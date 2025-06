KINTO, Mobility Brand del Gruppo Toyota, diventa Official Partner e Mobility Provider della FIP, Federazione Italiana Pallacanestro, con l’obiettivo di promuovere una mobilità sostenibile e inclusiva al servizio della Federbasket.

La mobilità della FIP sarà supportata da una flotta di 5 vetture elettrificate Plug-In Hybrid della gamma multi-tecnologica Toyota e Lexus e da 2 Toyota PROACE Verso che renderanno più agevoli gli spostamenti dei Team.

Federazione Italiana Pallacanestro e KINTO Italia insieme fino al 2028 per condividere i valori della sostenibilità e dell’inclusività. Alla base della partnership tra la FIP e il Mobility Brand del Gruppo Toyota, c’è la comune consapevolezza che lo sport rappresenta una modalità forte e credibile per promuovere la diffusione e l’adozione di nuove soluzioni di mobilità che possano contribuire concretamente a generare valore per la comunità, per le persone e, in particolare, per le nuove generazioni.

In virtù dell’accordo, la mobilità della Federbasket sarà supportata da una flotta di cinque vetture elettrificate Plug-In Hybrid a basse emissioni composta da quattro Toyota C-HR e una Lexus RX, nonché due Toyota PROACE Verso che renderanno più agevoli gli spostamenti dei Team. La flotta di vetture Toyota e Lexus sarà protagonista anche durante l’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, il circuito di tornei 3×3 organizzato per la FIP da Master Group Sport e che anche quest’anno permetterà a migliaia di ragazzi e ragazze di giocare sui playground di tutto il Paese a giugno e luglio lungo più di 100 tappe.

Nata nel 2019 per supportare la trasformazione di Toyota in Mobility Company, KINTO coniuga i benefici garantiti dalle tecnologie della gamma multi-tecnologica Toyota e Lexus, con un ecosistema integrato e innovativo di servizi di mobilità: noleggio a lungo termine all-inclusive (KINTO One), noleggio mensile flessibile (KINTO Flex), car sharing (KINTO Share), carpooling aziendale (KINTO Join) e l’app di mobilità multimodale per pianificare spostamenti in tutta Italia (KINTO Go) attraverso l’utilizzo dei mezzi pubblici.

KINTO ha inoltre ampliato, dal 2024, il proprio oggetto sociale trasformandosi in Società Benefit e ora incontra la FIP, Federazione che da anni sta investendo in maniera decisa e concreta nella digitalizzazione dei propri servizi per offrire ai tesserati soluzioni sempre più accessibili e in grado di ridurre l’impatto ambientale.

Una collaborazione strategica che arriva alla vigilia di un’estate a tinte fortemente Azzurre: la Nazionale Senior femminile giocherà in casa, a Bologna, uno dei gironi del Campionato Europeo (18-21 giugno) con l’intento di arrivare alle fasi ad eliminazione diretta di Atene mentre la Nazionale Senior maschile inizierà il proprio Campionato Europeo da Cipro (esordio il 28 agosto), prima tappa verso le fasi finali di Riga. Inizia anche il percorso quadriennale delle Nazionali 3×3 verso i Giochi di Los Angeles 2028.

Giovanni Petrucci, Presidente Federazione Italiana Pallacanestro

“Sono lieto di annunciare l’inizio del percorso di collaborazione della Federazione Italiana Pallacanestro con KINTO, realtà di riferimento nella mobilità nata dalla visione e dall’esperienza di un brand di livello mondiale come Toyota. La nostra mission impone massima attenzione a temi di fondamentale importanza come la sostenibilità, l’inclusività e capacità di coinvolgimento delle nuove generazioni. Lo sport, in ogni sua forma, è uno straordinario canale di comunicazione per trasmettere quei valori che nella crescita e nella formazione di ognuno di noi sono un bagaglio di vita. Con KINTO condividiamo il rispetto per l’ambiente e l’impegno costante nel cercare di migliorare il futuro attraverso la diffusione di una consapevolezza sempre maggiore su argomenti che necessitano di essere affrontati seriamente. Un ringraziamento come sempre va a Master Group Sport, advisor commerciale della FIP, per aver intuito anche in questo caso la comunione di intenti tra la Federbasket e KINTO, preludio a quella che sono certo sarà una collaborazione fruttuosa per entrambi”.

Mauro Caruccio, CEO e Chairman di KINTO Italia e CEO di Toyota Financial Services Italia

“E’ per KINTO un grande piacere diventare Official Partner e Mobility Provider della Federazione Italiana Pallacanestro. KINTO, in qualità di brand di mobilità del Gruppo Toyota, incarna l’ambizione del Gruppo di offrire una mobilità sempre più semplice, innovativa e accessibile, grazie alla combinazione delle più avanzate tecnologie della gamma multi-tecnologica Toyota e Lexus con soluzioni di mobilità integrate e digitali. Questa partnership è un’occasione per dare il nostro contributo in tal senso e continuare a lavorare con impegno e determinazione affinché la passione per lo sport e in particolare per la pallacanestro si possa vivere sempre più in armonia anche attraverso una mobilità responsabile’’.

FOTO FIP

Federazione Italiana Pallacanestro

Nata nel 1921, la FIP ha lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare la pallacanestro in Italia applicando le leggi italiane e i regolamenti stabiliti dalla FIBA (Federazione internazionale di basket) recependo l’indirizzamento dato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) cui è affiliata. La FIP organizza, attraverso il proprio Settore Squadre Nazionali, le attività delle Nazionali Senior e Giovanili maschili e femminili 5 contro 5 e 3×3. La FIP organizza anche i campionati maschili di Serie A (attraverso la Lega Basket), A2, Serie B (attraverso la Lega Nazionale Pallacanestro), i campionati femminili di Serie A1, A2 (attraverso la Lega Basket Femminile) e i campionati regionali e giovanili maschili e femminili. La FIP ha una popolazione di circa 170.000 atleti tesserati e circa 150.000 bambini iscritti al Minibasket. Le società sportive affiliate sono più di 3.500.

KINTO

KINTO è il Mobility Brand del Gruppo Toyota, creato per soddisfare le nuove esigenze di mobilità: semplice, sostenibile ed accessibile a tutti. Oltre ai benefici garantiti dalle tecnologie di ultima generazione delle vetture elettrificate Toyota e Lexus, KINTO propone un’offerta integrata di servizi di mobilità:

KINTO One – il noleggio a lungo termine per guidare i veicoli della flotta elettrificata e multi-tecnologica Toyota e Lexus tra 12 e 72 mesi con una formula all-inclusive, disponibile sia su vetture nuove che usate;

– il noleggio a lungo termine per guidare i veicoli della flotta elettrificata e multi-tecnologica Toyota e Lexus tra 12 e 72 mesi con una formula all-inclusive, disponibile sia su vetture nuove che usate; KINTO Flex – il servizio di noleggio flessibile, da 1 a 12 mesi, che permette di guidare l’auto più adatta alle proprie esigenze con una formula digitale, all-inclusive, senza anticipo né deposito;

– il servizio di noleggio flessibile, da 1 a 12 mesi, che permette di guidare l’auto più adatta alle proprie esigenze con una formula digitale, all-inclusive, senza anticipo né deposito; KINTO Share – il servizio di car sharing, anche per aziende, basato su una vasta gamma di veicoli elettrificati e in forte espansione sul territorio italiano;

– il servizio di car sharing, anche per aziende, basato su una vasta gamma di veicoli elettrificati e in forte espansione sul territorio italiano; KINTO Join -il servizio di car pooling e di mobilità aziendale grazie al quale le aziende possono ridurre l’impatto ambientale degli spostamenti casa-lavoro dei loro dipendenti, contribuendo a diminuire consumi ed emissioni;

-il servizio di car pooling e di mobilità aziendale grazie al quale le aziende possono ridurre l’impatto ambientale degli spostamenti casa-lavoro dei loro dipendenti, contribuendo a diminuire consumi ed emissioni; KINTO Go – l’app di mobilità multimodale per pianificare spostamenti in tutta Italia, grazie ad un ampio ventaglio di soluzioni integrate per la mobilità personale e per il tempo libero: trasporto pubblico locale, treni, taxi, micro-mobilità e pagamento della sosta.

Com. Stam. + foto FIP