERCANTIL GTF – 3330 pt

ALL STAR 3X3 – 3230 pt

THE GOAT TORINO – 2835 pt

PBL GIPUZKOA – 2600 pt

KINGS OF KINGS – 2190 pt

SOVECAR TOYS BOYS – 2160 pt

DRINK’N’DRUNK – 1865 pt

LIVORNO 3X3 PRO TEAM – 1865 pt

Femminile

DAT LADIES – 3545 pt

TEAMUP 3X3 PRO – 3330 pt

CAMPAS ZONE PLUS – 3305 pt

ALL STAR 3X3 – 3230 pt

THE GOAT – 2930 pt

POW(H)ER – 2600 pt

TEAM DOWNTOWN – 2190 pt

LE CAMATTE – 1540 pt

DKB ELITE – 1540 pt

FDC PLAYSPORT – 1260 pt

Qui tutti i tornei dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2024.

I Partner

Estathé

Estathé dal 1972 disseta la voglia di sport. Avvicinarsi al basket 3×3 rappresenta per Estathé l’opportunità di esprimere tutta la sua anima solare. Essere sul territorio da nord a sud della penisola con il Basket 3×3 significa vicinanza a chi pratica il basket, non solo come attività agonistica, ma soprattutto come gioco che muove i sui primi passi nelle piazze, nei cortili, nei rioni di grandi città ma anche di quelle cittadine della bella provincia italiana, uno sport immediato coinvolgente e socializzante, un pallone un canestro e tanti amici. Estathé e Street Basket una passione da mettere in piazza.

Federazione Italiana Pallacanestro

Nata nel 1921, la FIP ha lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare la pallacanestro in Italia applicando le leggi italiane e i regolamenti stabiliti dalla FIBA (Federazione internazionale di basket) recependo l’indirizzamento dato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) cui è affiliata. La FIP organizza, attraverso il proprio Settore Squadre Nazionali, le attività delle Nazionali Senior e Giovanili maschili e femminili. La FIP organizza anche i campionati maschili di Serie A (attraverso la Lega Basket), A2, Serie B (attraverso la Lega Nazionale Pallacanestro) e i campionati di Serie A1, A2 (attraverso la Lega Basket Femminile). La FIP ha una popolazione di circa 170.000 atleti tesserati e circa 150.000 bambini iscritti al Minibasket. Le società sportive affiliate sono più di 3.500.