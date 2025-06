Basket. Finale Nazionale Under 17 Eccellenza: Aquila Basket Trento Campione d’Italia. Battuta Cantù 80-69

L’Aquila Basket Trento è Campione d’Italia Under 17 Eccellenza 2024/2025. I trentini hanno battuto, nella finalissima di Chiusi (Siena), la Buelli&Rasero Cantù col punteggio di 80-69 chiudendo di fatto la stagione delle Finali Nazionali FIP.

Migliori marcatori della finale, per Trento, Niang (MVP dell’ultimo atto) e Barra con 18 punti. In doppia cifra anche Vergnaghi (15) e Machetti (12). Doppia doppia da 13 punti e 11 rimbalzi per Capitan Triggiani.

Dopo aver perso contro l’Olimpia Milano in finale lo Scudetto Under 19 Eccellenza, Trento si prende il titolo Under 17 Eccellenza trascinata proprio da Niang, Triggiani e Machetti, in campo anche a Roma.

Per i canturini 19 punti di Simone Ventura, 18 di Bandirali e 16 di Redaelli.



Al terzo posto si classifica la Unahotels Reggio Emilia, che nella finalina del pomeriggio ha superato la Vis 2008 Ferrara 103-95.

All’Aquila Basket Trento Campione d’Italia e a tutte le partecipanti i complimenti del Presidente FIP Giovanni Petrucci.

Finali (22 giugno)

Pall. Cantù-Aquila Basket Trento 69-80

Trento in versione super in avvio di partita. Inizio pazzesco e parziale di 0-8 in due minuti. Il break si allarga e la panchina di Cantù è obbligata a chiamare tempo. 0-14 per l’Aquila, che continua a macinare gioco e punti. Ai canturini servono cinque giri di orologio e un viaggio in lunetta per togliere lo zero dal tabellone. Iniziano ad arrivare punti dal campo per i lombardi che, con pazienza, entrano in ritmo. Trento è però brava e lucida a rispondere: a tre minuti dalla prima sirena è 10-22. Ritmi alti e Aquila ancora padrona della situazione. Le squadre vanno a riposo sul 18-29. Cantù prosegue nel suo percorso di riavvicinamento, il parziale di 4-0 nel primo minuto e trenta secondi del quarto di rientro costringe Trento a fermare le operazioni. Partita completamente riaperta, Cantù ad un solo punto di margine con il break di 18-8 in sei minuti. Rimonta completata e sorpasso per i lombardi che si sono decisamente scrollati di dosso il torpore dell’inizio. Di Triggiani l’ultima parola nel primo tempo: tripla e squadre negli spogliatoi sul 40-44. Trento inizia il terzo quarto con le marce alte e provando a ripetere l’andamento del primo. Aquila avanti 42-52 e time out Cantù. Di nuovo in campo, i lombardi non riescono a carburare mentre dall’altra parte Trento aumenta la dote salendo sul più undici. Scava ancora il solco l’Aquila con Niang in formato gigante (18 punti e 4 stoppate). Le squadre vanno a riposo per l’ultimo mini intervallo sul 52-64. Trento sulle ali dell’entusiasmo a ridosso dei venti di margine, Cantù non è però battuta e con pazienza dimezza. Ultimi quattro minuti, le squadre peccano in precisione ma non in intensità. L’Aquila dà l’impressione di essere più lucida e il campo la premia. È Trento a vincere 80-69 e laurearsi campione d’Italia.

“Siamo stati bravi– ha detto coach Nicolò Gilmozzi – abbiamo completato una buona settimana, siamo cresciuti di partita in partita e in questi contesti è importante. Abbiamo giocato con tranquillità e concentrazione. Siamo partiti molto bene, il che aiuta, e poi abbiamo resistito fino alla fine. I ragazzi sono giovani, parliamo comunque di Under 17, qualcuno ha maturato esperienza anche in categorie superiori, ma è comunque un punto di partenza. Sono stati bravi e adesso devono godersela“

Pall. Cantù-Aquila Basket Trento 69-80 (18-29; 22-15; 12-20; 17-16)

Cantù: Molteni 3 (0/3, 0/7), Redaelli 16 (1/7, 3/10), Rossi, Zimonjic 2 (1/5, 0/1), Ventura 19 (7/12, 0/4), Malano 9 (3/6, 0/1), Ghirardi n.e., Fortis n.e., Panceri 2 (1/2, 0/1), Bandirali 18 (5/9, 1/2), Bagordo (0/1, 0/2), Pavese (0/1); All. Bonassi

Trento: Dalla Bernardina 2 (1/2, 0/2), Santini 2 (1/3, 0/2), Fezzani n.e., Vergnaghi 15 (4/7, 2/4),

Cheickh Niang 18 (3/6, 3/8), Cattapan n.e., Chemelli, Barra 18 (3/4, 4/11), Alba (0/1), Krizman n.e., Triggiani 13 (5/6, 1/3), Machetti 12 (2/3, 2/6); All. Gilmozzi

Unahotels Reggio Emilia – Vis 2008 Ferrara 103-95

Ferrara si porta subito avanti. Coach Consolini chiama tempo per rimettere a posto la situazione e Reggio, con pazienza, recupera dal 3-8 al 12-10. Costante il vantaggio di Reggio Emilia che mantiene il possesso di margine a novanta secondi dalla prima sirena. Guizzo estense in coda al tempino e squadre a sedere sul 18-18. Nuovo parziale per Reggio, trascinata da Manfredotti e Abreu, la partita è avvincente nonostante Ferrara non riesca a ricucire lo strappo. A metà secondo quarto è 36-30 con Leprini già in doppia cifra. Come nella prima frazione servono gli ultimi giri di orologio del quarto per far rientrare Ferrara: dal doppio possesso di margine, Cerlinca e Costaglione accorciano e poi è il solito Leprini, questa volta dalla lunetta, a impattare sul 45-45. Punto a punto al rientro nella ripresa, le squadre si sorpassano a vicenda e ne nasce una partita ancora più interessante. Di Reggio lo sprint nelle ultime azioni del terzo periodo: la formazione di Consolini chiude avanti 78-74. L’equilibrio resta anche nella quarta parte dell’incontro, Reggio prova ad andare via ma ogni tentativo è respinto da Ferrara che resta sotto di un possesso. Ai quattro minuti dalla sirena Baldasseroni e Manfredotti segnano i canestri del 92-85, Ferrara chiama tempo. Il fallo antisportivo di Cisse sembra mettere l’ipoteca alla gara, Reggio va in doppia cifra di vantaggio a due minuti e quaranta dalla fine e, notizia ancora peggiore coach Santi, il numero quarantatré è costretto a lasciare la partita per cinque infrazioni. Cerlinca e Costaglione sono gli ultimi a gettare la spugna, Ferrara va sul 98-91 a sessanta secondi dalla fine dei regolamentari. Finale di alto livello, Ferrara cede solo all’ultimo istante. Reggio Emilia si aggiudica il terzo posto al torneo vincendo 103-95.

Unahotels Reggio Emilia – Vis 2008 Ferrara 103-95 (18-18; 27-27; 33-29; 25-21)

Reggio Emilia: Hadzhyiev 13 (1/5, 3/7), Morcavallo, Ghirardini, Manfredotti L. 17 (7/18, 0/1), Manfredotti A. 27 (8/11, 3/7), Marras 5 (2/2), Borzacca (0/1), Petacchi 4 (2/3), Rinaldini 9 (1/4, 1/1), Baldasseroni 4 (2/2)1/3), Abreu 24 (10/14), Cuoghi (0/2); All. Consolini

Ferrara: Leprini 23 (7/8, 1/2), Caporusso 4 (2/4), Cerlinca M. 5 (1/1, 1/2), Cerlinca D. 5 (1/3, 1/5), Cappozzo (0/1), Azzolin 6 (3/4, 0/2), Costaglione 17 (3/7, 3/6), Bonora, Segato 6 (3/5, 0/1), Zagnoni, Ficetti 11 (4/13, 0/2), Cisse 18 (7/8); All. Santi

Sono stati eletti nel miglior quintetto della manifestazione

Antonio Barra (Aquila Basket Trento)

Luca Manfredotti (Unahotels Reggio Emilia)

Papa Cheickh Niang (Aquila Basket Trento)

Matteo Molteni (Pallacanestro Cantù)

Raffaele Ficetti (Vis 2008 Ferrara)

Miglior Allenatore: Matteo Bonassi (Pallacanestro Cantù)

Albo d’Oro Under 17 maschile

2025 Aquila Basket Trento (Chiusi)

2024 Orange1 Bassano (Agropoli)

2023 Stella Azzurra (Piombino)

2022 Conforama Varese (Mantova)

2021 non disputato

2020 non disputato

2019[3] Stella Azzurra Roma (Taranto)

2018 Columbus PGC Cantù (Bassano del Grappa)

2017 Stella Azzurra Roma (Vasto)

2016 Pegaso Ragusa (Caorle)

2015[2] Dife Pistoia Basket 2000 (Treviso)

2014 Unipol Banca Virtus Bologna (Porto Sant’Elpidio)

2013 Armani Junior Milano (Porto Sant’Elpidio)

2012 Virtus Bologna (Vasto/Termoli)

2011 Virtus Siena (Bologna)

2010 Montepaschi Siena (Vasto)

2009 Scavolini Spar Pesaro (Barletta)

2008 Medusa Virtus Pall. Bologna (Barletta)

FINALI

Data Gara Risultato Finale 3° – 4° posto 22 GIUGNO , ore 16.00 UNAHOTELS REGGIO EMILIAVS VIS 2008 FERRARA 103 – 95 Finale 1° – 2° posto 22 GIUGNO , ore 18.30 PALLACANESTRO CANTÙVS AQUILA BASKET TRENTO 69 – 80

