Basket. Europeo U20 Femminile a Vilnius, domani l’esordio con la Turchia. Palla a due alle 14.30 (Live YouTube FIBA)

Prende il via domani a Vilnius e Klaipeda (Lituania) il Campionato Europeo Under 20 Femminile, che poi si concluderà il 14 luglio. Domani l’esordio delle Azzurre, che nel girone C affronteranno la Turchia alle ore 14.30 italiane (Live qui).

Il 7 luglio si torna in campo per affrontare la Finlandia (ore 19.30 ) e il 9 ultimo impegno della prima fase contro la Polonia (ore 17.00). Come previsto per tutti gli altri Europei Giovanili, tutte le squadre passano il turno e accedono alla fase ad eliminazione diretta che parte con gli Ottavi di finale (10 luglio).

L’Italia incrocia il gruppo D nel quale sono state sorteggiate Ungheria, Serbia, Germania e Israele.



Le Azzurre hanno svolto la preparazione prima a Montecatini e poi a Folgaria, sostenendo quattro test con Slovenia e Germania (due vittorie e due sconfitte).



L’analisi di coach Piazza alla vigilia dell’esordio: “In raduno abbiamo completato un ottimo lavoro, sono soddisfatto della disponibilità delle ragazze e di tutto lo staff. C’è stata qualche complicazione in relazione agli esami di Maturità che qualche ragazza doveva sostenere ma in generale credo che siamo dove volevamo essere e anche le quattro amichevoli mi hanno fornito indicazioni confortanti. E’ evidente che siamo una squadra con talento ed esperienza distribuito soprattutto sulle esterne, giocheremo una pallacanestro aggressiva per limitare il numero di possessi a difesa schierata. Delle avversarie sappiamo che la Polonia è una formazione difficile da affrontare soprattutto per la sua fisicità, la Finlandia è in crescita e ha un paio di individualità da tenere d’occhio e la Turchia si affida al talento di Sertoglu. Sono al mio primo Europeo da Head Coach ma so che si tratta di manifestazioni nelle quali scenari e umori possono cambiare di giorno in giorno. Impossibile fare programmi o previsioni, vogliamo scendere in campo e giocare. Proprio alla luce del lavoro produttivo completato in questo mese, già dalla partita di domani mi aspetto di vedere in campo i frutti di quanto messo insieme a Montecatini e Folgaria: vorrei vedere una squadra con una forte identità, che anche negli inevitabili momenti di difficoltà sappia aggrapparsi proprio al vissuto di queste settimane, una squadra che sappia tradurre in campo precise idee offensive e difensive”.



Nelle ultime nove edizioni giocate (l’Europeo non si è disputato nel 2020 e nel 2021 causa Covid) l’Italia è salita cinque volte sul podio. Argento nel 2013 a Samsun (Turchia), Bronzo nel 2014 a Udine, di nuovo Argento nel 2016 a Matosinhos (Portogallo), Oro nel 2019 a Klatovy (Repubblica Ceca) e Bronzo nel 2022 a Sopron (Ungheria).



Impressionante il dominio della Spagna, che si è messa al collo la medaglia d’Oro in 7 delle ultime 10 edizioni: le altre 3 sono state vinte dalla Francia (2) e dall’Italia (1).

L’Albo d’Oro

2023 Francia

2022 Spagna

2019 Italia

2018 Spagna

2017 Spagna

2016 Spagna

2015 Spagna

2014 Francia

2013 Spagna

2012 Spagna

GIRONE C

Data Gara Risultato Stat. Live 6 LUGLIO (ORE 14.30) ITALIAVS TURCHIA – VILNIUS, JEEP ARENA 6 LUGLIO (ORE 17.00) POLONIAVS FINLANDIA – VILNIUS, JEEP ARENA 7 LUGLIO (ORE 19.30) FINLANDIAVS ITALIA – VILNIUS, JEEP ARENA 7 LUGLIO (ORE 12.00) TURCHIAVS POLONIA – VILNIUS, JEEP ARENA 9 LUGLIO (ORE 17.00) POLONIAVS ITALIA – VILNIUS, JEEP ARENA 9 LUGLIO (ORE 14.30) TURCHIAVS FINLANDIA – VILNIUS, JEEP ARENA

LE CONVOCATE*

UNDER 20 FEMMINILE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra ARIANNA ARADO 2004 186 A LUPE S. MARTINO ILARIA BERNARDI 2005 176 G BASKET COSTA MASNAGA BEATRICE NOEMI CALORO 2004 175 G BASKET COSTA MASNAGA ADELE MARIA CANCELLI 2004 189 C LIBERTAS SPORTING SCHOOL UDINE LAVINIA LUCANTONI 2005 176 G BASKET ROMA SOPHIA LUSSIGNOLI 2005 173 G OROROSA BERGAMO CRISTINA OSAZUWA 2005 189 C BASKET COSTA MASNAGA CATERINA PIATTI 2006 193 C BASKET COSTA MASNAGA RAMONA TOMASONI 2004 171 G BRIXIA BRESCIA ELEONORA VILLA 2004 171 G BASKET COSTA MASNAGA MATILDE VILLA 2004 171 P REYER VENEZIA MESTRE CARLOTTA ZANARDI 2005 179 P BRIXIA BRESCIA

LO STAFF

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra

Direttore Generale

SALVATORE TRAINOTTI

Team Director

ROBERTO BRUNAMONTI

Allenatore

GIUSEPPE PIAZZA

Assistente Allenatore

MICHELE DALL’ORA

Assistente Allenatore

FRANCESCA DOTTO

Preparatore Fisico

DAVIDE BOCCI

Medico

MARTA ANDRIGHETTI

Fisioterapista

SIMONE GRILLO

Capo Delagazione

GIANNI ANTONELLI

Team Manager

EMANUELE CECCONI

