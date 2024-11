Basket. FIBA EuroBasket 2025 European Qualifiers, da oggi in vendita i biglietti di Italia-Islanda (Reggio Emilia, 25 novembre ore 20.30)

Dopo 24 anni, l’Italbasket torna a Reggio Emilia! Da oggi sarà possibile acquistare i biglietti per assistere a Italia-Islanda, quarta partita di qualificazione a EuroBasket 2025 in programma al PalaBigi lunedì 25 novembre alle ore 20.30. I biglietti per il match sono in vendita sul circuito Vivaticket a questo link

Ad aprire ufficialmente le operazioni di vendita dei tagliandi per il match è Capitan Nik Melli, nato proprio a Reggio Emilia e orgoglioso di poter indossare l’Azzurro nella sua città Natale per la prima volta in carriera!

Qui il suo messaggio!

Dopo le due convincenti vittorie di febbraio contro la Turchia a Pesaro (87-80) e l’Ungheria a Szombathely (62-83), gli Azzurri cercano un altro doppio successo contro l’Islanda per chiudere definitivamente il discorso della qualificazione al prossimo Campionato Europeo (27 agosto/14 settembre 2025 in Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia). Al momento al comando del Gruppo B con 4 punti, l’Italia deve chiudere nelle prime tre posizioni il proprio percorso: venerdì 22 novembre il match di Reykjavik (ore 19.30 locali, le 20.30 in Italia) al Laugardalsholl Sport Centre. Lunedì 25 novembre la sfida del PalaBigi. Con due successi, Italbasket qualificata matematicamente all’Europeo.

Solo tre, fino ad oggi, i confronti con gli islandesi: il primo in assoluto all’EuroBasket 2015. Vittoria 71-64 alla Mercedes Benz Arena di Berlino in Germania con 21 punti di Alessandro Gentile sotto la gestione Pianigiani. Nel 2022, proprio come avverrà a novembre, ci fu un back to back nell’ambito delle qualificazioni alla FIBA World Cup 2023. Ad Hafnarfjordur per l’indisponibilità del Palazzetto della Capitale, arrivò la sconfitta 107-105 dopo ben due tempi supplementari (23 punti di Nico Mannion e 22 di Michele Vitali). Al ritorno al PalaDozza di Bologna 87-85 per gli Azzurri con 26 punti di Amedeo Della Valle. Il Commissario Tecnico era Meo Sacchetti.

Curata per la Federazione Italiana Pallacanestro dall’advisor commerciale Master Group Sport, l’organizzazione del match vedrà il prezioso e decisivo supporto della Regione Emilia-Romagna e la professionalità della Pallacanestro Reggiana, che proprio quest’anno celebra i suoi primi 50 anni di storia.

Prezzi dei biglietti

TRIBUNA EST ED OVEST CENTRALE

Intero €35

Ridotto Under 14 €30



TRIBUNA EST ED OVEST LATERALE

Intero €15

Ridotto Under 14 €10



TRIBUNA RETRO CANESTRO SUD

Intero €25

Ridotto Under 14 €20



DISTINTI

Intero €20

Ridotto Under 14 €15



GRADINATA NORD E SUD

Intero €20

Ridotto Under 14 €15



Per le promozioni riservate ai tesserati FIP clicca qui

Richiesta accesso disabili

Le richieste di accesso per disabili dovranno pervenire entro lunedì 11 novembre 2024 alle ore 18:00 inviando una email all’indirizzo ufficiostampa@mgsport.com, recando in oggetto “Richiesta accesso per disabili Italia-Islanda”. Nella richiesta dovrà essere specificato nome, cognome, data e luogo di nascita del disabile e certificato di invalidità; nome, cognome, data e luogo di nascita dell’accompagnatore e se il disabile è deambulante o non deambulante. Le conferme saranno inviate entro le ore 18.00 di venerdì 15 novembre 2024 previa conformità della richiesta e a insindacabile decisione della società organizzatrice.

Procedure di accredito media

Sono aperte le richieste di accredito per le gare della seconda finestra di FIBA EuroBasket 2025 European Qualifiers. Inserita nel Gruppo B, l’Italia sfiderà l’Islanda in un back to back. Venerdì 22 novembre a Reykjavík (ore 20.30 in Italia) e lunedì 25 novembre al PalaBigi di Reggio Emilia (ore 20.30).

Tutte le richieste di accredito dovranno pervenire entro martedì 19 novembre 2024 (23.59 CET) attraverso il FIBA Media Portal al seguente link: accreditation.fiba.com

Per chi fosse già in possesso di un account, basterà inserire le proprie credenziali (indirizzo mail e password) per accedere alla procedura e selezionare l’evento desiderato. La procedura di accredito online ha funzione di semplice richiesta e non garantisce l’automatica concessione dell’accredito.

Termini e condizioni

– Verranno prese in considerazione solamente le domande compilate e presentate online entro i termini stabiliti.

– Non verranno prese in considerazione richieste prive di fototessera.

– Non verranno prese in considerazione richieste provenienti da: rappresentanti di club, agenti, bloggers o altri media che non producano contenuti originali.– La decisione finale di concedere l’accredito spetta a FIBA. Per ulteriori informazioni scrivere a: accreditation@fiba.com

