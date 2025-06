Basket. FIBA Women’s EuroBasket 2025. Francia-Italia 54-69 (Zandalasini 20)

Storico Bronzo per le Azzurre, a 30 anni da Brno. Petrucci: “Medaglia al collo di Achille Polonara”

Bronzo. Bronzo. Bronzo. E’ Medaglia di Bronzo! La Nazionale Femminile al Pireo batte la Francia 69-54 ed entra nella storia! Le Azzurre tornano a vincere una Medaglia a 30 anni di distanza dall’Argento di Brno, un risultato incredibile, straordinario, che la squadra di coach Capobianco ha costruito durante il mese di raduno e poi a Bologna nel girone vinto a punteggio pieno. L’Italia non superava la Francia proprio da Brno 1995 e con questo terzo posto torna a occupare un posto ai vertici del basket continentale.

L’Italia è tornata a giocare una semifinale di un Campionato Europeo a distanza di 30 anni dalla medaglia d’Argento vinta a Brno, quinta volta in assoluto nelle prime quattro nella storia della Nazionale Femminile a partire dal 1938: le Azzurre si sono assicurate l’accesso al torneo pre-Mondiale che si giocherà a Marzo 2026 e che qualificherà alla FIBA World Cup (Germania, 4-13 settembre 2026).

La miglior marcatrice della gara per l’Italia è stata Cecilia Zandalasini con 20 punti. In doppia cifra anche Costanza Verona (11) e Lorela Cubaj (10). Con i 20 punti di stasera Cecilia ha superato i 1.000 con la Maglia della Nazionale.

Zandalasini è stata anche eletta nel miglior quintetto dell’Europeo, secondo riconoscimento dopo quello ottenuto a Praga nel 2017. Con lei, nel miglior quintetto dell’Europeo anche Alba Torrens (Spagna), Emma Meesseman (Belgio, Mvp del torneo), Julie Allemand (Belgio) e Raquel Carrera (Spagna).

La medaglia d’Oro del FIBA Women’s EuroBasket 2025 è stata vinta dal Belgio, che ha superato 67-65 la Spagna al termine di una clamorosa rimonta negli ultimi minuti. Secondo successo di fila per le Red Cats.

Domani mattina la squadra torna in Italia, si conclude così un lungo viaggio, faticoso ed emozionante, un percorso bellissimo che si conclude con una medaglia di Bronzo al collo.

Le parole del presidente della FIP Giovanni Petrucci: “Una Medaglia che mettiamo al collo di Achille Polonara. Uno splendido Bronzo meritatissimo perché certifica l’eccellente lavoro svolto in questi mesi da Andrea Capobianco, tecnico al quale la Federazione si affida da tanti anni. Ringrazio di cuore le Azzurre per come hanno interpretato questo Campionato Europeo, in campo e fuori. La Nazionale ha avvertito il grande affetto che in questi giorni è arrivato dall’Italia: tutti i più importanti Media italiani hanno raccontato il bellissimo viaggio di questa squadra, che ha risalito tante posizioni nel Ranking continentale ed è un gruppo giovane. Il futuro è dalla nostra parte”.

Al Pre-Mondiale parteciperanno otto squadre europee ovvero Francia, Spagna, Belgio, Italia, Turchia, Germania (Paese ospitante), Cechia e Ungheria (vincitrici dei pre-Qualifying Tournament 2024).

L’analisi di coach Capobianco: “Dedico questa vittoria a Gaetano Laguardia e a Giustino Altobelli, due figure fondamentali per me e che ora sicuramente stanno gioendo da qualche parte. E’ un successo incredibile ed è tutto delle giocatrici che hanno creduto nel nostro lavoro dal primo giorno di raduno, senza abbassare mai la guardia. Raggiunta la semifinale ho chiesto alla squadra se fossero appagate o se volessero andare fino in fondo. Non mi hanno neanche fatto finire la frase. E’ una gioia immensa, che condivido con tutta la struttura federale che ci ha messo nelle condizioni migliori”.

Le parole di Cecilia Zandalasini: “E’ veramente incredibile quello che abbiamo combinato, in ambito sportivo è il giorno più bello della mia vita. Speriamo, davvero, che questa Medaglia convinca qualche bambina in più a giocare a pallacanestro, sarebbe il risultato più importante. La squadra è cresciuta giorno dopo giorno, ho percepito subito che quest’anno il gruppo fosse speciale. Ora che abbiamo al collo una Medaglia, non ci fermeremo: sappiamo che ce ne sono due di metallo più pregiato e proveremo a inseguirle nei prossimi anni. Se ripenso al 2017? Certo, è il motivo per cui siamo qui oggi”.

La cronaca – Il quintetto Azzurro resta quello delle ultime uscite (Verona, Pasa, Zandalasini, Keys, Madera) e come col Belgio l’Italia entra in campo senza timori reverenziali contro una delle squadre più titolate del continente: Pasa e Cubaj danno la carica, poi entra in scena Zanda con 6 punti di fila (16-11). Le penetrazioni della Francia generano punti e tiri liberi, i liberi di Lakan valgono il vantaggio delle trasnsalpine (21-22), prima della sospensione vincente di Verona che manda in archivio il primo quarto.

Il secondo periodo si apre nel segno di Zanda, che bissa la tripla di Cocca Verona e ci spinge sul 29-24 al minuto 13: il massimo vantaggio Azzurro arriva sul 31-25, poi la Francia torna a contatto anche grazie al tecnico comminato a coach Capobianco. I 5 consecutivi di Madera, con Keys e Cubaj in panchina con 2 falli, sono ossigeno puro e valgono il nuovo +6 (42-36), con Zanda già a quota 15.

In avvio di terzo parziale l’Italia allunga fino al 50-38 timbrato da Jasmine, con Verona in controllo del gioco nei due lati del campo anche quando Zanda torna in panchina a respirare. La tripla a fil di sirena di Tourè toglie la Francia dalle secche di un attacco che nei primi 5′ segna appena 2 punti, poi Salaun accorcia ancora dalla lunetta (50-43). Le Azzurre faticano in attacco ma tengono dietro, il parziale si chiude sul +8 con i due liberi di Cecilia.

I tre liberi di Salaun riportano le Bleus a un possesso di distacco (53-50), la partita sale di intensità e Capobianco non può rimettere in campo Cubaj per un problema alla caviglia. La tripla di Zanda e il piazzato di Keys ci riportano alla doppia cifra di vantaggio (63-52) con 3 minuti sul cronometro: l’Italia è in fiume in piena e dilaga, la Francia può solo arrendersi all’ondata Azzurra che pochi minuti dopo si fa di Bronzo.

Francia-Italia 54-69 (22-23, 14-19, 9-11, 9-16)

Francia: Brochant, Foppossi 2 (1/2, 0/1), Ayayi* 8 (2/4, 1/4), Rupert* 4 (2/2), Salaun* 9 (1/4, 0/3), Badiane 2 (1/3), Toure* 13 (3/5, 1/5), Pouye 2 (1/3, 0/1), Djaldi Tabdi 2 (1/1), Lacan 6 (1/5 0/3), Bernies* 6 (1/1, 0/3), Astier ne. All: Toupane

Italia: Keys* 5 (2/3), Pasa* 6 (2/4), Verona* 11 (4/4, 1/3), Zandalasini* 20 (3/8, 3/4), Pan 3 (0/1, 1/2), Cubaj* 10 (3/3, 0/1), Madera 5 (1/2, 1/1), Santucci (0/2, 0/1), Fassina 5 (1/5, 1/2), Andrè 4 (2/3), Spreafico (0/1 da tre), Trimboli. All: Capobianco

Arbitri: Ariadna Chueca (Spagna), Julio Anaya (Panama), Gvidas Gedvilas (Lituania)

T2P: Francia 14/30, Italia 18/35

T3P: Francia 2/20, Italia 7/15

TL: Francia 20/23, Italia 12/18

Rimbalzi: Francia 18 (Ayayi 4), Italia 30 (Andrè 6)

Assist: Francia 8 (Bernies 3), Italia 17 (Verona 5)

Palle recuperate: Francia 9, Italia 13

Palle perse: Francia 18, Italia 17

Falli: Francia 17, Italia 19

L’Albo d’Oro dal 2000

2025 Belgio

2023 Belgio

2021 Serbia

2019 Spagna

2017 Spagna

2015 Serbia

2013 Spagna

2011 Russia

2009 Francia

2007 Russia

2005 Cechia

2003 Russia

2001 Francia

La Classifica finale del Women’s EuroBasket 2025

1. Belgio

2. Spagna

3. Italia

4. Francia

5. Germania

6. Cechia

7. Turchia

8. Lituania

I tabellini delle semifinali

Italia-Belgio 64-66 (20-17, 13-23, 10-17, 21-9)

Italia: Keys* 4 (0/2, 1/4), Pasa* (0/3, 0/1), Verona* 6 (3/5, 0/3), Zandalasini* 11 (3/6, 1/5), Pan 6 (0/1, 2/4), Cubaj* 13 (5/9, 0/1), Madera (0/2, 0/2), Santucci 6 (1/2, 1/3), Fassina 11 (2/3, 2/2), Andrè 4 (2/3), Spreafico 3 (1/1 da tre), Trimboli (0/2 da tre). All: Capobianco

Belgio: Ramette ne, Claessens 5 (1/2 da tre), Delaere* 8 (1/3, 2/5), Meesseman* 15 (5/13, 1/3), Linskens* 8 (3/6), Mununga 2 (1/1), Massey ne, Vervaet ne, Lisowa Mbaka 2 (1/1, 0/1), Vanloo* 15 (3/5, 3/12), Allemand* 11 (2/2, 1/5), Joris ne. All: Thibault

Arbitri: Georgios Poursanidis (Grecia), Peter Praksch (Ungheria), Cisil Güngör (Turchia)

Francia-Spagna 64-65 (18-18, 20-13; 8-18; 18-16)

Francia: Brochant (0/1 da tre), Foppossi 3 (0/1, 1/1), Ayayi* 19 (7/10, 1/8), Rupert* 3 (1/2, 0/3), Salaun* 9 (3/5, 0/6), Badiane 6 (1/3, 1/1), Tourè* 14 (4/7, 1/2), Pouye, Tabdi ne, Lacan 4 (2/5, 0/4), Bernies* 6 (1/3, 1/2), Astier (0/2 da tre). All: Toupane.

Spagna: Buenavida 5 (1/1, 1/1), Etxarri 2 (1/1), Ortiz* 4 (2/5), Ayuso (0/2, 0/2), Torrens* 12 (5/6, 0/4), Araujo* (1/1), Pueyo 9 (2/4, 1/2), Fam* 21 (8/12, 1/1), Vilaro, Carrera 4 (0/3, 1/2), Ginzo 2. All: Mendez

Arbitri: Gatis Salins (Lettonia), Julio Anaya (Panama), Martin Horozov (Bulgaria)

Il Quarto di Finale

Italia-Turchia 76-74 d1ts (20-17; 11-18; 19-15; 18-18; 8-6)

Italia: Keys* 12 (3/5, 2/4), Pasa* 5 (1/2, 1/2), Verona* 12 (5/7, 0/4), Zandalasini* 14 (4/12, 0/1), Pan 4 (2/5, 0/1), Cubaj* 16 (8/12), Madera, Santucci 2 (1/2, 0/1), Fassina 3 (1/2 da tre), Andrè 8 (4/7), Spreafico ne, Trimboli (0/3 da tre). All: Capobianco

Turchia: Istanbulluoglu ne, Uzun 20 (4/12, 1/3), Cakir 9 (2/4, 1/1), Fitik 7 (2/4, 1/3), McCowan 16 (6/9), Bilgic ne, Onar 8 (3/9, 0/2), Bayram 6 (3/4), Senyurek 8 (2/5, 1/5), Erdogan, Atas ne, Ural ne. All: Memnun

Arbitri: Ariadna Chueca (Spagna), Gvidas Gedvilas (Lituania), Gatis Salins (Lettonia)

L’Italia e l’Europeo Femminile

L’Italia è tornata a organizzare un girone dell’Europeo Femminile a 18 anni dall’edizione ospitata dall’Abruzzo, in assoluto sarà l’ottava volta per il nostro Paese. Nessuna altra nazione vanta lo stesso record, a seguire c’è la Francia con 5 edizioni e l’Ungheria con 4. Nel 1938 è stata la volta di Roma e le Azzurre vinsero l’Oro, nel 1968 della Sicilia, nel 1974 della Sardegna, nel 1981 delle Marche, nel 1985 del Veneto, nel 1993 dell’Umbria e nel 2007 dell’Abruzzo.

Il Medagliere

L’Italia ha vinto il primo Campionato Europeo della storia, quello che si giocò a Roma nel 1938. Le altre due medaglie sono arrivate a Cagliari nel 1974 (Bronzo) e nel 1995 a Brno con l’Argento vinto dalla squadra allenata da Riccardo Sales e che in campo tra le altre vedeva anche Catarina Pollini, ancora oggi prima tra le Azzurre per presenze (252) e punti (3.903).

I tabellini delle Azzurre a Bologna

18 giugno

Serbia-Italia 61-70 (18-19, 12-20, 13-17, 18-14)

Serbia: Raca* (0/2, 0/2), Rosic 2 (1/1, 0/2), Anderson* 16 (6/11), Mitrovic 2 (1/2), Nogic* 19 (2/2, 4/7), Turudić, Janković 3 (1/1), Boričić, Popović* 2 (1/4, 0/1), Dugalić* 6 (1/3, 1/4), Katanic, Djordjević 11 (3/5, 1/2). All: Maljkovic

Italia: Keys* 4 (1/5, 0/1), Pasa, Verona* 4 (2/6, 0/2), Zandalasini* 20 (2/5, 4/7), Pan 2 (1/2, 0/4), Cubaj* 11 (5/9), Madera 6 (2/3 da tre), Santucci 5 (2/4), Fassina ne, Andrè 8 (4/7), Spreafico*, Trimboli 10 (2/4 da tre). All: Capobianco

Arbitri: Yasmina Alcaraz (Spagna), Michal Proc (Polonia), Paulo Marques (Portogallo)

Note: Uscita 5 falli: Trimboli (Italia), Jankovic (Serbia)

19 giugno

Italia-Slovenia 77-66 (22-17, 23-5, 16-26, 16-18)

Italia: Keys* 15 (1/7, 3/4), Pasa 15 (2/4, 3/3), Verona* 7 (2/3, 1/4), Zandalasini* 14 (2/2, 3/6), Pan 7 (2/3, 1/3), Cubaj* 11 (5/6, 0/1), Madera 2 (1/2, 0/2), Santucci (0/1, 0/3), Fassina ne, Andrè 2 (1/3), Spreafico* (0/1 da tre), Trimboli 4 (0/1, 0/2). All: Capobianco

Slovenia: Lisec* 3 (0/3, 1/4), Oblak* 14 (2/6, 1/4), Cvijanovic 1 (0/2), Senicar ne, Gorsic ne, Friskovec* 9 (3/4, 1/5), Jelenc 3 (0/1, 1/1), Sivka* 16 (0/1, 4/4), Debeljak, Shepard* 20 (7/10), Sambolic, Bartelme (0/1, 0/1). All: Dikaioulakos

Arbitri: Michal Proc (Polonia), Paulo Marques (Portogallo), Ivor Matejek (Cechia)

Note: Fallo tecnico a Dikaioulakos (2° quarto, 8:30), fallo antisportivo a Zandalasini (4° quarto, 1.30)

21 giugno

Italia-Lituania 65-51 (18-14, 16-9, 12-19, 19-9)

Italia: Keys* 8 (1/7, 2/2), Pasa* 5 (1/3, 1/4), Verona* 7 (0/6, 1/4), Zandalasini* 22 (5/8, 2/4), Pan (0/1, 0/2), Cubaj* 5 (1/6, 0/1), Madera 2 (1/1), Santucci 5 (1/4, 1/3), Fassina 4 (2/3, 0/1), Andrè 5 (2/4), Spreafico ne, Trimboli 2 (0/1 da tre). All: Capobianco

Lituania: Jocyte* 15 (1/3, 6/6), Nacickaite Van De Horst 1 (0/2, 0/3), Raulusaityte ne, Sinickaite* (0/4, 0/1), Juskaite* 8 (4/6, 0/4), Sventoraite* 8 (1/8), Meskonyte (0/1), Grigalausyte (0/1 da tre), Miskiniene* 10 (4/4, 0/1), Zabotkaite ne, Donskichyte (0/2, 0/1), Labuckiene 9 (3/6). All: Stanisauskas

Arbitri: Martin Horozov (Bulgaria), Viola Gyorgyi (Norvegia), Michal Proc (Polonia)

Le Finali

ata Gara Risultato Stat. Live Finale 3-4 posto, 29 giugno (16.30) FranciaVS Italia 54 – 69 Finale 1-2 posto, 29 giugno (19.30) SpagnaVS Belgio 65 – 67

LE Azzurre (squadre stagione 2024/25)

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 0 Jasmine Keys 1997 1.87 A-C Famila Schio 6 Francesca Pasa 2000 1.80 P Asvel Feminin 8 Costanza Verona 1999 1.70 P Famila Schio 9 Cecilia Zandalasini 1996 1.85 A Golden State Valkyries 11 Francesca Pan 1997 1.80 G Umana Venezia 13 Lorela Cubaj 1999 1.92 C Umana Venezia 14 Sara Madera 2000 1.87 A-C La Molisana Campobasso 18 Mariella Santucci 1997 1.70 P Umana Reyer Venezia 19 Martina Fassina 1999 1.82 G Umana Venezia 22 Olbis Futo Andrè 1998 1.92 C Famila Schio 23 Laura Spreafico 1991 1.82 G-A Geas Sesto S.Giovanni 99 Stefania Trimboli 1996 1.75 P La Molisana Campobasso

Capo Delegazione

Roberto Brunamonti

Allenatore

Andrea Capobianco

Assistente Allenatore

Vincenzo Di Meglio

Assistente Allenatore

Francesca Di Chiara

Video Analista

Alessandro Fontana

Preparatore fisico

Jacopo Arrobbio

Com. Stam. + foto FIP