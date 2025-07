Basket. Italia Campione d’Europa Under 20 maschile. Battuta la Lituania 83-66. Francesco Ferrari MVP dell’Europeo

La Nazionale Under 20 maschile è Campione d’Europa 2025! L’Italia batte la Lituania 83-66 e torna a vincere una Medaglia d’Oro dopo quella conquistata nel 2013 e dopo quella del 1992 (allora però la categoria era Under 22).

Un successo netto, meritato, sofferto, raggiunto giocando un torneo di sostanza, qualità e sacrificio. Un trionfo colto giocando la finalissima con 8 effettivi per via dei quattro infortuni che hanno falcidiato la squadra all’arrivo a Creta.

Francesco Ferrari (26 punti stasera) è stato votato come MVP dell’Europeo e inserito nel miglior quintetto della manifestazione.

Così il Presidente FIP Giovanni Petrucci: “Questa è una squadra che ci ha fatto innamorare strada facendo e andando oltre i limiti e la sfortuna. Complimenti a coach Rossi e a tutto lo staff per un risultato straordinario che mancava dal 2013. Anche il Ministro Abodi mi ha chiamato per complimentarsi con questi ragazzi“.

Così coach Rossi: “Una grande gioia per questi ragazzi. Desidero che la copertina sia tutta per loro. Sono contento anche per la Federazione che ha iniziato un progetto di un certo tipo e credo che questa sia una bella risposta per tutto il movimento e delle società che allenano questi ragazzi tutto l’anno. E’ la vittoria di tutti. Siamo felici e ce la godiamo“.

L’MVP Francesco Ferrari: “Siamo orgogliosissimi di questo risultato. Fin dall’inizio del raduno a Domegge avevamo come obiettivo entrare nelle prime 8 d’Europa e poi una volta li giocarcela con tutti. Con Israele siamo andati in difficoltà ma sapevamo di poter fare qualcosa di specialissimo e lo abbiamo fatto. Oggi abbiamo dato tutto sapendo anche che era la nostra ultima esperienza in Under 20. Ripeto: orgogliosissimi e FORZA ITALIA!“

Cronaca

È una finale, e come tale, inizia col freno a mano tirato da entrambe le parti. L’Italia però ha un marchio di fabbrica, ovvero la partenza sprint nei primi 10 minuti: 27 punti contro la Serbia e 23 contro la Lituania. Ferrari, Assui e Marangon sono le punte di diamante ma c’è tanto lavoro di squadra. Sugli spalti c’è il solito coro “Lietuva, Lietuva”, che accompagna i baltici a tutti i livelli e a tutte le latitudini. Gli Azzurri però non si scompongono e proseguono il lavoro a testa bassa. Assui e Torresani allungano sul +10 (28-18) al 13esimo e a metà frazione il divario è +12 (32-20). Coach Darius Songaila (campione d’Europa nel 2003 con la Senior e in campo nella celebre semifinale olimpica del 2004 contro l’Italia) le prova tutte per rientrare ma l’Italia compete anche sotto canestro e appena può, punge. Un primo tempo da incorniciare si chiude 42-26 per gli Azzurri (13 punti per Ferrari e 10 per Torresani). 26-19 i rimbalzi.

Ora o mai più: la Lituania rientra in campo e piazza un parziale di 15-4 nei primi 5 minuti della ripresa. Si torna a +5 (46-41) ed è il momento di stringere i denti. Inevitabile il time-out di coach Alessandro Rossi, che comunque sortisce i suoi effetti: gli Azzurri ci sono e non mollano anche se ora il divario è meno ampio. Torresani e Ferrari rimettono l’Italia a +10 (55-45) a due dalla fine del terzo quarto complessivamente chiudono una frazione partita male e sistemata col solito cuore. Gli ultimi 10 minuti ripartono dunque dal 60-48 Italia. Tutt’altro che finita. Rossi spreme tutte le energie dai suoi 8 effettivi e tutti rispondono presente. Anche gli infortunati soffrono con la squadra e la panchina vibra letteralmente.

La tripla di Assui è quella del 71-57 a 5 dalla fine ma è ancora maledettamente presto per esultare. I minuti scorrono e i baltici ci provano ma tutto vano. L’Italia è Campione d’Europa!

Ci sono tante storie dietro questa Medaglia. Ci sono quelle di De Martin, Valesin, Zanetti e Airhienbuwa, tutti e quattro infortunati durante l’Europeo e tutti e quattro costretti a guardare la finale dalla panchina. C’è la storia di coach Alessandro Rossi, per tre anni vice allenatore di questa Nazionale (prima di Magro e poi di Galbiati) e che alla prima occasione da head coach sale sul podio. Ci sono le storie personali di una Nazionale che se ne frega delle avversità e anzi, ogni volta riemerge più forte. C’è la storia del Quarto di finale contro Israele: a metà terzo quarto gli Azzurri sono sotto 57-39, passivo pesante ribaltato col cuore e con la testa fino all’89-80 che ha aperto le porte del paradiso. Tante storie che si incrociano per formarne una sola, tutta D’ORO.

I tabellini

Finale 1°-2° posto

Italia-Lituania 83-66 (23-17, 19-9, 18-22, 23-18)

Italia: Trucchetti, Assui* 17, Valesin ne, Torresani* 13, Atamah 6, Airhienbuwa ne, Marangon* 8, Iannuzzi 4, Ferrari* 26, Osasuyi* 9. All: Rossi

Lituania: Juzenas* 3, Bancevicius* 2, Rudaitis 2, Stonkus 15, Stunknys* 4, Raupelis 16, Kocanas ne, Krizanauskas* 2, Bieliauskas* 17, Laurencikas 5, Zukauskas, Lesciauskas. All: Songaila

Semifinale

Italia-Serbia 85-78 (27-18, 14-17, 20-30)

Italia: De Martin ne, Trucchetti 10, Assui* 17, Valesin ne, Torresani* 9, Atamah 2, Airhienbuwa ne, Marangon* 18, Iannuzzi 4, Zanetti 2, Ferrari* 21, Osasuyi* 2. All: Rossi

Serbia: Avramovic, Ristic* 8, Musicki* 4, Nikolic* 22, Curcic, Mikic* 8, Vuckovic ne, Malesevic 2, Savanovic* 25, Milosevic 3, Gacic 6, Micic ne. All: Marinovic

Qui le stats complete della Semifinale

Quarto di Finale

Israele-Italia 80-89 (25-24, 28-15, 18-25, 9-25)

Israele: Belaga 6, Dragushanckie, Sharon 8, Michaeli* 21, Vitlem 8, Mayer* 18, Doron* 9, Abouloff ne, Filonenko 8, Sela* 2, Cohen ne, Avneri*. All. Avrahami

Italia: De Martin 5, Trucchetti 12, Assui* 22, Valesin ne, Torresani* 14, Atamah 4, Airhienbuwa ne, Marangon* 8, Iannuzzi 5, Zanetti, Ferrari* 11, Osasuyi* 8. All: Rossi

Ottavo di Finale

Italia-Islanda 101-58 (19-17, 31-11, 21-14, 30-16)

Italia: De Martin 14, Trucchetti 4, Assui* 14, Valesin ne, Torresani* 10, Atamah 9, Airhienbuwa ne, Marangon* 4, Iannuzzi 9, Zanetti 10, Ferrari* 14, Osasuyi* 13. All: Rossi

Islanda: Jonasson 4, Thomasson, Bragason 2, Thorbergsson 9, Ludviksson* 8, Curtis* 11, Thrasterson* 2, V. Svavarsson, Arnarson* 8, Ingolfsson* 6, Sigurtharson 6, O. Svavarsson 2. All: Sigurdsson

Game #3

Italia-Ucraina 80-60 (27-5, 18-18, 18-20, 17-17)

Italia: De Martin 6, Trucchetti 2, Assui* 8, Valesin, Torresani* 14, Atamah 4, Airhienbuwa 3, Marangon* 9, Iannuzzi 5, Zanetti 4, Ferrari* 13, Osasuyi 12. All: Rossi

Ucraina: Lishchyna 8, Sushkin* 8, Romanytsia, Kolawole 6, Lokhmanchuk* 2, Upyr 5, Yiamu 8, Sytar 2, Butko* 2, Kuznetsov, Klitschko* 8, Sypalo* 11. All: Plekhanov

Game #2

Italia-Germania 67-71 (12-16, 17-16, 26-14, 12-25)

Italia: De Martin*, Trucchetti 5, Assui* 7, Valesin 4, Torresani* 9, Atamah 2, Airhienbuwa 5, Marangon 11, Iannuzzi 3, Zanetti 5, Ferrari* 14, Osasuyi* 2. All: Rossi

Germania: Edigin 2, Schroeder, Feneberg 6, Grey* 6, Bonga, Buhner 1, Modic 4, Defty* 11, Trettin* 2, Falkenthal* 2, Kalu* 20, Krupnikas 17. All: Heldrmania: Edigin, Schroeder, Feneberg, Grey*, Bonga, Buhner, Modic, Defty*, Trettin*, Falkenthal*, Kalu*, Krupnikas. All: Held

Game #1

Italia-Belgio 68-64 (16-22, 14-13, 17-10, 21-19)

Italia: De Martin* 5, Trucchetti 3, Assui* 9, Valesin 7, Torresani* 4, Atamah 2, Airhienbuwa 7, Marangon 1, Iannuzzi, Zanetti 11, Ferrari* 12, Osasuyi* 7. All: Rossi

Belgio: Gambunji 5, Polet* 12, Isebaert* 3, Faison 5, Raedschelders* 9, Amrani* 3, Schoentgen, Zecevic 11, Mbessang* 8, Efono 4, Norulf ne, Kanbundji 4. All: Jaumin

Nazionale Under 20 maschile

I 12 Azzurri

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 1 Mattia De Martin 2005 1.96 Ala Ferramenta Vanoli Cremona 5 Stefano Trucchetti 2006 1.76 Guardia Banco di Sardegna Sassari 7 Elisée Assui 2006 1.91 Ala Openjobmetis Varese 8 Leonardo Valesin 2006 1.90 Playmaker Logiman Crema 9 David Torresani 2005 1.88 Playmaker Nutribullet Treviso 10 Charles Atamah 2006 2.00 Ala Orange1 Bassano 11 Theo Airhienbuwa 2006 2.01 Guardia Tezenis Verona 13 Leonardo Marangon 2005 2.00 Guardia/Ala Gesteco Cividale del Friuli 18 Pietro Iannuzzi 2006 1.90 Guardia Reyer Venezia Mestre 19 Giacomo Zanetti 2005 2.05 Ala Tav Treviglio 24 Francesco Ferrari 2005 2.04 Ala Gesteco Cividale del Friuli 34 Osawaru Andrew Osasuyi 2006 2.05 Centro College Basketball Borgomanero Le squadre fanno riferimento alla stagione 2024/25

Direttore Generale

Salvatore Trainotti

Coordinatore Settore Squadre Nazionali maschili

Luigi Datome

Allenatore

Alessandro Rossi

Com. Stam. + foto FIP