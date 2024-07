Basket. Europeo U20 femminile. Azzurre in Semifinale! Battuta la Lettonia 68-53

Azzurre in Semifinale! Grazie alla vittoria sulla Lettonia per 68-53, la Nazionale Under 20 di coach Piazza ha staccato il pass per il penultimo round dell’Europeo di categoria in svolgimento a Vilnius e Klaipeda.

Anche nel Quarto di finale odierno contro le lettoni, così come per le tre partite del Girone (contro Turchia, Polonia e Finlandia) e per l’Ottavo contro la Serbia, l’Italia ha sempre dettato il ritmo, certificando la propria forza con il passare dei minuti fino ad aumentare il divario con le rivali al massimo di +18.

Azzurre in Semifinale, e ancora una volta nel segno delle gemelle Villa. Matilde ha chiuso con 22 punti. Sono stati 18 invece i punti segnati da Eleonora. Doppia doppia per Cristina Osazuwa, autrice di 11 punti e 10 rimbalzi.

Nel penultimo impegno dell’Europeo, l’Italia affronterà la vincente di Spagna-Polonia (palla a due alle ore 19.30).

Lettonia-Italia 53-68 (12-14; 16-18; 9-19; 16-17)

Lettonia: Millere 1, Ozola* 12 (3/4, 2/3), Viksne* 8 (3/5, 0/4), Stepanova (0/2 da tre), Linina, Grausa, Treiliha* (0/2, 0/1), Briede, Tomasicka* 14 (6/8, 0/1), Liepina 2 (1/3), Sila* 6 (1/4). All: Nerips

Italia: E. Villa* 18 (4/12, 3/8), Lussignoli (0/2), Lucantoni ne, M. Villa* 22 (7/17, 2/4), Zanardi* 6 (3/5, 0/5), Caloro, Tomasoni (0/2, 0/2), Arado ne, Piatti* 3 (0/1, 1/1), Bernardi 4 (2/3, 0/1), Cancelli 4 (1/5), Osazuwa* 11 (5/9). All: Piazza

La prima partita

Italia-Turchia 74-50 (23-8; 20-15; 16-15; 15-12)

Italia: E. Villa* 7 (2/4, 1/7), Lussignoli (0/3, 0/1), Lucantoni 3 (1/1 da tre), M. Villa* 16 (5/12, 1/2), Zanardi* 10 (1/3, 2/4), Caloro 5 (1/1, 1/2), Tomasoni 1 (0/2), Arado* 4 (2/3, 0/1), Piatti 8 (4/7, 0/1), Bernardi 6 (1/1, 1/1), Cancelli 8 (4/5), Osazuwa* 6 (3/4). All: Piazza

Turchia: Erginay 2 (1/2, 0/1), Istanbulluoglu* 17 (2/5, 2/5), Kaplan 1, Su Guven* 2 (1/5, 0/1), Akpinar 6 (3/4, 0/2), Sertoglu* 10 (3/8, 0/4), Ulufer, Yavuz* 2 (1/4), Atli, Akarpa 3 (1/3 da tre), Torgut* 4 (2/3, 0/2), Dalkilic 3 (0/1, 1/1). All: Memnum.



La seconda partita

Finlandia-Italia 49-83 (16-26; 5-16; 13-21; 15-20)

Finlandia: Bergman 1 (0/3), Hakkarainen* 12 (3/6, 1/5), Lohko 2 (1/1), Williams 3 (0/2), Kanerva* (0/3, 0/2), Julkunen 2 (1/2), Aarrejoki* 2 (0/5, 0/1), Ulander 2 (1/1, 0/1), Syla* 1 (0/5), Aarnisalo* 15 (6/13, 1/4), Paananen 3 (1/2, 0/2), Tuomi 6 (1/1, 1/2). All: Salminen.

Italia: E. Villa* 2 (1/4, 0/1), Lussignoli 14 (5/8, 1/2), Lucantoni 2 (0/1 da tre), M. Villa* 19 (9/11, 0/1), Zanardi* 8 (0/2, 2/2), Caloro 4 (2/3, 0/3), Tomasoni 7 (1/3, 0/1), Arado* (0/2), Piatti 2 (1/4, 0/1), Bernardi 7 (1/4, 0/1), Cancelli 10 (5/10), Osazuwa* 8 (4/7). All: Piazza



La terza partita

Polonia-Italia 62-71 (12-13; 17-19; 22-17; 11-22)

Polonia: Piasecka 4 (1/3), Gilmajster (0/1, 0/1), Furman, Burzynska 8 (2/4), Ullmann* 13 (2/4, 3/8), Nikola Tomasik* 1 (0/1), Batura 7 (3/3), Makurat * 14 (1/5, 3/9), Lubecka, Goszczynska 5 (1/1), Ulan* 9 (2/4, 0/3), Adamczuk* 1 (0/2). All: Snochowski

Italia: E. Villa* 21 (7/10, 2/7), Lussignoli (0/2, 0/2), Lucantoni (0/1, 0/1), M. Villa* 18 (6/13, 1/4), Zanardi* 8 (1/6, 2/4), Caloro 3 (0/1, 1/3), Tomasoni 2 (1/3, 0/1), Arado ne, Piatti 4 (2/4, 0/1), Bernardi* 3 (1/6, 0/2), Cancelli 2 (1/8), Osazuwa* 10 (4/6). All: Piazza



L’Ottavo di finale

Italia-Serbia 91-63 (26-17; 18-11; 24-19; 23-16)

Italia: E. Villa* 32 (4/6, 7/13), Lussignoli 7 (2/4, 1/4), Lucantoni (0/3), M. Villa* 18 (7/9, 0/4), Zanardi* 10 (0/1, 2/5), Caloro 6 (0/1, 2/3), Tomasoni* (0/3, 0/1), Arado ne, Piatti 2 (1/1), Bernardi 5 (1/2, 1/2), Cancelli 7 (3/4), Osazuwa* 4 (2/5). All: Piazza

Serbia: Nestorov* 12 (2/4, 3/4), Djkanovic* (0/1 da tre), Zecevic* 2 (1/2), Piljevic 12 (3/3, 2/4), Spasovski (0/19, Avlijas ne, Vukovic (0/2, 0/1), Jevtovic* 13 (5/8), Marojevic* (4/9), Janic, Milanovic 12 (4/6, 1/3), Dragicevic 4 (1/3, 0/1). All: Butulija



Nelle ultime nove edizioni giocate (l’Europeo non si è disputato nel 2020 e nel 2021 causa Covid) l’Italia è salita cinque volte sul podio. Argento nel 2013 a Samsun (Turchia), Bronzo nel 2014 a Udine, di nuovo Argento nel 2016 a Matosinhos (Portogallo), Oro nel 2019 a Klatovy (Repubblica Ceca) e Bronzo nel 2022 a Sopron (Ungheria). Impressionante il dominio della Spagna, che si è messa al collo la medaglia d’Oro in 7 delle ultime 10 edizioni: le altre 3 sono state vinte dalla Francia (2) e dall’Italia (1).

L’Albo d’Oro

2023 Francia

2022 Spagna

2019 Italia

2018 Spagna

2017 Spagna

2016 Spagna

2015 Spagna

2014 Francia

2013 Spagna

2012 Spagna

QUARTI

Data Gara Risultato Stat. Live 12 LUGLIO (ORE 19.30) SPAGNAVS POLONIA – 12 LUGLIO (ORE 17.00) LETTONIAVS ITALIA 53 – 68 12 LUGLIO (ORE 14.30) SLOVENIAVS GERMANIA 71 – 76 12 LUGLIO (ORE 12.00) FRANCIAVS TURCHIA 67 – 66

LE CONVOCATE*

UNDER 20 FEMMINILE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra ARIANNA ARADO 2004 186 A LUPE S. MARTINO ILARIA BERNARDI 2005 176 G BASKET COSTA MASNAGA BEATRICE NOEMI CALORO 2004 175 G BASKET COSTA MASNAGA ADELE MARIA CANCELLI 2004 189 C LIBERTAS SPORTING SCHOOL UDINE LAVINIA LUCANTONI 2005 176 G BASKET ROMA SOPHIA LUSSIGNOLI 2005 173 G OROROSA BERGAMO CRISTINA OSAZUWA 2005 189 C BASKET COSTA MASNAGA CATERINA PIATTI 2006 193 C BASKET COSTA MASNAGA RAMONA TOMASONI 2004 171 G BRIXIA BRESCIA ELEONORA VILLA 2004 171 G BASKET COSTA MASNAGA MATILDE VILLA 2004 171 P REYER VENEZIA MESTRE CARLOTTA ZANARDI 2005 179 P BRIXIA BRESCIA

LO STAFF

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra

Direttore Generale

SALVATORE TRAINOTTI

Team Director

ROBERTO BRUNAMONTI

Allenatore

GIUSEPPE PIAZZA

Assistente Allenatore

MICHELE DALL’ORA

Assistente Allenatore

FRANCESCA DOTTO

Preparatore Fisico

DAVIDE BOCCI

Medico

MARTA ANDRIGHETTI

Fisioterapista

SIMONE GRILLO

Capo Delagazione

GIANNI ANTONELLI

Team Manager

EMANUELE CECCONI

