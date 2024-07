Basket. Europeo U20 femminile. In Semifinale Italia ko con la Spagna 58-85. Per il Bronzo contro la Germania (14 luglio, ore 17.00)

Nella Semifinale del Campionato Europeo Under 20 femminile l’Italia esce sconfitta dalla Spagna con il punteggio di 58-85.

Prima battuta d’arresto delle Azzurre nell’evento di scena a Vilnius e Klaipeda (Lituania), contro una squadra che ha saputo gestire le fiammate dell’Italbasket ed ha allungato nel punteggio già a fine secondo periodo (34-47).

L’Italia tornerà in campo domani per la Finale terzo posto (ore 17.00, live su YouTube FIBA). Di fronte le Azzurre avranno la Germania, battuta dalla Francia 64-55.

La Finalissima Spagna-Francia è in programma alle ore 19.30 (live su YouTube FIBA).



Nella Semifinale contro la Spagna la miglior marcatrice Azzurra è stata Carlotta Zanardi con 19 punti. In doppia cifra anche Matilde Villa (13 punti).



Avvio di partita con tante gemme da una parte e dall’altra. Alle incursioni dell’ingestibile Fam (15 punti, 9 assist, 7 rimbalzi), l’Italia risponde dall’arco con Zanardi e Matilde Villa. Le Azzurre lottano sottocanestro ma la Spagna riesce sempre a trovare ottimi possessi offensivi, forzando di rado il tiro e trovando nell’area l’allungo del +17.

Non cambia la musica nel secondo tempo, con l’Italia che, per la prima volta nell’Europeo, fatica a segnare mentre le iberiche mantengono ottime percentuali dal campo.

Italia-Spagna 58-85 (16-25; 18-22; 12-17; 12-21)

Italia: E. Villa 7 (2/2, 1/5), Lussignoli 3 (0/2), Lucantoni, M. Villa* 13 (2/9, 2/3), Zanardi* 19 (4/7, 3/5), Caloro, Tomasoni* 5 (1/7, 1/1), Arado ne, Piatti 2 (1/1), Bernardi 1 (0/2), Cancelli (0/4), Osazuwa* 8 (3/6). All: Piazza

Spagna: Broncano 7 (1/2, 1/4), Buenavida* 10 (2/5, 1/4), Brito* 18 (7/11), Florez* 9 (3/4, 1/5), Bermejo* 6 (1/1, 1/1), Fam* 15 (6/10, 1/2), Asensio 3 (1/4 da tre), Morro 13 (3/6), Mata ne, Ikponmwosa 2 (1/3), Valero 2, Moreno ne. All: Burgos

La prima partita

Italia-Turchia 74-50 (23-8; 20-15; 16-15; 15-12)

Italia: E. Villa* 7 (2/4, 1/7), Lussignoli (0/3, 0/1), Lucantoni 3 (1/1 da tre), M. Villa* 16 (5/12, 1/2), Zanardi* 10 (1/3, 2/4), Caloro 5 (1/1, 1/2), Tomasoni 1 (0/2), Arado* 4 (2/3, 0/1), Piatti 8 (4/7, 0/1), Bernardi 6 (1/1, 1/1), Cancelli 8 (4/5), Osazuwa* 6 (3/4). All: Piazza

Turchia: Erginay 2 (1/2, 0/1), Istanbulluoglu* 17 (2/5, 2/5), Kaplan 1, Su Guven* 2 (1/5, 0/1), Akpinar 6 (3/4, 0/2), Sertoglu* 10 (3/8, 0/4), Ulufer, Yavuz* 2 (1/4), Atli, Akarpa 3 (1/3 da tre), Torgut* 4 (2/3, 0/2), Dalkilic 3 (0/1, 1/1). All: Memnum.



La seconda partita

Finlandia-Italia 49-83 (16-26; 5-16; 13-21; 15-20)

Finlandia: Bergman 1 (0/3), Hakkarainen* 12 (3/6, 1/5), Lohko 2 (1/1), Williams 3 (0/2), Kanerva* (0/3, 0/2), Julkunen 2 (1/2), Aarrejoki* 2 (0/5, 0/1), Ulander 2 (1/1, 0/1), Syla* 1 (0/5), Aarnisalo* 15 (6/13, 1/4), Paananen 3 (1/2, 0/2), Tuomi 6 (1/1, 1/2). All: Salminen.

Italia: E. Villa* 2 (1/4, 0/1), Lussignoli 14 (5/8, 1/2), Lucantoni 2 (0/1 da tre), M. Villa* 19 (9/11, 0/1), Zanardi* 8 (0/2, 2/2), Caloro 4 (2/3, 0/3), Tomasoni 7 (1/3, 0/1), Arado* (0/2), Piatti 2 (1/4, 0/1), Bernardi 7 (1/4, 0/1), Cancelli 10 (5/10), Osazuwa* 8 (4/7). All: Piazza



La terza partita

Polonia-Italia 62-71 (12-13; 17-19; 22-17; 11-22)

Polonia: Piasecka 4 (1/3), Gilmajster (0/1, 0/1), Furman, Burzynska 8 (2/4), Ullmann* 13 (2/4, 3/8), Nikola Tomasik* 1 (0/1), Batura 7 (3/3), Makurat * 14 (1/5, 3/9), Lubecka, Goszczynska 5 (1/1), Ulan* 9 (2/4, 0/3), Adamczuk* 1 (0/2). All: Snochowski

Italia: E. Villa* 21 (7/10, 2/7), Lussignoli (0/2, 0/2), Lucantoni (0/1, 0/1), M. Villa* 18 (6/13, 1/4), Zanardi* 8 (1/6, 2/4), Caloro 3 (0/1, 1/3), Tomasoni 2 (1/3, 0/1), Arado ne, Piatti 4 (2/4, 0/1), Bernardi* 3 (1/6, 0/2), Cancelli 2 (1/8), Osazuwa* 10 (4/6). All: Piazza



L’Ottavo di finale

Italia-Serbia 91-63 (26-17; 18-11; 24-19; 23-16)

Italia: E. Villa* 32 (4/6, 7/13), Lussignoli 7 (2/4, 1/4), Lucantoni (0/3), M. Villa* 18 (7/9, 0/4), Zanardi* 10 (0/1, 2/5), Caloro 6 (0/1, 2/3), Tomasoni* (0/3, 0/1), Arado ne, Piatti 2 (1/1), Bernardi 5 (1/2, 1/2), Cancelli 7 (3/4), Osazuwa* 4 (2/5). All: Piazza

Serbia: Nestorov* 12 (2/4, 3/4), Djkanovic* (0/1 da tre), Zecevic* 2 (1/2), Piljevic 12 (3/3, 2/4), Spasovski (0/19, Avlijas ne, Vukovic (0/2, 0/1), Jevtovic* 13 (5/8), Marojevic* (4/9), Janic, Milanovic 12 (4/6, 1/3), Dragicevic 4 (1/3, 0/1). All: Butulija



Il Quarto di finale

Lettonia-Italia 53-68 (12-14; 16-18; 9-19; 16-17)

Lettonia: Millere 1, Ozola* 12 (3/4, 2/3), Viksne* 8 (3/5, 0/4), Stepanova (0/2 da tre), Linina, Grausa, Treiliha* (0/2, 0/1), Briede, Tomasicka* 14 (6/8, 0/1), Liepina 2 (1/3), Sila* 6 (1/4). All: Nerips

Italia: E. Villa* 18 (4/12, 3/8), Lussignoli (0/2), Lucantoni ne, M. Villa* 22 (7/17, 2/4), Zanardi* 6 (3/5, 0/5), Caloro, Tomasoni (0/2, 0/2), Arado ne, Piatti* 3 (0/1, 1/1), Bernardi 4 (2/3, 0/1), Cancelli 4 (1/5), Osazuwa* 11 (5/9). All: Piazza



Nelle ultime nove edizioni giocate (l’Europeo non si è disputato nel 2020 e nel 2021 causa Covid) l’Italia è salita cinque volte sul podio. Argento nel 2013 a Samsun (Turchia), Bronzo nel 2014 a Udine, di nuovo Argento nel 2016 a Matosinhos (Portogallo), Oro nel 2019 a Klatovy (Repubblica Ceca) e Bronzo nel 2022 a Sopron (Ungheria). Impressionante il dominio della Spagna, che si è messa al collo la medaglia d’Oro in 7 delle ultime 10 edizioni: le altre 3 sono state vinte dalla Francia (2) e dall’Italia (1).

L’Albo d’Oro

2023 Francia

2022 Spagna

2019 Italia

2018 Spagna

2017 Spagna

2016 Spagna

2015 Spagna

2014 Francia

2013 Spagna

2012 Spagna

SEMIFINALI

Data Gara Risultato Stat. Live 13 LUGLIO 2024 (ORE 19.30) ITALIAVS SPAGNA 58 – 85 13 LUGLIO 2024 (ORE 17.00) FRANCIAVS GERMANIA 64 – 55

FINALI

Data Gara Risultato Stat. Live 14 LUGLIO 2024 – FINALE 3° POSTO (ORE 17.00 ITALIAVS GERMANIA – 14 LUGLIO 2024 – FINALE 1° POSTO(ORE 19.30 SPAGNAVS FRANCIA –

