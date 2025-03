Basket. EuroBasket 2025. Domani a Riga il sorteggio dei gironi (ore 14.00, live YouTube FIBA). I criteri: Italia nel seed 3

Domani, giovedì 27 marzo alle ore 14.00 a Riga (live sul canale YouTube FIBA a questo link) avrà luogo la cerimonia del sorteggio dei Gironi di EuroBasket 2025, il Campionato europeo che si disputerà dal 27 agosto al 14 settembre 2025 a Riga in Lettonia (un girone e le fasi finali), a Katowice in Polonia (un girone), a Tampere in Finlandia (un girone) e a Limassol a Cipro (un girone).

Il sorteggio servirà a determinare quattro Gironi da sei squadre ciascuno da cui usciranno le 16 formazioni, le prime quattro classificate di ogni raggruppamento, che daranno vita alla fase ad eliminazione diretta.

FIBA ha diviso le 24 squadre qualificate a EuroBasket 2025 in sei fasce di merito (seed) seguendo l’ultimo aggiornamento del ranking europeo: l’Italia è in terza fascia insieme a Montenegro, Polonia e Cechia.

I Paesi ospitanti (Lettonia, Finlandia, Cipro e Polonia) e i loro partner (rispettivamente Estonia, Lituania, Grecia e Islanda) verranno inserite in due urne separate. Il sorteggio procederà poi distribuendo le rimanenti Nazionali secondo l’ordine dei seed dal numero 6 al numero 1.

Ad ogni squadra verrà poi assegnato un numero da 1 a 6 per poter comporre il calendario delle gare.

Già noto prima del sorteggio

L’Italia non potrà essere sorteggiata in Polonia, nè in Gironi con Cechia e Montenegro, perché facenti parte dello stesso seed (seed 3).

A Katowice, oltre ai padroni di casa e alla Nazionale partner Islanda, finirà automaticamente la Slovenia (seed 2).

Per decisione FIBA, la Turchia non potrà essere sorteggiata nel Girone di Limassol a Cipro.



Il Girone A si giocherà a Riga in Lettonia, il Girone B a Tampere (Finlandia), il Girone C a Limassol (Cipro) e il Girone D a Katowice (Polonia).

Seedings

Seed 1: Serbia, Germania, Francia, Spagna

Seed 2: Lettonia, Lituania, Slovenia, Grecia

Seed 3: Italia, Montenegro, Polonia, Cechia

Seed 4: Finlandia, Georgia, Turchia, Israele

Seed 5: Belgio, Bosnia Erzegovina, Estonia, Gran Bretagna

Seed 6: Svezia, Islanda, Portogallo, Cipro

EuroBasket 2025

Quella della prossima estate, sarà la 42esima edizione del Campionato europeo organizzato da FIBA, il terzo ospitato da quattro nazioni diverse. Per l’Italia si tratta della la partecipazione numero 39 a partire dal 1935. Meglio degli Azzurri solo la Francia, con una partecipazione in più. Prima volta in assoluto per Cipro, che ospiterà uno dei quattro gironi della manifestazione.