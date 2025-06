Basket. FIBA Women’s EuroBasket 2025. Italia-Belgio 64-66. Le Azzurre domenica contro la Francia per il Bronzo (16.30 italiane, Rai, DAZN, Sky Sport)

Si ferma in semifinale la corsa della Nazionale Femminile, che dopo i quattro successi su Serbia, Slovenia, Lituania e Turchia oggi si è dovuta arrendere nel penultimo atto del FIBA Women’s EuroBasket 2025 al Belgio (64-66). La squadra di Capobianco ha tenuto la partita in equilibrio per 40 minuti ma nel finale ha ceduto di misura alle “Red Cats”, campionesse d’Europa in carica.

Le Azzurre tornano in campo domenica per affrontare la Francia nella finale che vale la medaglia di Bronzo (ore 16.30 italiane, diretta Rai, Sky SportUno e DAZN). Oggi le transalpine sono state battute dalla Spagna nell’altra semifinale (64-65, Fam 21, Ayayi 19)

La migliore marcatrice Azzurra è stata Lorela Cubaj con una doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi, in doppia cifra anche Cecilia Zandalasini e Martina Fassina a quota 11.

Così il Presidente FIP Giovanni Petrucci: “Bravissime ragazze. Commoventi! Il futuro è il nostro!“

L’analisi di coach Capobianco: “Sono triste? Certo che lo sono, abbiamo perso. Abbiamo qualche rimpianto? Sì, per i 12 punti facili concessi al Belgio nel primo tempo. In quel momento ho chiamato timeout e chiesto alle ragazze di giocare a pallacanestro, anzi di giocare la nostra pallacanestro. Ho il cuore pieno di orgoglio per quello che hanno fatto stasera, nel corso dell’Europeo e per tutti i giorni di raduno. Allenare questo gruppo è un privilegio incredibile. Siamo tra le prime quattro d’Europa, domenica ci giochiamo il Bronzo con la Francia e la cosa incredibile è che siamo qui con le lacrime agli occhi per non aver vinto. Vorrei che queste prestazioni arrivassero al cuore di chi ci ha guardato perché veramente stiamo andando oltre i nostri limiti. Quello che avevo chiesto il 17 maggio a Roma, al termine del primo allenamento”.

Costanza Verona: “E’ stata una partita tosta. Siamo riusciti a recuperare da -14 contro le Campionesse d’Europa in carica. Comunque inutile nasconderci, resta l’amaro in bocca per l’ultima azione offensiva ma adesso testa a domenica perché l’obiettivo è vincere il Bronzo”.

Jasmine Keys: “Siamo partite molli. Dovevamo partire come nell’ultimo quarto, quando le abbiamo messe in difficoltà. Difficile parlare ora. Sono state brave a punire i nostri errori. Si vede che sono Campionesse ma noi dovevamo crederci di più”.

Come noto l’Italia è tornata a giocare una semifinale di un Campionato Europeo a distanza di 30 anni dalla medaglia d’Argento vinta a Brno, quinta volta in assoluto nelle prime quattro nella storia della Nazionale Femminile a partire dal 1938: le Azzurre si sono anche assicurate l’accesso al torneo pre-Mondiale che si giocherà a marzo 2026 e che qualificherà alla FIBA World Cup (Germania, 4-13 settembre 2026). Al Pre-Mondiale partecipano otto squadre europee, al momento sono qualificate Francia, Spagna, Belgio, Italia, Germania (Paese ospitante), Cechia e Ungheria (vincitrici dei pre-Qualifying Tournament). L’ottava Nazionale sarà una tra Lituania e Turchia, decisivo lo scontro diretto in programma domenica.

La cronaca – Capobianco conferma il quintetto delle ultime due uscite (Verona, Pasa, Zandalasini, Keys, Cubaj) e la tripla iniziale di Keys certifica l’ottimo approccio alla gara (9-4) delle Azzurre, che attaccano con coraggio il cuore dell’area e lottano a rimbalzo offensivo. Al 7-0 ispirato da Allemand risponde la tripla di Cecilia e poi il piazzato di Cuba (15-13). A fine primo quarto arriviamo sul +3 (20-17), perché alla tripla di Claessens risponde quella di Pan dall’angolo.

Per replicare alla fiammata delle Red Cats (5-0, 23-25) l’Italia non si scompone, continuando a giocare una pallacanestro ordinata e godibile. Andrè si fa sentire sotto canestro, Santucci punisce dall’arco e le Azzurre restano lì, a contatto, soffrendo solo la verve di una Vanloo particolarmente ispirata. E’ il playmaker belga a spingere il Belgio al primo break significativo della semifinale, l’11-1 che allontana la squadra di Thibault a fine secondo quarto (da 32-29 a 33-40).

L’accelerazione del Belgio non si esaurisce dopo l’intervallo lungo: Vanloo e Delaere ci fanno male dall’arco (37-50), il vantaggio delle Red Cats si attesta stabilmente sulla doppia cifra e la pressione difensiva di Meesseman e compagne sporca le nostre percentuali: la forbice si allarga fino al +14 (43-57) di fine terzo quarto, con le Azzurre in difficoltà sui due lati del campo e apparentemente con poche energie a disposizione.

Apparentemente, appunto… perché la storia di questo Europeo insegna che le Azzurre non mollano mai, ma proprio mai: è una superlativa Fassina a ispirare la rimonta con 6 punti di fila e 3 recuperi, poi anche Pan colpisce dall’arco (54-57) e l’Italia completa un pazzesco 17-0 con l’appoggio di Cubaj che vale il +3 a 3 minuti dalla fine. Alla classe di Meesseman risponde in contropiede una Fassina gigantesca, siamo avanti a 26″ dalla fine ma ci punisce la tripla di Delaere dall’angolo (64-65).

Nell’ultima azione la tripla di Verona è stata sputata dal primo ferro, il libero di Linskens chiude il conto.

Ma applausi, applausi, applausi, applausi e solo applausi per queste Azzurre!

Italia-Belgio 64-66 (20-17, 13-23, 10-17, 21-9)

Italia: Keys* 4 (0/2, 1/4), Pasa* (0/3, 0/1), Verona* 6 (3/5, 0/3), Zandalasini* 11 (3/6, 1/5), Pan 6 (0/1, 2/4), Cubaj* 13 (5/9, 0/1), Madera (0/2, 0/2), Santucci 6 (1/2, 1/3), Fassina 11 (2/3, 2/2), Andrè 4 (2/3), Spreafico 3 (1/1 da tre), Trimboli (0/2 da tre). All: Capobianco

Belgio: Ramette ne, Claessens 5 (1/2 da tre), Delaere* 8 (1/3, 2/5), Meesseman* 15 (5/13, 1/3), Linskens* 8 (3/6), Mununga 2 (1/1), Massey ne, Vervaet ne, Lisowa Mbaka 2 (1/1, 0/1), Vanloo* 15 (3/5, 3/12), Allemand* 11 (2/2, 1/5), Joris ne. All: Thibault

Arbitri: Georgios Poursanidis (Grecia), Peter Praksch (Ungheria), Cisil Güngör (Turchia)

T2P: Italia 16/36, Belgio 16/31

T3P: Italia 8/28, Belgio 8/28

TL: Italia 8/14, Belgio 10/11

Rimbalzi: Italia 36 (Cubaj 10), Belgio 41 (Meesseeman 12)

Assist: Italia 18 (Zandalasini, Santucci 4), Belgio 22 (Vanloo 8)

Palle recuperate: Italia 7, Belgio 3

Palle perse: Italia 8, Belgio 13

Falli: Italia 19, Belgio 15

L’altra semifinale

Francia-Spagna 64-65 (18-18, 20-13; 8-18; 18-16)

Francia: Brochant (0/1 da tre), Foppossi 3 (0/1, 1/1), Ayayi* 19 (7/10, 1/8), Rupert* 3 (1/2, 0/3), Salaun* 9 (3/5, 0/6), Badiane 6 (1/3, 1/1), Tourè* 14 (4/7, 1/2), Pouye, Tabdi ne, Lacan 4 (2/5, 0/4), Bernies* 6 (1/3, 1/2), Astier (0/2 da tre). All: Toupane.

Spagna: Buenavida 5 (1/1, 1/1), Etxarri 2 (1/1), Ortiz* 4 (2/5), Ayuso (0/2, 0/2), Torrens* 12 (5/6, 0/4), Araujo* (1/1), Pueyo 9 (2/4, 1/2), Fam* 21 (8/12, 1/1), Vilaro, Carrera 4 (0/3, 1/2), Ginzo 2. All: Mendez

Arbitri: Gatis Salins (Lettonia), Julio Anaya (Panama), Martin Horozov (Bulgaria)

I Quarti di Finale

Italia-Turchia 76-74 d1ts (20-17; 11-18; 19-15; 18-18; 8-6)

Italia: Keys* 12 (3/5, 2/4), Pasa* 5 (1/2, 1/2), Verona* 12 (5/7, 0/4), Zandalasini* 14 (4/12, 0/1), Pan 4 (2/5, 0/1), Cubaj* 16 (8/12), Madera, Santucci 2 (1/2, 0/1), Fassina 3 (1/2 da tre), Andrè 8 (4/7), Spreafico ne, Trimboli (0/3 da tre). All: Capobianco

Turchia: Istanbulluoglu ne, Uzun 20 (4/12, 1/3), Cakir 9 (2/4, 1/1), Fitik 7 (2/4, 1/3), McCowan 16 (6/9), Bilgic ne, Onar 8 (3/9, 0/2), Bayram 6 (3/4), Senyurek 8 (2/5, 1/5), Erdogan, Atas ne, Ural ne. All: Memnun

Arbitri: Ariadna Chueca (Spagna), Gvidas Gedvilas (Lituania), Gatis Salins (Lettonia)

Francia-Lituania 83-61 (35-14; 21-17; 15-14; 12-16)

Francia: Brochant 7 (2/4 da tre), Foppossi (3/4, 0/2), Ayayi* 11 (2/3, 1/1), Rupert* 15 (2/5, 3/3), Salaun* 10 (2/2, 2/2), Badiane 6 (3/7, 0/1), Tourè* 6 (3/6, 0/2), Pouye 4 (2/3, 0/1), Tabdi 2 (0/2), Lacan 10 (2/3 da tre), Bernies* (0/2, 0/3), Astier 6 (3/5, 0/1). All: Toupane.

Lituania: Jocyte* 9 (1/2, 0/1), Nacickaite Van De Horst 2 (0/5 da tre), Raulusaityte, Sinickaite* 2 (1/3), Juskaite* 16 (4/8, 1/2), Sventoraite* 15 (4/10, 0/1), Meskonyte 5 (1/3, 1/1), Grigalausyte 1, Miskiniene* 2 (1/2, 0/1), Zabotkaite 1 (0/1 da tre), Donskichyte, Labuckiene 8 (3/5). All: Stanisauskas

Arbitri: Georgios Poursanidis (Grecia), Karolina Gajdosz (Polonia), Paulo Marques (Portogallo)

L’Italia e l’Europeo Femminile

L’Italia è tornata a organizzare un girone dell’Europeo Femminile a 18 anni dall’edizione ospitata dall’Abruzzo, in assoluto sarà l’ottava volta per il nostro Paese. Nessuna altra nazione vanta lo stesso record, a seguire c’è la Francia con 5 edizioni e l’Ungheria con 4. Nel 1938 è stata la volta di Roma e le Azzurre vinsero l’Oro, nel 1968 della Sicilia, nel 1974 della Sardegna, nel 1981 delle Marche, nel 1985 del Veneto, nel 1993 dell’Umbria e nel 2007 dell’Abruzzo.

Il Medagliere

L’Italia ha vinto il primo Campionato Europeo della storia, quello che si giocò a Roma nel 1938. Le altre due medaglie sono arrivate a Cagliari nel 1974 (Bronzo) e nel 1995 a Brno con l’Argento vinto dalla squadra allenata da Riccardo Sales e che in campo tra le altre vedeva anche Catarina Pollini, ancora oggi prima tra le Azzurre per presenze (252) e punti (3.903).

I tabellini delle Azzurre a Bologna

18 giugno

Serbia-Italia 61-70 (18-19, 12-20, 13-17, 18-14)

Serbia: Raca* (0/2, 0/2), Rosic 2 (1/1, 0/2), Anderson* 16 (6/11), Mitrovic 2 (1/2), Nogic* 19 (2/2, 4/7), Turudić, Janković 3 (1/1), Boričić, Popović* 2 (1/4, 0/1), Dugalić* 6 (1/3, 1/4), Katanic, Djordjević 11 (3/5, 1/2). All: Maljkovic

Italia: Keys* 4 (1/5, 0/1), Pasa, Verona* 4 (2/6, 0/2), Zandalasini* 20 (2/5, 4/7), Pan 2 (1/2, 0/4), Cubaj* 11 (5/9), Madera 6 (2/3 da tre), Santucci 5 (2/4), Fassina ne, Andrè 8 (4/7), Spreafico*, Trimboli 10 (2/4 da tre). All: Capobianco

Arbitri: Yasmina Alcaraz (Spagna), Michal Proc (Polonia), Paulo Marques (Portogallo)

Note: Uscita 5 falli: Trimboli (Italia), Jankovic (Serbia)

19 giugno

Italia-Slovenia 77-66 (22-17, 23-5, 16-26, 16-18)

Italia: Keys* 15 (1/7, 3/4), Pasa 15 (2/4, 3/3), Verona* 7 (2/3, 1/4), Zandalasini* 14 (2/2, 3/6), Pan 7 (2/3, 1/3), Cubaj* 11 (5/6, 0/1), Madera 2 (1/2, 0/2), Santucci (0/1, 0/3), Fassina ne, Andrè 2 (1/3), Spreafico* (0/1 da tre), Trimboli 4 (0/1, 0/2). All: Capobianco

Slovenia: Lisec* 3 (0/3, 1/4), Oblak* 14 (2/6, 1/4), Cvijanovic 1 (0/2), Senicar ne, Gorsic ne, Friskovec* 9 (3/4, 1/5), Jelenc 3 (0/1, 1/1), Sivka* 16 (0/1, 4/4), Debeljak, Shepard* 20 (7/10), Sambolic, Bartelme (0/1, 0/1). All: Dikaioulakos

Arbitri: Michal Proc (Polonia), Paulo Marques (Portogallo), Ivor Matejek (Cechia)

Note: Fallo tecnico a Dikaioulakos (2° quarto, 8:30), fallo antisportivo a Zandalasini (4° quarto, 1.30)

21 giugno

Italia-Lituania 65-51 (18-14, 16-9, 12-19, 19-9)

Italia: Keys* 8 (1/7, 2/2), Pasa* 5 (1/3, 1/4), Verona* 7 (0/6, 1/4), Zandalasini* 22 (5/8, 2/4), Pan (0/1, 0/2), Cubaj* 5 (1/6, 0/1), Madera 2 (1/1), Santucci 5 (1/4, 1/3), Fassina 4 (2/3, 0/1), Andrè 5 (2/4), Spreafico ne, Trimboli 2 (0/1 da tre). All: Capobianco

Lituania: Jocyte* 15 (1/3, 6/6), Nacickaite Van De Horst 1 (0/2, 0/3), Raulusaityte ne, Sinickaite* (0/4, 0/1), Juskaite* 8 (4/6, 0/4), Sventoraite* 8 (1/8), Meskonyte (0/1), Grigalausyte (0/1 da tre), Miskiniene* 10 (4/4, 0/1), Zabotkaite ne, Donskichyte (0/2, 0/1), Labuckiene 9 (3/6). All: Stanisauskas

Arbitri: Martin Horozov (Bulgaria), Viola Gyorgyi (Norvegia), Michal Proc (Polonia)

Le Finali

Data Gara Risultato Stat. Live Finale 3-4 posto, 29 giugno (16.30) FranciaVS Italia – Finale 1-2 posto, 29 giugno (19.30) SpagnaVS Belgio –

Semifinali

Data Gara Risultato Stat. Live 27 giugno, ore 16.30 FranciaVS Spagna 64 – 65 27 giugno, ore 19.30 ItaliaVSBelgio 64 – 66

LE Azzurre (squadre stagione 2024/25)

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 0 Jasmine Keys 1997 1.87 A-C Famila Schio 6 Francesca Pasa 2000 1.80 P Asvel Feminin 8 Costanza Verona 1999 1.70 P Famila Schio 9 Cecilia Zandalasini 1996 1.85 A Golden State Valkyries 11 Francesca Pan 1997 1.80 G Umana Venezia 13 Lorela Cubaj 1999 1.92 C Umana Venezia 14 Sara Madera 2000 1.87 A-C La Molisana Campobasso 18 Mariella Santucci 1997 1.70 P Umana Reyer Venezia 19 Martina Fassina 1999 1.82 G Umana Venezia 22 Olbis Futo Andrè 1998 1.92 C Famila Schio 23 Laura Spreafico 1991 1.82 G-A Geas Sesto S.Giovanni 99 Stefania Trimboli 1996 1.75 P La Molisana Campobasso

Capo Delegazione

Roberto Brunamonti

Allenatore

Andrea Capobianco

Assistente Allenatore

Vincenzo Di Meglio

Assistente Allenatore

Francesca Di Chiara

Video Analista

Alessandro Fontana

Preparatore fisico

Jacopo Arrobbio

