Basket. Europeo Under 16 maschile. Domani a Tbilisi la semifinale Italia-Lituania

Palla a due alle 16.30 italiane (YouTube FIBA). Mangone: “Morale alto, siamo pronti” Vigilia di Semifinale per la Nazionale Under 16. A Tbilisi i ragazzi di coach Giuseppe Mangone si stanno preparando per la sfida alla Lituania, penultimo round di un Europeo che ha rivelato una squadra, quella Azzurra, capace di stupire ed entusiasmare.
Con il pass per il Mondiale Under 17 del prossimo anno già in tasca, l’Italia vuole continuare a correre, in un percorso cominciato con le vittorie nel Girone D contro Romania (105-69) e Grecia (66-57), intervallate dalla sconfitta con la Lettonia, nell’unico passaggio a vuoto dell’Europeo.
Poi le prestazioni maiuscole, prima negli Ottavi contro la Germania, dominata per 40 minuti, e poi nei Quarti contro la Francia, con la tripla da urlo di Mario Machetti a 2 secondi dalla fine che ha rotto l’equilibrio e spedito in Semifinale l’Italia.
Prossima avversaria la Lituania, per certi versi con un cammino simile a quello degli Azzurri. Da seconda forza del Girone A, con vittorie contro Estonia (85-65) e Israele (82-81) e sconfitta con la Turchia (74-91), i baltici arrivano al penultimo round dopo aver superato Svizzera (92-50) e Spagna (93-90, anche qui decisiva la tripla allo scadere di Jokubas Kukta).
Palla a due alle ore 16.30 italiane. Alle ore 19.00 italiane l’altra Semifinale fra Serbia e Slovenia.
Tutte le gare sono in diretta streaming su Youtube FIBA.
Così coach Giuseppe Mangone sul prossimo impegno dell’Italia: “La Lituania è fra le squadre più attrezzate dell’Europeo, gioca una pallacanestro organizzata ed è ben allenata. Può mettere la palla vicino a canestro, ha tiratori efficaci. Come noi, viene da un risultato a sorpresa. Come noi, ha il morale molto alto. Il nostro desiderio è di mantenere quello stesso spirito messo nelle partite con Grecia, Germania e Francia. Dobbiamo essere concentrati sulle nostre cose, con piccoli passi in avanti in attacco, continuando quindi a passarci la palla. Certo, siamo alla fine della manifestazione e può starci un po’ di stanchezza. Ma arrivare fino in fondo, giocare per una Medaglia, ti fa dimenticare la stanchezza”.
I tabellini
Prima giornata
Romania-Italia 69-105 (16-25, 15-25, 15-20, 23-35)
Romania: Tancau 6 (3/4), Kovacs 4 (2/3, 0/1), Gae* 10 (2/2, 1/3), Lapuste 3 (1/2, 0/2), Banica* 25 (9/18), Bernat (0/3), Miron* 2 (1/3, 0/2), Stanescu* 1 (0/2 da tre), Iordachescu 2 (1/3), Borcan* 14 (7/8), Ardeleanu (0/2), Serban 2 (1/5). All. Ivan
Italia: Nicolodi 21 (3/4, 5/8), Milazzo 11 (3/3, 1/3), Chouenkam 4 (2/4), Ruggeri* 5 (2/5, 0/3), Bonomi* 5 (2/5, 0/3), Ventura* 12 (4/7, 1/2), Papale 4 (2/3, 0/2), Compaore 7 (2/2, 0/2), Ronci* 11 (4/7, 0/1), Alba* 6 (3/3), Sguazzin 10 (5/7), Machetti 9 (2/4 da tre). All. Mangone
Arbitri: Roko Hordov (Croazia), Elias Anttonen, (Finlandia), Martin Demierre (Svizzera)
Seconda giornata
Italia-Lettonia 49-70 (15-20, 12-15, 14-16, 8-19)
Italia: Nicolodi 5 (2/2, 0/4), Milazzo* 2 (0/4), Chouenkam (0/1), Ruggeri* 4 (2/7), Bonomi* (0/1, 0/1), Ventura 7 (2/4, 0/1), Papale (0/2, 0/1), Compaore 5 (1/3, 1/2), Ronci* 8 (4/10), Alba* (0/1), Sguazzin 14 (6/11), Machetti 4 (2/8, 0/4). All. Mangone
Lettonia: Kesteris* 11 (5/10, 0/1), Pogins* 6 (2/6), Latisevs 6 (0/1, 2/3), Vilcans* 4 (2/3), Steckis ne, Jahovics* 14 (2/4, 3/5), Berrouet 16 (6/7), Fibigs 2 (0/3 da tre), Hlebovickis ne, Berzins (0/2), Jeromanovs* 4 (2/5, 0/2), Krastins 7 (2/3, 1/4). All. Slesers
Arbitri: Orhan Cagri Hekimoglu (Turchia), Aurimas Borusas, (Lituania), Tomasz Wit Langowski (Polonia)
Terza giornata
Grecia-Italia 57-66 (16-16, 12-21, 10-11, 19-18)
Grecia: Zoupas* 18 (3/7, 1/5), Manis* 6 (1/6, 0/1), Asonitis 7 (3/7, 0/2), Vontas 6 (2/5 da tre), Papaioannou* 7 (1/6, 1/3), Meggos* (0/1 da tre), Sigalas 4 (2/2), Ioannidis* 6 (3/7), Nousios 3 (0/2), Tziano ne, Messiniotis (0/1), Kapirelis (0/1). All. Misiakos
Italia: Nicolodi 10 (1/1, 2/8), Milazzo 6 (2/4 da tre), Chouenkam*, Ruggeri* 12 (3/6, 1/3), Bonomi* 4 (2/3, 0/1), Ventura 8 (3/6, 0/1), Papale 2 (0/1 da tre), Compaore* 5 (1/4, 1/1), Ronci* 1 (0/2, 0/1), Alba 3 (1/2), Sguazzin 4 (1/3), Machetti 11 (1/4, 2/6). All. Mangone
Arbitri: Orhan Cagri Hekimoglu (Turchia), Domen Krajnc (Slovenia), Martin Demierre, (Svizzera)
Ottavo di finale
Italia-Germania 85-65 (22-14, 25-17, 16-18, 22-16)
Italia: Nicolodi 24 (2/3, 6/10), Milazzo 7 (0/1, 2/4), Chouenkam* 4 (2/2), Ruggeri* 2 (0/2), Bonomi ne, Ventura 15 (5/9, 0/1), Papale, Compaore 4 (2/4), Ronci* 6 (3/8, 0/3), Alba 9 (4/7), Sguazzin (0/1), Machetti 14 (3/4, 2/5). All. Mangone
Germania: Drucke* 4 (2/3, 0/3), Tchouaffe* 7 (3/4, 0/4), Volf 2 (0/1, 0/2), Heithausen(0/5, 0/1), Viehofer, Rieck 6 (1/4, 1/3), Klaric* 8 (0/2, 2/6), Jerkic 6 (3/6, 0/1), Youdom* 16 (1/1, 4/7), Plato* 12 (3/4, 1/1), Bock, Beard 4 (2/4). All. Bauermann
Arbitri: Orhan Cagri Hekimoglu (Turchia), Elias Anttonen (Finlandia), Danys Povorozniuk (Ucraina)
Quarto di finale
Francia-Italia 73-76 (28-23, 13-16, 20-17, 12-20)
Francia: Sanz 11 (4/7, 1/3), Ahanda* (0/1), Nangah 8 (1/4), Traore 2, Pierrot, Gruszka 2 (0/2 da tre), Soliman* 21 (8/12, 1/6), Fordwuo ne, Nougha* (0/1), Fabien, Yangala* 13 (6/9), Towo-Nansi* 16 (2/5, 3/11). All. Absalon
Italia: Nicolodi 14 (1/5, 3/6), Milazzo 4 (0/1), Chouenkam* (0/3), Ruggeri* 9 (2/5, 1/1), Bonomi ne, Ventura* (0/4, 0/1), Papale ne, Compaore* (0/1 da tre), Ronci 13 (4/7, 1/2), Alba 6 (3/5), Sguazzin 3 (1/4), Machetti* 27 (6/7, 5/10). All. Mangone
Arbitri: Ritvars Helmsteins (Lettonia), Roko Hordov (Croazia), Hendrik Laas (Estonia)
Albo d’Oro
2024 Francia
2023 Spagna
2022 Lituania
2019 Spagna
2018 Croazia
2017 Francia
2016 Spagna
2015 Bosnia Erzegovina
2014 Francia
2013 Spagna
SEMIFINALI
|Data
|Gara
|Risultato
|Stat.
|Live
|15 agosto, ore 16.30
|LituaniaVS Italia
|–
|15 agosto, ore 19.00
|serbiaVS slovenia
|–
Nazionale Under 16 Maschile
I CONVOCATI
|N.
|Atleta
|Anno
|Altezza
|Ruolo
|Squadra
|2
|Nicolodi Leonardo
|2009
|197
|G
|Pall. Olimpia Milano
|6
|Milazzo Marco
|2009
|189
|G
|Virtus Pall. Bologna
|7
|Chouenkam Andrea
|2009
|201
|A
|Pall. Trieste 2004
|8
|Ruggeri Mattia
|2009
|203
|A
|Basket Santarcangelo
|9
|Bonomi David Jack
|2009
|191
|G
|Oneteam Basket Forli’
|10
|Ventura Simone
|2009
|196
|PM
|Pallacanestro Cantu’
|12
|Papale Filippo
|2009
|179
|PM
|CAB Stamura Basket Ancona
|13
|Compaore Farid
|2010
|193
|A
|Pall. Olimpia Milano
|19
|Ronci Nicolo’
|2009
|191
|G
|Basket Santarcangelo
|21
|Alba Alessandro
|2009
|200
|A/C
|Aquila Basket Trento
|32
|Sguazzin Mattia
|2010
|200
|G
|Pall. Olimpia Milano
|68
|Machetti Mario
|2009
|183
|PM
|Aquila Basket Trento
