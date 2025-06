Basket. FIBA Women’s EuroBasket 2025 – Domani Francia-Italia per il Bronzo. Palla a due alle 16.30 italiane (Live Raidue, DAZN, Sky Sport)

Ultima tappa del viaggio domani per la Nazionale Femminile, che chiude il proprio FIBA Women’s EuroBasket affrontando la Francia alle 16.30 nella sfida che vale la medaglia di Bronzo.

Anche l’ultima partita delle Azzurre, oltre che da SkySport e Dazn, sarà trasmessa su Raidue: ottimi i dati di ascolto registrati per la semifinale col Belgio. Il primo tempo su Raidue ha avuto 290.000 spettatori, (2.39%) mentre il secondo tempo su Raitre ne ha avuti 545.000 (3.75%), per una media di 418.000 utenti collegati.

Nella finale per l’Oro si affrontano alle 19.30 italiane Spagna e Belgio, nel remake della finale che due anni a Lubiana consegnò alle ‘Red Cats’ il primo successo continentale.

Oggi la Nazionale si allena in tarda serata, le condizioni fisiche delle Azzurre sono buone: la delusione per il finale della partita col Belgio è dura da smaltire ma squadra e staff vogliono giocarsi fino in fondo la possibilità di chiudere con un successo e mettersi così al collo una Medaglia: sarebbe la quarta nella storia della nostra Nazionale, dopo l’Oro di Roma del 1938, il Bronzo di Cagliari del 1974 e l’Argento di Brno nel 1995.

L’Italia è tornata a giocare una semifinale di un Campionato Europeo a distanza di 30 anni dalla medaglia d’Argento vinta a Brno, quinta volta in assoluto nelle prime quattro nella storia della Nazionale Femminile a partire dal 1938: le Azzurre si sono anche assicurate l’accesso al torneo pre-Mondiale che si giocherà a marzo 2026 e che qualificherà alla FIBA World Cup (Germania, 4-13 settembre 2026). Al Pre-Mondiale partecipano otto squadre europee, al momento sono qualificate Francia, Spagna, Belgio, Italia, Germania (Paese ospitante), Cechia e Ungheria (vincitrici dei pre-Qualifying Tournament). L’ottava Nazionale sarà una tra Lituania e Turchia, decisivo lo scontro diretto in programma domani.

L’analisi di coach Capobianco: “C’è dispiacere nella squadra e nello staff per la sconfitta col Belgio ma allo stesso tempo proprio questo ko ci deve dare la consapevolezza del livello che abbiamo raggiunto e di quanto di buono stiamo facendo. Siamo tra le prime quattro d’Europa con pieno merito. Non finirò mai di ringraziare l’impegno tecnico, fisico e mentale di tutte le Azzurre a partire dal primo giorno di raduno. In semifinale abbiamo messo in crisi il formidabile attacco del Belgio tenendolo a 26 punti nel secondo tempo, in queste dobbiamo velocemente ricaricare le batterie in vista di un’altra partita estremamente difficile, contro la Francia che alla vigilia dell’Europeo puntava alla medaglia d’Oro. E’ stato un viaggio meraviglioso, lo vogliamo chiudere nel modo migliore”.

La Francia è la nostra avversaria “preferita”: sono ben 92 i precedenti (42 i nostri successi), la prima partita della Nazionale Femminile il 13 aprile 1930 fu giocata, e persa 34-16, proprio con le transalpine. L’ultimo incrocio nell’amichevole di Mulhouse a giugno 2021, favorevole alla Francia 70-53: 15 i precedenti in un Women’s EuroBasket e 7 i successi Azzurri, l’ultimo a Brno nel 1995. La più recente sfida “europea” nel 2009 in Lettonia, la Francia ci batte 76-61 all’esordio e poi volò verso la medaglia d’Oro, l’ultima vinta dalle Bleus che poi nelle successive edizioni sono sempre andate a Medaglia ma non sono più salite sul gradino più alto del podio (5 Argenti, 2 Bronzi).

In questo Europeo la Francia vanta il miglior attacco assoluto con 84.2 punti, è prima per numero di assist (24.6) e seconda nelle palle perse (11.4), dietro solo all’Italia (9.6).

L’ex scledense Salaun è la miglior marcatrice della Francia con 16.2 punti (74% da due, 46% da tre), a seguire Ayayi con 14.4 punti. La squadra di coach Toupane ha vinto le tre partite del girone soffrendo all’esordio con la Turchia e poi si è sbarazzata senza problemi della Lituania nei Quarti prima di essere fermata dalla Spagna in semifinale al termine di una partita che nel primo tempo sembrava in controllo delle transalpine.



L’Albo d’Oro dal 2000

2023 Belgio

2021 Serbia

2019 Spagna

2017 Spagna

2015 Serbia

2013 Spagna

2011 Russia

2009 Francia

2007 Russia

2005 Cechia

2003 Russia

2001 Francia

I tabellini delle semifinali

Italia-Belgio 64-66 (20-17, 13-23, 10-17, 21-9)

Italia: Keys* 4 (0/2, 1/4), Pasa* (0/3, 0/1), Verona* 6 (3/5, 0/3), Zandalasini* 11 (3/6, 1/5), Pan 6 (0/1, 2/4), Cubaj* 13 (5/9, 0/1), Madera (0/2, 0/2), Santucci 6 (1/2, 1/3), Fassina 11 (2/3, 2/2), Andrè 4 (2/3), Spreafico 3 (1/1 da tre), Trimboli (0/2 da tre). All: Capobianco

Belgio: Ramette ne, Claessens 5 (1/2 da tre), Delaere* 8 (1/3, 2/5), Meesseman* 15 (5/13, 1/3), Linskens* 8 (3/6), Mununga 2 (1/1), Massey ne, Vervaet ne, Lisowa Mbaka 2 (1/1, 0/1), Vanloo* 15 (3/5, 3/12), Allemand* 11 (2/2, 1/5), Joris ne. All: Thibault

Arbitri: Georgios Poursanidis (Grecia), Peter Praksch (Ungheria), Cisil Güngör (Turchia)

Francia-Spagna 64-65 (18-18, 20-13; 8-18; 18-16)

Francia: Brochant (0/1 da tre), Foppossi 3 (0/1, 1/1), Ayayi* 19 (7/10, 1/8), Rupert* 3 (1/2, 0/3), Salaun* 9 (3/5, 0/6), Badiane 6 (1/3, 1/1), Tourè* 14 (4/7, 1/2), Pouye, Tabdi ne, Lacan 4 (2/5, 0/4), Bernies* 6 (1/3, 1/2), Astier (0/2 da tre). All: Toupane.

Spagna: Buenavida 5 (1/1, 1/1), Etxarri 2 (1/1), Ortiz* 4 (2/5), Ayuso (0/2, 0/2), Torrens* 12 (5/6, 0/4), Araujo* (1/1), Pueyo 9 (2/4, 1/2), Fam* 21 (8/12, 1/1), Vilaro, Carrera 4 (0/3, 1/2), Ginzo 2. All: Mendez

Arbitri: Gatis Salins (Lettonia), Julio Anaya (Panama), Martin Horozov (Bulgaria)

Il Quarto di Finale

Italia-Turchia 76-74 d1ts (20-17; 11-18; 19-15; 18-18; 8-6)

Italia: Keys* 12 (3/5, 2/4), Pasa* 5 (1/2, 1/2), Verona* 12 (5/7, 0/4), Zandalasini* 14 (4/12, 0/1), Pan 4 (2/5, 0/1), Cubaj* 16 (8/12), Madera, Santucci 2 (1/2, 0/1), Fassina 3 (1/2 da tre), Andrè 8 (4/7), Spreafico ne, Trimboli (0/3 da tre). All: Capobianco

Turchia: Istanbulluoglu ne, Uzun 20 (4/12, 1/3), Cakir 9 (2/4, 1/1), Fitik 7 (2/4, 1/3), McCowan 16 (6/9), Bilgic ne, Onar 8 (3/9, 0/2), Bayram 6 (3/4), Senyurek 8 (2/5, 1/5), Erdogan, Atas ne, Ural ne. All: Memnun

Arbitri: Ariadna Chueca (Spagna), Gvidas Gedvilas (Lituania), Gatis Salins (Lettonia)

L’Italia e l’Europeo Femminile

L’Italia è tornata a organizzare un girone dell’Europeo Femminile a 18 anni dall’edizione ospitata dall’Abruzzo, in assoluto sarà l’ottava volta per il nostro Paese. Nessuna altra nazione vanta lo stesso record, a seguire c’è la Francia con 5 edizioni e l’Ungheria con 4. Nel 1938 è stata la volta di Roma e le Azzurre vinsero l’Oro, nel 1968 della Sicilia, nel 1974 della Sardegna, nel 1981 delle Marche, nel 1985 del Veneto, nel 1993 dell’Umbria e nel 2007 dell’Abruzzo.

Il Medagliere

L’Italia ha vinto il primo Campionato Europeo della storia, quello che si giocò a Roma nel 1938. Le altre due medaglie sono arrivate a Cagliari nel 1974 (Bronzo) e nel 1995 a Brno con l’Argento vinto dalla squadra allenata da Riccardo Sales e che in campo tra le altre vedeva anche Catarina Pollini, ancora oggi prima tra le Azzurre per presenze (252) e punti (3.903).

I tabellini delle Azzurre a Bologna

18 giugno

Serbia-Italia 61-70 (18-19, 12-20, 13-17, 18-14)

Serbia: Raca* (0/2, 0/2), Rosic 2 (1/1, 0/2), Anderson* 16 (6/11), Mitrovic 2 (1/2), Nogic* 19 (2/2, 4/7), Turudić, Janković 3 (1/1), Boričić, Popović* 2 (1/4, 0/1), Dugalić* 6 (1/3, 1/4), Katanic, Djordjević 11 (3/5, 1/2). All: Maljkovic

Italia: Keys* 4 (1/5, 0/1), Pasa, Verona* 4 (2/6, 0/2), Zandalasini* 20 (2/5, 4/7), Pan 2 (1/2, 0/4), Cubaj* 11 (5/9), Madera 6 (2/3 da tre), Santucci 5 (2/4), Fassina ne, Andrè 8 (4/7), Spreafico*, Trimboli 10 (2/4 da tre). All: Capobianco

Arbitri: Yasmina Alcaraz (Spagna), Michal Proc (Polonia), Paulo Marques (Portogallo)

Note: Uscita 5 falli: Trimboli (Italia), Jankovic (Serbia)

19 giugno

Italia-Slovenia 77-66 (22-17, 23-5, 16-26, 16-18)

Italia: Keys* 15 (1/7, 3/4), Pasa 15 (2/4, 3/3), Verona* 7 (2/3, 1/4), Zandalasini* 14 (2/2, 3/6), Pan 7 (2/3, 1/3), Cubaj* 11 (5/6, 0/1), Madera 2 (1/2, 0/2), Santucci (0/1, 0/3), Fassina ne, Andrè 2 (1/3), Spreafico* (0/1 da tre), Trimboli 4 (0/1, 0/2). All: Capobianco

Slovenia: Lisec* 3 (0/3, 1/4), Oblak* 14 (2/6, 1/4), Cvijanovic 1 (0/2), Senicar ne, Gorsic ne, Friskovec* 9 (3/4, 1/5), Jelenc 3 (0/1, 1/1), Sivka* 16 (0/1, 4/4), Debeljak, Shepard* 20 (7/10), Sambolic, Bartelme (0/1, 0/1). All: Dikaioulakos

Arbitri: Michal Proc (Polonia), Paulo Marques (Portogallo), Ivor Matejek (Cechia)

Note: Fallo tecnico a Dikaioulakos (2° quarto, 8:30), fallo antisportivo a Zandalasini (4° quarto, 1.30)

21 giugno

Italia-Lituania 65-51 (18-14, 16-9, 12-19, 19-9)

Italia: Keys* 8 (1/7, 2/2), Pasa* 5 (1/3, 1/4), Verona* 7 (0/6, 1/4), Zandalasini* 22 (5/8, 2/4), Pan (0/1, 0/2), Cubaj* 5 (1/6, 0/1), Madera 2 (1/1), Santucci 5 (1/4, 1/3), Fassina 4 (2/3, 0/1), Andrè 5 (2/4), Spreafico ne, Trimboli 2 (0/1 da tre). All: Capobianco

Lituania: Jocyte* 15 (1/3, 6/6), Nacickaite Van De Horst 1 (0/2, 0/3), Raulusaityte ne, Sinickaite* (0/4, 0/1), Juskaite* 8 (4/6, 0/4), Sventoraite* 8 (1/8), Meskonyte (0/1), Grigalausyte (0/1 da tre), Miskiniene* 10 (4/4, 0/1), Zabotkaite ne, Donskichyte (0/2, 0/1), Labuckiene 9 (3/6). All: Stanisauskas

Arbitri: Martin Horozov (Bulgaria), Viola Gyorgyi (Norvegia), Michal Proc (Polonia)

Le Finali

Data Gara Risultato Stat. Live Finale 3-4 posto, 29 giugno (16.30) FranciaVS Italia – Finale 1-2 posto, 29 giugno (19.30) SpagnaVS Belgio –

LE Azzurre (squadre stagione 2024/25)

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 0 Jasmine Keys 1997 1.87 A-C Famila Schio 6 Francesca Pasa 2000 1.80 P Asvel Feminin 8 Costanza Verona 1999 1.70 P Famila Schio 9 Cecilia Zandalasini 1996 1.85 A Golden State Valkyries 11 Francesca Pan 1997 1.80 G Umana Venezia 13 Lorela Cubaj 1999 1.92 C Umana Venezia 14 Sara Madera 2000 1.87 A-C La Molisana Campobasso 18 Mariella Santucci 1997 1.70 P Umana Reyer Venezia 19 Martina Fassina 1999 1.82 G Umana Venezia 22 Olbis Futo Andrè 1998 1.92 C Famila Schio 23 Laura Spreafico 1991 1.82 G-A Geas Sesto S.Giovanni 99 Stefania Trimboli 1996 1.75 P La Molisana Campobasso

Capo Delegazione

Roberto Brunamonti

Allenatore

Andrea Capobianco

Assistente Allenatore

Vincenzo Di Meglio

Assistente Allenatore

Francesca Di Chiara

Video Analista

Alessandro Fontana

Preparatore fisico

Jacopo Arrobbio

Com. Stam. + foto FIP