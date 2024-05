Basket. Finale Nazionale Under 17 Eccellenza: Orange1 Bassano campione d’Italia, Umana Venezia ko in finale (79-60)

E’ l’Orange1 Bassano la squadra campione d’Italia 2024 per la categoria Under 17 Eccellenza. Questo l’ultimo verdetto emesso dalle splendide Finali che si sono concluse oggi ad Agropoli (Salerno) in un gremitissimo Pala Di Concilio.

Il derby veneto contro l’Umana Reyer Venezia è rimasto in equilibrio solo nel primo tempo, poi sono stati Perez e Carnevale a scavare il solco tra le due squadre (79-60).

Ai campioni d’Italia dell’Orange1 Bassano e a tutte le altre 15 partecipanti alla Finale Nazionale Under 17 Eccellenza di Agropoli le congratulazioni del presidente della FIP Giovanni Petrucci per l’eccellente manifestazione portata a termine.

Secondo Scudetto in assoluto nella storia dell’Orange1 Bassano (l’unico altro precedente con l’Under 14 nel 2019 a Porto San Giorgio), che chiude il torneo imbattuta e che nell’albo d’Oro succede alla Stella Azzurra Roma. Il terzo posto è stato vinto dalla Conforama Varese, che nella finalina ha superato la Dolomiti Energia Trento (58-59) grazie a un gioco da tre punti convertito a fil di sirena da Ewanke.

Nel miglior quintetto della manifestazione sono stati eletti il bassanese Maikcol Perez (anche Mvp assoluto delle Finali), Davide Marini (Venezia), Ronny Ewanke (Academy Varese), Patrick Mohamud Mohamed Hassan (Bassano) e Federico Cattapan (Trento).

Il miglior coach delle Finali U17 Eccellenza di Agropoli è stato votato Reziero Napolitano, tecnico dell’Umana Reyer Venezia.

Finale scudetto

Orange1 Bassano-Umana Reyer Venezia 79-60 (22-18; 27-16; 18-16; 12-10)

Nel primo quarto è stato subito chiaro il piano partita di coach Papi, che ha voluto contenere le fiammate di Marini con la marcatura asfissiante di Odzebe: piano riuscito nei primi 10′, con l’esterno veneziano a secco e gravato subito di 3 falli: il primo allungo dell’Orange1 è arrivato col canestro di Perez (18-12) ma i grandi protagonisti in avvio sono stati Carnevale per Bassano (8 in 8′) e Macrì per la Reyer, 10 punti nei primi 15 di Venezia. Sullo scadere del primo quarto la magia di Hassan, per il 22-18 e poi Bassano è volata sul +17 (45-28) grazie a un Perez inarrestabile, 20 punti, 10 rimbalzi e 30 di valutazione solo nel secondo quarto. Al termine del primo tempo la Reyer, priva di Vecchiuzzo per un problema fisico, ha pagato lo 0/9 dall’arco in una partita nella quale Bassano era destinata a fare la voce grossa sotto canestro. Nel terzo quarto il vantaggio arancione si è assestato sui 17-20 punti, Bassano è riuscita a spegnere sul nascere un paio di tentativi di rientro da parte degli orogranata, peraltro ancora a secco di canestri dall’arco dopo 30 minuti (0/11, 0/14 alla fine). Nei minuti finali l’Orange1 ha amministrato senza problemi mantenendo sempre un margine di vantaggio rassicurante.

Miglior marcatore e top scorer della partita Maikcol Perez con 36 punti, 18 rimbalzi e 58 di valutazione. Per i campioni d’Italia in doppia cifra anche Carnevale (13) e Hassan (11). Per l’Umana 18 punti di un eccellente Macrì, 13 per Corato e Bonivento.

L’analisi di coach Napolitano a fine partita: “Complimenti a loro, vittoria netta e indiscutibile ma complimenti anche ai miei giocatori: la finale di oggi arriva al termine di una maratona, la soddisfazione sta nel fatto che siamo cresciuti giorno dopo giorno. Siamo orgogliosi di questo gruppo, oggi Davide Marini che ci ha guidato fin qui ha avuto qualche difficoltà ma sono venuti fuori altri protagonisti. Segno di consapevolezza, di maturità, di unione e di partecipazione comune. Ripartiamo da tutti questi segnali positivi e da questo secondo posto”.

Così coach Papi, tra una doccia e l’altra procurata dai suoi giocatori in festa: “Sapevamo che Marini era in uno stato di grazia e abbiamo deciso di dedicargli una marcatura asfissiante con Odzebe, che è stato bravissimo. Ovviamente siamo molto felici, sapevamo di essere una delle pretendenti al titolo e siamo arrivati fino in fondo. Spiace per Milano che non è riuscita ad arrivare ad Agropoli con la squadra al completo. Questi ragazzi non si sono risparmiati per un solo giorno, ora lo posso dire. E’ la fine di un percorso, non potevo immaginarlo più bello di così”. Raggiante anche Maikcol Perez, Mvp della finale: “Sono felice della mia prestazione ma l’unica cosa che conta è lo Scudetto di questo gruppo strepitoso: l’anno scorso eravamo usciti ai Quarti di finale e c’eravamo rimasti malissimo, un motivo in più per arrivare qui e vincere il tricolore. Grazie a tutti”.

Orange1 Bassano-Umana Reyer Venezia 79-60

Bassano: Nistrio, Carnevale* 13 (2/4, 3/10), Crestan 1 (0/2, 0/3), Cefis ne, Perez* 36 (15/22), Hassan* 11 (4/7, 1/4), Angeletti* 5 (1/6, 1/2), Porto Gomes (0/1), Fajardo ne, Fianco ne, Odzebe* 11 (4/10, 1/3), Coulibaly 2 (1/1). All. Papi

Venezia: Corato* 13 (5/9), Vecchiuzzo ne, Checchetto 2 (1/3, 0/1), Tommasino ne, Marella ne, Giovacchini, Bonivento 13 (6/9, 0/4), Manente, Eramo* 9 (3/10, 0/2), Natale* 1 (0/2, 0/2), Marini* 4 (0/8, 0/5), Macrì* 18 (6/12). All. Napolitano

Arbitri: Biondi, Rinaldi

Finale terzo-quarto posto

Dolomiti Energia Trento-Conforama Varese 58-59 (15-11; 18-9; 19-26; 6-13)

Il terzo posto è della Conforama Varese, che chiude le sue eccellenti Finali di Agropoli superando la Dolomiti Energia al termine di una “finalina” emozionante e risolta solo a fil di sirena dal gioco da tre punti convertito da Ronny Brad Ewanke. In avvio, Placinschi (10 nei primi 20′) e Acunzo hanno consentito a Trento di prendere un primo vantaggio significativo, dall’altra parte sono state le tre triple consecutive di Realini a tenere in piedi Varese, apparsa appannata dopo il quarto di finale perso ieri nel finale con Venezia. Bottelli è andato all’intervallo lungo con appena 2 punti all’attivo, l’arcobaleno di Cattapan è valso il +12 Trento sul 25-13 e poi a fil di sirena è arrivata la tripla di Dorigotti per il 33-20. In apertura d terzo parziale le due schiacciate di Ewanke hanno scosso Varese, che poi con le triple di Bosio e Zanitelli è tornata a contatto. Come sulla sirena del secondo quarto, anche in quella del terzo è arrivata la magia della Dolomiti Energia che ha trovato il 52-46 con un’altra tripla pazzesca di Michetti. Cattapan ha allungato sul +8 ma Varese non si è arresa e punto dopo punto ha costruito la rimonta che l’ha portata a 57″ dalla fine sul -1 col tap-in di Ewanke. Lo stesso Ewanke è tornato in lunetta a 9″ dalla sirena sul 57-56 per Trento ma ha fallito entrambi i liberi. Nell’altra lunetta Vittorio Triggiani ha fatto 1/2 e così Varese ha avuto la possibilità di vincerla, col rimbalzo offensivo convertito a canestro ancora da Ewanke, che poi con l’aggiuntivo a 5 decimi dalla fine ha timbrato il sorpasso biancorosso. Fino a quel momento il centro di Gardini era 1/7 ai liberi. Gioia immensa per la Conforama, tanto rammarico per Trento che ha comandato la partita per larghi tratti. Così coach Molin: “Non siamo stati solidi nel primo tempo nel mantenere un vantaggio che a un certo punto era diventato rilevante. Bravi loro a crederci fino alla fine, comunque: fa male ma fa parte del gioco, è un’esperienza di cui dobbiamo fare tesoro e che ci servirà più avanti”. Il commento di coach Gardini, visibilmente soddisfatto a fine partita: “Evidentemente era questo il nostro destino, perdere allo scadere con Venezia la semifinale e poi vincerla oggi allo stesso modo. Per noi è una gioia incredibile, siamo arrivati qui con una squadra che non ha giocatori nel giro della Nazionale, tanti 2008 e un gruppo che ha vinto lo scudetto Under 15. Anche lo staff tecnico col quale lavoro si conosce da 20 anni, è meraviglioso ottenere risultati in questo modo. Nel primo tempo eravamo in difficoltà soprattutto psicologica, all’intervallo lungo ho lasciato i ragazzi da soli nello spogliatoio e credo abbiano capito da soli che non era questo il modo di chiudere queste Finali. Nel secondo tempo sono entrati in campo con un’altra faccia. Straordinari”.

Dolomiti Energia Trento-Conforama Varese 58-59

Trento: Dorigotti* 11 (1/3, 3/8), Triggiani V.* 4 (1/4, 0/4), Triggiani T. (0/1), Cattapan* 14 (4/6, 1/11), Acunzo* 6 (2/6 da 3), Guerrini 3 (1/1 da 3), Iobstraibizer (0/1 da 3), Machetti 6 (0/2, 2/7), Austin ne, Zanella (0/1), Delana ne, Placinschi* 14 (4/6, 2/7). All. Molin

Varese: Franceschet* 2 (1/4), Ghidini, Volpe ne, Zanitelli 12 (1/6, 3/8), Realini* 10 (0/2, 3/6), Slimani (0/1, 0/1), Tufano ne, Giani (0/2, 0/1), Bottelli* 10 (2/5, 1/6), Terlizzi ne, Bosio* 5 (1/1, 1/7), Ewanke* 20 (9/13, 0/2). All. Gardini

Arbitri: Valletta, Di Salvo

L’ALBO D’ORO

2024 Orange1 Bassano

2023 Stella Azzurra

2022 Conforama Varese

2021 Non disputato

2020 Non disputato

2019 Stella Azzurra

2018 Columbus Pgc Cantù

2017 Stella Azzurra

2016 Pegaso Ragusa

2015 Dife Pistoia Basket 2000

2014 Unipol Virtus Bologna

2013 Armani Junior Milano

2012 Virtus Bologna

2011 Virtus Siena

FINALI

