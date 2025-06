Basket. FIBA Women’s EuroBasket 2025 – Domani Italia-Belgio vale un posto in finale. Palla a due alle 19.30 italiane (Live Rai, SkySportUno, DAZN)

Domani alle 19.30 italiane (le 20.30 locali) il “Peace and Friendship Stadium” del Pireo (Atene) ospiterà la partita più importante degli ultimi 30 anni della pallacanestro femminile italiana, ovvero la semifinale che le Azzurre giocheranno contro le campionesse in carica del Belgio (diretta su Raidue/Raitre, Sky SportUno e DAZN). L’altra semifinale vedrà in campo Francia e Spagna e si giocherà alle ore 16.30.

Come noto, dopo lo splendido successo ottenuto martedì ai danni della Turchia, l’Italia torna a giocare una semifinale di un Campionato Europeo a distanza di 30 anni dalla medaglia d’Argento vinta a Brno, quinta volta in assoluto nelle prime quattro nella storia della Nazionale Femminile a partire dal 1938: le Azzurre si sono anche assicurate l’accesso al torneo pre-Mondiale che si giocherà a marzo 2026 e che qualificherà alla FIBA World Cup (Germania, 4-13 settembre 2026). Al Pre-Mondiale partecipano otto squadre europee, al momento sono qualificate Francia, Spagna, Belgio, Italia, Germania (Paese ospitante), Cechia e Ungheria (vincitrici pre-Qualifying Tournament). L’ottava Nazionale uscirà dal gironcino 5-8 posto che si gioca tra venerdì e domenica.

Oltre a SkySportUno e DAZN, la partita sarò trasmessa anche da Raidue (il primo tempo) e Raitre (il secondo tempo ed eventuali overtime). Quanto alla sfida con la Turchia andata in onda su Raidue il dato di ascolto è stato ottimo: la vittoria delle Azzurre è stata seguita da 389.000 spettatori di media, saliti nel supplementare a 571.000, con uno share del 3.4%.

Oggi la squadra si allena nel tardo pomeriggio, non ci sono problemi fisici tra le Azzurre e soprattutto c’è la volontà di continuare a sognare, pur con la consapevolezza che in Semifinale l’asticella si alzerà ulteriormente quanto a difficoltà dell’impegno. A livello statistico, da segnalare che Cecilia Zandalasini è a 18 punti dai suoi primi 1000 in Nazionale e dopo la partita con la Turchia è diventata la terza miglior marcatrice Azzurra nella storia dell’Europeo con 377 punti. Davanti a Cecilia solo Catarina Pollini (640) e Bianca Rossi (587).

L’analisi di coach Capobianco alla vigilia della Semifinale: “Ci attende un’altra partita di un livello pazzesco, d’altra parte da inizio Europeo abbiamo giocato contro pronostico. Il Belgio è campione in carica e punta all’Oro insieme Francia e Spagna. Vogliamo rendere la vita difficile anche a loro, sono una squadra che gioca una pallacanestro corale molto efficace e che sa valorizzare il talento delle sue quattro stelle. Spicca su tutte Meesseman, giocatrice incredibile ed equilibratrice di rara efficacia. Sono brave a prendere vantaggio e ancora più brave a mantenerlo nel corso dell’azione, spesso partendo da situazioni di pick’n’roll. Dovremo essere bravissimi, come lo siamo stati con la Turchia, a cambiare gli angoli di gioco per peggiorare la qualità delle loro linee di passaggio e poi dobbiamo tenere viva la statistica per la quale siamo i migliori quanto a palle perse e tra le prime nei rimbalzi offensivi concessi. Cura estrema al dettaglio, questa sarà la chiave: altrimenti una squadra forte e navigata come il Belgio non la batti. Le ragazze hanno avuto un’applicazione clamorosa dal primo giorno di raduno e non si vogliono fermare, lavoriamo per superare i nostri limiti e alimentare il nostro sogno”.

Italia e Belgio si sono incrociate 42 volte nella loro storia, 30 i nostri successi: la prima sfida il 3 marzo 1951 a Bruxelles per l’amichevole vinta dalle Azzurre (41-54), l’ultima solo qualche settimana fa a Kortrijk (25 maggio), nel test vinto dal Belgio 64-61 nel giorno del grave infortunio riportato da Matilde Villa. Quanto agli incroci in un Campionato Europeo, il bilancio è di 5-2 a nostro favore ma gli ultimi due precedenti ci hanno visti sempre sconfitti: Quarto di finale a Praga il 22 giugno 2017 (66-79), Prima fase a Tel Aviv il 18 giugno 2023 (64-72).

Il Belgio ha vinto l’ultima edizione del FIBA Women’s EuroBasket 2023, primo Oro della sua storia: la sua leader in campo e fuori è Emma Meesseman, centro 32enne al momento probabilmente la giocatrice più completa del panorama europeo. Emma sta viaggiando in questo Europeo a 21.0 punti, 8.0 rimbalzi e 5.5 assist di media (seconda assoluta dietro Shepard) e 30.5 di valutazione, tirando col 61% da due, col 40% da tre e l’86% ai liberi.

Entrambi le squadre arrivano alla Semifinale da imbattute, le “Red Cats” vantano il terzo miglior attacco del torneo (80.8 punti), in doppia cifra ci sono anche Julie Allemand (11.3), Kyara Linskens (15.8,+8.0 rimbalzi) e Julie Vanloo (10.0), le tre atlete rientrate dalla stagione WNBA una settimana prima dell’Europeo.

In panchina siede Mike Thibault, storico coach statunitense che in passato è stato assistente di Team Usa oltre che dei Los Angeles Lakers e dei Chicago Bulls. Dal 2003 al 2022 Thibault ha allenato prima le Connecticut Sun e poi le Washington Mystics (gli ultimi due anni ha ricoperto la carica di General Manager)

I Quarti di Finale

Italia-Turchia 76-74 d1ts (20-17; 11-18; 19-15; 18-18; 8-6)

Italia: Keys* 12 (3/5, 2/4), Pasa* 5 (1/2, 1/2), Verona* 12 (5/7, 0/4), Zandalasini* 14 (4/12, 0/1), Pan 4 (2/5, 0/1), Cubaj* 16 (8/12), Madera, Santucci 2 (1/2, 0/1), Fassina 3 (1/2 da tre), Andrè 8 (4/7), Spreafico ne, Trimboli (0/3 da tre). All: Capobianco

Turchia: Istanbulluoglu ne, Uzun 20 (4/12, 1/3), Cakir 9 (2/4, 1/1), Fitik 7 (2/4, 1/3), McCowan 16 (6/9), Bilgic ne, Onar 8 (3/9, 0/2), Bayram 6 (3/4), Senyurek 8 (2/5, 1/5), Erdogan, Atas ne, Ural ne. All: Memnun

Arbitri: Ariadna Chueca (Spagna), Gvidas Gedvilas (Lituania), Gatis Salins (Lettonia)

Francia-Lituania 83-61 (35-14; 21-17; 15-14; 12-16)

Francia: Brochant 7 (2/4 da tre), Foppossi (3/4, 0/2), Ayayi* 11 (2/3, 1/1), Rupert* 15 (2/5, 3/3), Salaun* 10 (2/2, 2/2), Badiane 6 (3/7, 0/1), Tourè* 6 (3/6, 0/2), Pouye 4 (2/3, 0/1), Tabdi 2 (0/2), Lacan 10 (2/3 da tre), Bernies* (0/2, 0/3), Astier 6 (3/5, 0/1). All: Toupane.

Lituania: Jocyte* 9 (1/2, 0/1), Nacickaite Van De Horst 2 (0/5 da tre), Raulusaityte, Sinickaite* 2 (1/3), Juskaite* 16 (4/8, 1/2), Sventoraite* 15 (4/10, 0/1), Meskonyte 5 (1/3, 1/1), Grigalausyte 1, Miskiniene* 2 (1/2, 0/1), Zabotkaite 1 (0/1 da tre), Donskichyte, Labuckiene 8 (3/5). All: Stanisauskas

Arbitri: Georgios Poursanidis (Grecia), Karolina Gajdosz (Polonia), Paulo Marques (Portogallo)

L’Italia e l’Europeo Femminile

L’Italia è tornata a organizzare un girone dell’Europeo Femminile a 18 anni dall’edizione ospitata dall’Abruzzo, in assoluto sarà l’ottava volta per il nostro Paese. Nessuna altra nazione vanta lo stesso record, a seguire c’è la Francia con 5 edizioni e l’Ungheria con 4. Nel 1938 è stata la volta di Roma e le Azzurre vinsero l’Oro, nel 1968 della Sicilia, nel 1974 della Sardegna, nel 1981 delle Marche, nel 1985 del Veneto, nel 1993 dell’Umbria e nel 2007 dell’Abruzzo.

Il Medagliere

L’Italia ha vinto il primo Campionato Europeo della storia, quello che si giocò a Roma nel 1938. Le altre due medaglie sono arrivate a Cagliari nel 1974 (Bronzo) e nel 1995 a Brno con l’Argento vinto dalla squadra allenata da Riccardo Sales e che in campo tra le altre vedeva anche Catarina Pollini, ancora oggi prima tra le Azzurre per presenze (252) e punti (3.903).

I tabellini delle Azzurre a Bologna

18 giugno

Serbia-Italia 61-70 (18-19, 12-20, 13-17, 18-14)

Serbia: Raca* (0/2, 0/2), Rosic 2 (1/1, 0/2), Anderson* 16 (6/11), Mitrovic 2 (1/2), Nogic* 19 (2/2, 4/7), Turudić, Janković 3 (1/1), Boričić, Popović* 2 (1/4, 0/1), Dugalić* 6 (1/3, 1/4), Katanic, Djordjević 11 (3/5, 1/2). All: Maljkovic

Italia: Keys* 4 (1/5, 0/1), Pasa, Verona* 4 (2/6, 0/2), Zandalasini* 20 (2/5, 4/7), Pan 2 (1/2, 0/4), Cubaj* 11 (5/9), Madera 6 (2/3 da tre), Santucci 5 (2/4), Fassina ne, Andrè 8 (4/7), Spreafico*, Trimboli 10 (2/4 da tre). All: Capobianco

Arbitri: Yasmina Alcaraz (Spagna), Michal Proc (Polonia), Paulo Marques (Portogallo)

Note: Uscita 5 falli: Trimboli (Italia), Jankovic (Serbia)

19 giugno

Italia-Slovenia 77-66 (22-17, 23-5, 16-26, 16-18)

Italia: Keys* 15 (1/7, 3/4), Pasa 15 (2/4, 3/3), Verona* 7 (2/3, 1/4), Zandalasini* 14 (2/2, 3/6), Pan 7 (2/3, 1/3), Cubaj* 11 (5/6, 0/1), Madera 2 (1/2, 0/2), Santucci (0/1, 0/3), Fassina ne, Andrè 2 (1/3), Spreafico* (0/1 da tre), Trimboli 4 (0/1, 0/2). All: Capobianco

Slovenia: Lisec* 3 (0/3, 1/4), Oblak* 14 (2/6, 1/4), Cvijanovic 1 (0/2), Senicar ne, Gorsic ne, Friskovec* 9 (3/4, 1/5), Jelenc 3 (0/1, 1/1), Sivka* 16 (0/1, 4/4), Debeljak, Shepard* 20 (7/10), Sambolic, Bartelme (0/1, 0/1). All: Dikaioulakos

Arbitri: Michal Proc (Polonia), Paulo Marques (Portogallo), Ivor Matejek (Cechia)

Note: Fallo tecnico a Dikaioulakos (2° quarto, 8:30), fallo antisportivo a Zandalasini (4° quarto, 1.30)

21 giugno

Italia-Lituania 65-51 (18-14, 16-9, 12-19, 19-9)

Italia: Keys* 8 (1/7, 2/2), Pasa* 5 (1/3, 1/4), Verona* 7 (0/6, 1/4), Zandalasini* 22 (5/8, 2/4), Pan (0/1, 0/2), Cubaj* 5 (1/6, 0/1), Madera 2 (1/1), Santucci 5 (1/4, 1/3), Fassina 4 (2/3, 0/1), Andrè 5 (2/4), Spreafico ne, Trimboli 2 (0/1 da tre). All: Capobianco

Lituania: Jocyte* 15 (1/3, 6/6), Nacickaite Van De Horst 1 (0/2, 0/3), Raulusaityte ne, Sinickaite* (0/4, 0/1), Juskaite* 8 (4/6, 0/4), Sventoraite* 8 (1/8), Meskonyte (0/1), Grigalausyte (0/1 da tre), Miskiniene* 10 (4/4, 0/1), Zabotkaite ne, Donskichyte (0/2, 0/1), Labuckiene 9 (3/6). All: Stanisauskas

Arbitri: Martin Horozov (Bulgaria), Viola Gyorgyi (Norvegia), Michal Proc (Polonia)

Semifinali

Data Gara Risultato Stat. Live 27 giugno, ore 16.30 FranciaVS Spagna – 27 giugno, ore 19.30 ItaliaVSBelgio –

LE Azzurre (squadre stagione 2024/25)

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 0 Jasmine Keys 1997 1.87 A-C Famila Schio 6 Francesca Pasa 2000 1.80 P Asvel Feminin 8 Costanza Verona 1999 1.70 P Famila Schio 9 Cecilia Zandalasini 1996 1.85 A Golden State Valkyries 11 Francesca Pan 1997 1.80 G Umana Venezia 13 Lorela Cubaj 1999 1.92 C Umana Venezia 14 Sara Madera 2000 1.87 A-C La Molisana Campobasso 18 Mariella Santucci 1997 1.70 P Umana Reyer Venezia 19 Martina Fassina 1999 1.82 G Umana Venezia 22 Olbis Futo Andrè 1998 1.92 C Famila Schio 23 Laura Spreafico 1991 1.82 G-A Geas Sesto S.Giovanni 99 Stefania Trimboli 1996 1.75 P La Molisana Campobasso

Capo Delegazione

Roberto Brunamonti

Allenatore

Andrea Capobianco

Assistente Allenatore

Vincenzo Di Meglio

Assistente Allenatore

Francesca Di Chiara

Video Analista

Alessandro Fontana

Preparatore fisico

Jacopo Arrobbio

