Genova – Tortona 3×3 Evolution (Torneo Maschile) e The Goat (Femminile) vincono il Torneo 3×3 Porto Antico dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2024 che si è giocato a Genova nella splendida cornice di Piazzale Mandraccio.

Il Torneo 3×3 Porto Antico, evento “Top” del circuito 3×3 organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport, rientrava nel palinsesto degli appuntamenti dedicati a “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” (Genova 2024 Capitale dello Sport ha il patrocinio di Ministero per lo Sport e i Giovani, Ministero del Turismo, Enit, Sport e Salute, Coni, Cip, Ussi).

“La risposta della nostra città – le parole di Alessandra Bianchi, Assessore agli Impianti ed Attività sportive, Turismo del Comune di Genova – è stata, ancora una volta, unica, con un’atmosfera speciale vissuta dai partecipanti in un Porto Antico vestito a festa. Accoglienza calda per tutte le squadre che si sono sfidate nella tappa genovese dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit. Faccio i miei complimenti ai vincitori ed un grande in bocca al lupo a tutti lungo il percorso verso le Finals. Sono felice di poter registrare anche il coinvolgimento di alcune realtà locali per un gioco di squadra, in piena condivisione con i valori dello Sport e con il messaggio che come Capitale Europea dello Sport vogliamo diffondere. Una sinergia, quella tra la nostra Amministrazione e la Federazione Italiana Pallacanestro, che non si ferma qui. L’appuntamento è per il 7 novembre quando Genova ospiterà la Nazionale femminile per la sfida di FIBA Women’s EuroBasket 2025 Qualifiers tra Italia e Repubblica Ceca”.

Nel Torneo 3×3 Porto Antico Maschile, i Tortona 3×3 Evolution (Dario Gay, Flavio Gay, Lorenzo Lovato, Daniele Pesenato) hanno sconfitto in finale 21-18 i Concrete, prendendosi la rivincita sui milanesi che appena un giorno prima li avevano battuti nella finale del Torneo “Top” Tower Kings di Asti.

Nel Torneo Femminile le The Goat (Loredana Ngamene, Margherita Di Meo, Beatrice Moisa, Alexandra Moisa) hanno avuto la meglio in finale sulle Camatte (16-10).

Il 3×3 Porto Antico era uno dei tre Tornei della categoria “Top” dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2024 che si è giocato nel fine settimana, insieme al Tower King di Asti e all’All Star Colosseum di Roma.

Per il terzo anno il title Sponsor del circuito 3×3 Italia è Estathé, marchio del Gruppo Ferrero che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità che sarà presente in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2024. Nel corso di tutto il tour estivo, Estathé intratterrà il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo animazioni e giochi a premi e rinfrescando tutti con il suo gusto unico ed inconfondibile.

Nella due giorni di Genova, parallelamente alla tappa Top dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, si sono svolte anche le Finali Regionali Giovanili 3×3, organizzate dal Comitato Regionale FIP Liguria.

