Basket. Europeo Under 20 Femminile – Domani l’esordio delle Azzurre a Matosinhos. Palla a due alle 21.30, l’avversaria è la Polonia

Prende il via domani a Matosinhos (Portogallo) il Campionato Europeo Under 20 Femminile: all’esordio le Azzurre, inserite nel girone D, affrontano la Polonia alle ore 21.30 italiane, il giorno successivo si torna in campo con la Cechia alle ore 19.00 e il 4 agosto ci sarà ultimo impegno della prima fase con i Paesi Bassi (14.00).

Al termine della prima fase l’Italia incrocerà negli Ottavi di Finale una delle squadre del gruppo C, ovvero una tra Svezia, Turchia, Lettonia e Islanda.

L’analisi di coach Piazza: “La squadra è certamente progredita nel corso del raduno, crescendo sotto tutti i punti di vista a cominciare dalla consapevolezza della sicurezza nei propri mezzi. L’impegno è stato esemplare dal primo giorno, ora siamo più equilibrate e costanti nel corso dei 40 minuti.In questi ultimi allenamenti abbiamo lavorato un po’ sul perfezionamento della difesa a zona ma al di là dei tatticismi è importante che questa squadra arrivi all’Europeo con una propria identità definita, il resto sono dettagli anche se ovviamente importanti. Il momento dei tagli come sempre non è stato piacevole, non è retorica se dico che in questa squadra nessuna meritava di tornare a casa alla vigilia della partenza per Matosinhos, abbiamo allenato un gruppo sano e con un’eccellente etica del lavoro. Lo certifica il fatto che anche nelle ultime amichevoli anche chi è stata in qualche modo emarginata dalle rotazioni è entrata in campo e ha fatto qualcosa di importante. A Matosinhos ci attende un girone equilibrato, non sfide facili o impossibili. Vogliamo giocare tre partite solide, provare ovviamente a vincerle, e arrivare pronti all’incrocio decisivo degli Ottavi di finale”.



Nelle ultime dieci edizioni cinque i successi delle Spagna, tre quelli della Francia, uno delle Azzurre nel 2019. Lo scorso anno la Nazionale Under 20 Femminile, allenata sempre da Giuseppe Piazza e dal suo staff tecnico, vinse la medaglia di Bronzo: Matilde Villa venne eletta nel miglior quintetto dell’Europeo.

L’Albo d’Oro

2024 Francia

2023 Francia

2022 Spagna

2019 Italia

2018 Spagna

2017 Spagna

2016 Spagna

2015 Spagna

2014 Francia

2013 Spagna



I quattro test pre-Europeo

Italia-Belgio 75-53 (23-16, 16-11, 14-16, 22-10)

Italia: Bernardi 3, Lucantoni, Piatti, Zanardi 3, Edokpaigbe 18, Zuccon 10, Baldassarre 5, Ceppellotti 1, Lussignoli 11, Cedolini 5, Diakhoumpa 7, Osazuwa 12. All: Piazza.

Belgio: Courthiau 10, Cop, Battiston, Bruydoncx 1, Devos 11, Declercq 2, Bayart 4, Daelemens 7, Bevernage 9, Cuyvers 7, Owona 2. All: Wolk

Italia-Belgio 78-64 (19-16, 24-11, 21-17, 14-20)

Italia: Bernardi 10, Lucantoni 1, Piatti 9, Fantini 12, Zanardi 4, Edokpaigbe 17, Zuccon 4, Trozzola, Baldassarre 7, Gianangeli 7, Ceppellotti 5, Toffolo 2. All: Piazza.

Belgio: Courthiau 7, Cop, Battiston 8, Bruydoncx 14, Devos 7, Declercq 8, Bayart 9, Daelemens 3, Bevernage 1, Cuyvers 3, Owona 4, Remacle ne. All: Wolk.

Italia-Slovenia 54-53 (10-20, 10-18, 20-9, 14-6)

Italia: Edokpaigbe 15, Fantini 2, Lucantoni 2, Osazuwa 6, Zanardi 11, Lussignoli 2, Bernardi 4, Gianangeli 5, Diakhoumpa 2, Trozzola 5, Cedolini, Toffolo. All: Piazza.

Slovenia: Valancic 2, Strin 5, Sivka 19, Brecelj 8, Krenk, Cujnik, Lazarevic E. 3, Ovcina, Grebenc 3, Zibert 11, Lazarevic A. Ne, Zadravec 2.

Italia-Slovenia 70-63 (20-16, 14-4, 18-22, 18-21)

Italia: Edokpaigbe 16, Lucantoni 7, Piatti 8, Osazuwa 11, Zanardi 3, Lussignoli 5, Bernardi 5, Fantini 4, Gianangeli 5, Ceppellotti, Trozzola, Cedolini 6. All: Piazza.

Slovenia: Strin 11, Sivka 9, Brecelj 16, Krenk 2, Cujnik 8, Valancic 14, Lazarevic E., Ovcina, Grebenc, Zibert 3, Lazarevic A. Ne, Zadravec ne.

Le convocate

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra Francesca Baldassarre 2008 1.78 P Pol. Battipagliese Ilaria Bernardi 2005 1.78 G Basket Foxes Giussano Ginevra Cedolini 2005 1.85 A San Martino Di Lupari Candy Edokpaigbe 2005 1.80 G Seattle University Martina Fantini 2005 1.92 C Faenza Basket Project Agnese Gianangeli 2005 1.83 A Pall. Femm. Umbertide Lavinia Lucantoni 2005 1.78 G Panthers Roseto 2.0 Sophia Lussignoli 2005 1.70 G Ororosa Bergamo Cristina Osazuwa 2005 1.90 C Costa Masnaga Caterina Piatti 2006 1.92 C Lupe San Martino Emma Zuccon 2006 1.81 A Reyer Venezia Carlotta Zanardi 2005 1.80 P Brixia Brescia

Direttore Generale

Salvatore Trainotti

Coordinatore SSNF

Roberto Brunamonti

Allenatore

Giuseppe Piazza

Capo Delegazione

Francesco Di Girolamo

Data Gara Risultato Stat. Live 2 agosto, ore 14.00 CechiaVS Paesi Bassi – 2 agosto, ore 21.00 PoloniaVS Italia – 3 agosto, ore 16.30 Paesi BassiVS Polonia – 3 agosto, ore 19.00 ItaliaVS Cechia – 4 agosto, ore 14.00 ItaliaVS Paesi Bassi – 4 agosto, ore 19.00 CechiaVS Polonia –

Punti Squadra 0 Cechia 0 Italia 0 Polonia 0 Paesi Bassi



Il programma

1° agosto

Ore 19.45-21.00 Allenamento c/o Pavilhao Municipal de Guifoes

2 agosto

Ore 11.15-12.00 Allenamento c/o Pavilhao Municipal de Guifoes

Ore 21.30 Italia-Polonia

3 agosto

Ore 9-45-10.30 Allenamento c/o Pavilhao Municipal de Guifoes

Ore 18.00 Italia-Cechia

4 agosto

Ore 13.00 Italia-Paesi Bassi

5-10 agosto

Gare ed allenamenti in base al piazzamento nel girone di Qualificazione

11 agosto

Rientro in Italia e fine Raduno

Gli allenamenti e le gare amichevoli dal 12 al 30 luglio si svolgeranno presso il Palazzetto Polivalente di Gubbio, Via dell’Arboreto, 06024 Gubbio (PG)

Le gare e gli allenamenti dal 2 al 10 agosto 2025 durante il Campionato Europeo si terrano presso Centro de Desportos e Congressos di Matosinhos e Pavilhao Municipal de Guifoes.

Com. Stam. + foto