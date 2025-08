Riccione – Pallacanestro Trieste (Maschile) e Le M.A.N. no Man (Femminile) sono le formazioni Campioni d’Italia 3×3 2025 per la categoria Under 18. Ad entrambe le squadre e le società vanno le congratulazioni del presidente FIP Giovanni Petrucci.

Nelle Estathé 3×3 Italia Finals che si stanno giocando a Riccione, la squadra triestina (Zeno Cinquepalmi, Pietro Colussi, Niccolò De Grassi, Emanuele Martucci) ha battuto nella finalissima Quattromura (Daniele Bresinski, Samuele Iacopini, Cosimo Lancioni Leonardo Spagnoli), formazione toscana, 15-12. Al terzo posto Scappiamo da gara (Veneto) che ha sconfitto Latina Basket 21-15.

Nel Torneo Femminile, Le M.A.N. no Man (Martina Cotellessa, Elena Gelsomini, Nicole Manizza, Justine Nardoni), squadra marchigiana, ha sconfitto in finale Parma BK Project (Ilaria Cavatuzzi, Giulia Donati, Ashianti Martellotta, Martina Piazza) 9-5. Terzo posto per The Goat Torino, che ha superato Basket Roma 14-8.

Zeno Cinquepalmi (Pall. Trieste) MVP nel Torneo Maschile, Nicole Manizza (Le M.A.N. no Man) in quello Femminile.

Le Estathé 3×3 Italia Finals 2025 sono un evento patrocinato dal Comune di Riccione e rientrano nel cartellone degli eventi sportivi sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.

Tutti gli aggiornamenti sul circuito sono disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3ita su quella Facebook 3×3 Italia (hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé). Play by Play e statistiche delle gare delle Estathé 3×3 Italia Finals su FIP Stats.

Per il quarto anno consecutivo il Title Sponsor del 3×3 Italia Streetbasket Circuit è Estathé, marchio del Gruppo Ferrero che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, senza dimenticare il divertimento. Estathé, che è stato protagonista nelle varie tappe del circuito 2025, sarà presente anche all’atto conclusivo di Riccione, intrattenendo il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo animazioni e giochi a premi e rinfrescando tutti con il suo gusto unico e inconfondibile, quest’anno anche in versione ghiacciolo con Estathé Ice. La mascotte Estatheo, inoltre, sarà pronta a incitare il pubblico e a tifare le squadre in campo. Per i più piccoli, infine, verrà allestito – accanto allo stand Estathé – uno spazio con mini-canestri per cimentarsi nel gioco del basket e vincere numerosi gadget firmati Estathé.

I tabellini delle Finali 1°-2° posto

Finale Maschile

Pall. Trieste (FVG)-Quattromura (TOS) 15-12

Pall. Trieste: Colussi 1, Cinquepalmi 9, Degrassi, Martucci 5

Quattromura: Spagnoli 3, Iacopini 4, Bresinski 3, Lancioni 2

Finale Femminile

Le M.A.N. no Man (MAR)-Parma BK Project (ER) 9-5

Le M.A.N. no Man: Nardoni, Gelsomini 6, Cotellessa, Manizza 3

Parma BK Project: Piazza 1, Donati, Martellotta 1, Cavazzuti 3

I risultati

Under 18 Maschile

Quarti di finale

Pall. Trieste (FVG)-Stepback Zena RTL (LIG) 14-8

Scappiamo da gara (VEN)-Sballati del tiro (MAR) 15-10

Panormus (SIC)-Latina Basket (LAZ) 7-9

Quattromura (TOS)-Eteila (VDA) 19-15

Semifinali

Pall. Trieste (FVG)-Scappiamo da gara (VEN) 21-19

Latina Basket (LAZ)-Quattromura (TOS) 17-21

Finale 3°-4° posto

Scappiamo da gara (VEN)-Latina Basket (LAZ) 21-15

Finale 1°-2° posto

Pall. Trieste (FVG)-Quattromura (TOS) 15-12

Under 18 Femminile

Quarti di Finale

Basket Roma (LAZ)-Ca ’75 BK Casalnuovo (CAM) 14-9

Pegli 3×3 (CAL)-Le M.A.N. no Man (MAR) 9-10

BK Pegli 3×3 (LIG)-Parma BK Project (ER) 4-12

The Goat Torino (LOM)-Cetriolini di stagione (VEN) 9-5

Semifinali

Basket Roma (LAZ)-Le M.A.N. no Man (MAR) 5-9

Parma BK Project (ER)-The Goat Torino (LOM) 7-3

Finale 3°-4° posto

Basket Roma (LAZ)-The Goat Torino (LOM) 8-14

Finale 1°-2° posto

Le M.A.N. no Man (MAR)-Parma BK Project (ER) 9-5

Com. Stam. + foto FIP