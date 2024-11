Basket. Nazionale A: EuroBasket 2025 Qualifiers. Iniziato il raduno di Roma. Petrucelli autorizzato a non aggregarsi alla squadra

Con il primo allenamento diretto dal CT Gianmarco Pozzecco al Centro di Preparazione Olimpica di Roma è iniziato ufficialmente il raduno in vista della seconda “finestra” di qualificazione all’EuroBasket 2025.

Cambia il roster a disposizione dello staff tecnico Azzurro: John Petrucelli è stato autorizzato a non aggregarsi alla squadra in seguito all’infortunio occorsogli ieri durante il match di campionato tra Trieste e Trapani. Sono dunque 14 i giocatori disponibili, con Giordano Bortolani, Diego Flaccadori e Federico Poser che raggiungeranno il gruppo domani martedì 19 novembre.

L’Italia volerà mercoledì 20 novembre alla volta di Reykjavik, dove venerdì 22 affronterà l’Islanda alle ore 19.30 locali (le 20.30 italiane, live DAZN, Sky Sport Uno e Arena). Il rientro in Italia sabato 23 novembre e la sfida di ritorno agli islandesi lunedì 25 novembre (ore 20.30, live DAZN e Sky Sport Arena).

Sabato 23 novembre alle 18.30, presso la Sala del Tricolore del Comune di Reggio Emilia, si terrà la conferenza stampa di Italia-Islanda.

I convocati

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 0 Marco Spissu 1995 1.85 Playmaker Casademont Saragozza – Spagna 11 Davide Moretti 1998 1.90 Playmaker/Guardia Umana Reyer Venezia 12 Diego Flaccadori 1996 1.93 Playmaker EA7 Emporio Armani Milano 16 Amedeo Tessitori 1994 2.07 Centro Umana Reyer Venezia 20 Saliou Niang 2004 1.99 Ala Dolomiti Energia Trentino 21 Grant Basile 2000 2.06 Ala Acqua San Bernardo Cantù 22 Giordano Bortolani 2000 1.93 Guardia EA7 Emporio Armani Milano 28 Davide Casarin 2003 1.97 Playmaker/Guardia Umana Reyer Venezia 31 Michele Vitali 1991 1.96 Guardia Unahotels Reggio Emilia 38 Riccardo Rossato 1996 1.89 Guardia Pallacanestro Trapani 39 Federico Poser 1999 2.03 Ala Vanoli Cremona 40 Luca Severini 1996 2.04 Ala Bertram Derthona Tortona 43 Davide Alviti 1996 2.00 Ala Openjobmetis Varese 45 Nicola Akele 1995 2.03 Ala Segafredo Virtus Bologna

Atleti a disposizione

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 2 Dame Sarr 2006 1.96 Guardia Barcellona – Spagna 7 Stefano Tonut 1993 1.94 Guardia EA7 Emporio Armani Milano 9 Nicolò Melli 1991 2.06 Ala/Centro Fenerbahce Istanbul – Turchia 17 Giampaolo Ricci 1991 2.02 Ala EA7 Emporio Armani Milano 30 Guglielmo Caruso 1999 2.08 Ala/Centro EA7 Emporio Armani Milano 33 Achille Polonara 1991 2.05 Ala Virtus Segafredo Bologna 35 Mouhamet Diouf 2001 2.06 Ala/Centro Virtus Segafredo Bologna 54 Alessandro Pajola 1999 1.94 Playmaker Virtus Segafredo Bologna

Capo Delegazione

Gigi Datome

Commissario Tecnico

Gianmarco Pozzecco

Assistente

Edoardo Casalone

Assistente

Giuseppe Poeta

Assistente

Federico Fucà

Preparatore Fisico

Matteo Panichi

Ortopedico

Raffaele Cortina

Medico

Sandro Senzameno

Osteopata

Roberto Oggioni

Osteopata

Francesco Ciallella

Team Manager

Massimo Valle

Responsabile Comunicazione

Francesco D’Aniello

Videomaker

Marco Cremonini

Addetto ai Materiali

Andrea Annessa

Addetto ai Materiali

Luigi Massimei

IL PROGRAMMA

Lunedì 18 novembre

Ore 12.o0 – Inizio raduno presso Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” a Roma

Ore 17.30/19.30 – Allenamento presso CPO

Martedì 19 novembre

Ore 10.00/13.00 – Allenamento presso CPO

Mercoledì 20 novembre

Ore 10.00/12.30 – Allenamento presso CPO

Ore 15.30 – Volo Roma-Reykjavik (Islanda)

Giovedì 21 novembre

Ore 15:30/17.30 – Allenamento presso Laugardalholl Sport Centre (Reykjavik)

Venerdì 22 novembre

Ore 12.00/13.00 – Allenamento presso Laugardalholl Sport Centre (Reykjavik)

Ore 19.30 (20.30 italiane) ISLANDA-ITALIA presso Laugardalholl Sport Centre (Reykjavik)

Diretta DAZN, Sky Sport Uno e Arena

Sabato 23 novembre

Ore 11.30 – Volo Reykjavik-Bologna e trasferimento a Reggio Emilia

Ore 18.30/20.00 – Allenamento presso PalaBigi

Domenica 24 novembre

Ore 11.00/13.00 – Allenamento presso PalaBigi

Lunedì 25 novembre

Ore 11.00/12.00 – Allenamento presso PalaBigi

Ore 20.30 ITALIA-ISLANDA presso PalaBigi

Diretta DAZN, Sky Sport Arena

Fine raduno

Procedure di accredito media

Sono aperte le richieste di accredito per le gare della seconda finestra di FIBA EuroBasket 2025 European Qualifiers. Inserita nel Gruppo B, l’Italia sfiderà l’Islanda in un back to back. Venerdì 22 novembre a Reykjavík (ore 20.30 in Italia) e lunedì 25 novembre al PalaBigi di Reggio Emilia (ore 20.30).

Tutte le richieste di accredito dovranno pervenire entro martedì 19 novembre 2024 (23.59 CET) attraverso il FIBA Media Portal al seguente link: accreditation.fiba.com

Per chi fosse già in possesso di un account, basterà inserire le proprie credenziali (indirizzo mail e password) per accedere alla procedura e selezionare l’evento desiderato. La procedura di accredito online ha funzione di semplice richiesta e non garantisce l’automatica concessione dell’accredito.

Termini e condizioni

– Verranno prese in considerazione solamente le domande compilate e presentate online entro i termini stabiliti.

– Non verranno prese in considerazione richieste prive di fototessera.

– Non verranno prese in considerazione richieste provenienti da: rappresentanti di club, agenti, bloggers o altri media che non producano contenuti originali.– La decisione finale di concedere l’accredito spetta a FIBA. Per ulteriori informazioni scrivere a: accreditation@fiba.com

EuroBasket 2025 Qualifiers

Gruppo B

Data Gara Risultato Stat. Live Giovedì 22 febbraio 2024 (Pesaro) ItaliaVS Turchia 87 – 80 Giovedì 22 febbraio 2024 (Reykjavik) IslandaVS Ungheria 70 – 65 Domenica 25 febraio 2024 (Istanbul) TurchiaVS Islanda 76 – 75 Domenica 25 febbraio 2024 (Szombathely) UngheriaVS Italia 62 – 83 Venerdì 22 novembre 2024 (Istanbul, 18.30 italiane) TurchiaVS Ungheria – Venerdì 22 novembre 2024 (Reykjavik, 20.30 italiane) IslandaVS Italia – Lunedì 25 novembre 2024 (Reggio Emilia, 20.30) ItaliaVS Islanda – Lunedì 25 novembre 2024 (Szombathely, 18.00 italiane) UngheriaVS Turchia – Giovedì 20 febbraio 2025 TurchiaVS Italia – Giovedì 20 febbraio 2025 UngheriaVS Islanda – Domenica 23 febbraio 2025 ItaliaVS Ungheria – Domenica 23 febbraio 2025 IslandaVS Turchia –

Gruppo B

Punti Squadra 4 (2/0) Italia 3 (1/1) Turchia 3 (1/1) Islanda 2 (0/2) Ungheria

