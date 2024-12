Basket. Jr. NBA FIP, al via la stagione della consacrazione. 25.000 giovani cestisti in campo con le maglie NBA

Nella stagione 2024/25 sono 25.000 i giovani cestisti in campo con le maglie NBA La Jr. NBA FIP U13 Championship in tutte le Regioni d’Italia Settima edizione per la Jr. NBA FIP Schools League, 16 città al via A Roma il primo Draft Event dell’anno, che spettacolo al PalaTiziano!

Parte la stagione della consacrazione per le attività Jr. NBA FIP. Il programma della National Basketball Association, sposato dalla Federazione Italiana Pallacanestro nel 2016, raggiunge il suo culmine per il 2024/25, stagione in cui saranno venticinquemila (25.000!) le ragazze e i ragazzi che scenderanno in campo stringendo in mano un pallone da basket e indossando le maglie delle 30 franchigie americane.

Oltre ai cestisti, i numeri sono corroborati dagli oltre 1.000 giovani arbitri, vestiti con le maglie grigie della Jr. NBA, e dagli oltre 3.200 fra allenatori e docenti.

La Jr. NBA è ormai una realtà nel calendario delle attività del Settore Giovanile e del Settore Scuola FIP. Due campionati distinti, uno rivolto ai club Under 13 (Jr. NBA FIP U13 Championship) e l’altro alle studentesse e agli studenti della Secondaria di primo grado (Jr. NBA FIP Schools League), che hanno saputo conquistare l’immaginario collettivo per la loro capacità di unire i sani valori dello sport con il divertimento del gioco e l’orgoglio di indossare i colori delle mitiche squadre NBA.

Al PalaTiziano di Roma il primo Draft Event. PalaTiziano tutto esaurito per il Draft Event della Jr. NBA FIP U13 Championship del Lazio, che ha aperto ufficialmente la stagione. Organizzato dal Comitato Regionale FIP Lazio in collaborazione con l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, l’evento ha radunato nell’impianto della Capitale le 120 squadre (100 maschili, 20 femminili). Una macchia di colore impressionante nella mattinata che ha abbinato i club laziali alle squadre NBA.

Presente per salutare gli oltre 1.000 giovani cestisti accorsi il presidente FIP Giovanni Petrucci.

I numeri. I due progetti Jr. NBA, organizzati in Italia dalla FIP con il prezioso supporto dei Comitati Regionali, coinvolgono un numero di giocatori che non ha eguali in Europa. Per questa stagione sportiva, infatti, l’Under 13 vede ai nastri di partenza quasi 19.000 cestisti, mentre i 16 tornei cittadini faranno giocare 6.000 studenti. Presente in tutti i Continenti, nell’area dell’Europa e del Medio Oriente la Jr. NBA ha la propria “bandierina” in 34 Nazioni, per un totale di 147 Leghe. Dietro l’Italia, il Paese con il più alto numero di Leghe (quest’anno sono 49 le Leghe Under 13, 16 le Leghe Schools), c’è la Gran Bretagna, con 36 Leghe divise fra Inghilterra, Irlanda, Galles e Scozia. In espansione il progetto nell’area mediorientale, con 4 Leghe ad Abu Dhabi, 2 nel Qatar, 2 in Israele e una in Libano.



Jr. NBA FIP U13 Championship. La stagione 2024/25 apre con numeri da capogiro, dovuti all’estensione della Jr. NBA FIP U13 Championship a tutto il territorio nazionale. Alla sua terza edizione, infatti, saranno ben 1.272 le squadre maschili e 284 le squadre femminili che prenderanno parte al torneo.

Dopo due anni di graduale assestamento fra le regioni d’Italia, quest’anno dunque l’Italia Under 13 della pallacanestro sarà tutta vestita NBA.

Il format del campionato resta invariato rispetto alle passate edizioni. Attraverso i Draft Event – il primo della stagione si è svolto proprio quest’oggi al PalaTiziano di Roma con 120 squadre – i club vengono divisi formalmente all’interno di una delle 49 Leghe in cui è composto il Campionato. Sempre nell’evento che apre simbolicamente il torneo, le squadre vengono abbinate alle franchigie del campionato d’oltreoceano, e così l’Olimpia Milano o il Basket Costa Masnaga – prendiamo come esempio le squadre che lo scorso anno vinsero il Campionato – associano il proprio naming a quello degli Oklahoma City Thunder o a quello dei Denver Nuggets.

Dopo la fase regionale, il prosieguo della stagione prevede la fase playoff, dalla quale escono le 16 partecipanti (8 nel maschile e 8 nel femminile) al Final Event, manifestazione conclusiva in cui si gioca per la conquista dell’ambito Anello Jr. NBA.

Nel 2023, prima annualità del progetto Under 13, il Final Event fu organizzato a Pescara, ed ebbe come ospite d’eccezione Simone Fontecchio. Lo scorso anno le squadre finaliste si ritrovano invece a Perugia. Per questa stagione, l’appuntamento sarà dal 6 all’8 giugno 2025, con sede che sarà comunicata nelle prossime settimane.



Jr. NBA FIP Schools League. Settima edizione per il torneo scolastico targato FIP ed NBA. Era il 2016, quando a Roma si organizzò il primo, ed allora unico, torneo cittadino che subito riuscì a intercettare 30 scuole della Capitale. Escluso il periodo del Covid, il torneo ha avuto un’impressionante richiesta di organizzazione da parte di tutto il territorio italiano. Con la Jr. NBA FIP il basket entra infatti nelle scuole medie, con un torneo snello (partite di 10 minuti, sempre almeno una bambina in campo, le uscite in orario curriculare sono al massimo 5 per tutto l’anno scolastico) e con la distribuzione gratuita dei bellissimi kit di gioco. Oggi, come nella passata stagione, saranno 16 le città in cui si giocherà il torneo. Come nel maggio 2024, anche nel maggio 2025 le 16 vincitrici delle tappe cittadine saranno ospitate dalla Federazione Italiana Pallacanestro per il Final Event che, esattamente come per il torneo Under 13, mette in palio l’anello Jr. NBA.

Le Leghe della Jr. NBA FIP U13 Championship 2024/25



Torneo maschile

Lombardia – Leghe da n.1 a n.8

Piemonte/Liguria/Sardegna – Leghe da n.9 a n.14

Veneto/Friuli Venezia Giulia/Trentino Alto Adige – Leghe da n.15 a n.20

Toscana/Lazio – Leghe da n.21 a n.26

Emilia Romagna/Marche/Umbria – Leghe da n.27 a n.32

Abruzzo/Molise/Puglia/Basilicata – Leghe da n.33 a n.36

Sicilia/Campania/Calabria – Leghe da n.37 a n. 41



Torneo femminile

Piemonte/Lombardia/Liguria – Leghe da n.1 a n.2

Emilia Romagna/Veneto/Friuli Venezia Giulia/Trentino Alto Adige – Leghe da n.3 a n.4

Toscana/Sardegna/Lazio/Umbria – Leghe da n.5 a n.6

Marche/Abruzzo/Molise/Puglia – Lega n.7

Campania/Sicilia/Calabria – Lega n.8



Le città della Jr. NBA FIP Schools League

Ancona, Ascoli Piceno e Fermo, Bari, Firenze, Genova, Matera, Milano, Napoli, Perugia, Pescara e Chieti, Livorno, Reggio Calabria, Roma, Trani e Barletta, Trieste, Venezia

Date

Final Event Jr. NBA U13 Championship – 6-8 giugno 2025 (sede da assegnare)

Final Event Jr. NBA FIP Schools League – 23-24 maggio 2025 (sede e date da confermare)

Albo d’Oro Jr. NBA FIP U13 Championship

Maschile

2024 EA7 Emporio Armani/Oklahoma City Thunder

2023 Anzio Basket Club/Dallas Mavericks

Femminile

2024 Basket Costa/Denver Nuggets

2023 Pallacanestro Femminile Firenze/Detroit Pistons

Albo d’Oro Jr. NBA FIP Schools League

2024 – Scuola Media Statale Massimiliano Guerri -Reggello (FI) / Oklahoma City Thunder

2023 – Denver Nuggets/IC. Campi Elisi Trieste

2022 – non disputato

2021 – non disputato

2020 – non assegnato

2019 – Sacramento Kings/San Carlo Milano

2018 – Chicago Bulls/IC Giuseppe Impastato Roma

2017 – Los Angeles Lakers/IC Leonardo da Vinci Guidonia

2016 – Oklahoma City Thunder/IC Vibo Mariano Roma

