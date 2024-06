Basket. Jr. NBA European Finals, l’Italia chiude con l’Argento nel maschile e il Bronzo nel femminile

Valencia. Un Argento e un Bronzo. Terminano con due Medaglie le Jr. NBA European Finals, torneo organizzato dall’NBA e riservato alla categoria Under 15.

Nell’ultima giornata a L’Alqueria di Valencia i ragazzi di coach Alessandro Nocera escono sconfitti nella Finalissima contro la Spagna (rappresentata dal Valencia Basket) per 56-52.

Vittoria per le ragazze di coach Tommaso Moscovini, che nella Finale per il terzo posto si impongono sulla Croazia per 39-35.

Nel miglior quintetto maschile è stato inserito Francesco Tornese. Nel miglior quintetto femminile Anna Sablich.

Oltre alla Medaglia d’Oro nel Torneo maschile, la Spagna ha vinto anche il torneo femminile (nel match clou battuti i Paesi Bassi 53-32)

Le Nazionali Under 15 maschile e femminile faranno rientro domani a Varese, dove proseguiranno la seconda parte del raduno in vista del Torneo dell’Amicizia, in programma proprio nella località lombarda dal 5 al 7 luglio.

“Le Jr. NBA European Finals sono state un’esperienza molto importante per questi ragazzi – così Alessandro Nocera -. Siamo molto soddisfatti dell’atteggiamento dei ragazzi sotto tutti i punti di vista. Ora torniamo in Italia per preparare, su queste ottime basi, il Torneo dell’Amicizia”.

“Siamo contentissimi della squadra – dice Tommaso Moscovini -. Mentalmente, tecnicamente, tatticamente e fisicamente, ogni giorno le ragazze hanno messo un qualcosa in più. Abbiamo nove allenamenti a Varese, nei quali continueremo con lo spirito visto qui a Valencia in previsione del Torneo dell’Amicizia”.

Torneo maschile

Finale primo posto

Spagna-Italia 56-52

La partenza contratta costringe gli Azzurrini a inseguire la Spagna, vincente anche nel Girone dopo un overtime, per tutta la gara. Anche senza trovare con costanza quella fluidità mostrata nei giorni precedenti a Valencia, l’Italia ha il gran merito di tenere in vita la gara. La difesa ci fa tornare a contatto, Ruggeri (19) e Machetti (11) trovano la parità sul 50-50 a un minuto dalla fine. Frenetici gli ultimi 60 secondi, con la Spagna più cinica a sfruttare le occasioni a disposizione.

Spagna: Ivorra, Palomares, Veintimilla 10, Tazo 10, Villarejo 1, Sousa, Laville 11, Sielva 4, Banica 3, Kurfis 11, Belenguer 4, Palau.

Italia: Machetti 11, Modanese, Vogogna 3, Leonardi, Chouenkam, Dalla Bernardina 3, Baldasseroni, Alba 5, Nicolodi, Tornese 5, Ruggeri 19, Bonomi 6. All: Nocera

Torneo femminile

Finale terzo posto

Italia-Croazia 39-35

Ancora una vittoria per le Azzurrine contro la Croazia, squadra incontrata e battuta già nel girone. Lelli (11 punti) e compagne mantengono la testa della corsa, provano a scappare via nel secondo quarto e sono ancora brave a non dare fiducia alle rivali. Gestione dei due possessi di vantaggio nel quarto periodo, fino al conclusivo +4.

Italia: Sablich 3, Magni 4, Murgia, Pasqualetti, Zanetti 3, Gecchele 6, Perego, Becatti, Zuccon 4, Scartezzini, Mellano 4, Lelli 11, Pini 2, Nako Moni Luma 2. All: Moscovini

Croazia: Pavela 65, Menalo, Tabak 6, Bilusic 2, Prkoca, Gveric 1, Polovina, Glomazic 8, Koncul, Baricevic 1, Pozder 10, Vlaic.

TORNEO MASCHILE



I tabellini della terza giornata

Inghilterra-Italia 25-56

Inghilterra: Barry 5, Cisse, Mboura, Muleba 2, Tatunciac 3, Burr, Francis 4, Tjongondjoza 4, Wilkinson 2, Bishop 5, Bakary, Akhidime.

Italia: Machetti 11, Modanese, Vogogna 8, Leonardi 4, Chouenkam, Dalla Bernardina 8, Baldasseroni, Alba 6, Nicolodi, Tornese 10, Ruggeri 7, Bonomi 2. All: Nocera



I tabellini della seconda giornata

Croazia-Italia 44-55

Croazia: Dacer 2, Garac 14, Jerak, Peric 8, Seba 4, Peris 5, Bajkovic 3, Kovacevic, Jelovcic 3, Pavlovic, Zunic 1, Pjevic , Vrban 6.

Italia: Machetti 6, Modanese 4, Vogogna, Leonardi, Chouenkam, Dalla Bernardina 6, Alba 3, Nicolodi 6, Tornese 10, Ruggeri 11, Bonomi 9. All: Nocera

Paesi Bassi-Italia 37-44

Paesi Bassi: de Koning, Damen 7, Jagt 8, Van der Pol, Bergens 13, Mettes, Nijland, Lukic 5, Zeru 4, Mieremet, Khawam, Gerbranda.

Italia: Machetti 11, Modanese 2, Vogogna 2, Leonardi, Baldasseroni, Alba 7, Nicolodi 8, Tornese 8, Santini, Ruggeri 6, Bonomi, Bagordo. All: Nocera

I tabellini della prima giornata

Italia-Spagna 47-59 dts

Italia: Machetti 7, Modanese 2, Vogogna 3, Leonardi, Chouenkam 3, Baldasseroni, Alba 2, Nicolodi, Tornese 8, Ruggeri 7, Bonomi 15, Bagordo. All: Nocera

Spagna: Ivorra, Palomares, Veintimilla, Tazo 20, Villarejo 9, Sousa 2, Laville 13, Sielva, Banica, Kurfis 14, Belenguer, Palau.

Italia-Lituania 77-40

Italia: Machetti 6, Modanese 2, Vogogna 7, Leonardi 8, Chouenkam 8, Baldasseroni 4, Alba 4, Nicolodi 2, Tornese 15, Santini 2, Ruggeri 8, Bonomi 11. All: Nocera

Lituania: Karmazinskij 2, Jauniskis 3, Jankunas 2, Lukauskis, Lavrinovich, Javtokas, Pacenka, Cukinas, Buivydas 4, Siskauskas 11, Sinica 9, Kukta 6.

TORNEO FEMMINILE



Inghilterra-Italia 32-48

Inghilterra: Rugette 9, Collins-Foster 2, Williams 1, Fell, De Jonge 5, Wilson, Campbell 6, Godwin 3, Victorious, Scruton, Wright 4, Larder-Lee 2.

Italia: Magni 4, Murgia 7, Pasqualetti 7, Zanetti 8, Gecchele 4, Perego, Becatti 7, Scartezzini, Mellano, Lelli, Pini 7, Nako Moni Luma 8. All: Moscovini



I tabellini della seconda giornata

Croazia-Italia 40-59

Croazia: Pavela 6, Menalo, Tabak 14, Bilusic 4, Prkoca 4, Gveric 4, Polovina, Glomazic 2, Koncul 2, Baricevic 2, Pozder 2, Vlaic.

Italia: Sablich 11, Magni, Murgia 7, Pasqualetti 2, Zanetti 7, Gecchele 5, Perego 2, Becatti 3, Zuccon 6, Scartezzini 4, Mellano, Lelli 8, Pini, Nako Moni Luma 4. All: Moscovini

Paesi Bassi-Italia 39-35

Paesi Bassi: Lieverst 17, Panka 2, Nanninga, Deul 2, Adeeko 3, Sijade, Kuijt, Schutte 3, Klamer, Goren 6, Van Stein 2, Maxwell 2.

Italia: Sablich 11, Magni 3, Murgia 4, Pasqualetti, Zanetti 2, Gecchele 7, Perego, Zuccon 5, Scartezzini, Mellano, Pini, Nako Moni Luma 3. All: Moscovini

I tabellini della prima giornata

Italia-Spagna 28-45

Italia: Sablich 2, Magni 5, Murgia 3, Pasqualetti, Gecchele 6, Perego 2, Becatti 2, Zuccon, Scartezzini 4, Mellano 3, Lelli 1, Nako Moni Luma. All: Moscovini

Spagna: Evangelista Garcia 3, Domingo Mendez 5, Tamarit Bosch, Alvarez 3, Cazador 2, Cruz, Palacios 3, Davila Dia 6, Alonso, Aidara 7, Hernandez 7, Lletì, Anastasia 3, Reynal 10.



Italia-Lituania 38-33

Italia: Sablich 4, Magni 4, Murgia, Pasqualetti, Zanetti, Gecchele 3, Perego, Becatti 5, Zuccon 7, Scartezzini 2, Mellano 2, Pini, Nako Moni Luma 5. All: Moscovini

Lituania: Stepanaviciute 2, Peleckyte 3, Siskinaite, Morkunaite, Prismontaite 5, Cimalonskyte 2, Kazdailyte 1, Gureviciute 5, Lygutaite, Straksyte 3, Galvanauskaite 12, Endlin.

Il 30 giugno gli Azzurrini e le Azzurrine torneranno in Lombardia, dove proseguiranno la preparazione in vista del Torneo dell’Amicizia 2024, in programma dal 5 al 7 luglio all’Itelyum Arena di Varese. Allo storico quadrangolare, organizzato a turno dalle quattro Nazioni partecipanti, ci saranno le Nazionali Under 15 maschili e femminili di Italia, Francia, Grecia e Spagna.

Il Torneo dell’Amicizia è organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro, con il supporto organizzativo della società Campus Varese e con il patrocinio della Regione Lombardia.

Tutte le gare del Torneo dell’Amicizia 2024 sono in live streaming sul canale Twitch Italbasket.

NAZIONALE UNDER 15 MASCHILE

GIOCATORI CONVOCATI

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra ALESSANDRO ALBA 2009 A/C STELLA AZZURRA FEDERICO BAGORDO 2009 A/C OFP AZZURRA RDR GUGLIELMO BALDASSERONI 2009 G POLISPORTIVA SANCAT DAVID JACK BONOMI 2009 G ONETEAM BASKET FORLI’ ANDREA CHOUENKAM 2009 A PALL. TRIESTE 2004 ALESSANDRO DALLA BERNARDINA 2009 A AQUILA BASKET TRENTO RICCARDO LEONARDI 2009 G VICTORIA LIBERTAS PALL. MARIO MACHETTI 2009 G AQUILA BASKET TRENTO ANGELO MODANESE 2009 G AQUILA BASKET TRENTO LEONARDO NICOLODI 2009 G PALL. OLIMPIA MILANO MATTIA RUGGERI 2009 A INSEGNARE BASKET RIMINI LAPO SANTINI 2009 A ORANGE1 BASKET BASSANO FRANCESCO GIORGIO TORNESE 2009 A/C PALL. OLIMPIA MILANO JACOPO VOGOGNA 2009 G PALL. OLIMPIA MILANO

GIOCATORI A DISPOSIZIONE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra VALERIO BECCHETTI 2009 G OLIMPIA ROMA DANIEL BELLONE MONICO 2009 A CAMPUS MONFERRATO MICHELE CIPRIANO 2009 A/C DINAMO BASKET 2000 MATTEO DANI 2009 A BASKET BIANCOROSSO EMPOLI GIULIO DEL PRETE 2009 G UNIBASKET LANCIANO PAOLO LOJACONO 2009 A REYER VENEZIA MESTRE PIETRO MAIORANO 2009 G POL. CITTA’ FUTURA CRISTIAN MALANO 2009 G PALLACANESTRO CANTU’ ANDREA RINALDINI 2009 G PALL. REGGIANA NICCOLO’ RONCI 2009 G INSEGNARE BASKET RIMINI FEDERICO STIRPE 2009 G VIRTUS PALL. ROSETO LORENZO AURELIO VAN ELSWYK 2009 G C.J. BADALONA (SPAGNA) SIMONE VENTURA 2009 G PALLACANESTRO CANTU’ MATTIA VERONA 2009 A VIRTUS PALL. BOLOGNA LORENZO ZOTTI PAVLOVIC 2009 G ONETEAM BASKET FORLI’

Direttore Generale

SALVATORE TRAINOTTI

Allenatore

ALESSANDRO NOCERA

Assistente Allenatore

ANGELO GIGLI

Assistente Allenatore

MARCO MIAN (DAL 30 GIUGNO ALL’8 LUGLIO)

Assistente Allenatore

PIER GIORGIO CAIROLA (DAL 30 GIUGNO ALL’8 LUGLIO)

Preparatore Fisico

SIMONE DELLI GUANTI (DAL 30 GIUGNO ALL’8 LUGLIO)

Medico

SIMONE FACCHETTI (DAL 24 AL 30 GIUGNO)

Medico

STEFANO CORALLO (DAL 30 GIUGNO ALL’8 LUGLIO)

Fisioterapista

ELENA BATTIVA (DAL 24 AL 30 GIUGNO)

Fisioterapista

TOMMASO DE PEPPO (DAL 30 GIUGNO ALL’8 LUGLIO)

Capo delegazione

MARGHERITA GONNELLA (DAL 3 ALL’8 LUGLIO)

Team Manager

MATTEO CIRELLI (DAL 24 AL 30 GIUGNO)

Team Manager

FRANCESCO ODDONE (DAL 30 GIUGNO ALL’8 LUGLIO)

NAZIONALE UNDER 15 FEMMINILE

GIOCATRICI CONVOCATE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra GAIA BECATTI 2009 A ASD VIRTUS SIENA AURORA GECCHELE 2010 A REYER VENEZIA MESTRE OLIVIA LELLI 2009 G DIL BASKET COSTA EMILIA MAGNI 2009 G DIL GEAS BASKET ANNA MELLANO 2009 A DIL BASKET VENARIA AURORA MURGIA 2009 G MERCEDE BASKET ALGHERO MARIANA NAKO MONI LUMA 2009 C VIS ROSA MARTINA PASQUALETTI 2009 G FIRENZE BASKETBALL ACADEMY SUSANNA PEREGO 2009 A BASKET ROMA GINEVRA PINI 2009 A DIL BASKET COSTA ANNA SABLICH 2009 G REYER VENEZIA MESTRE ALICE SCARTEZZINI 2009 A GS BELVEDERE SARA ZANETTI 2009 A DIL BASKET COSTA SOFIA ZUCCON 2009 A REYER VENEZIA MESTRE

GIOCATRICI A DISPOSIZIONE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra CHIARA ANDRETTA 2010 G LAPOLISMILE MARISOL BAZZARA 2009 G FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE GIULIA BENVENUTI 2009 A NUOVA PALLACANESTRO TREVISO ELEONORA CASASOLE 2009 C LAPOLISMILE SOFIA DE RIVO 2009 G POL.SANGA MILANO AISHA VIOLA DIAGNE 2009 G BASKET ROMA ILARIA GIAMBA 2009 G FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE VIRGINIA LIBARDO 2010 A HIGH SCHOOL BASKETBALL LUDOVICA MONTESI 2010 G FIRENZE BASKETBALL ACADEMY ELEONORA NONIS 2009 A ELITE BASKET ROMA VALERY AMPONSAH NORTEY 2009 A BASKET FEMMINILE MONTECCHIO ALESSANDRA PADULO 2009 A FRECCE ROMANE BASKET MARIA VITTORIA RUSSO 2009 G ELITE BASKET ROMA TESSA SALVETTI 2009 A FIRENZE BASKETBALL ACADEMY ELEONORA TAVELLA 2009 G DIL BASKET COSTA MARGHERITA ZAMPIERI 2009 A MINIBASKET SPINEA

Direttore Generale

SALVATORE TRAINOTTI

Allenatore

TOMMASO MOSCOVINI

Assistente Allenatore

JOSÈ HERNAN GROSSO

Assistente Allenatore

ELENA SOLMONESE (DAL 30 GIUGNO ALL’8 LUGLIO)

Preparatore Fisico

CHIARA PONZIN (DAL 30 GIUGNO ALL’8 LUGLIO)

Medico

SIMONE FACCHETTI

Fisioterapista

ELENA BATTIVA (DAL 24 AL 30 GIUGNO)

Fisioterapista

MARTINA VIANELLO (DAL 30 GIUGNO ALL’8 LUGLIO)

Capo delegazione:

MARGHERITA GONNELLA (DAL 3 ALL’8 LUGLIO)

Team Manager

SIMONA CALZOLARI

PROGRAMMA

NAZIONALE UNDER 15 MASCHILE

24 giugno

Raduno a Varese – Entro ore 13:30 arrivo convocati presso UNA HOTELS di Varese, Via Francesco Albani 73

ore 18:30/20:30 Allenamento (Centro sportivo Campus)

25 giugno

Trasferimento a Valencia (Spagna)

ore 10:45/13:10 Malpensa -> Madrid volo Iberia IB3339

ore 16:00/17:05 Madrid -> Valencia volo Iberia IB8876

successivo trasferimento a Valencia presso Residencia Universitaria “G. Galilei”, Avda. De los Naranjos s/n

26 / 29 giugno JR NBA European Finals – Valencia (Spagna)

26 giugno

ore 9:30 Valencia Basket – Italia – Live su Owqlo

ore 16:30 Italia – Lituania – Live su Owqlo

27 giugno

ore 11:30 Italia – Croazia – Live su Owqlo

ore 18:00 Paesi Bassi – Italia – Live su Owqlo

28 giugno

ore 10:00 Inghilterra – Italia – Live su Owqlo

ore 17:30 All Star Game / Contests – Live su Owqlo

29 giugno

Finali – Live su Owqlo

a seguire premiazioni

30 giugno

Rientro in Italia

ore 9:35/10:40 Valencia -> Madrid volo Iberia IB8873

ore 11:50/14:00 Madrid -> Milano Linate volo Iberia IB3252

successivo trasferimento in Bus a Varese presso UNAHOTELS

ore 18:30/20:30 Allenamento (Centro sportivo Campus)

1° luglio

ore 9:00/11:00 Allenamento (Itelyum Arena)

ore 16:00/18:00 Allenamento (Itelyum Arena)

2 luglio

ore 9:00/11:00 Allenamento (Itelyum Arena)

ore 16:00/18:00 Allenamento (Itelyum Arena)

3 luglio

ore 9:00/11:00 Allenamento (Itelyum Arena)

ore 16:00/18:00 Allenamento (Itelyum Arena)

4 luglio

ore 9:00/11:00 Allenamento (Itelyum Arena)

ore 17:30/19:30 Allenamento (Itelyum Arena)

dal 5 al 7 luglio Torneo dell’Amicizia – Varese

5 luglio

ore 11:30/12:30 Allenamento (Centro sportivo Campus)

ore 18:15 Italia – Francia (Itelyum Arena) – Live su Twitch italbasketofficial

6 luglio

ore 11:30/12:30 Allenamento (Centro sportivo Campus)

ore 18:15 Italia – Spagna (Itelyum Arena) – Live su Twitch italbasketofficial

7 luglio

ore 11:30/12:30 Allenamento (Centro sportivo Campus)

ore 18:15 Italia – Grecia (Itelyum Arena) – Live su Twitch italbasketofficial

a seguire premiazioni

8 luglio

Colazione

Fine Raduno

In occasione del Raduno di Varese gli allenamenti si svolgeranno presso il Centro sportivo Campus, Via Luigi Pirandello 31, e all’Itelyum Arena, Piazza Antonio Gramsci.

In occasione della JR NBA European Finals, dal 26 al 29 giugno 2024, le gare si svolgeranno presso l’Alqueria del Basket, C/ del Bomber Ramon Duart s/n, Valencia.

In occasione del Torneo dell’Amicizia, dal 5 al 7 luglio, le gare si svolgeranno presso l’Itelyum Arena, Piazza Antonio Gramsci.

PROGRAMMA

NAZIONALE UNDER 15 FEMMINILE

24 giugno

Raduno a Varese – Entro ore 13:30 arrivo convocati presso UNAHOTELS di Varese,Via Francesco Albani 73

Ore 18:00/20:00 Allenamento (Centro sportivo Campus)

25 giugno

Ore 7:30 partenza Bus per Aeroporto Malpensa

Ore 10:45/13:10 Malpensa -> Madrid volo Iberia IB3339

Ore 16:00/17:05 Madrid -> Valencia volo Iberia IB8876

successivo trasferimento a Valencia presso Residencia Universitaria “G. Galilei” Avda. De los Naranjos s/n

26 / 29 giugno JR NBA European Finals – Valencia (Spagna)

26 giugno

Ore 11:30 Valencia Basket – Italia

Ore 16:30 Italia – Lituania

27 giugno

Ore 09:30 Italia – Croazia

Ore 16:00 Paesi Bassi – Italia

28 giugno

Ore 12:00 Inghilterra – Italia

Ore 17:30 All Star Game / Contests

29 giugno

Finali a seguire premiazioni

30 giugno

Rientro in Italia

Ore 7:00 partenza Bus per Aeroporto Malpensa

Ore 09:35/10:40 Valencia -> Madrid volo Iberia IB8873

Ore 11:50/14:00 Madrid -> Milano Linate volo Iberia IB3252

successivo trasferimento in Bus a Varese presso UNAHOTELS

Ore 18:00/20:00 Allenamento (Centro sportivo Campus)

1° luglio

Ore 11:00/13:00 Allenamento (Itelyum Arena)

Ore 18:00/20:00 Allenamento (Itelyum Arena)

2 luglio

Ore 11:00/13:00 Allenamento (Itelyum Arena)

Ore 18:00/20:00 Allenamento (Itelyum Arena)

3 luglio

Ore 11:00/13:00 Allenamento (Itelyum Arena)

Ore 18:00/20:00 Allenamento (Itelyum Arena)

4 luglio

Ore 11:00/13:00 Allenamento (Itelyum Arena)

Ore 18:00/20:00 Allenamento (Centro Sportivo Campus)

5 al 7 luglio Torneo dell’Amicizia – Varese

5 luglio

Ore 10:30/11:30 Allenamento (Centro sportivo Campus)

Ore 16:00 Italia – Francia (Centro sportivo Campus)

6 luglio

Ore 10:30/11:30 Allenamento (Centro sportivo Campus)

Ore 16:00 Italia – Spagna (Itelyum Arena)

7 luglio

Ore 10:30/11:30 Allenamento (Centro sportivo Campus)

Ore 16:00 Italia – Grecia (Itelyum Arena)

a seguire premiazioni

8 luglio

Colazione

Fine Raduno

In occasione del Raduno di Varese gli allenamenti si svolgeranno presso il Centro sportivo Campus, Via Luigi Pirandello 31, e all’Itelyum Arena, Piazza Antonio Gramsci.

In occasione della JR NBA European Finals, dal 26 al 29 giugno 2024, le gare si svolgeranno presso l’Alqueria del Basket, C/ del Bomber Ramon Duart s/n, Valencia.

In occasione del Torneo dell’Amicizia, dal 5 al 7 luglio, le gare si svolgeranno presso l’Itelyum Arena, Piazza Antonio Gramsci.

