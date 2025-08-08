Basket. Europeo Under 20 femminile. Sabato a Matosinhos semifinale con la Spagna. Palla a due alle 21.30 italiane (Live YouTube FIBA)

Sabato alle ore 21.30 italiane la Nazionale Under 20 Femminile scende in campo a Matosinhos (Portogallo) per giocare la semifinale del Campionato Europeo di categoria contro la Spagna:

d opo l’Oro e il Bronzo vinti dall’Under 20 e dall’Under 18 Maschile, un’altra rappresentativa Azzurra è nelle prime quattro squadre della più importante rassegna continentale.

Nell’altra semifinale, in programma alle 18.00, si sfideranno Svezia e Lituania.

Le Azzurre hanno chiuso il proprio girone al secondo posto, dopo il successo con la Cechia e le sconfitte con Paesi Bassi e Polonia. Negli Ottavi di finale l’Italia ha superato la Lettonia e ieri nei Quarti ha regolato Israele, che nel turno precedente aveva sorprendentemente eliminato la Francia.

L’analisi di coach Piazza: “La squadra sta bene, mentalmente e fisicamente: dopo la prima partita persa con la Polonia avevamo smarrito un po’ di fiducia ma la squadra è stata bravissima nel ritrovare giorno dopo giorno le certezze che avevamo consolidato durante il raduno di Gubbio. Con la Lettonia e anche con Israele le ragazze hanno disputato un’eccellente partita soprattutto in attacco. In particolare l’impegno di ieri era particolarmente insidioso perché Israele non è per niente una squadra facile da scoutizzare, abituata come è ad affidarsi in maniera ossessiva al talento e all’estro di Raviv. Abbiamo resistito alla loro folata del secondo tempo e con pazienza siamo tornate avanti, segno della maturità raggiunta dalla squadra: la Spagna che affrontiamo domani è come da tradizione una formazione di tutto rispetto, fa della prestanza fisica soprattutto a rimbalzo offensivo la sua forza ed è letale quando alza la pressione difensiva e trova punti in transizione dopo recupero. E’ un Europeo decisamente bizzarro, la Francia giocherà per non retrocedere il girone 13-16 posto e in semifinale sono arrivate outsider come Lituania e Svezia”.



Da ricordare che dal 2008 al 2024 (nel 2020 e nel 2021 non si sono giocati Europei e Mondiali Giovanili) il Settore Giovanile Femminile ha vinto 17 medaglie di cui 4 d’Oro (5 Argenti e 8 Bronzi) oltre a qualificarsi a 8 edizioni dei Campionati Mondiali.

Quarto di finale

Israele-Italia 69-77 (19-24, 19-22, 23-16, 12-15)

Israele: Cohen M.* 13 (4/9 da tre), Feller ne, Kabada, Bitan* 6 (3/4, 0/1), Cohen T., Oren 6 (1/1, 1/5), Baico Zemmel, Nahum 9 (1/4, 1/1), Raviv 25 (11/17, 1/3), Zilbershlag 10 (4/7, 0/1), Mayshar ne, Yanay. All: Nathan.

Italia: Edokpaigbe* 18 (5/9, 1/6), Lucantoni 3 (1/2 da tre), Cedolini ne, Zanardi* 8 (3/5), Lussignoli* 5 (1/3, 1/3), Gianangeli 13 (6/8), Zuccon* 12 (6/10, 0/1), Piatti (0/1, 0/1), Bernardi (0/3, 0/3), Fantini 1 (0/2), Osazuwa* 10 (4/6), Baldassarre 7 (1/2, 1/4). All: Piazza.

Arbitri: Sonia Teixeira (Portogallo), Paulina Gajdosz (Polonia), Milita Stalaucinskaite (Lituania)

Ottavo di finale

Italia-Lettonia 101-70 (27-18, 28-15, 24-16, 22-21)

Italia: Edokpaigbe* 11 (4/6, 0/3), Lucantoni 3 (0/1, 1/2), Cedolini 2 (1/2, 0/1), Zanardi* 14 (3/4, 2/2), Lussignoli* 11 (2/3, 2/3), Gianangeli 4 (2/3), Zuccon* 10 (5/7), Piatti 9 (3/6, 1/2), Bernardi 3 (1/6, 0/1), Fantini 10 (3/4, 1/1), Osazuwa* 11 (5/7), Baldassarre 13 (1/3, 3/3). All: Piazza.

Lettonia: Otto* 17 (2/8, 0/2), Grausa 5 (2/5), Smite* 4 (1/4), Kaupmane (0/3), Petrus 6 (2/3), Putniece 2 (1/1), Muzikante (0/1, 0/1), Brikmane* 2 (1/3, 0/3), Lukasevica* 2 (1/3), Tomasicka* 27 (10/15, 2/4), Simonova 3 (1/1 da tre), Baumgarte 2 (1/2, 0/1). All: Majenieks.

Arbitri: Sonia Teixeira (Portogallo), Harris Bjiedic (Bosnia), Kirsten Poffe (Belgio)



L’Albo d’Oro

2024 Francia

2023 Francia

2022 Spagna

2019 Italia

2018 Spagna

2017 Spagna

2016 Spagna

2015 Spagna

2014 Francia

2013 Spagna

Semifinali

Data Gara Risultato Stat. Live 9 agosto, ore 18.00 LituaniaVS Svezia – 9 agosto, ore 21.30 SpagnaVS Italia –

Le convocate

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra Francesca Baldassarre 2008 1.78 P Pol. Battipagliese Ilaria Bernardi 2005 1.78 G Basket Foxes Giussano Ginevra Cedolini 2005 1.85 A San Martino Di Lupari Candy Edokpaigbe 2005 1.80 G Seattle University Martina Fantini 2005 1.92 C Faenza Basket Project Agnese Gianangeli 2005 1.83 A Pall. Femm. Umbertide Lavinia Lucantoni 2005 1.78 G Panthers Roseto 2.0 Sophia Lussignoli 2005 1.70 G Ororosa Bergamo Cristina Osazuwa 2005 1.90 C Costa Masnaga Caterina Piatti 2006 1.92 C Lupe San Martino Emma Zuccon 2006 1.81 A Reyer Venezia Carlotta Zanardi 2005 1.80 P Brixia Brescia

Direttore Generale

Salvatore Trainotti

Coordinatore SSNF

Roberto Brunamonti

Allenatore

Giuseppe Piazza

Capo Delegazione

Francesco Di Girolamo

Com. Stam. + foto FIP