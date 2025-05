Basket. Kellogg’s in campo con la FIP. Al via il “Kellogg’s Minibasket Tour”: 10 tappe in 8 città italiane

Al via il Kellogg’s Minibasket Tour in collaborazione con FIP: 10 tappe in 8 città italiane

per animare i campi riqualificati da Kellogg’s dal 2023 con sport, divertimento e momenti di socialità

La partnership con la Federazione Italiana Pallacanestro per il 2025 rinnova ulteriormente

l’impegno di Kellogg’s, per promuovere, attraverso il basket, un’alimentazione equilibrata e

uno stile di vita attivo

Milano – Sport, corretta alimentazione e condivisione: sono questi i valori al centro del progetto di Kellogg’s, che continua a promuovere giorni migliori, riqualificando campi da basket in tutta Italia e animandoli con attività aperte ai più giovani. Dopo aver rinnovato 7 campetti in tutta Italia dal 2023, l’iniziativa si arricchisce quest’anno grazie alla partnership con la Federazione Italiana Pallacanestro, di cui Kellogg’s è sponsor per la Nazionale italiana di basket maschile e femminile e del circuito 3×3 Italia.

La collaborazione dà vita al Kellogg’s Minibasket Tour, un vero e proprio evento itinerante che porterà in campo il divertimento del minibasket. L’obiettivo è animare i campetti riqualificati dal 2023 a oggi con giochi, sfide e momenti di condivisione, coinvolgendo oltre 3.000 giovani atleti delle società sportive dilettantistiche locali. Le tappe del tour promuovono una cultura fondata su spirito di squadra, rispetto, inclusione e responsabilità, rafforzando ulteriormente il legame con il territorio e il senso di appartenenza alla comunità.

I campetti nelle città sono il cuore pulsante del basket: spazi vivi, dove i più piccoli scoprono la passione per lo sport e imparano valori fondamentali come lo spirito di squadra, la determinazione, la condivisione e il rispetto. Attraverso questo progetto vogliamo andare oltre la riqualificazione: vogliamo far vivere questi luoghi con attività dedicate ai più giovani”, ha dichiarato Elisa Tudino, Activation Brand Lead Italia di Kellanova. “Attraverso la partnership con la FIP rafforziamo ulteriormente il legame che dal 2021 abbiamo con il basket e con ciò che rappresenta. Insieme, possiamo trasformare i campetti in veri e propri luoghi di crescita, inclusione e partecipazione attiva per gli adulti di domani.”

Sarà il campo di basket all’interno del Parco della Cecchina di Roma (Municipio III, quartiere Monte Sacro Alto), sabato 17 maggio, ad ospitare la prima tappa del Kellogg’s Minibasket Tour in partnership con FIP, cheproseguirà per 10 weekend fino a settembre, toccando i campetti che Kellogg’s ha riqualificato nelle città di Brindisi, Pesaro, Milano (nei quartieri di QT8 e Porta Romana), Reggio Emilia e Torino. A rendere ancora più speciale l’evento inaugurale, la presenza della delegazione della Nazionale femminile italiana pronta a condividere con i presenti l’esperienza e la passione per lo sport della palla a spicchi.

“La pallacanestro non è solo sport, ma anche uno strumento di educazione, socialità e crescita per i giovani e le nuove generazioni. Come Federazione siamo orgogliosi di collaborare con Kellogg’s in un progetto che dà nuova vita ai campetti, rendendoli luoghi di incontro, gioco e inclusione. Il Kellogg’s Minibasket Tour rappresenta una straordinaria opportunità per avvicinare i più piccoli al nostro sport e per rafforzare il legame tra basket e territorio, promuovendo valori che condividiamo profondamente: spirito di squadra, rispetto, impegno e condivisione” ha commentato Margaret Gonnella, Vicepresidente della Federazione Italiana Pallacanestro e Presidente del Settore Minibasket federale.

La collaborazione con la FIP rappresenta un nuovo, importante passo nel percorso di Kellogg’s a sostegno di uno stile di vita sano, dove sport e alimentazione equilibrata vanno di pari passo con il valore della socialità e del legame con il territorio. Entro settembre, il brand restituirà alla comunità due nuovi playground riqualificati, affinché tornino a essere luoghi vivi: spazi in cui crescere, muoversi con gioia, divertirsi e condividere i grandi valori del basket, uno sport che unisce e fa squadra.

Dal 2021, Kellogg’s condivide con il basket la passione per l’energia e il gioco di squadra: anche quest’anno il brand è partner ufficiale della National Basketball Association (NBA), supportando i campionati di Jr. NBA in Europa per il terzo anno consecutivo. Attraverso la promozione NBA sulle confezioni di cereali e di barrette Kellogg’s Snacks, i consumatori avranno l’opportunità di vincere premi firmati NBA e un viaggio per assistere a una partita della NBA.[1]

A proposito di Kellanova

Kellanova (NYSE: K) è un’azienda leader a livello mondiale nel settore degli snack, dei cereali e dei noodles e, in Nord America, degli alimenti surgelati, con un’eredità che risale a più di 100 anni fa. Forte di marchi differenziati come Pringles®, Cheez-It®, Pop-Tarts®, Kellogg’s® Rice Krispies Treats®, RXBAR®, Eggo®, MorningStar Farms®, Special K®, Coco Pops® e altri ancora, la visione di Kellanova è quella di diventare il gruppo più performante al mondo nel settore degli snack, liberando il pieno potenziale dei propri marchi e delle proprie persone. Il fatturato netto per il 2024 è stato di circa $13 miliardi.

In Kellanova, il nostro obiettivo è creare ‘giorni migliori’ e garantire a tutti un posto a tavola attraverso i nostri marchi alimentari di riferimento. Ci impegniamo a promuovere un accesso sostenibile ed equo al cibo, affrontando questioni interconnesse come povertà alimentare, sostenibilità, benessere, equità, diversità e inclusione. Il nostro obiettivo è creare giorni migliori per 4 miliardi di persone entro la fine del 2030 (partendo da una base del 2015). Per informazioni più dettagliate sui nostri impegni e sul nostro approccio per raggiungerli, visitare il nostro sito web all’indirizzo https://www.kellanova.com

A proposito della Federazione Italiana Pallacanestro

Nata nel 1921, la FIP ha lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare la pallacanestro in Italia applicando le leggi italiane e i regolamenti stabiliti dalla FIBA (Federazione internazionale di basket) recependo l’indirizzamento dato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) cui è affiliata. La FIP organizza, attraverso il proprio Settore Squadre Nazionali, le attività delle Nazionali Senior e Giovanili maschili e femminili 5 contro 5 e 3×3. La FIP organizza anche i campionati maschili di Serie A (attraverso la Lega Basket), A2, Serie B (attraverso la Lega Nazionale Pallacanestro), i campionati femminili di Serie A1, A2 (attraverso la Lega Basket Femminile) e i campionati regionali e giovanili maschili e femminili. La FIP ha una popolazione di circa 170.000 atleti tesserati e circa 150.000 bambini iscritti al Minibasket. Le società sportive affiliate sono più di 3.500

