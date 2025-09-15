Basket. La Nazionale Femminile e l’U20 Maschile ricevute al Quirinale. Il presidente Mattarella: “Un piacere avervi qui, tornate presto”

La Nazionale Femminile Bronzo al Women’s EuroBasket 2025 e la Nazionale Under 20 Maschile che ha vinto la Medaglia d’Oro al Campionato Europeo di categoria, sono state ricevuti oggi al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A guidare la delegazione Azzurra il presidente della FIP Giovanni Petrucci, il presidente del CONI Luciano Buonfiglio e il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

L’intervento del presidente Mattarella ha chiuso l’incontro: “Avendo seguito le partite delle Azzurre sin dal girone di Bologna, mi sento di dire che il Bronzo delle azzurre non solo somiglia all’oro ma è equiparabile all’oro. Alcune manifestazioni misere di inciviltà non hanno turbato, anzi hanno rafforzato la convinzione dell’importanza dell’inclusione, della collaborazione e dello stare insieme”, ha detto il Presidente Mattarella, soffermandosi su alcuni commenti razzisti ricevuti da alcuni membri della Nazionale Under 20 maschile.

Il vostro oro è stato anche un pungolo per i vostri colleghi più adulti, la Nazionale maschile che ha fatto un magnifico torneo concluso qualche giorno fa con una partita un po’ strana ma emozionante. Ragazzi, bravissimi, siete la fiducia nel futuro del basket del nostro Paese. Siete state straordinari, voi come le Azzurre: è stato un grande piacere avervi qui oggi, tornate presto”.

Così il presidente FIP Giovanni Petrucci. “Presidente Mattarella, grazie per averci ricevuti oggi al Quirinale. Venga a vedere una partita di pallacanestro, sarebbe una prima volta nel basket, sarebbe un grande onore. Per me è una soddisfazione doppia, sono stato quattordici anni presidente del CONI e ho conosciuto due suoi predecessori, Ciampi e Napolitano. Oggi ho coronato il sogno di conoscere anche Lei grazie ai risultati eccezionali di queste due squadre, che mi hanno fatto emozionare per il traguardo raggiunto e per le modalità con le quali l’hanno ottenuto. In questa missione, con due squadre straordinarie, abbiamo ottenuto risultati impensabili. Abbiamo portato in alto i messaggi del rispetto e dell’integrazione, questi ragazzi e queste ragazze hanno dimostrato cosa significa lo sport”.

Le parole del presidente del CONI Luciano Buonfiglio: “Siamo qui, Presidente, con due squadre che questa estate ho avuto il piacere di seguire e che ci hanno fatto sognare permettendoci di arrivare in alto. Non stanchiamoci mai di essere ambiziosi, il Paese lo merita. Grazie a nome dello sport italiano per la sua accoglienza e disponibilità e per il suo affetto, è una cosa per la quale le saremo sempre grati”.

All’incontro non hanno potuto prendere parte Cecilia Zandalasini, Mattia De Martin e Andrew Osasuyi Osawaru: i tre atleti sono negli Stati Uniti. Cecilia sta disputando i playoff WNBA con le Golden State Valkyries, i due Azzurri sono impegnati con i rispettivi College.

Questi gli interventi letti da Laura Spreafico (capitana della Nazionale Femminile) e Francesco Ferrari (capitano della Nazionale Under 20 Maschile).

Signor Presidente della Repubblica,

a nome della Nazionale Femminile desidero ringraziarLa per l’onore di essere qui oggi. La medaglia che portiamo al collo è il simbolo dell’amore che nutriamo per la maglia azzurra, per il Paese che rappresentiamo e per le persone che ci hanno sostenuto.

Una medaglia mancava al basket Femminile dal 1995 e il nostro percorso negli ultimi anni è stato spesso accompagnato da delusioni. Proprio queste sconfitte ci hanno forgiato e reso più forti, permettendoci di apprezzare ancor di più il sapore della vittoria.

Indossare questa maglia vale molto di più che giocare una partita di basket: significa interpretare i sogni di un Paese, dare voce a chi vede nello sport uno strumento di crescita e uguaglianza. Ci piace pensare che il nostro esempio possa incoraggiare tante bambine a inseguire i propri sogni con coraggio e dedizione, contro ogni pregiudizio.

Signor Presidente, Le promettiamo di custodire e tramandare questi valori alle generazioni future. Questa medaglia appartiene a tutti: a chi ci ha accompagnato, a chi ha tifato da casa e a chi crede che lo sport sia un patrimonio prezioso della nostra vita.

Questa medaglia è il nostro orgoglio, è dell’Italia intera.

Non smetteremo mai di portarla in alto.

Laura Spreafico

Signor Presidente della Repubblica,

è per me un grande onore, in qualità di Capitano della Nazionale Under 20 di Basket, poter prender la parola in rappresentanza dei miei compagni e dell’intero staff in un luogo così importante per tutti noi cittadini italiani.

Essere qui oggi, con al collo la Medaglia d’Oro e il titolo di Campioni d’Europa Under 20, è un sogno che si realizza. Il coronamento di anni di duri allenamenti, di sacrifici e di speranze che vogliamo condividere con Lei e con tutti le ragazze e i ragazzi che scelgono di giocare a basket o di praticare qualsiasi altro sport.

Nella nostra squadra, così come sta accadendo in tutte le altre Nazionali Giovanili e Senior, ci sono atlete e atleti di origini differenti. Storie di vita diverse tra loro accomunate da un unico desiderio, quello di vestire la Maglia del nostro Paese. Nei giorni del Campionato Europeo abbiamo affrontato insieme alcuni commenti sgradevoli che hanno però rafforzato in noi la convinzione che la diversità sia un bene prezioso da preservare ad ogni costo. Col talento, l’impegno quotidiano e il rispetto delle regole, in campo e fuori, abbiamo dimostrato che l’Italia è ancora più forte quando è inclusiva e respinge ogni forma di discriminazione.

Presidente, noi giovani siamo pronti a raccogliere la responsabilità di costruire, con i nostri sogni e i nostri valori, l’Italia di domani.

Francesco Ferrari

