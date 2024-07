Basket. Mondiale Under 17 a Istanbul: Finale, USA-Italia 129-88. Splendido Argento per gli Azzurri. Maikcol Perez nel miglior quintetto del torneo

Splende nuovamente di Argento il Settore Giovanile Maschile di Italbasket: a un anno dalla fantastica cavalcata che portò la Nazionale Under 16 fino al secondo posto dell’Europeo, questo gruppo e questo allenatore si sono ripetuti scalando un altro gradino, ovvero chiudendo sul secondo gradino del podio anche il Campionato Mondiale che si è concluso oggi a Istanbul.

L’Oro è andato agli Stati Uniti, letteralmente ingiocabili del corso di tutto il torneo se è vero che col 129-88 inflitto oggi agli Azzurri, hanno chiuso il Mondiale con sette vittorie e uno scarto medio di 64.2 punti. Settimo, meritatissimo, successo per gli statunitensi, che hanno vinto il Mondiale in tutte le edizioni disputate a partire dal 2010. Bronzo ai padroni di casa della Turchia, che nella finalina hanno agevolmente avuto la meglio sulla Nuova Zelanda (101-78).

Gli Azzurri hanno provato a rimanere in partita riuscendoci nel primo quarto, chiuso sul 19-32, ma il 41-17 messo insieme da Team Usa nei secondi dieci minuti ha chiuso di fatto i giochi con venti minuti di anticipo. Sconfitta pesante e attesa, che in alcun modo sporca un Mondiale strepitoso, iniziato con due sconfitte contro Nuova Zelanda e Turchia ma poi chiuso in un clamoroso crescendo, prima che sulla nostra strada arrivassero gli ingiocabili Stati Uniti.

Oggi il miglior marcatore Azzurro è stato Achille Lonati con 20 punti e un eloquente 6/6 dall’arco, a quota 18 Maikcol Perez e Adrian Mathis. In doppia cifra anche Diego Garavaglia (12).

Così coach Mangone dopo la premiazione: “Un’emozione incredibile, anche stasera abbiamo giocato una partita vera contro una squadra incredibilmente talentuosa. In avvio abbiamo sofferto la loro pressione ma col tempo ci siamo sciolti e soprattuto nel secondo tempo abbiamo onorato la finale. Nessun risultato in questo Mondiale era scontato, ci siamo guadagnati tutto e mi sento grato e fortunato per poter lavorare con questi ragazzi, che ogni giorno lavorano per giocare un po’ meglio. Sono felice di aver completato questo percorso con uno staff eccezionale, tutti, dal primo all’ultimo. Questo è un gruppo di giocatori sul quale vale la pena investire, avere pazienza, vale la pena continuare a prendersi cura di loro come stanno facendo i club che li allenano quotidianamente e li fanno arrivare pronti all’appuntamento estivo. Noi poi sfruttiamo i momenti delle competizioni per accrescere loro esperienza attraverso un percorso fatto di errori, di sacrificio, di fatica ma anche di divertimento. Certamente questo Mondiale non è un punto di arrivo, è parte del percorso. Come ci ha detto Gigi quando ci è venuto a trovare, resteranno indelebili i ricordi delle estate trascorse in Azzurro al di là del risultato. Aver completato questa estate insieme anche con un bel risultato renderà queste settimane indimenticabili, per sempre nei nostri cuori”.

L’Albo d’Oro

2010 Stati Uniti

2012 Stati Uniti

2014 Stati Uniti

2016 Stati Uniti

2018 Stati Uniti

2022 Stati Uniti

2024 Stati Uniti

Il tabellino della Finale

Italia-Stati Uniti 88-129 (19-32; 17-41; 27-27; 25-29)

Italia: Hassan (0/2 da tre), Perez* 18 (6/12, 0/1), Mathis* 18 (6/10, 2/4), Nistrio* 2 (1/2), Granai, Carnevale (0/2), Suigo 9 (3/4, 1/3), Lonati* 20 (1/5, 6/6), Garavaglia* 12 (0/2, 2/7), Accorsi 3 (1/1 da tre), Ceccato 6 (1/4, 1/1), Angeletti (0/1). All: Mangone.

Stati Uniti: Peat* 26 (11/13), Boozer 2 (0/1), Holt 6 (1/2, 1/2), Dybantsa* 14 (6/8, 0/2), Mandaquit* (0/1, 0/2), Jordan Smith Jr. 5 (1/2, 1/4), Haralson 8 (3/3, 0/2), Cenac 8 (2/3, 1/2), Boozer* 24 (8/10, 1/3), McCoy* 13 (6/11, 0/1), Stokes 17 (7/10), Toombs 6 (3/4). All: Lamar White

Arbitri: Gvidas Gedvilas (Lituania), Ariadna Chueca (Spagna), Alan Dos Santos (Brasile)

Il tabellino della Semifinale

Turchia-Italia 63-90 (15-23; 11-19; 15-26; 22-22)

Turchia: Alyanak (0/2 da tre), Elezay* 3 (1/2), Pacaci* 4 (2/5), Coskun 14 (1/3, 1/4), Akbas 4 (0/2, 0/2), Kocagozoglu* 11 (1/5, 3/5), Ustun 4 (2/5, 0/1), Turkoglu 8 (4/5, 0/1), Serbest 2, Aydin 3 (1/1), Kara* (0/1, 0/1), Onat* 10 (3/7, 0/1). All: Özmeric.

Italia: Hassan 9 (1/2, 2/3), Perez* 14 (5/9), Mathis* 12 (0/1, 1/4), Nistrio* (0/3), Granai 2 (1/1), Carnevale 4 (2/2, 0/2), Suigo 2 (1/3), Lonati* 12 (1/3, 1/6), Garavaglia* 18 (3/5, 4/8), Accorsi (0/2 da tre), Ceccato 17 (2/5, 2/3), Angeletti (0/1). All: Mangone.

Arbitri: Martin Horozov (Bulgaria), Nicolas Fernandes (Australia), Fernando Leite (Brasile)

Il tabellino dei Quarti di finale

Portorico-Italia 65-83 (18-25; 18-17; 15-19; 14-22)

Portorico: Vigo* 8 (3/6, 0/1), Pino 2, Cruz, M. Santiago* 7 (2/6, 0/1), R. Santiago 1 (0/1, 0/5), Dill (0/4, 0/4), Roman* 10 (3/4, 1/3), Rosa 2 (1/5, 0/1), Colon 2 (1/1), Stewart J.* 12 (4/9), Montes (0/2 da tre), Quinones* 21 (2/7, 3/6). All: Cordero.

Italia: Hassan (0/2, 0/4), Perez* 16 (8/14, 0/1), Mathis* 13 (4/9, 1/3), Nistrio* 2 (1/1), Granai 2 (1/1, 0/1), Carnevale 14 (1/2, 4/5), Suigo 13 (6/10), Lonati 10 (3/5, 1/4), Garavaglia* 4 (2/6, 0/2), Accorsi* 4, Ceccato 5 (1/1, 1/3), Angeletti. All: Mangone.

Il tabellino degli Ottavi di finale

Italia-Australia 95-91 d1ts (15-16; 20-25; 22-22; 22-16; 16-12)

Italia: Hassan 8 (1/3, 1/4), Perez* 18 (7/9, 0/1), Mathis* 8 (1/2, 0/3), Nistrio 3 (1/2), Granai (0/1), Carnevale (0/2 da tre), Suigo 9 (4/7), Lonati* 13 (1/3, 3/8), Garavaglia* 19 (6/9, 2/7), Accorsi 5 (1/4 da tre), Ceccato 11 (2/4, 2/2), Angeletti* 1 (0/2) All: Mangone.

Australia: Walker 11 (1/1, 3/5), Robinson ne, Cotton* 13 (3/5, 2/5), Daniels* 16 (4/10, 1/4), Dickeson 3 (1/1 da 3), Kuany 2 (0/1, 0/3), Beauchamp* 2 (0/3, 0/2), Pilimai 1, Nyuon* 22 (10/14, 0/1), Sewell* 6 (3/7), Cheesman 13 (4/7, 1/2), Akhuar 2 (1/2, 0/2). All: Cooper Brown

Arbitri: Carlos Velez (Colombia), Maripier Malo (Canada), Daigo Urushima (Giappone)

Il tabellino della terza giornata

Nuova Zelanda–Italia 69-95 (14-14; 20-28; 21-27; 14-26)

Nuova Zelanda: Matthews* 4 (2/4), Dallow 4 (2/3, 0/1), Martin 8 (2/3, 0/1), Plumtree* 6 (1/4, 0/1),

Kiss 8 (3/4), Ball 1, Cate 3 (0/1), Goodman* 13 (3/6, 0/3), Jones* 9 (3/5), Crate* 10 (5/6, 0/2), Reed 2 (1/2)

Teratana 1 (0/2). All: Haddleton

Italia: Hassan 5 (1/3, 1/4), Perez* 6 (3/4), Mathis* 4 (2/5, 0/1) , Nistrio 2 (1/3), Granai 3 (1/2),

Carnevale 6 (2/5), Suigo 6 (3/4), Lonati* 16 (4/5, 1/4), Garavaglia* 12 (2/3, 2/5), Accorsi 13 (0/1, 4/9), Ceccato 12 (3/5, 2/3), Angeletti* 10 (5/7) All: Mangone.

Arbitri: Martin Horozov (Bulgaria), Teresa Stuck (USA), Amal Dahra (Francia)

Il tabellino della seconda giornata

Italia-Turchia 74-79 (28-18; 14-25; 18-18; 14-18)

Italia: Hassan* 4 (2/7, 0/2), Perez* 10 (3/6, 0/1), Mathis* 13 (5/9, 1/6) , Nistrio* 4 (2/4), Granai 2 (1/1), Carnevale, Suigo 3 (0/7), Lonati 14 (0/3, 4/9), Garavaglia* 18 (4/8, 2/4), Accorsi, Ceccato 6 (3/3), Angeletti. All: Mangone.

Turchia: Alyanak (0/2), Elezay* 18 (7/10), Pacaci* 10 (4/7, 0/2), Coskun 7 (0/1, 2/2), Akbas 5 (1/2, 1/1), Kocagozoglu* (0/4 da tre), Ustun 12 (4/8, 0/5), Turkoglu (0/2), Serbest 1, Aydin ne, Kara* 2 (1/2, 0/2), Onat* 24 (8/10, 1/3). All: Özmeric.

Arbitri: Martin Horozov (Bulgaria), Maj Kazuko Forsberg (Danimarca), Alan Dos Santos (Brasile)

Per altre informazioni, visitare il sito ufficiale della manifestazione.

Il tabellino della prima giornata

Argentina-Italia 83-79 (19-27; 25-28; 19-14; 20-10)

Argentina: Kropp* 29 (8/12, 2/4), Scola, Cabodevilla 3 (1/1), Sarmiento 2 (1/4), Chapero ne, Dominè 9 (0/1, 3/5), Torriani 7 (2/4, 1/3), Arias 1 (0/3, 0/1), Minzer* 15 (3/8, 0/1), Rotta* 4 (1/1, 0/1), Prato 13 (5/7, 1/3), Gradin (0/1). All: Gutierrez.

Italia: Hassan* 10 (3/9, 1/1), Perez* 20 (9/16, 0/1), Mathis 4 (2/4, 0/1), Nistrio, Granai (0/1), Carnevale 6 (0/2, 2/4), Suigo* 7 (1/4, 1/2), Lonati 4 (2/3, 0/1), Garavaglia* 4 (1/1, 0/4), Accorsi 10 (2/4 da tre), Ceccato* 10 (3/6, 1/1), Angeletti 4 (2/2). All: Mangone.

Arbitri: Viola Gyorgyi (Ungheria), Nicolas Fernandes (Australia), Carmelo De La Rosa Alvarez (Portorico).

Com. Stam. + foto FIP