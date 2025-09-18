Basket. Lotus (Gruppo Festina) in campo con le Nazionali Italiane: è il nuovo Official Time Keeper della FIP

È tempo di nuove sfide e alleanze nel mondo dello sport: Lotus Watches, brand urban e contemporaneo del Gruppo Festina e la Federazione Italiana Pallacanestro annunciano con orgoglio la nuova partnership: per i prossimi tre anni (2025–2028), Lotus sarà Official Time Keeper delle Nazionali Italiane di Basket maschile e femminile.

In qualità di Official Time Keeper, Lotus segnerà il tempo ufficiale di gioco per tutte le partite delle Nazionali in Italia, consolidando il proprio legame con lo sport ad alta intensità. Il brand sarà protagonista in campo con la presenza sul tabellone dei 24 secondi – cuore pulsante del ritmo di gioco – e godrà di massima visibilità sui led bordo campo, backdrop interviste e su tutti i materiali ufficiali di comunicazione FIP, digitali e offline.



La partnership prenderà vita anche attraverso una serie di materiali creativi di comunicazione che vedranno protagonisti della campagna pubblicitaria i volti delle squadre maschile e femminile. Le campagne valorizzeranno la collezione Crono con cassa in fibra di carbonio con scatti ad alto impatto visivo e storytelling emozionale, pensati per i principali touchpoint digitali e fisici. Ogni contenuto sarà un tributo allo stile, all’energia e all’identità degli Azzurri, rafforzando l’impatto della sponsorship e la connessione tra il brand e i tifosi.



“Diventare Official Time Keeper della Federazione Italiana Pallacanestro è per Lotus una straordinaria opportunità e motivo di grande orgoglio. Parliamo di una sponsorizzazione di lungo periodo impattante e dall’alto valore istituzionale, che ci permette di essere parte attiva del Tempo che conta, dentro e fuori dal campo. Il basket incarna i valori chiave del nostro brand: dinamismo, adrenalina, spirito di squadra e determinazione. È un onore accompagnare la Nazionale maschile e femminile per i prossimi tre anni, e contribuire a scandire ogni secondo delle loro imprese”, spiega Lucia Carbonato , Head of Marketing di Festina Italia.



“E’ con grande piacere che do ufficialmente il benvenuto nella nostra famiglia Azzurra a Lotus Watches, brand del prestigioso Gruppo Festina. Nella pallacanestro ogni centesimo di secondo fa la differenza tra la vittoria e la sconfitta ed il tempo è ogni volta sia un avversario da rispettare sia un compagno sul quale fare affidamento. Per i prossimi tre anni, le nostre Squadre Nazionali avranno un Official Time Keeper di alto profilo internazionale con un’anima giovane e dinamica con cui poter dare ancor più valore ad ogni istante”, dice Giovanni Petrucci , Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro.



Lotus si distingue da sempre per uno stile urban deciso, ispirato al mondo degli sport di contatto e delle emozioni forti, e questa sponsorship di lungo periodo rappresenta un passo strategico nella direzione di una presenza sempre più rilevante nel panorama sportivo internazionale. E non finisce qui: nei prossimi mesi, Lotus metterà in campo nuove iniziative legate al mondo della pallacanestro con collaborazioni e contenuti dedicati pensati per rafforzare ulteriormente ed indissolubilmente il legame con la community del basket italiano.

FESTINA GROUP

Con oltre 30 anni di storia, il Gruppo Festina è oggi una prestigiosa azienda internazionale specializzata nella produzione e nella commercializzazione di movimenti e parti di precisione per noti brand di orologeria. Ad oggi, il Gruppo commercializza 6 marchi di orologi per il mercato tradizionale (Calypso, Lotus, Festina, Jaguar, Candino e Kronaby), 1 marchio della divisione lusso Perrelet e 2 marchi di gioielleria (Lotus Style e Lotus Silver). La sede del gruppo è in Spagna, mentre i principali centri di produzione sono in Svizzera. Oggi il Gruppo conta sette filiali (Francia, Germania, Italia, Benelux, Svizzera, Repubblica Ceca/ Polonia e Cile), è presente in oltre 90 Paesi in 5 continenti e vende 5 milioni di orologi all’anno. La qualità del prodotto, l’eccellente know-how e l’attenzione speciale riposta nel servizio post vendita contribuiscono a rendere Festina Group l’azienda leader in molti mercati strategici.