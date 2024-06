Basket. Jr. NBA FIP U13 Championship, gli Anelli 2024 a Olimpia Milano/OKC e Costa Masnaga/Denver Nuggets

Perugia. L’EA7 Emporio Armani Olimpia Milano/Oklahoma City Thunder e il Basket Costa/Denver Nuggets sono i Campioni Jr. NBA FIP Under 13 2023/24.

Anelli al dito dunque per le due società lombarde, che nel Final Event di Perugia hanno dominato la scena per i tre, appassionanti, giorni di gare, fino alle Finalissime in cui Milano ha battuto l’ABA Legnano/Portland Trail Blazers per 63-55, e Costa Masnaga ha sconfitto l’HB College/Cleveland Cavaliers per 68-51.

Il presidente FIP Giovanni Petrucci si congratula con l’Olimpia Milano e il Basket Costa per la conquista degli Anelli e si complimenta con tutte le squadre protagoniste del Final Event di Perugia per l’entusiasmo, l’agonismo e il rispetto di avversari e arbitri mostrato per tutto l’arco della manifestazione.

Con i sorrisi dei giovanissimi OKC di Milano e delle Nuggets di Costa Masnaga si conclude dunque una bellissima stagione di Jr. NBA FIP Under 13, cominciata con 1.077 società in campo con le jerseys delle franchigie d’Oltreoceano, e conclusa nel migliore dei modi nel Final Event di Perugia, organizzato da FIP ed NBA con il prezioso supporto del Comitato Regionale FIP Umbria presieduto dal pres. Gianni Antonelli.

Nel torneo maschile, prima del derby milanese per l’Anello, si erano giocate le gare per le posizioni dalla terza all’ottava. Medaglia di Bronzo al CAB Stamura Ancona/Chicago Bulls, vincente al termine di una partita punto a punto con il Basketrieste/Los Angeles Lakers (61-47). Alle loro spalle la Città Futura/Porland Trail Blazers che ha sconfitto la Nuova Matteotti Corato/Memphis Grizzlies per 58-44, e il Basket Reggello/Atlanta Hawks, che ha mandato ko la Pall. Marostica/Boston Celtics per 83-73.

Nel torneo femminile il Basket Costa si è laureato Campione Jr.NBA con la già citata vittoria in finale contro l’HB College. Piazzamento d’Onore per il Sanga Basket/San Antonio Spurs che si è imposta sull’Invictus Basket Livorno/Sacramento Kings 50-49. Ha completato la classifica finale la gara per la sesta e settima posizione, vinta dalla Smit Roma Centro/Memphis Grizzlies sulla Scuola Add. Pall. Alghero/Milwaukee Bucks per 54-43.

MVP. Giulia Redaelli del Basket Costa/Denver Nuggets e Matteo Veggetti dell’EA7 Emporio Armani Olimpia Milano/Oklahoma City Thunder sono stati eletti MVP delle Finali.

Arbitri. Anche per i 19 giovani arbitri, provenienti dalle regioni coinvolte nel campionato, si conclude l’esperienza del Final Event. Un’esperienza che è stata anche importante momento di formazione. Nella tre giorni di Perugia infatti, i giovani fischietti hanno diretto le gare con arbitri esperti della regione Umbria, e sotto l’occhio attento del Commissioner CIA Luigi Lamonica.



Va in archivio la seconda annualità del campionato Under 13 griffato FIP e NBA. Con la stagione sportiva 2024/25 si entrerà nella piena maturità del progetto, con tutte le squadre italiane, maschili e femminili, che giocheranno la Jr. NBA FIP U13 Championship.



Classifica finale – Final Event Jr. NBA FIP Under 13 Championship -Gare on demand su Youtube Italbasket

Torneo maschile

1. EA7 Emporio Armani Olimpia Milano/Oklahoma City Thunder

2. ABA Legnano/Portland Trail Blazers

3. CAB Stamura Ancona/Chicago Bulls

4. Basketrieste/Los Angeles Lakers

5. Città Futura/Porland Trail Blazers

6. Nuova Matteotti Corato/Memphis Grizzlies

7. Basket Reggello/Atlanta Hawks

8. Pall. Marostica/Boston Celtics



Torneo femminile

1. Basket Costa/Denver Nuggets

2. HB College/Cleveland Cavaliers

3. Sanga Basket/San Antonio Spurs

4. Invictus Livorno/Sacramento Kings

5. GS Belvedere Trento/Toronto Raptors

6. Smit Roma Centro/Memphis Grizzlies

7. Scuola Add. Pall. Alghero/Milwaukee Bucks

8. Ginnastica Angiulli/San Antonio Spurs

9. F,P. Messina /Los Angeles Clippers

Albo d’Oro Jr. NBA FIP U13 Championship



Maschile

2024 EA7 Emporio Armani/Oklahoma City Thunder

2023 Anzio Basket Club/Dallas Mavericks



Femminile

2024 Basket Costa/Denver Nuggets

2023 Pallacanestro Femminile Firenze/Detroit Pistons



I tabellini delle Finali

Finale Maschile

EA7 Emporio Armani Olimpia Milano/Oklahoma City Thunder – ABA Legnano/Portland Trail Blazers 63-55 (17-15, 22-16, 10-14, 14-10)

Milano: Cipriano 7, Santandrea 2, Pedrocchi 6, Grandi 5, Veggetti 12, Ferrante , Moretti, Costa 5, Carbognin 11, Ferretto 9, Gambino 4, Clerici 2. All. Halabi

Legnano: Bettini, Pedota, Ardemagni, Angelucci 7, Maestroni 7, Caccia 8, Di Biase, Magnoni, D’Amico 1, Buzzetti 11, De Iuliis 2, Nebuloni 19. All. Mezzera

Arbitri: Pepe, Cesco



Finale Femminile

HB College/Cleveland Cavaliers – Basket Costa/Denver Nuggets 51-68 (10-21, 19-21, 14-14, 8-12)

Bologna: Passaro 4, Audino, Bandiera 2, Giuliani, Paoloni 17, Marcone, Manfredi 5, Secchiaroli 7, Lucchese 2, Grechi 6, Bonavita 2, Tomassone 6. All. Morici

Costa Masnaga: Frisina, Rech 4, Finazzi 19, Corbetta 9, Consonni 10, Fumagalli 7, Maggioni 2, Dalla Libera, Brambilla 2, Redaelli 2, Riva, Colzani 2. All. Ranieri

Arbitri: Pompei, Marras

3 giorni, 4 campi, 32 gare. Nella tre giorni di Perugia sono 32 le partite in programma. Nel Torneo maschile le 8 squadre finaliste sono divise in due Gironi da 4 squadre. In base ai piazzamenti della prima fase, si giocheranno le Finali (8 giugno), per le posizioni dall’ottava alla prima.

Nel torneo femminile invece, le 9 squadre saranno divise in 3 Gironi da 3 squadre. Accederanno alle Finali le tre squadre prime classificate nei rispettivi gironi oltre alla vincente del play in fra le due migliori seconde classificate. Anche per il torneo femminile, l’8 giugno andranno in scena le finali.

Giovani arbitri. Una delle centralità del progetto Jr. NBA FIP è rivolta agli arbitri italiani. Così come gli atleti, anche i giovani fischietti hanno ricevuto in dotazione la divisa grigia Jr. NBA, con la quale hanno diretto le gare del campionato. A Perugia, una selezione di 19 arbitri del Settore giovanile CIA, protagonisti nelle Leghe regionali, sono stati convocati per arbitrare, in coppia con un arbitro esperto del CIA Umbria, le partite del Final Event. A supervisionare l’attività di formazione e attività degli arbitri ci sarà Luigi Lamonica, commissioner CIA.

I campi del Final Event Jr. NBA FIP U13 Championship 2024

Palasport via Cestellini di Ponte San Giovanni, Perugia

Palasport Pellini viale Pompeo Pellini Perugia

PalaFoccià Ferro di Cavallo via Salvatorelli 95 Perugia

Palasport Comunale Ellera, via Cooperazione 2 Ellera Umbra, Corciano (PG)

Tutte le gare del Palasport via Cestellini di Ponte San Giovanni (6 e 7 giugno) e del Palasport Pellini (8 giugno) sono in diretta sul canale ufficiale Youtube Italbasket

Com. Stam. FIP