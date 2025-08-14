Basket. Europeo Under 16 maschile. Domani a Tbilisi la semifinale Italia-Lituania

Palla a due alle 16.30 italiane (YouTube FIBA). Mangone: “Morale alto, siamo pronti” Vigilia di Semifinale per la Nazionale Under 16. A Tbilisi i ragazzi di coach Giuseppe Mangone si stanno preparando per la sfida alla Lituania, penultimo round di un Europeo che ha rivelato una squadra, quella Azzurra, capace di stupire ed entusiasmare.

Con il pass per il Mondiale Under 17 del prossimo anno già in tasca, l’Italia vuole continuare a correre, in un percorso cominciato con le vittorie nel Girone D contro Romania (105-69) e Grecia (66-57), intervallate dalla sconfitta con la Lettonia, nell’unico passaggio a vuoto dell’Europeo.

Poi le prestazioni maiuscole, prima negli Ottavi contro la Germania, dominata per 40 minuti, e poi nei Quarti contro la Francia, con la tripla da urlo di Mario Machetti a 2 secondi dalla fine che ha rotto l’equilibrio e spedito in Semifinale l’Italia.



Prossima avversaria la Lituania, per certi versi con un cammino simile a quello degli Azzurri. Da seconda forza del Girone A, con vittorie contro Estonia (85-65) e Israele (82-81) e sconfitta con la Turchia (74-91), i baltici arrivano al penultimo round dopo aver superato Svizzera (92-50) e Spagna (93-90, anche qui decisiva la tripla allo scadere di Jokubas Kukta).



Palla a due alle ore 16.30 italiane. Alle ore 19.00 italiane l’altra Semifinale fra Serbia e Slovenia.

Tutte le gare sono in diretta streaming su Youtube FIBA.



Così coach Giuseppe Mangone sul prossimo impegno dell’Italia: “La Lituania è fra le squadre più attrezzate dell’Europeo, gioca una pallacanestro organizzata ed è ben allenata. Può mettere la palla vicino a canestro, ha tiratori efficaci. Come noi, viene da un risultato a sorpresa. Come noi, ha il morale molto alto. Il nostro desiderio è di mantenere quello stesso spirito messo nelle partite con Grecia, Germania e Francia. Dobbiamo essere concentrati sulle nostre cose, con piccoli passi in avanti in attacco, continuando quindi a passarci la palla. Certo, siamo alla fine della manifestazione e può starci un po’ di stanchezza. Ma arrivare fino in fondo, giocare per una Medaglia, ti fa dimenticare la stanchezza”.



I tabellini

Prima giornata

Romania-Italia 69-105 (16-25, 15-25, 15-20, 23-35)

Romania: Tancau 6 (3/4), Kovacs 4 (2/3, 0/1), Gae* 10 (2/2, 1/3), Lapuste 3 (1/2, 0/2), Banica* 25 (9/18), Bernat (0/3), Miron* 2 (1/3, 0/2), Stanescu* 1 (0/2 da tre), Iordachescu 2 (1/3), Borcan* 14 (7/8), Ardeleanu (0/2), Serban 2 (1/5). All. Ivan

Italia: Nicolodi 21 (3/4, 5/8), Milazzo 11 (3/3, 1/3), Chouenkam 4 (2/4), Ruggeri* 5 (2/5, 0/3), Bonomi* 5 (2/5, 0/3), Ventura* 12 (4/7, 1/2), Papale 4 (2/3, 0/2), Compaore 7 (2/2, 0/2), Ronci* 11 (4/7, 0/1), Alba* 6 (3/3), Sguazzin 10 (5/7), Machetti 9 (2/4 da tre). All. Mangone

Arbitri: Roko Hordov (Croazia), Elias Anttonen, (Finlandia), Martin Demierre (Svizzera)



Seconda giornata

Italia-Lettonia 49-70 (15-20, 12-15, 14-16, 8-19)

Italia: Nicolodi 5 (2/2, 0/4), Milazzo* 2 (0/4), Chouenkam (0/1), Ruggeri* 4 (2/7), Bonomi* (0/1, 0/1), Ventura 7 (2/4, 0/1), Papale (0/2, 0/1), Compaore 5 (1/3, 1/2), Ronci* 8 (4/10), Alba* (0/1), Sguazzin 14 (6/11), Machetti 4 (2/8, 0/4). All. Mangone

Lettonia: Kesteris* 11 (5/10, 0/1), Pogins* 6 (2/6), Latisevs 6 (0/1, 2/3), Vilcans* 4 (2/3), Steckis ne, Jahovics* 14 (2/4, 3/5), Berrouet 16 (6/7), Fibigs 2 (0/3 da tre), Hlebovickis ne, Berzins (0/2), Jeromanovs* 4 (2/5, 0/2), Krastins 7 (2/3, 1/4). All. Slesers

Arbitri: Orhan Cagri Hekimoglu (Turchia), Aurimas Borusas, (Lituania), Tomasz Wit Langowski (Polonia)



Terza giornata

Grecia-Italia 57-66 (16-16, 12-21, 10-11, 19-18)

Grecia: Zoupas* 18 (3/7, 1/5), Manis* 6 (1/6, 0/1), Asonitis 7 (3/7, 0/2), Vontas 6 (2/5 da tre), Papaioannou* 7 (1/6, 1/3), Meggos* (0/1 da tre), Sigalas 4 (2/2), Ioannidis* 6 (3/7), Nousios 3 (0/2), Tziano ne, Messiniotis (0/1), Kapirelis (0/1). All. Misiakos

Italia: Nicolodi 10 (1/1, 2/8), Milazzo 6 (2/4 da tre), Chouenkam*, Ruggeri* 12 (3/6, 1/3), Bonomi* 4 (2/3, 0/1), Ventura 8 (3/6, 0/1), Papale 2 (0/1 da tre), Compaore* 5 (1/4, 1/1), Ronci* 1 (0/2, 0/1), Alba 3 (1/2), Sguazzin 4 (1/3), Machetti 11 (1/4, 2/6). All. Mangone

Arbitri: Orhan Cagri Hekimoglu (Turchia), Domen Krajnc (Slovenia), Martin Demierre, (Svizzera)



Ottavo di finale

Italia-Germania 85-65 (22-14, 25-17, 16-18, 22-16)

Italia: Nicolodi 24 (2/3, 6/10), Milazzo 7 (0/1, 2/4), Chouenkam* 4 (2/2), Ruggeri* 2 (0/2), Bonomi ne, Ventura 15 (5/9, 0/1), Papale, Compaore 4 (2/4), Ronci* 6 (3/8, 0/3), Alba 9 (4/7), Sguazzin (0/1), Machetti 14 (3/4, 2/5). All. Mangone

Germania: Drucke* 4 (2/3, 0/3), Tchouaffe* 7 (3/4, 0/4), Volf 2 (0/1, 0/2), Heithausen(0/5, 0/1), Viehofer, Rieck 6 (1/4, 1/3), Klaric* 8 (0/2, 2/6), Jerkic 6 (3/6, 0/1), Youdom* 16 (1/1, 4/7), Plato* 12 (3/4, 1/1), Bock, Beard 4 (2/4). All. Bauermann

Arbitri: Orhan Cagri Hekimoglu (Turchia), Elias Anttonen (Finlandia), Danys Povorozniuk (Ucraina)

Quarto di finale

Francia-Italia 73-76 (28-23, 13-16, 20-17, 12-20)

Francia: Sanz 11 (4/7, 1/3), Ahanda* (0/1), Nangah 8 (1/4), Traore 2, Pierrot, Gruszka 2 (0/2 da tre), Soliman* 21 (8/12, 1/6), Fordwuo ne, Nougha* (0/1), Fabien, Yangala* 13 (6/9), Towo-Nansi* 16 (2/5, 3/11). All. Absalon

Italia: Nicolodi 14 (1/5, 3/6), Milazzo 4 (0/1), Chouenkam* (0/3), Ruggeri* 9 (2/5, 1/1), Bonomi ne, Ventura* (0/4, 0/1), Papale ne, Compaore* (0/1 da tre), Ronci 13 (4/7, 1/2), Alba 6 (3/5), Sguazzin 3 (1/4), Machetti* 27 (6/7, 5/10). All. Mangone

Arbitri: Ritvars Helmsteins (Lettonia), Roko Hordov (Croazia), Hendrik Laas (Estonia)



Albo d’Oro

2024 Francia

2023 Spagna

2022 Lituania

2019 Spagna

2018 Croazia

2017 Francia

2016 Spagna

2015 Bosnia Erzegovina

2014 Francia

2013 Spagna

SEMIFINALI

Nazionale Under 16 Maschile

I CONVOCATI

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 2 Nicolodi Leonardo 2009 197 G Pall. Olimpia Milano 6 Milazzo Marco 2009 189 G Virtus Pall. Bologna 7 Chouenkam Andrea 2009 201 A Pall. Trieste 2004 8 Ruggeri Mattia 2009 203 A Basket Santarcangelo 9 Bonomi David Jack 2009 191 G Oneteam Basket Forli’ 10 Ventura Simone 2009 196 PM Pallacanestro Cantu’ 12 Papale Filippo 2009 179 PM CAB Stamura Basket Ancona 13 Compaore Farid 2010 193 A Pall. Olimpia Milano 19 Ronci Nicolo’ 2009 191 G Basket Santarcangelo 21 Alba Alessandro 2009 200 A/C Aquila Basket Trento 32 Sguazzin Mattia 2010 200 G Pall. Olimpia Milano 68 Machetti Mario 2009 183 PM Aquila Basket Trento

