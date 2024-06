Basket. Magnolia Campobasso Campione d’Italia U17 femminile 2024. Battuto l’Allianz Geas Sesto San Giovanni 85-79 dts

La Magnolia Campobasso è Campione d’Italia Under 17 femminile 2024. Al Pala Maggetti di Roseto degli Abruzzi, le molisane si sono imposte sull’Allianz Geas Sesto San Giovanni col punteggio di 85-79 dopo un tempo supplementare.

Dopo il titolo nazionale Under 19 conquistato a fine marzo scorso a Battipaglia in finale contro Costa Masnaga, arriva dunque il secondo stagionale per una Campobasso che dimostra ancora una volta il valore del proprio Settore Giovanile. Secondo titolo nazionale consecutivo in Under 17 dopo il Tricolore dello scorso anno a Pordenone.

Doppietta per coach Gabriele Diotallevi con i titoli Under 19 e Under 17. Con lui, doppio successo 2024 per le giocatrici Emma Giacchetti, Marta Moscarella e Paola Mascia.

Il terzo posto va alla Limonta Costa Masnaga, che nella “finalina” batte in rimonta l’Ororosa Basket Bergamo col punteggio di 80-83. Dopo essere state sotto per 36 minuti, le ragazze di coach Pierangelo Rossi trovano la forza di ribaltare la partita conquistando un’altra medaglia nel 2024 dopo l’Argento in Under 19. Seconda medaglia personale per coach Rossi e per Giulia Olandi, Sveva Bernasconi e Giorgia Gorini.

Alla Magnolia Campobasso vanno le congratulazioni del presidente FIP Giovanni Petrucci per la vittoria del titolo con i complimenti a tutte le altre squadre finaliste per aver contribuito all’ottima riuscita della manifestazione.

I risultati delle Finali

Magnolia Campobasso-Allianz Geas Sesto San Giovanni 85-79 dts

Ororosa Bergamo-Limonta Costa Masnaga 80-83 dts



Classifica finale

1° Magnolia Campobasso – Campione d’Italia Under 17 femminile

2° Allianz Geas Sesto San Giovanni

3° Limonta Costa Masnaga

4° Ororosa Bergamo



Miglior quintetto della Finale Nazionale Under 17 femminile:

Emma Giacchetti (Magnolia Campobasso)

Marta Moscarella (Magnolia Campobasso)

Olivia Ostoni (Allianz Geas Sesto San Giovanni)

Sveva Bernasconi (Limonta Costa Masnaga)

Chiara Silvia Poma (Ororosa Bergamo)

Miglior allenatore della Finale Nazionale Under 17 femminile:

Paolo Troncato (Allianz Geas Sesto San Giovanni)

Finale 1°/2° posto

Magnolia Campobasso-Allianz Geas Sesto San Giovanni 85-79 dts

Serve un supplementare alla Magnolia Campobasso per cucirsi sul petto lo Scudetto Under 17. Il bis, dopo il titolo Under 19, non è per nulla semplice perché di fronte c’è un Allianz Geas Sesto San Giovanni indemoniato e che per 45 minuti non molla un centimetro.

Primi dieci minuti di marca molisana ma la fiammata dura poco. Il tempo di riordinarsi, e il Geas inizia a produrre gioco e difesa. Il primo vantaggio all’inizio di un secondo quarto che finirà con 25 punti realizzati (contro 11). A trascinare le rossonere è il duo Ostoni/Volpato, capace di mettere insieme 29 punti sui 41 totali (17+12) alla fine del primo tempo. Per la Magnolia una Moscarella imprecisa dalla lunetta (3/7) ma pur sempre nelle sue medie (17 punti dopo 20 minuti) mentre Emma Giacchetti fatica ad ingranare pur totalizzando 8 punti e 6 rimbalzi. 13 tentativi a testa da dietro l’arco: 5-1 Geas. La gara si accende al rientro dagli spogliatoi: Campobasso pigia sull’acceleratore con una scatenata Moscarella: le molisane pareggiano e vanno sul +2 (46-48) ma il Geas è sempre li e Ostoni non smette di segnare. A dieci minuti dalla fine lombarde avanti di 4 (61-57). L’ultima frazione si apre con un 7-0 Campobasso griffato Giacchetti (5 punti) che vale il nuovo sorpasso Magnolia (64-61). L’Allianz fa fatica in attacco ma con pazienza rimane in scia fino alla tripla di Ostoni che rimette tutto di nuovo in parità (66-66 a 4 dalla fine). Moscarella e Magni, entrambe da tre, segnano la nuova parità (69-69) a 3 dal termine di una partita bellissima. La colombiana della Magnolia e Giacchetti decidono, ancora una volta, di salire in cattedra ma Ostoni è stellare e la sua ennesima tripla vanifica lo strappo molisano. Trezzi trova il pareggio Geas a 20 secondi dalla sirena e Giacchetti da lontano non riesce a segnare: overtime (74-74). L’ottava tripla a segno di Ostoni (su 14…) viene subito pareggiata da quella di Giacchetti in un duello strepitoso, a dir poco, tra le due Azzurre. La fatica affiora evidente da entrambe le parti e gli attacchi non sono più così incisivi. A decidere lo Scudetto sono i due liberi (su quattro) di Giacchetti e i 2/2 di Costato e Moscarella. Campobasso è Campione d’Italia anche nell’Under 17. Solo applausi per un Geas mai domo.

Magnolia Campobasso-Allianz Geas Sesto San Giovanni 85-79 dts (20-16, 11-25, 26-20, 17-13, 11-5)

Campobasso: Felicita, Giacchetti 30 (7/16, 3/15), Patriarca 2 (1/1, 0/1), Costato 6 (1/1, 0/4), Di Quinzio ne, Mascia 5 (1/3, 1/1), Oddis 2, Verlingieri ne, Del Colle ne, Moscarella 38 (11/26, 3/10), Santillo, Fatica 2. All. Diotallevi

Geas: Trezzi 8 (3/5, 0/1), Scano ne, Ciaravolo ne, Scicolone ne, Minora 6 (3/9, 0/3), Bettoni 6 (1/3, 1/2), Volpato 14 (3/9, 2/4), Ostoni 34 (3/13, 8/16), Marinone ne, De Lise, Rovello (0/1), Magni 11 (4/5, 1/5). All. Troncato

Arbitri: Lorefice, Forte

Commosso coach Gabriele Diotallevi: “E’ una gioia incredibile. Le ragazze sono cresciute giorno dopo giorno fino ad arrivare allo Scudetto e questo è un obiettivo di tutta la nostra società, che ringrazio per il continuo supporto. Siamo felici perché il nostro obiettivo è far giocare le ragazze ma vincere è sempre un grande risultato. È vero, abbiamo due stelle, Giacchetti e Moscarella, che hanno talento e anche grandi margini di miglioramento ma voglio sottolineare come tutte le altre ragazze abbiano battagliato dall’inizio alla fine”.

Così Paolo Troncato, votato miglior coach della Finale: “L’hanno meritata di più loro, e non ho nulla da rimproverare alle mie ragazze. Sapevamo di dover affrontare una squadra con due stelle e quello che abbiamo preparato siamo anche riusciti a metterlo in pratica per larghi tratti ma prendiamo atto che fare bene, a volte, non basta. Semplicemente c’è qualcuno che fa meglio di te. Ho radunato le ragazze e detto loro che non ci sarà Scudetto perso che possa cancellare il viaggio bellissimo che hanno fatto per dieci mesi. Questo rimarrà per sempre. Non oggi, non domani, ma presto si renderanno conto che questo è oro nella loro vita”.

Finale 3°/4° posto



Ororosa Basket Bergamo-Limonta Costa Masnaga 80-83 dts

Costa Masnaga vince in rimonta il derby lombardo contro l’Ororosa e si aggiudica il terzo posto finale alla Finale Nazionale Under 17 femminile. Le ragazze di coach Rossi subiscono le iniziative di Bergamo per quasi tutta la gara ma con pazienza non perdono mai il filo riuscendo a rientrare nell’ultimo quarto e mettendo la freccia nel supplementare.

Dopo un primo quarto in equilibrio, Bergamo comincia a carburare, stringe le maglie della difesa e scappa mettendo a referto 23 punti nei secondi dieci minuti. Per Costa ci sono solo 11 punti nel secondo quarto e all’intervallo il vantaggio delle bergamasche è +15 (42-27). Con questo abbrivio il match sembra piuttosto indirizzato ma la Limonta ha ancora energie e riesce a stare nel match con le unghie e con i denti: così dice un terzo quarto da 25 punti. Il divario si abbassa sotto la doppia cifra ad inizio ultima frazione grazie all’inesauribile Giulia Olandi, con Bergamo che difende forte ma comincia a sentire la stanchezza. Bernasconi e Gorini spingono e negli ultimi 3 minuti pareggiano i conti approfittando del black-out Ororosa. L’ultima sirena dei regolamentari arriva sul 69-69 (17-5 il parziale di Costa) e servono ulteriori 5 minuti per decidere la contesa. Dopo tanta difesa, Sanogo (12 rimbalzi) penetra e regala il vantaggio a Costa Masnaga (70-71). Di lì in poi Costa trova la giusta continuità per arginare gli ultimi tentativi avversari e portare a casa il match e il gradino più basso del podio. Giulia Olandi chiude con 22 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. In doppia cifra anche Giorgia Gorini (19), Sveva Bernasconi (16) e Giorgia Redaelli (11). Per Bergamo, Margherita Villa fa registrare 22 punti e 10 rimbalzi. Tall chiude con 17 punti e 9 rimbalzi.



Ororosa Basket Bergamo-Limonta Costa Masnaga 80-83 dts (19-16, 23-11, 22-25, 5-17, 11-14)

Basket Bergamo: Baldi 15 (2/8, 3/5), Sabadini 2 (1/2, 0/2), Gambirasio 4 (2/4, 0/1), Poma 5 (2/7, 0/5), Villa 22 (5/8, 4/7), Zappella 2 (1/1), Colico 11 (5/8), Sulli, Dieng 2, Guerini (0/1 da tre), Piccinini, Tall 17 (7/14). All. Stazzonelli

Costa Masnaga: Vimercati 3 (0/3, 1/1), Bernasconi 16 (7/19, 0/1), Algeri 6 (0/1, 2/3), Redaelli 11 (4/6, 1/1), Pedone ne, Gorini 19 (6/12, 2/8), Lelli (0/3 da tre), Colombo 2 (1/2, 0/1), Quadrio, Sanogo 4 (2/6), Sartori, Olandi 22 (4/9, 1/3). All. Rossi

Arbitri: Caporalini, Tadic

Così il coach della Limonta Costa Masnaga Pierangelo Rossi: “Adoro le mie ragazze. Sapevo che avremmo subito il contraccolpo dopo la semifinale e che in questa gara avremmo fatto fatica. Ma le ragazze sono state bravissime a dimostrare la loro voglia di non perdere. Devo fare tanti complimenti a Bergamo perchè quando vinci dopo un supplementare significa che puoi anche perdere dopo un supplementare. Ci hanno messo davvero alle corde per 36 minuti. Le ragazze sono state meravigliose“.

L’Albo d’Oro

2024 Magnolia Campobasso

2023 Magnolia Campobasso

2022 Basket Roma

2021 Non disputato

2020 Non disputato

2019 Bianchi Group Costa x l’Unicef

2018 Bianchi Group Costa x l’Unicef

2017 Rittmeyer Giants Marghera

2016 Rittmeyer Giants Marghera

2015 Umana Reyer Venezia

2014 Umana Reyer Venezia

* dal 2016 al 2019 campionato denominato Under 16

Com. Stam. + foto FIP