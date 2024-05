Basket – Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2024. Al via da Alba la quarta edizione

Alba – Con la conferenza stampa che si è tenuta ad Alba, sul playground allestito in Piazza Risorgimento, è partita la quarta edizione dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, il circuito dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport.

Non casuale la scelta della location che da oggi a domenica 2 giugno ospita la quarta edizione del circuito federale 3×3. La cittadina piemontese è infatti la sede storica del Gruppo Ferrero, che da ormai tre anni, con il proprio marchio Estathé, è title sponsor della manifestazione.

Estathé, che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, sarà presente in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2024. Estathé intratterrà il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo animazioni e giochi a premi e rinfrescando tutti con il suo gusto unico ed inconfondibile.

Maurizio Bertea, Segretario Generale Federazione Italiana Pallacanestro

“Siamo molto contenti di iniziare la nuova stagione del 3×3 Italia Streetbasket Circuit da Alba, casa del Gruppo Ferrero che il con proprio marchio Estathé è title sponsor della manifestazione. La Federazione Italiana Pallacanestro ha creduto nel 3×3 fin dai suoi albori e, condividendo la visione d’insieme con FIBA, sta continuando ad investire per sviluppare il movimento 3×3 in Italia. Lo sta facendo grazie al supporto di Ferrero e di Master Group Sport, suo advisor commerciale e importante compagno di viaggio nell’organizzazione del circuito. L’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit sta aumentando, anno dopo anno, i propri numeri e la quarta edizione raggiungerà cifre record, con 130 tappe su tutto il territorio italiano. A dimostrazione della crescita esponenziale del circuito, non solo in termini numerici ma anche e soprattutto qualitativi, la Federazione Italiana Pallacanestro nel prossimo futuro individuerà tra gli atleti che vi partecipano coloro che rappresenteranno il nostro Paese nelle manifestazioni internazionali, con l’obiettivo di tornare il prima possibile ai Giochi Olimpici dopo l’ottimo sesto posto ottenuto a Tokyo dalle nostre ragazze. Colgo l’occasione per augurare a tutti una grande estate di 3×3 e di divertimento”.

Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport

“Siamo molto orgogliosi di presentare oggi, in questa storica location, la quarta edizione del circuito. Attraverseremo tutta l’Italia, da Nord a Sud, con 130 tornei: numeri straordinari per un circuito in continua e costante ascesa e che coinvolge un pubblico eterogeneo. Il tutto è frutto del grande lavoro svolto da Federazione Italiana Pallacanestro e Master Group Sport, e grazie al continuo supporto dei partner, in particolar modo del Gruppo Ferrero, che con il suo marchio Estathé, è title sponsor dell’evento da ormai tre anni”.

Alessandra Tava, giocatrice Geas Sesto San Giovanni

“Sono cresciuta a non troppi chilometri da qui, a Castelnuovo Scrivia. Anche se sono andata via da casa tanti anni fa, sono sempre molto legata alla mia terra e quindi sono molto contenta nel vedere che un circuito 3×3 in continua crescita come quello federale parta proprio dal Piemonte. Ho iniziato a giocare a basket nel campetto che mio padre aveva costruito in giardino e sono andata avanti a gare di tiro sul cemento per diversi anni. La mia passione per la pallacanestro è nata nei playground e me la porto dietro tutt’oggi. La prima cosa che traspare vedendo una partita di 3×3 credo sia proprio questa, la passione. Ho avuto la fortuna di giocare due mondiali universitari 3×3 con la maglia della Nazionale, in Serbia e in Brasile, due esperienze che mi porterò dietro per sempre perché vestire la maglia Azzurra è qualcosa di speciale. In quegli anni il 3×3 era ancora uno sport di “nicchia”, sono davvero felice che oggi sia diventato una disciplina olimpica perché penso che abbia tutte le caratteristiche per meritare palcoscenici importanti”.

Alla conferenza stampa era presente anche il vice segretario della FIP Graziano Martinelli.

L’Opening Tournament nella cittadina piemontese darà il via ad un tour che toccherà 19 regioni italiane per un totale di 130 tornei e che porterà fino alle Estathé 3×3 Italia Finals che il 2-3 agosto assegneranno il titolo di Campioni di Italia 3×3. L’Opening Tournament vedrà la partecipazione dei migliori ballers di Italia che si sfideranno per conquistare i primi titoli della stagione, dividendosi un importante montepremi. Per il torneo maschile, inoltre, l’Opening Tournament assegnerà alla squadra vincitrice un pass per la tappa di Losanna del FIBA 3×3 World Tour, il tour più importante del 3×3 al mondo, in programma il 16 e 17 agosto.

Oltre al Title Sponsor Estathé, diversi gli Official Partner che affiancano Federazione Italiana Pallacanestro e Master Group Sport nella valorizzazione del 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2024: Macron (Sponsor Tecnico), Parmigiano Reggiano, Corriere dello Sport (Media Partner), Ennova, Uliveto, Elvas, MGX, Pick-Roll, Sixtus, NBN23/FIP Stats.

Official Partner dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2024 anche Locauto Group, azienda leader nel settore del noleggio di auto e furgoni, che sarà presente nelle principali tappe del circuito, a partire dall’Opening Tournament di Alba fino alle Finals di agosto. Grazie ai veicoli forniti da Locauto Group raggiungeremo tutte le tappe, spostandoci per tutto il territorio italiano, da Nord a Sud.

Nella tre giorni di Alba si svolgerà, presso i campi della Zona H, anche il Jamboree minibasket organizzato dal Settore Giovanile Minibasket della Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con l’Olimpo Basket Alba. La stessa società piemontese ha anche organizzato l’Estathé 3×3 Streetbasket Juniores Tournament, torneo giovanile riservato alle categorie Under 19, U17, U15, U14 e U13 Maschili e Femminili. Nella mattinata di sabato, inoltre, spazio all’attività sportiva organizzata da SportABILI Alba APS ASD, associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro che promuove lo sport inclusivo per persone con disabilità.

I tornei del circuito sono stati suddivisi, in base al livello agonistico, in quattro fasce: Master, Top, Classic e Basic. Ogni Torneo permetterà ai ballers di acquisire punti validi per il ranking FIBA e costituirà una tappa per la qualificazione alle Finals.

Tutti gli aggiornamenti sull’evento e sul circuito Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2024 saranno disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3italiaofficial e su quella Facebook 3×3 Italia. Hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé

Qui tutti i tornei dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2024.

Il Title sponsor del circuito – Estathé

Estathé dal 1972 disseta la voglia di sport. Avvicinarsi al basket 3×3 rappresenta per Estathé l’opportunità di esprimere tutta la sua anima solare. Essere sul territorio da nord a sud della penisola con il Basket 3×3 significa vicinanza a chi pratica il basket, non solo come attività agonistica, ma soprattutto come gioco che muove i sui primi passi nelle piazze, nei cortili, nei rioni di grandi città ma anche di quelle cittadine della bella provincia italiana, uno sport immediato coinvolgente e socializzante, un pallone un canestro e tanti amici. Estathé e Street Basket una passione da mettere in piazza.

