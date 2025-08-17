Basket. Europeo U16 maschile. Italia-Slovenia 71-79 (Ventura 15) Azzurri quarti, qualificati alla World CUP U17 2026

Coach Mangone: “Superati i nostri limiti, Mondiale meritatissimo” . Un quarto posto da applaudire. Nella sfida per il Bronzo contro la Slovenia, l’Italia viene sconfitta per 79-71. Non arriva la Medaglia, ma questa squadra ha disputato il torneo di Tbilisi (Georgia) da vera protagonista, battendo squadre super accreditate – Germania agli Ottavi e Francia ai Quarti su tutte – e staccando il pass per il Mondiale Under 17 2026, in programma in Turchia dal 29 giugno al 7 luglio.

Insieme all’Italia, l’Europa sarà rappresentata al FIBA U17 World Cup 2026 da Serbia, Lituania, Slovenia e Francia. Miglior realizzatore Azzurro è stato Simone Ventura con 15 punti. Doppia doppia per Alessandro Alba (12 punti e 11 rimbalzi). Sono 14 i punti di Mattia Ruggeri. Mario Machetti 11 assist e 8 punti.

L’Oro Europeo è andato alla Serbia, che nella Finalissima ha sconfitto la Lituania 99-86.

Nel miglior quintetto dell’Europeo sono stati votati l’MVP Nikola Kusturica (Serbia), Petar Bjelica (Serbia), Gabrielius Buivydas (Lituania), Nathan Soliman (Francia) e Lun Jarc (Slovenia). Retrocedono in Division B Estonia, Finlandia e Svizzera.



Queste le parole di coach Giuseppe Mangone: “Questa squadra ha superato i propri limiti, ha giocato partite contro formazioni forti, molto forti. E le ha battute. E’ chiaro che terminare un percorso del genere con una Medaglia avrebbe reso tutto più dolce. Ma l’amarezza per la sconfitta di oggi, questi ragazzi la devono cancellare al più presto. Quello che rimane è il torneo che hanno giocato. Il livello che hanno affrontato è servito anche per maturare ancora di più, e avere la consapevolezza su dove bisogna lavorare per migliorarsi. Si sono guadagnati il diritto di giocare un Mondiale, sono sicuro che la prossima stagione scenderanno in campo ancora con più voglia di apprendere e farsi trovare pronti a quel bellissimo appuntamento internazionale che li aspetta“.

La cronaca

Posta in palio alta, e gara che si accende subito. Nel primo quarto la Slovenia è pressoché perfetta dall’arco (5/7, chiuderà l’incontro con un possente 44%), e con l’ultima tripla di Rupnik sulla sirena si porta sul 26-22. Prima del canestro di fine periodo, l’Italia aveva accorciato le distanze prima con Ruggeri e Sguazzin, bravi a imporsi nel pitturato, e poi con le triple di Ronci e Nicolodi, che ci avevano portato al minimo di -1 (20-21).



Ancora Ruggeri sugli scudi nel secondo quarto, con la tripla e il gioco da 3 che rimettono le squadre in perfetta parità (28-28 al minuto 14). L’Italia difende forte, sono tante le palle recuperate e gli errori indotti nell’attacco sloveno. In due occasioni, difende anche troppo “forte”, e arrivano i due antisportivi che permettono alla Slovenia di tornare avanti (38-33) dopo che i due liberi di Ventura avevano griffato il primo vantaggio Azzurro. Negli ultimi scampoli del periodo la squadra di coach Gornjec ritrova fiducia, e le triple di Jarc e Rupnik mandano le due squadre negli spogliatoi sul +7 Slovenia (44-37).



E’ ancora Jarc, ed ancora dall’arco, a prendersi il palcoscenico. Il n. 13 sloveno segna le due triple consecutive che valgono il maggiore gap fra le due squadre dalla palla a due (42-53). Momento cruciale della gara, e gli Azzurri avrebbero bisogno di andare a segno nelle tante occasioni che si guadagna nel pitturato. La retina però si muove poche volte, e a 10 minuti dalla fine siamo ancora costretti ad inseguire (51-60).



Le nostre percentuali rimangono basse, ma la difesa ci tiene a galla e a 5 minuti dalla conclusione il layup di Alba ci porta a -4 (60-64). Riusciamo anche ad andare ad un solo possesso di svantaggio (Milazzo per il 63-66), ma la Slovenia ci punisce ancora dall’arco, e i 9 punti di spread con cui entriamo nell’ultimo minuto non sono più recuperabili. Anche oggi, come contro la Lituania,

Slovenia-Italia 79-71 (26-22, 18-15, 16-14, 19-20)

Slovenia: Godec (), Pejic Rupnik 14 (2/5, 2/3), Slapnik 1 (0/1, 0/1), Trsan* 6 (1/2, 0/3), Hegic, Ogorevc ne, Anderlic (0/1, 0/1), Pregl* 9 (3/6 da tre), Rezec* 16 (2/3, 3/8), Jarc* 27 (5/6, 4/5), Ilic 2 (1/5), Roznik* 4 (2/4). All: Gornjec.

Italia: Nicolodi 6 (0/5, 2/6), Milazzo* 2 (1/3, 0/3), Chouenkam* 1 (0/2), Ruggeri* 14 (4/7, 1/3), Ventura* 15 5/6, 0/2), Papale ne, Compaore 2 (1/1, 0/1), Ronci 5 (1/5, 1/3)), Alba 12 (5/5), Sguazzin 6 (2/4), Machetti* 8 (3/11, 0/4). All. Mangone.

Arbitri: Alakbar Hasanov (Azerbaigian), Orhan Cagri Hekimoglu (Turchia), Aurimas Borusas, (Lituania)

Classifica Finale

1*. Serbia

2*. Lituania

3*. Slovenia

4*. ITALIA

5*. Francia

6. Lettonia

7. Turchia

8. Spagna

9. Germania

10. Grecia

11. Georgia

12. Romania

13. Israele

14. Estonia

15. Finlandia

16. Svizzera

* Squadre qualificate a FIBA World Cup U17 2026

I tabellini

Prima giornata

Romania-Italia 69-105 (16-25, 15-25, 15-20, 23-35)

Romania: Tancau 6 (3/4), Kovacs 4 (2/3, 0/1), Gae* 10 (2/2, 1/3), Lapuste 3 (1/2, 0/2), Banica* 25 (9/18), Bernat (0/3), Miron* 2 (1/3, 0/2), Stanescu* 1 (0/2 da tre), Iordachescu 2 (1/3), Borcan* 14 (7/8), Ardeleanu (0/2), Serban 2 (1/5). All. Ivan

Italia: Nicolodi 21 (3/4, 5/8), Milazzo 11 (3/3, 1/3), Chouenkam 4 (2/4), Ruggeri* 5 (2/5, 0/3), Bonomi* 5 (2/5, 0/3), Ventura* 12 (4/7, 1/2), Papale 4 (2/3, 0/2), Compaore 7 (2/2, 0/2), Ronci* 11 (4/7, 0/1), Alba* 6 (3/3), Sguazzin 10 (5/7), Machetti 9 (2/4 da tre). All. Mangone

Arbitri: Roko Hordov (Croazia), Elias Anttonen, (Finlandia), Martin Demierre (Svizzera)



Seconda giornata

Italia-Lettonia 49-70 (15-20, 12-15, 14-16, 8-19)

Italia: Nicolodi 5 (2/2, 0/4), Milazzo* 2 (0/4), Chouenkam (0/1), Ruggeri* 4 (2/7), Bonomi* (0/1, 0/1), Ventura 7 (2/4, 0/1), Papale (0/2, 0/1), Compaore 5 (1/3, 1/2), Ronci* 8 (4/10), Alba* (0/1), Sguazzin 14 (6/11), Machetti 4 (2/8, 0/4). All. Mangone

Lettonia: Kesteris* 11 (5/10, 0/1), Pogins* 6 (2/6), Latisevs 6 (0/1, 2/3), Vilcans* 4 (2/3), Steckis ne, Jahovics* 14 (2/4, 3/5), Berrouet 16 (6/7), Fibigs 2 (0/3 da tre), Hlebovickis ne, Berzins (0/2), Jeromanovs* 4 (2/5, 0/2), Krastins 7 (2/3, 1/4). All. Slesers

Arbitri: Orhan Cagri Hekimoglu (Turchia), Aurimas Borusas, (Lituania), Tomasz Wit Langowski (Polonia)



Terza giornata

Grecia-Italia 57-66 (16-16, 12-21, 10-11, 19-18)

Grecia: Zoupas* 18 (3/7, 1/5), Manis* 6 (1/6, 0/1), Asonitis 7 (3/7, 0/2), Vontas 6 (2/5 da tre), Papaioannou* 7 (1/6, 1/3), Meggos* (0/1 da tre), Sigalas 4 (2/2), Ioannidis* 6 (3/7), Nousios 3 (0/2), Tziano ne, Messiniotis (0/1), Kapirelis (0/1). All. Misiakos

Italia: Nicolodi 10 (1/1, 2/8), Milazzo 6 (2/4 da tre), Chouenkam*, Ruggeri* 12 (3/6, 1/3), Bonomi* 4 (2/3, 0/1), Ventura 8 (3/6, 0/1), Papale 2 (0/1 da tre), Compaore* 5 (1/4, 1/1), Ronci* 1 (0/2, 0/1), Alba 3 (1/2), Sguazzin 4 (1/3), Machetti 11 (1/4, 2/6). All. Mangone

Arbitri: Orhan Cagri Hekimoglu (Turchia), Domen Krajnc (Slovenia), Martin Demierre, (Svizzera)



Ottavo di finale

Italia-Germania 85-65 (22-14, 25-17, 16-18, 22-16)

Italia: Nicolodi 24 (2/3, 6/10), Milazzo 7 (0/1, 2/4), Chouenkam* 4 (2/2), Ruggeri* 2 (0/2), Bonomi ne, Ventura 15 (5/9, 0/1), Papale, Compaore 4 (2/4), Ronci* 6 (3/8, 0/3), Alba 9 (4/7), Sguazzin (0/1), Machetti 14 (3/4, 2/5). All. Mangone

Germania: Drucke* 4 (2/3, 0/3), Tchouaffe* 7 (3/4, 0/4), Volf 2 (0/1, 0/2), Heithausen(0/5, 0/1), Viehofer, Rieck 6 (1/4, 1/3), Klaric* 8 (0/2, 2/6), Jerkic 6 (3/6, 0/1), Youdom* 16 (1/1, 4/7), Plato* 12 (3/4, 1/1), Bock, Beard 4 (2/4). All. Bauermann

Arbitri: Orhan Cagri Hekimoglu (Turchia), Elias Anttonen (Finlandia), Danys Povorozniuk (Ucraina)

Quarto di finale

Francia-Italia 73-76 (28-23, 13-16, 20-17, 12-20)

Francia: Sanz 11 (4/7, 1/3), Ahanda* (0/1), Nangah 8 (1/4), Traore 2, Pierrot, Gruszka 2 (0/2 da tre), Soliman* 21 (8/12, 1/6), Fordwuo ne, Nougha* (0/1), Fabien, Yangala* 13 (6/9), Towo-Nansi* 16 (2/5, 3/11). All. Absalon

Italia: Nicolodi 14 (1/5, 3/6), Milazzo 4 (0/1), Chouenkam* (0/3), Ruggeri* 9 (2/5, 1/1), Bonomi ne, Ventura* (0/4, 0/1), Papale ne, Compaore* (0/1 da tre), Ronci 13 (4/7, 1/2), Alba 6 (3/5), Sguazzin 3 (1/4), Machetti* 27 (6/7, 5/10). All. Mangone

Arbitri: Ritvars Helmsteins (Lettonia), Roko Hordov (Croazia), Hendrik Laas (Estonia)



Semifinale

Lituania-Italia 91-81 (27-17, 17-17, 29-24, 18-23)

Lituania: Buyvidas* 17 (4/8, 2/5), Erlickis 9 (4/4), Sabeckas 16 (2/4, 1/4), Lukosiunas ne, Veliulis (0/1), Birzinis* 8 (2/2), Kurta 8 (1/1, 0/1, Stankevicius* 8 (0/1, 2/2), Rascius* 6 (2/4), Siskauskas* 16 (3/6, 2/4), Sinica (0/1), Kicas 3 (072, 1/2). All. Tarasevicius

Italia: Nicolodi 11 (0/5, 3/10), Milazzo 9 (1/3, 2/4), Chouenkam2 (1/1), Ruggeri 7 (2/6, 1/1), Ventura* 11 (5/8, 0/2), Papale ne, Compaore* 11 (4/6, 1/3), Ronci 5 (1/4, 0/2), Alba 1, Sguazzin 14 (7/13), Machetti* 10 (3/5, 1/6). All. Mangone

Arbitri: Alakbar Hasanov (Azerbaigian), Ioannis Agrafiotis (Grecia), Sava Cetkovic (Montenegro)



Albo d’Oro

2025 Serbia

2024 Francia

2023 Spagna

2022 Lituania

2019 Spagna

2018 Croazia

2017 Francia

2016 Spagna

2015 Bosnia Erzegovina

2014 Francia

2013 Spagna

Finali

Data Gara Risultato Stat. Live Finale 3° posto – SloveniaVS Italia 79 – 71 Finale 1° posto – SerbiaVS Lituania 99 – 86

Nazionale Under 16 Maschile

I CONVOCATI

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 2 Nicolodi Leonardo 2009 197 G Pall. Olimpia Milano 6 Milazzo Marco 2009 189 G Virtus Pall. Bologna 7 Chouenkam Andrea 2009 201 A Pall. Trieste 2004 8 Ruggeri Mattia 2009 203 A Basket Santarcangelo 9 Bonomi David Jack 2009 191 G Oneteam Basket Forli’ 10 Ventura Simone 2009 196 PM Pallacanestro Cantu’ 12 Papale Filippo 2009 179 PM CAB Stamura Basket Ancona 13 Compaore Farid 2010 193 A Pall. Olimpia Milano 19 Ronci Nicolo’ 2009 191 G Basket Santarcangelo 21 Alba Alessandro 2009 200 A/C Aquila Basket Trento 32 Sguazzin Mattia 2010 200 G Pall. Olimpia Milano 68 Machetti Mario 2009 183 PM Aquila Basket Trento

Com. Stam. + foto FIP