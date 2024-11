Basket. Milan Games Week ospita il Draft Event dell’Italian eBasket League

Prestigiosa location per il Draft Event dell’Italian eBasket League, il sorteggio che abbina sedici squadre di eGamer ai club di Serie A per la Regular Season e per i Playoff di questo innovativo campionato di 3v3 digitale organizzato dalla FIP e dalla Lega Basket Serie A con la partecipazione delle sue società.

Domenica 24 novembre, dalle ore 16:00 alle 17:00, Milan Games Week ospiterà il Draft Event all’interno del padiglione 15 della Fiera di Milano. Il sorteggio verrà trasmesso anche in diretta sul canale Twitch italbasketofficial. Non poteva esserci location più adatta per questo nuovo progetto che esalta il gioco come veicolo di socializzazione, interazione, inclusione e competizione, nel rispetto delle regole.

400 eGAMER. Il Draft Event è una fase importante del primo campionato di 3v3 sul titolo NBA2K25. Il sorteggio viene dopo la prima fase di qualificazione a libera iscrizione, giocata in due settimane (fra fine ottobre ed inizio novembre) a cui hanno partecipato 400 eGamer divisi in più di 70 squadre. Il Draft Event, condotto dal caster Giovanni Musig, vedrà la partecipazione, in via di definizione, di giocatori delle squadre di Serie A e influencer.

IL CAMPIONATO. L’Italian eBasket League prevede una Regular season in sette tappe (tra dicembre e gennaio) a cui partecipano le migliori sedici squadre provenienti dalle Qualificazioni ed abbinate ognuna ad una squadra di serie A.

IN PRESENZA. Si giocherà, invece, in presenza la Fase Finale che sarà disputata a febbraio all’Inalpi Arena di Torino, durante la Frecciarossa Final Eight. Tutte e 16 le squadre daranno vita alla Coppa Italia 3v3, mentre le prime otto squadre della Regular Season disputeranno le gare per lo scudetto.

PRIZE MONEY. Per tutti gli eGamer dell’Italian eBasket League è previsto un prize money già dalla Regular season e in proporzione alla partecipazione. È la prima volta che viene previsto in un Torneo FIP.

FIP e LBA ringraziano Milan Games Week per l’ospitalità e per la condivisione dei valori educativi nel gioco.

Per informazioni: ebasket@fip.it; account Discord eBasket FIP

