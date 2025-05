Basket. Estathé 3×3 Italia 2025: si riparte da Alba. Nella quinta edizione oltre 100 tornei

Il basket 3×3 ritorna a infiammare le piazze italiane. Con la conferenza stampa che si è tenuta sui campi allestiti in Piazza Risorgimento ad Alba, è iniziato l’Opening Tournament che inaugura la quinta edizione dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, il circuito dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport.

Non casuale la scelta della location che per il secondo anno di fila ospita l’Opening Tournament, dal momento che la cittadina piemontese è sede storica del Gruppo Ferrero, che da quattro anni, con il proprio marchio Estathé, è Title Sponsor della manifestazione.

Estathé, che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, sarà presente in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2025. Estathé intratterrà il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo animazioni e giochi a premi e rinfrescando tutti con il suo gusto unico ed inconfondibile, quest’anno anche in versione ghiacciolo con Estathé Ice.

L’Opening Tournament dà il via ad un tour che toccherà 18 regioni italiane per un totale di oltre 100 tornei e che porterà fino alle Estathé 3×3 Italia Finals che, dal 30 luglio al 2 agosto, assegneranno il titolo di Campioni di Italia 3×3. L’Opening Tournament vede la partecipazione dei migliori ballers di Italia che si sfideranno per conquistare i primi titoli della stagione, oltre a tante attività per il pubblico e a tutti gli appassionati. Per il torneo maschile, inoltre, l’Opening Tournament assegnerà alla squadra vincitrice un pass per la tappa di Hong Kong del FIBA 3×3 World Tour, il tour più importante del 3×3 al mondo, in programma il 19 e 20 luglio.

Novità anche nella formula dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit con la suddivisione in due circuiti distinti: il circuito Elite, di cui faranno parte i tornei Master e Top, e il circuito Classic. Una struttura pensata per valorizzare ogni sfida e permettere a ogni team di scegliere il percorso più adatto.

Sempre più rilevante la presenza dell’attività giovanile all’interno del circuito, a sottolineare il senso di appartenenza e la voglia di creare un tour sempre più inclusivo e coinvolgente. Come per il Circuito Open, anche a livello giovanile è stato introdotto un sistema di ranking (regionale) e le tappe Top e Master includeranno obbligatoriamente l’attività giovanile. Ad Alba il Torneo Under, organizzato in collaborazione con l’Olimpo Basket Alba, si svolgerà in Piazza San Paolo; nella giornata di lunedì 2 giugno, inoltre, spazio anche all’attività di minibasket.

Inoltre, per il secondo anno consecutivo, il torneo ospiterà SportABILI Alba APS ASD, associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, che promuove lo sport inclusivo e il turismo accessibile per persone con disabilità. SportABILI nasce per offrire alle persone con qualsiasi tipo di disabilità (motoria, sensoriale, intellettiva) la possibilità di praticare attività sportiva e di vivere esperienze turistiche accessibili, una missione che sposa i valori di appartenenza e di inclusività che sono propri della manifestazione.

Gli aggiornamenti sull’evento e sul circuito Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2025 saranno disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3ita e su quella Facebook 3×3 Italia (hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé). Tutte le statistiche delle gare del circuito su FIP Stats.

LE DICHIARAZIONI DELLA CONFERENZA STAMPA

Alberto Gatto, Sindaco del Comune di Alba e Davide Tibaldi Assessore allo Sport del Comune di Alba

“Siamo orgogliosi di ospitare per il secondo anno consecutivo l’Opening Tournament dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, un evento di portata nazionale che conferma Alba come città capace di accogliere e valorizzare i grandi appuntamenti sportivi. L’opening rappresenta uno dei momenti più significativi del circuito, insieme alle finali, e il fatto che sia stato scelto di nuovo il nostro territorio per dare il via alla nuova stagione è un riconoscimento importante per l’intera comunità. Per tre giorni la nostra città si animerà di sport, musica, colori e festa, offrendo a cittadini e turisti un’occasione unica per vivere il basket 3×3 in una cornice speciale come Piazza Risorgimento. Eventi come questo rafforzano il legame tra lo sport e il tessuto urbano e sociale, valorizzando le nostre piazze come luoghi di incontro e condivisione. Ringraziamo organizzatori e sponsor per la collaborazione e la realizzazione di questo evento che contribuisce a rendere Alba sempre più attrattiva.”

Maurizio Bertea, Segretario Generale Federazione Italiana Pallacanestro

“L’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit richiama ogni anno, nelle piazze di tutta Italia, migliaia di appassionati, a dimostrazione concreta di quanto il basket 3×3 stia crescendo in termini di partecipazione, visibilità e valore tecnico.

Questo sviluppo è reso possibile dal lavoro della Federazione Italiana Pallacanestro, dei Promoter e di Master Group Sport, nonché dal supporto di sponsor importanti. La tappa inaugurale assume un valore speciale, essendo Alba la sede di Ferrero, che con il suo marchio Estathé è title sponsor della manifestazione da 4 anni. La FIP sta continuando ad investire per sviluppare il movimento 3×3 in Italia sotto tutti i punti di vista, lavorando sul territorio per quanto riguarda la formazione di arbitri e Ufficiali di Campo e l’attività giovanile, che da quest’anno è strettamente connessa al circuito Open. Anche dal punto di vista digitale abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti dal momento che sarà la FIP a gestire affiliazioni dei Promoter e tesseramento degli atleti direttamente dal portale MyFIP. Inoltre è motivo di grande soddisfazione vedere qui ad Alba atleti e atlete di altissimo livello, alcuni dei quali saranno protagonisti in estate con la maglia delle Nazionali, a conferma del livello tecnico del circuito. Il 3×3 è ormai una realtà consolidata a livello mondiale, vogliamo continuare a migliorare con l’obiettivo di tornare ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.”

Claudio Negri, Allenatore Nazionale 3×3 Maschile

“Indossare la maglia Azzurra è sempre stata una grande emozione, tornare a farlo oggi da allenatore della Nazionale 3×3 è motivo di orgoglio. Appena mi hanno proposto il ruolo non ci ho pensato un secondo, ringrazio la Federazione per la fiducia. Rispetto a 10 anni fa, quando vestivo la maglia della Nazionale 3×3 da atleta, il gioco si è evoluto dal punto di vista fisico, atletico e tattico. So cosa significa indossare questa maglia e metterò la mia esperienza e la mia passione al servizio della squadra per prepararci al meglio in vista della FIBA Europe Cup Qualifier che giocheremo a Kosice, in Slovacchia, il 7 e 8 giugno”.

Fabrizio Gavelli, Presidente e Amministratore Delegato Ferrero Commerciale Italia

“Siamo felici di poter contribuire alla crescita dello Street Basket in Italia perché da sempre siamo vicini al mondo dello sport, ai suoi valori, orgogliosi del coinvolgimento sempre più ampio di tutto il settore giovanile a testimoniare l’importanza dello sport per un corretto stile di vita, come mezzo di conoscenza reciproca, di rispetto e di inclusione, dove prima di ogni risultato conta il divertimento. Estathé sarà pronto a regalare allegria e divertimento in ogni piazza, a dissetare con il suo gusto unico ed inconfondibile, felici che sia Alba, ove Ferrero affonda le sue radici, sede dell’Opening Tournament 2025”.

Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport

“Siamo molto contenti di essere ritornati qui ad Alba, in questa storica e meravigliosa piazza, e iniziare proprio da qui la quinta edizione dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit. Un circuito sempre più in crescita, con numeri straordinari e capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo. Anche quest’anno avremo oltre 100 tornei in tutta Italia a dimostrazione continua del grande e costante lavoro svolto da Federazione Italiana Pallacanestro e Master Group Sport, insieme a tutti i promoter. Un ringraziamento particolare al Gruppo Ferrero, che con il suo marchio Estathé, ci accompagna anche quest’anno come title sponsor del circuito.”

IL TITLE SPONSOR DEL CIRCUITO

Estathé dal 1972 disseta la voglia di sport. Avvicinarsi al basket 3×3 rappresenta per Estathé l’opportunità di esprimere tutta la sua anima solare. Essere sul territorio da nord a sud della penisola con il Basket 3×3 significa vicinanza a chi pratica il basket, non solo come attività agonistica, ma soprattutto come gioco che muove i sui primi passi nelle piazze, nei cortili, nei rioni di grandi città ma anche di quelle cittadine della bella provincia italiana, uno sport immediato coinvolgente e socializzante, un pallone un canestro e tanti amici.

Estathé e Street Basket una passione da mettere in piazza.

Com. Stam. + foto FIP