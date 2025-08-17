Basket. Europeo U16 maschile. Italia-Slovenia 71-79 (Ventura 15) Azzurri quarti, qualificati alla World CUP U17 2026
Coach Mangone: “Superati i nostri limiti, Mondiale meritatissimo” . Un quarto posto da applaudire. Nella sfida per il Bronzo contro la Slovenia, l’Italia viene sconfitta per 79-71. Non arriva la Medaglia, ma questa squadra ha disputato il torneo di Tbilisi (Georgia) da vera protagonista, battendo squadre super accreditate – Germania agli Ottavi e Francia ai Quarti su tutte – e staccando il pass per il Mondiale Under 17 2026, in programma in Turchia dal 29 giugno al 7 luglio.
Insieme all’Italia, l’Europa sarà rappresentata al FIBA U17 World Cup 2026 da Serbia, Lituania, Slovenia e Francia. Miglior realizzatore Azzurro è stato Simone Ventura con 15 punti. Doppia doppia per Alessandro Alba (12 punti e 11 rimbalzi). Sono 14 i punti di Mattia Ruggeri. Mario Machetti 11 assist e 8 punti.
L’Oro Europeo è andato alla Serbia, che nella Finalissima ha sconfitto la Lituania 99-86.
Nel miglior quintetto dell’Europeo sono stati votati l’MVP Nikola Kusturica (Serbia), Petar Bjelica (Serbia), Gabrielius Buivydas (Lituania), Nathan Soliman (Francia) e Lun Jarc (Slovenia). Retrocedono in Division B Estonia, Finlandia e Svizzera.
Queste le parole di coach Giuseppe Mangone: “Questa squadra ha superato i propri limiti, ha giocato partite contro formazioni forti, molto forti. E le ha battute. E’ chiaro che terminare un percorso del genere con una Medaglia avrebbe reso tutto più dolce. Ma l’amarezza per la sconfitta di oggi, questi ragazzi la devono cancellare al più presto. Quello che rimane è il torneo che hanno giocato. Il livello che hanno affrontato è servito anche per maturare ancora di più, e avere la consapevolezza su dove bisogna lavorare per migliorarsi. Si sono guadagnati il diritto di giocare un Mondiale, sono sicuro che la prossima stagione scenderanno in campo ancora con più voglia di apprendere e farsi trovare pronti a quel bellissimo appuntamento internazionale che li aspetta“.
La cronaca
Posta in palio alta, e gara che si accende subito. Nel primo quarto la Slovenia è pressoché perfetta dall’arco (5/7, chiuderà l’incontro con un possente 44%), e con l’ultima tripla di Rupnik sulla sirena si porta sul 26-22. Prima del canestro di fine periodo, l’Italia aveva accorciato le distanze prima con Ruggeri e Sguazzin, bravi a imporsi nel pitturato, e poi con le triple di Ronci e Nicolodi, che ci avevano portato al minimo di -1 (20-21).
Ancora Ruggeri sugli scudi nel secondo quarto, con la tripla e il gioco da 3 che rimettono le squadre in perfetta parità (28-28 al minuto 14). L’Italia difende forte, sono tante le palle recuperate e gli errori indotti nell’attacco sloveno. In due occasioni, difende anche troppo “forte”, e arrivano i due antisportivi che permettono alla Slovenia di tornare avanti (38-33) dopo che i due liberi di Ventura avevano griffato il primo vantaggio Azzurro. Negli ultimi scampoli del periodo la squadra di coach Gornjec ritrova fiducia, e le triple di Jarc e Rupnik mandano le due squadre negli spogliatoi sul +7 Slovenia (44-37).
E’ ancora Jarc, ed ancora dall’arco, a prendersi il palcoscenico. Il n. 13 sloveno segna le due triple consecutive che valgono il maggiore gap fra le due squadre dalla palla a due (42-53). Momento cruciale della gara, e gli Azzurri avrebbero bisogno di andare a segno nelle tante occasioni che si guadagna nel pitturato. La retina però si muove poche volte, e a 10 minuti dalla fine siamo ancora costretti ad inseguire (51-60).
Le nostre percentuali rimangono basse, ma la difesa ci tiene a galla e a 5 minuti dalla conclusione il layup di Alba ci porta a -4 (60-64). Riusciamo anche ad andare ad un solo possesso di svantaggio (Milazzo per il 63-66), ma la Slovenia ci punisce ancora dall’arco, e i 9 punti di spread con cui entriamo nell’ultimo minuto non sono più recuperabili. Anche oggi, come contro la Lituania,
Slovenia-Italia 79-71 (26-22, 18-15, 16-14, 19-20)
Slovenia: Godec (), Pejic Rupnik 14 (2/5, 2/3), Slapnik 1 (0/1, 0/1), Trsan* 6 (1/2, 0/3), Hegic, Ogorevc ne, Anderlic (0/1, 0/1), Pregl* 9 (3/6 da tre), Rezec* 16 (2/3, 3/8), Jarc* 27 (5/6, 4/5), Ilic 2 (1/5), Roznik* 4 (2/4). All: Gornjec.
Italia: Nicolodi 6 (0/5, 2/6), Milazzo* 2 (1/3, 0/3), Chouenkam* 1 (0/2), Ruggeri* 14 (4/7, 1/3), Ventura* 15 5/6, 0/2), Papale ne, Compaore 2 (1/1, 0/1), Ronci 5 (1/5, 1/3)), Alba 12 (5/5), Sguazzin 6 (2/4), Machetti* 8 (3/11, 0/4). All. Mangone.
Arbitri: Alakbar Hasanov (Azerbaigian), Orhan Cagri Hekimoglu (Turchia), Aurimas Borusas, (Lituania)
Classifica Finale
1*. Serbia
2*. Lituania
3*. Slovenia
4*. ITALIA
5*. Francia
6. Lettonia
7. Turchia
8. Spagna
9. Germania
10. Grecia
11. Georgia
12. Romania
13. Israele
14. Estonia
15. Finlandia
16. Svizzera
* Squadre qualificate a FIBA World Cup U17 2026
I tabellini
Prima giornata
Romania-Italia 69-105 (16-25, 15-25, 15-20, 23-35)
Romania: Tancau 6 (3/4), Kovacs 4 (2/3, 0/1), Gae* 10 (2/2, 1/3), Lapuste 3 (1/2, 0/2), Banica* 25 (9/18), Bernat (0/3), Miron* 2 (1/3, 0/2), Stanescu* 1 (0/2 da tre), Iordachescu 2 (1/3), Borcan* 14 (7/8), Ardeleanu (0/2), Serban 2 (1/5). All. Ivan
Italia: Nicolodi 21 (3/4, 5/8), Milazzo 11 (3/3, 1/3), Chouenkam 4 (2/4), Ruggeri* 5 (2/5, 0/3), Bonomi* 5 (2/5, 0/3), Ventura* 12 (4/7, 1/2), Papale 4 (2/3, 0/2), Compaore 7 (2/2, 0/2), Ronci* 11 (4/7, 0/1), Alba* 6 (3/3), Sguazzin 10 (5/7), Machetti 9 (2/4 da tre). All. Mangone
Arbitri: Roko Hordov (Croazia), Elias Anttonen, (Finlandia), Martin Demierre (Svizzera)
Seconda giornata
Italia-Lettonia 49-70 (15-20, 12-15, 14-16, 8-19)
Italia: Nicolodi 5 (2/2, 0/4), Milazzo* 2 (0/4), Chouenkam (0/1), Ruggeri* 4 (2/7), Bonomi* (0/1, 0/1), Ventura 7 (2/4, 0/1), Papale (0/2, 0/1), Compaore 5 (1/3, 1/2), Ronci* 8 (4/10), Alba* (0/1), Sguazzin 14 (6/11), Machetti 4 (2/8, 0/4). All. Mangone
Lettonia: Kesteris* 11 (5/10, 0/1), Pogins* 6 (2/6), Latisevs 6 (0/1, 2/3), Vilcans* 4 (2/3), Steckis ne, Jahovics* 14 (2/4, 3/5), Berrouet 16 (6/7), Fibigs 2 (0/3 da tre), Hlebovickis ne, Berzins (0/2), Jeromanovs* 4 (2/5, 0/2), Krastins 7 (2/3, 1/4). All. Slesers
Arbitri: Orhan Cagri Hekimoglu (Turchia), Aurimas Borusas, (Lituania), Tomasz Wit Langowski (Polonia)
Terza giornata
Grecia-Italia 57-66 (16-16, 12-21, 10-11, 19-18)
Grecia: Zoupas* 18 (3/7, 1/5), Manis* 6 (1/6, 0/1), Asonitis 7 (3/7, 0/2), Vontas 6 (2/5 da tre), Papaioannou* 7 (1/6, 1/3), Meggos* (0/1 da tre), Sigalas 4 (2/2), Ioannidis* 6 (3/7), Nousios 3 (0/2), Tziano ne, Messiniotis (0/1), Kapirelis (0/1). All. Misiakos
Italia: Nicolodi 10 (1/1, 2/8), Milazzo 6 (2/4 da tre), Chouenkam*, Ruggeri* 12 (3/6, 1/3), Bonomi* 4 (2/3, 0/1), Ventura 8 (3/6, 0/1), Papale 2 (0/1 da tre), Compaore* 5 (1/4, 1/1), Ronci* 1 (0/2, 0/1), Alba 3 (1/2), Sguazzin 4 (1/3), Machetti 11 (1/4, 2/6). All. Mangone
Arbitri: Orhan Cagri Hekimoglu (Turchia), Domen Krajnc (Slovenia), Martin Demierre, (Svizzera)
Ottavo di finale
Italia-Germania 85-65 (22-14, 25-17, 16-18, 22-16)
Italia: Nicolodi 24 (2/3, 6/10), Milazzo 7 (0/1, 2/4), Chouenkam* 4 (2/2), Ruggeri* 2 (0/2), Bonomi ne, Ventura 15 (5/9, 0/1), Papale, Compaore 4 (2/4), Ronci* 6 (3/8, 0/3), Alba 9 (4/7), Sguazzin (0/1), Machetti 14 (3/4, 2/5). All. Mangone
Germania: Drucke* 4 (2/3, 0/3), Tchouaffe* 7 (3/4, 0/4), Volf 2 (0/1, 0/2), Heithausen(0/5, 0/1), Viehofer, Rieck 6 (1/4, 1/3), Klaric* 8 (0/2, 2/6), Jerkic 6 (3/6, 0/1), Youdom* 16 (1/1, 4/7), Plato* 12 (3/4, 1/1), Bock, Beard 4 (2/4). All. Bauermann
Arbitri: Orhan Cagri Hekimoglu (Turchia), Elias Anttonen (Finlandia), Danys Povorozniuk (Ucraina)
Quarto di finale
Francia-Italia 73-76 (28-23, 13-16, 20-17, 12-20)
Francia: Sanz 11 (4/7, 1/3), Ahanda* (0/1), Nangah 8 (1/4), Traore 2, Pierrot, Gruszka 2 (0/2 da tre), Soliman* 21 (8/12, 1/6), Fordwuo ne, Nougha* (0/1), Fabien, Yangala* 13 (6/9), Towo-Nansi* 16 (2/5, 3/11). All. Absalon
Italia: Nicolodi 14 (1/5, 3/6), Milazzo 4 (0/1), Chouenkam* (0/3), Ruggeri* 9 (2/5, 1/1), Bonomi ne, Ventura* (0/4, 0/1), Papale ne, Compaore* (0/1 da tre), Ronci 13 (4/7, 1/2), Alba 6 (3/5), Sguazzin 3 (1/4), Machetti* 27 (6/7, 5/10). All. Mangone
Arbitri: Ritvars Helmsteins (Lettonia), Roko Hordov (Croazia), Hendrik Laas (Estonia)
Semifinale
Lituania-Italia 91-81 (27-17, 17-17, 29-24, 18-23)
Lituania: Buyvidas* 17 (4/8, 2/5), Erlickis 9 (4/4), Sabeckas 16 (2/4, 1/4), Lukosiunas ne, Veliulis (0/1), Birzinis* 8 (2/2), Kurta 8 (1/1, 0/1, Stankevicius* 8 (0/1, 2/2), Rascius* 6 (2/4), Siskauskas* 16 (3/6, 2/4), Sinica (0/1), Kicas 3 (072, 1/2). All. Tarasevicius
Italia: Nicolodi 11 (0/5, 3/10), Milazzo 9 (1/3, 2/4), Chouenkam2 (1/1), Ruggeri 7 (2/6, 1/1), Ventura* 11 (5/8, 0/2), Papale ne, Compaore* 11 (4/6, 1/3), Ronci 5 (1/4, 0/2), Alba 1, Sguazzin 14 (7/13), Machetti* 10 (3/5, 1/6). All. Mangone
Arbitri: Alakbar Hasanov (Azerbaigian), Ioannis Agrafiotis (Grecia), Sava Cetkovic (Montenegro)
Albo d’Oro
2025 Serbia
2024 Francia
2023 Spagna
2022 Lituania
2019 Spagna
2018 Croazia
2017 Francia
2016 Spagna
2015 Bosnia Erzegovina
2014 Francia
2013 Spagna
Finali
|Data
|Gara
|Risultato
|Stat.
|Live
|Finale 3° posto –
|SloveniaVS Italia
|79 – 71
|Finale 1° posto –
|SerbiaVS Lituania
|99 – 86
Nazionale Under 16 Maschile
I CONVOCATI
|N.
|Atleta
|Anno
|Altezza
|Ruolo
|Squadra
|2
|Nicolodi Leonardo
|2009
|197
|G
|Pall. Olimpia Milano
|6
|Milazzo Marco
|2009
|189
|G
|Virtus Pall. Bologna
|7
|Chouenkam Andrea
|2009
|201
|A
|Pall. Trieste 2004
|8
|Ruggeri Mattia
|2009
|203
|A
|Basket Santarcangelo
|9
|Bonomi David Jack
|2009
|191
|G
|Oneteam Basket Forli’
|10
|Ventura Simone
|2009
|196
|PM
|Pallacanestro Cantu’
|12
|Papale Filippo
|2009
|179
|PM
|CAB Stamura Basket Ancona
|13
|Compaore Farid
|2010
|193
|A
|Pall. Olimpia Milano
|19
|Ronci Nicolo’
|2009
|191
|G
|Basket Santarcangelo
|21
|Alba Alessandro
|2009
|200
|A/C
|Aquila Basket Trento
|32
|Sguazzin Mattia
|2010
|200
|G
|Pall. Olimpia Milano
|68
|Machetti Mario
|2009
|183
|PM
|Aquila Basket Trento
Com. Stam. + foto FIP