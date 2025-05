Basket. Finale Nazionale Under 15 Femminile, domani il via a Umbertide e Città di Castello. Live su Twitch e Youtube Italbasket

A Città di Castello (PG) si è svolta la Cerimonia d’Apertura della Finale Nazionale Under 15 femminile, che inizierà domani proprio nella località dell’altotevere oltre che a Umbertide, campo principale della manifestazione e sede delle fasi conclusive dell’evento.

Per le 16 squadre Under 15 prima palla a due domani, 19 maggio, e fino al 25 maggio, per la settimana che assegna lo Scudetto vinto lo scorso anno dall’Umana Reyer Venezia.



Da formula le squadre sono state divise in quattro gironi, al termine dei quali le prime di ogni girone accederanno ai Quarti di finale mentre le seconde e terze classificate del girone si affronteranno negli spareggi per accedere alla fase successiva.



Nella Cerimonia d’Apertura della Finale Nazionale Under 15 femminile hanno salutato le sedici squadre protagoniste il consigliere federale FIP Fausto Chirizzi, il presidente del Comitato Regionale FIP Umbria Gianni Antonelli, il presidente Polisport Città di Castello Stefano Nardoni, l’Assessore allo Sport città di Umbertide Lorenzo Cavedon e il delegato CONI Umbria Simone Santi.

Le partite saranno trasmesse in diretta streaming su Twitch e YouTube italbasket

Statistiche e play by play free sull’App FIP Stats

2024 Umana Reyer Venezia (San Vincenzo)

2023 Basket Roma (Roseto degli Abruzzi)

2022 Roma Team Up (Pordenone)

2021 – non disputato

2020 – non disputato

2019 Basket Roma*

2018 Granda College Cuneo*

2017 Mia Costa Masnaga*

2016 – non assegnato

2015 Interclub Muggia

GIRONE A

Data Gara Risultato Stat. Live (Gara 1) 19 Maggio,ore 11.00 BASKET ROMAVS MAGNOLIA BK CAMPOBASSO – PalaStaccini (Gara 2) 19 Maggio,ore 14.30 BIANCHI GROUP COSTAVS SISTEMA ROSA PORDENONE – PalaStaccini (Gara 9) 20 Maggio, ore 11.00 Vincente gara 1VSPerdente gara 2 – Palasport A. Ioan (Gara 10) 20 Maggio, ore 14.30 Vincente gara 2VSPerdente gara 1 – Palasport A. Ioan (Gara 17) 21 Maggio, ore 11.00 Vincente gara 1VSVincente gara 2 – PalaStaccini (Gara 17) 21 Maggio, ore 11.00 Perdente gara 1VSPerdente gara 2 – Palasport A. Ioan

GIRONE A

Punti Squadra BASKET ROMA MAGNOLIA BK CAMPOBASSO BIANCHI GROUP COSTA SISTEMA ROSA PORDENONE

GIRONE B

Data Gara Risultato Stat. Live (Gara 3) 19 Maggio, ore 16.30 SAN MARTINOVS BSL SAN LAZZARO – PalaStaccini (Gara 3) 19 Maggio, ore 18.30 FUTUROSA BK TRIESTEVS BK FEMM. LIVORNO – PalaStaccini (Gara 11) 20 Maggio, ore 16.30 Vincente gara 3VSPerdente gara 4 – (Gara 12) 20 Maggio, ore 18.30 Vincente gara 4VSPerdente gara 3 – (Gara 18) 21 Maggio, ore 14.30 Vincente gara 3VSVincente gara 4 – (Gara 22) 21 Maggio, ore 14.30 Perdente gara 3VSPerdente gara 4 –

GIRONE B

Punti Squadra SAN MARTINO BSL SAN LAZZARO FUTUROSA BK TRIESTE BK FEMM. LIVORNO

GIRONE C

Data Gara Risultato Stat. Live (Gara 5) 19 Maggio, ore 11.00 BK FEMM. MILANOVS FIRENZE BK ACADEMY – Palasport A. Ioan (Gara 6) 19 Maggio, ore 14.30 UMANA REYER VENEZIAVS AMICI PALL. UDINESE – Palasport A. Ioan (Gara 13) 20 Maggio, ore 11.00 Vincente gara 5VSPerdente gara 6 – (Gara 14) 20 Maggio, ore 14.30 Vincente gara 6VSPerdente gara 5 – (Gara 19) 21 Maggio, ore 16.30 Vincente gara 5VSVincente gara 6 – (Gara 23) 21 Maggio, ore 16.30 Perdente gara 5VSPerdente gara 6 –

GIRONE C

Punti Squadra BK FEMM. MILANO FIRENZE BK ACADEMY UMANA REYER VENEZIA AMICI PALL. UDINESE

GIRONE D

Data Gara Risultato Stat. Live (Gara 7) 19 Maggio, ore 16.30 CLUB BASKET FRASCATIVS MAGIKA CASTEL S.PIETRO – Palasport A. Ioan (Gara 8) 19 Maggio, ore 18.30 LIB. MONCALIERIVS HORUS PFP PADOVA – Palasport A. Ioan (Gara 15) 20 Maggio, ore 16.30 Vincente gara 7VSPerdente gara 8 – (Gara 16) 20 Maggio, ore 18.30 Vincente gara 8VSPerdente gara 7 – (Gara 20) 21 Maggio, ore 20.00 Vincente gara 7VSVincente gara 8 – (Gara 24) 21 Maggio, ore 18.30 Perdente gara 7VSPerdente gara 8 –

GIRONE D

Punti Squadra CLUB BASKET FRASCATI MAGIKA CASTEL S.PIETRO LIB. MONCALIERI HORUS PFP PADOVA

Spareggi

Data Gara Risultato Stat. Live (Gara 25) 22 Maggio, ore 16.00 2 classificata Girone AVS3 classificata Girone B – (Gara 26) 22 Maggio, ore 18.00 3 classificata Girone BVS3 classificata Girone A – (Gara 27) 22 Maggio, ore 16.00 2 classificata Girone CVS3 classificata Girone D – (Gara 28) 22 Maggio ore, 18.00 2 classificata Girone DVS3 classificata Girone C –

Quarti di Finale

Data Gara Risultato Stat. Live (Gara 29) 1 classificata Girona AVSVincente gara 27 – (Gara 30) Vincente gara 25VS1 Classificata Girone C – (Gara 31) Vincente gara 26VS1 classificata Girone D – (Gara 32) 1 Classificara Girone BVSVincente gara 28 –

SEMIFINALI

Data Gara Risultato Stat. Live (Gara 33) Vincente gara 29VSVincente gara 31 – (Gara 34) Vincente gara 30VSVincente gara 32 –

FINALI

Data Gara Risultato Stat. Live Finale 3-4° Posto Perdente gara 33VSPerdente gara 34 – Finale 1-2° Posto Vincente gara 33VSVincente gara 34 –

Com. Stam. + foto FIP