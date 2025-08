Basket. Europeo Under 18 maschile. Italia-Spagna 62-84. Oggi per il Bronzo con la Lettonia (ore 18.30, YouTube FIBA)

Si ferma in semifinale la corsa verso l’Oro della Nazionale Under 18 Maschile, che oggi a Belgrado è stata sconfitta in semifinale dalla Spagna (62-84) e oggi tornerà in campo alle ore 18.30 per affrontare la Lettonia, nella sfida che vale una preziosissima medaglia di Bronzo.

Dopo l’Under 20 Maschile a Heraklion, un’altra Nazionale Giovanile italiana scenderà in campo per salire sul podio di un Campionato Europeo.



La medaglia d’Oro se la contenderanno Spagna e Francia, che oggi ha superato nettamente la Lettonia (92-63).

Il miglior marcatore della partita è stato Patrick Hassan, 22 punti e 6/9 dall’arco.



La cronaca – Il primo quarto degli Azzurri rasenta la perfezione: dopo un paio di minuti concessi all’attacco spagnolo, l’Italia alza il consueto muro, sporca tutte le azioni degli avversari e trova punti “facili” in transizione. Hassan e Garavaglia alzano la voce e sono ben 25 punti i punti a referto nel primo quarto.

I problemi per l’Italia iniziano quando la Spagna prende il sopravvento con decisione sotto i tabelloni, nei primi 20 minuti sono ben 11 i rimbalzi offensivi concessi, carburante prezioso per Platteeuw e per Gimenez che ci punisce dall’arco in un paio di occasioni: dopo il 36-26 timbrato dalla tripla di Hassan, i giallorossi mettono insieme l’8-0 che prima dell’intervallo lungo (36-34) riapre completamente i giochi.



Nel terzo quarto arriva l’allungo decisivo della Spagna, che piazza un parziale di 26-13 continuando a presidiare la lotta a rimbalzo (41-27 al 30′) e riuscendo a contenere l’estro di Garavaglia e Lonati: Hassan continua a trovare il canestro con regolarità ma non basta, a 10 minuti dalla fine gli Azzurri devono recuperare 11 punti (49-60).



Nell’ultimo parziale la squadra di coach Sodini, espulso in apertura di quarto periodo per doppio tecnico, prova generosamente a rientrare in partita ma la Spagna mantiene saldamente la doppia cifra di vantaggio e la chiude di fatto a 4 minuti dalla fine con la tripla di Gimenez (54-70).

Semifinale

Italia-Spagna 62-84 (25-16, 11-18, 13-26, 13-14)

Italia: Crestan (0/1, 0/2), Accorsi 6 (1/3, 1/3), Hassan* 22 (1/4, 6/9), Baiocchi* 6 (3/5, 0/1), Acunzo* 9 (3/7, 0/1), Macrì, Lonati* 5 (1/5, 1/6), Garavaglia* 11 (2/8, 1/3), Ceccato 3 (0/1, 1/2), Frashni (0/1), Placinschi ne, Sow. All: Sodini.

Spagna: Villar* 20 (3/5, 3/4), Del Pino* 14 (5/6, 1/9), Del Castillo 4 (2/4, 0/3), Huelves 3 (1/3, 0/2), Gimenez* 15 (3/6, 3/7), Bianco 7 (2/3), Campoy* 2 (1/1, 0/1), Rodriguez ne, Niebla 3 (0/1, 1/3), Piatteeuw* 14 (7/13), Diallo 2 (1/1), Naspier ne. All: Justo

Arbitri: Igor Mitrovski (Macedonia del Nord), Gintaras Maciulis (Lituania), Rainis Varv (Estonia)

Quarto di finale

Italia-Serbia 95-66 (19-19, 25-19, 18-11, 22-13, 30-15)

Italia: Crestan 6 (2/2 da tre), Accorsi 2 (0/1, 0/4), Hassan* 18 (2/6, 4/9), Baiocchi* (0/1, 0/1), Acunzo* 5 (2/5, 0/1), Macrì 2 (1/1), Lonati* 23 (2/6, 5/8), Garavaglia* 24 (2/6, 3/5), Ceccato 12 (0/2, 2/3), Frashni (0/1), Placinschi ne, Sow 3 (1/1 da tre). All: Sodini.

Serbia: Bikic 2, Isailovic* (0/1 da tre), Radovic* 2 (0/3, 0/1), Popovic (0/1, 0/1), Lucic 6 (0/1, 2/3), Srzentic* 15 (2/5, 2/10), Marjanovic 3 (1/4 da tre), Obucina* 3 (1/2 da tre), Backo 19 (7/9, 0/2), Stojkovic (0/1, 0/1), Sekularac 10 (0/1, 2/4), Ostojic* 6 (3/4). All: Nikitovic.

Arbitri: Michal Proc (Polonia), Edgard Ceccarelli (Francia), Ioannis Tsibouris.

Ottavo di finale

Italia-Austria 101-57 (16-7, 25-16, 35-22, 23-12)

Italia: Crestan 12 (1/1, 3/6), Accorsi* 19 (4/5, 2/7), Hassan* 15 (3/4, 3/6), Baiocchi* 9 (4/6, 0/1), Acunzo* 1 (0/2, 0/1), Macrì 4 (2/4), Lonati ne, Garavaglia* 16 (4/5, 1/3), Ceccato 17 (3/4, 3/6), Frashni 6 (3/7), Placinschi ne, Sow 2 (1/1, 0/2). All: Sodini.

Austria: Strobl* 8 (0/1, 2/5), Cvetkova 2 (0/3, 0/6), Perkovic, Benczak 7 (2/5, 1/3), Kress* 5 (2/8, 0/2), Chavez 1 (0/5, 0/2), Kapic 7 (2/2, 1/2), Sauer* 7 (2/6, 0/3), Kircher* 8 (3/3, 0/1), Muhr 8 (3/5), Dietz* 2 (0/2), Look 2 (0/2 da tre). All: Schlunken.

Arbitri: Duhan Köyici (Turchia), Or Zror (Israele), Bilal Bardaqji (Svezia).



L’Albo d’Oro

2024 Germania

2023 Serbia

2022 Spagna

2019 Spagna

2018 Serbia

2017 Serbia

Le finali

Data Gara Risultato Stat. Live Finale 3-4 posto, 3 agosto LettoniaVS Italia – Finale 1-2 posto, 3 agosto FranciaVS Spagna –

