Basket. Finale Nazionale U19 Femminile – Geas ko (62-82), a Campobasso trionfo Magnolia. Quarto Scudetto in 3 anni per il club molisano

Ed è dunque ancora Magnolia Campobasso! Questo il verdetto emesso dalla “Molisana Arena” al termine della Finale Nazionale Under 19 Femminile “Trofeo Vittorio Tracuzzi”, secondo appuntamento con i titoli Giovanili del 2025 intitolati alla memoria di Gaetano Laguardia. Da lunedì appuntamento a Umbertide e Città di Castello per l’Under 15 Femminile.

Ad arrendersi in finale è stata il Geas Sesto San Giovanni (62-82), protagonista comunque di un torneo eccellente e sfortunatissimo, ulteriormente impreziosito dalla determinazione con la quale le giocatrici di coach Troncato hanno reagito agli infortuni pesanti di De Lise e Francesca Trezzi. E oggi si è aggiunto anche quello di Giulia Minora. Le stesse protagoniste e lo stesso epilogo della Finale Under 17 andata in scena lo scorso anno a Roseto degli Abruzzi e vinta dalle molisane all’overtime. La miglior marcatrice della finale è stata Marta Moscarella con 24 punti, poi Quinonez (15), Del Sole (10) e Giacchetti (10): per il Geas 14 di Appetiti, 12 di Magni e Volpato.

Al terzo posto ha chiuso l’Umana Venezia, che ha regolato (67-47) le Lupe di San Martino. Top scorer Emma Zuccon con 27 punti, 13 per Piatti.

Alla Magnolia Campobasso e a tutte le altre sette squadre protagoniste di questa bellissima settimana di pallacanestro trascorsa alla “Molisana Arena” vanno le congratulazioni del presidente federale Giovanni Petrucci.

A imporsi per il secondo anno consecutivo è stata dunque la Magnolia Campobasso, che ha bissato il tricolore ottenuto lo scorso anno a Battipaglia e che è al suo quarto Scudetto Giovanile negli ultimi tre anni: Under 17 nel 2023 a Pordenone, Under 17 a Roseto degli Abruzzi e Under 19 a Battipaglia, prima di oggi. Un ruolino di marcia impressionante per un Club che anche a livello Senior ha raggiunto livelli altissimi. Prova ne è la Semifinale giocata quest’anno contro Venezia in A1 e la partecipazione alla FIBA Women EuroCup.

Nel miglior quintetto della manifestazione sono state votate Olivia Ostoni (Geas), Caterina Piatti (San Martino di Lupari), Blanca Quinonez (Magnolia), Greta Ramon (Geas) ed Emma Zuccon (Reyer). Miglior coach Angela Gianolla (Reyer). La miglior marcatrice della Finale è stata Zuccon con 83 punti, mentre la miglior media punti è di Quinonez (che non ha giocato una partita) a quota 20.5. Per la giocatrice ecuadoregna è stata l’ultima partita con la maglia della Magnolia Campobasso, dall’anno prossimo giocherà in un College statunitense nelle UConn Huskies.

La finale Scudetto in pratica è durata un quarto, quello necessario alla Magnolia per prendere il largo sospinta dalle folate di Quinonez, Giacchetti e Moscarella: eloquente il 30-13 al termine dei primi dieci minuti e nel secondo periodo il divario si è ulteriormente ampliato fino a toccare le 27 lunghezze nonostante lo 0/10 dall’arco delle padrone di casa. La reazione del Geas, evidentemente un po’ sulle gambe al termine di una Finale Nazionale giocata potendo disporre di rotazioni limitate a causa degli infortuni di Francesca Trezzi e De Lise, è arrivata poco prima dell’intervallo lungo con le tre triple consecutive (Appetiti e Ostoni) per il 15-2 che è valso il 30-44 sulla sirena, ritornando in partita dal 15-42. In apertura di terzo quarto, dopo l’infortunio di Giulia Minora (il terzo per il Geas in cinque partite), Campobasso è tornata sul +20 con le due triple di Giacchetti e da quel momento in avanti il margine tra le due squadre non si è più ridotto. Il Geas ha continuato a lottare su ogni pallone, Campobasso ha rallentato i ritmi e gestito con saggezza fino al conclusivo 62-82.

Il commento di coach Diotallevi, al terzo scudetto Giovanile in tre anni: “E’ la sintesi perfetta di un lavoro inaugurato tanti anni fa e che oggi giocoforza deve salutare diverse protagoniste: è la sintesi perfetta di un lavoro di staff condiviso nel tempo con tanti allenatori e dirigenti, tra gli altri cito Giustino Altobelli e Mimmo Sabatelli che ci è sempre stato molto vicino. Sono felice e lo sono soprattutto per queste ragazze, che meritavano di vincere questo scudetto alla “Molisana Arena”, nella nostra casa”.

Geas Sesto San Giovanni-Magnolia Campobasso 62-82 (13-30; 17-14; 12-20; 20-18)

Geas: Trezzi (0/1, 0/1), Triarico 2 (0/1, 0/2), Appetiti 14 (4/7, 2/3), Sartori 2 (1/4, 0/1), Pollini (0/2), Tibaldi (0/1), Volpato 12 (2/4, 1/3), Minora 2 (1/3), Ramon 9 (2/5, 1/4), Ostoni 9 (1/4, 2/8), Magni 12 (4/8, 1/1). All: Troncato

Campobasso: Quiñonez 13 (3/5, 1/5), Santillo, Del Sole 10 (1/3, 1/3), Boraldo, Del Colle, Moscarella 26 (10/14, 0/3), Cerè 7 (3/6), Moffa, Trozzola 7 (2/6, 1/6), Giacchetti 10 (2/4, 2/3), Grande (0/4), Bocchetti 9 (3/10, 1/9). All. Diotallevi.

Arbitri: Montano e Scaramellini.

Venezia ha ottenuto il terzo posto monetizzando lo strapotere a rimbalzo nei confronti di San Martino: 51-29 il conto finale per le orogranata. Le Lupe sono partite 6-0 ma col passare dei minuti l’Umana ha imposto la propria fisicità nelle due metà campo, chiudendo avanti il primo tempo (32-28) e poi prendendo il largo nel terzo quarto. Il vantaggio per la Reyer ha toccato anche i 20 punti, negli ultimi dieci minuti la partita non è mai tornata in discussione.



Il commento di Angela Gianolla, coach di Venezia: “Sono felice per la medaglia e per il modo in cui l’abbiamo ottenuta, ovvero reagendo alla sconfitta all’esordio col Geas: abbiamo perso con le due finaliste del torneo, oggi siamo partite un po’ contratte ma poi siamo uscite alla distanza giocando una buona partita. Questo gruppo è molto futuribile, salutiamo e ringraziamo le 2006 ma sappiamo che le altre giocatrici di questo organico hanno ampi margini di crescita in prospettiva futura, nelle prossime stagioni”.

Lupe San Martino-Umana Venezia 47-67 (16–16; 12–16; 11–21; 8–14)

San Martino: Pilatone 10 (0/2, 3/10), Lessio (0/3), Squizzato 8 (4/6), Bertoncello, Guzzoni 5 (2/6, 0/1), Tognazzo, Donato 4 (2/5, 0/1), Lo Verro, Ferraro (0/2), Versuro 7 (2/4, 1/4), Piatti 13 (4/14, 1/2). All: Bereziartua.

Venezia: Sablich 4 (2/5, 0/4), Bianco Rossignoli (0/1 da tre), Meggiolaro 1 (0/1, 1/2), Gallo 3 (1/2, 0/1), Hassan 14 (4/12, 2/4), Dal Zilio (0/2 da tre), Spagnoli 4 (2/2), Zuccon 27 (6/12, 1/3), Fajardo (0/1), Ruzza 8 (1/3, 2/4), D’Este 2 (1/3), Ivane 4 (2/4). All: Gianolla.

Arbitri: Toffali e Leggiero

Albo d’Oro

2025 Magnolia Campobasso

2024 Magnolia Campobasso

2023 Basket Roma

2022 Limonta Costa Masnaga

2021 Non disputata causa Covid-19

2020 Non disputata causa Covid-19

2019 Umana Reyer Venezia

2018 Basket Costa Bianchi Group

2017 Umana Reyer Venezia

2016 Umana Reyer Venezia

2015 Magika Pallacanestro Castel San Pietro

2014 Armani Junior Geas Sesto San Giovanni

2013 Umana Reyer Venezia

2012 Geas Sesto San Giovanni

Tutte le partite della Finale Nazionale Under 19 Femminile “Trofeo Vittorio Tracuzzi” sono state trasmesse in diretta streaming su Twitch Italbasket.

Statistiche e play by play free sull’App FIP STATS.

FINALI

Data Gara Risultato Stat. Live (Gara 15) 17 Maggio, ore 16.00 Lupe San MartinoVS Umana Reyer Venezia 47 – 67 FINALE 3°-4° POSTO (Gara 16) 17 Maggio, ore 18.00 Geas Sesto San GiovanniVS Magnolia Campobasso 62 – 82 FINALE 1°-2° POSTO

