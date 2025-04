Basket. Finale Nazionale Under 19 Ecc. – La conferenza di presentazione nella sede Luiss. Da domani il via alle gare. Petrucci: “Nel ricordo di Gaetano Laguardia”

La splendida Aula 200 all’interno dell’Università Luiss ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della Finale Under 19 Eccellenza che da domani prende il via a Roma.

Ugo Francica Nava ha introdotto il tavolo dei relatori, che comprendeva il Presidente della Luiss Business School e AS Luiss Luigi Abete, il presidente della FIP Giovanni Petrucci, il presidente del Comitato Regionale FIP Lazio Lorenzo Fontana, il Responsabile del Settore Giovanile FIP Julio Trovato e il Prorettore per le Relazioni con gli Alumni e lo Sport Luiss Francesco Di Ciommo.

Il presidente Petrucci ha ricordato in apertura la figura di Gaetano Laguardia, compianto ex vicepresidente vicario FIP a cui sono state intitolate le Finali Nazionali 2025. “Gaetano ha speso la sua vita per la pallacanestro, sarebbe stato contento di vedere Roma ospitare un evento Giovanile così importante per la prima volta. Voi che siete in questa Sala rappresentate il futuro della pallacanestro italiana: a livello Giovanile siamo tra le realtà più importanti del mondo, poi ci perdiamo un po’ con le Senior perché i nostri giocatori e le nostre giocatrici trovano poco spazio. Mi batterò sempre perché gli atleti italiani dispongano del giusto spazio, la Federazione è al vostro fianco. Voglio ringraziare pubblicamente Mauro Ferrari, presidente della Germani Brescia, che oggi ha fatto scendere in campo la sua squadra con l’effigie della Città del Vaticano per onorare la memoria di Papa Francesco. E grazie alla Luiss per aver ospitato questa conferenza stampa”.

Le parole del presidente Abete: “Oggi faccio il lavoro più bello del mondo, come presidente dell’Associazione Sportiva Luiss, un incarico che mi riempie di gioia e che mi ha rimesso a contatto con tanti giovani atleti. Siamo felici di ospitare questa conferenza stampa e parte dell’evento al PalaLuiss, siamo felici ci accompagnarvi in questo percorso e di darvi una mano. Auguri a tutti e che vinca il migliore”.

Il presidente del CR FIP Lazio Lorenzo Fontana ha salutato le sedici squadre presenti in Aula 200: “Stiamo lavorando a questo evento da tre mesi e posso dire che siamo pronti, non ci resta che giocare. Sarà una bellissima esperienza, ne sono certo, penso anche io come il presidente Petrucci che Gaetano Laguardia oggi sarebbe stato felice”.

Il Prorettore per le Relazioni con gli Alumni e lo Sport Luiss Francesco Di Ciommo ha ricordato i valori portanti che devono accompagnare i giovani atleti: “Rispetto per le regole, rispetto per gli avversari e il sacrificio quotidiano. Principi che nella vita vi aiuteranno a essere uomini di successo, ovvero a essere felici”

Prima del giuramento degli atleti letto dal capitano dell’Olimpia Milano Riccardo Casella e dall’arbitro Andrea Coraggio, ha preso la parola il responsabile del Settore Giovanile FIP Julio Trovato: “Nella mia vita mi sono goduto per tanti anni lo spettacolo delle Finali Nazionali da dirigente o da spettatore, quest’anno le vivrò in maniera diversa, da organizzatore. Sono certo che saranno delle Finali eccellenti, in bocca al lupo a tutti”.

Ha chiuso la conferenza stampa l’intervento di Marco Sodini, coach della Nazionale Under 18: “Conosco quasi tutti questi ragazzi, dopo aver girato l’Italia in lungo e in largo. A breve inizieranno le attività delle Nazionali Giovanili in vista degli Europei di categoria, io quest’anno avrò l’onore e la responsabilità di allenare il gruppo che l’anno scorso al Mondiale Under 17 ha vinto l’Argento. Speriamo di poter dare un’altra gioia al presidente Petrucci, magari con una Medaglia di un colore diverso”.

Per l’inizio di stagione del Settore Giovanile, non si poteva sognare location più suggestiva di quella capitolina. Sarà dunque una prima assoluta, organizzata dal Settore Giovanile FIP e dal Comitato Regionale Lazio col supporto della Luiss, e che calamiterà l’attenzione del movimento cestistico nazionale, con le tante partite e tanti eventi collaterali. Uno tra tutti il Clinic che il primo maggio dalle 9.00 vedrà al PalaLuiss come relatori Maurizio Buscaglia, Marco Sodini e il CT della Nazionale Maschile Gianmarco Pozzecco.



Tutte le partite della Finale Nazionale Under 19 Eccellenza – Trofeo Giancarlo Primo saranno trasmesse in diretta streaming su Twitch e Youtube Italbasket.



Statistiche e play by play free sull’App FIP STATS.

Il programma completo delle Finali Nazionali

Maschili

Under 17 – Chiusi (Siena), 16-22 giugno

Under 15 – Agropoli (Salerno), 2-8 giugno

Under 19 Gold – Collegno (Torino), 13-15 giugno

Femminili

Under 19 – Campobasso, 13-17 maggio

Under 17 – Battipaglia (Salerno), 2-8 giugno

Under 15 – Umbertide e Città di Castello (Perugia), 19-25 maggio

Albo’Oro Under 19 Eccellenza*

2024 EA7 Emporio Armani Olimpia Milano (Chiusi)

2023 Stella Azzurra Roma (Agropoli)

2022 Stella Azzurra Roma (Ragusa)

2021 non disputato

2020 non disputato

2019 Honey Sport City Roma (Milano)

2018 Stella Azzurra Roma (Montecatini Terme)

2017 Unipol Banca Virtus Bologna (Udine)

2016 Umana Reyer Venezia (Pordenone)

*Dal 2016 al 2019 il campionato denominato Under 18 d’Eccellenza

