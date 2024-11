Basket. Nazionale A. EuroBasket 2025 Qualifiers. Islanda-Italia 71-95 (Basile 19). Oggi il rientro in Italia e lunedì il retour match a Reggio Emilia

Reykjavik. La voglia e la determinazione contano più delle avversità. L’Italia batte nettamente l’Islanda (71-95) in trasferta mettendosi alle spalle le difficoltà della vigilia con una prestazione corale brillante e convincente rimanendo saldamente al comando anche dopo lo spavento del 15-0 avversario ad inizio terza frazione.

Se gli Azzurri dovessero battere nuovamente gli islandesi a Reggio Emilia lunedì sera (20.30, live DAZN, Sky Sport Uno e Now) sarebbero qualificati all’EuroBasket 2025 con ben due gare di anticipo. Esordio da incorniciare per Grant Basile, top scorer di giornata e autore di una prestazione solida fatta di 19 punti, 4 rimbalzi, 3 assist e 3 rubate in 20 minuti. Esordio assoluto anche per Riccardo Rossato (7 punti) e Federico Poser (4). Doppia doppia per Nicola Akele: 13 punti e 10 rimbalzi.

Career high in Nazionale per Giordano Bortolani (15). Prima da Capitano di Marco Spissu con 10 punti e 8 assist che lo portano a 253 serviti in Nazionale in 58 presenze.

Così coach Edoardo Casalone, che nel secondo tempo ha sostituito Gianmarco Pozzecco: “Il CT ha avuto un forte mal di testa e non è riuscito a rientrare in campo ma ora sta bene. Siamo molto contenti per la prestazione offerta dai ragazzi, che hanno dimostrato il giusto spirito giocando una gara solida e concentrata. Non abbiamo avuto fluidità ad inizio del terzo quarto ma poi la squadra ha rimesso le cose a posto. Ora testa a Reggio Emilia”.

Grant Basile e il suo esordio da ricordare: “Per me e la mia famiglia è un onore vestire questa Maglia e stasera è stato emozionante. E’ stato stupendo allenarsi con questi ragazzi e lo staff tecnico ha fatto un grande lavoro. E’ stata una bellissima partita e sono felice, lo dico ancora una volta, di giocare con la scritta Italia sul petto. Abbiamo lottato e siamo riusciti ad uscire bene da un momento di difficoltà”.

E’ un bel primo quarto quello degli Azzurri, che dopo aver preso le misure agli islandesi si mettono subito al comando delle operazioni. La verve di Bortolani e l’esperienza di Spissu e Tessitori aprono la via all’energia dei rookie: Riccardo Rossato e Grant Basile fanno il loro esordio in Nazionale uno dopo l’altro e impattando alla grande nel match. 4 punti il primo e 5 il secondo (con tripla) valgono il +15 dei primi 10 minuti (12-27 con un parziale di 19-0). Molto bene anche Nicola Akele (4 punti e 3 rimbalzi) e Michele Vitali (2 punti e 3 rimbalzi). Inizio decisamente positivo anche a rimbalzo: 12-6 Italia.

Il protagonista di inizio secondo quarto è Davide Moretti: una tripla e il libero dopo il tecnico a coach Pedersen significano +20 (13-33) ma è tutta la squadra a girare e per l’Islanda è davvero dura trovare soluzioni offensive valide. Il pubblico del Laugardalsholl di Reykjavik prova a incitare gli “Strakarnir Okkar“, che però riescono a smuovere il punteggio solo dalla lunetta. Le triple di Bortolani e Spissu sono quelle del 42-19. Il monologo italiano prosegue fino all’intervallo, che manda le squadre negli spogliatoi con un rotondo +24 per gli ospiti (25-49).

Il secondo tempo si apre con coach Edoardo Casalone che in panchina fa le veci di Pozzecco, costretto a non rientrare in campo per un forte mal di testa. Sul parquet l’Islanda, come prevedibile, prova a rientrare in partita con un 15-0 che rivitalizza il palazzetto e porta i padroni di casa nuovamente a -9 (40-49). E’ senza dubbio il momento più delicato del match ma ci pensa Grant Basile a rimettere le cose a posto: due triple e un libero che fanno respirare gli Azzurri: con i liberi di Akele si torna a +15 (58-43). All’alba degli ultimi 10 minuti 65-54 Italia.

Passato lo spavento, la squadra riprende il percorso del primo tempo anche grazie ad un Nicola Akele da urlo che finirà con una doppia doppia. Debutta, con 4 punti, anche Federico Poser. Il tempo scorre e la contesa va in ghiaccio. Vittoria pesante sulla strada per la qualificazione europea.

Gli Azzurri faranno rientro in Italia nella giornata di sabato 23 novembre. Reggio è pronta ad accogliere l’Italbasket, sperando sia festa doppia.

Il tabellino

Islanda-Italia 71-95 (12-27, 13-22, 29-16, 17-30)

Islanda: Steinarsson* 9 (3/4, 1/2), Henningsson 3 (1/1 da tre), Fridriksson* 15 (3/5, 1/6), Jonsson (0/1 da tre), Palsson K. 5 (1/2, 1/3), Palsson H.* 3 (0/4 da tre), Gunnarsson 7 (1/2, 1/2), Gudmundsson* 14 (3/4, 2/9), Hlinason* 15 (4/5), Thrastarson S. (0/1), Jonsson ne, Bjornsson (0/1, 0/1). All: Pedersen

Italia: Spissu* 10 (3/6, 1/3), Moretti 6 (1/3, 1/1), Tessitori* 6 (2/5, 0/3), Basile 19 (3/6, 3/8), Bortolani* 15 (5/7, 1/5), Vitali* 10 (2/2, 2/2), Rossato 7 (1/2, 1/2), Poser 4 (1/1), Severini* (0/1, 0/1), Alviti 5 (2/2, 0/1), Akele 13 (4/9, 1/2). All: Pozzecco

Tiri da due Isl 15/24, Ita 24/44; Tiri da tre Isl 7/29, Ita 10/28; Tiri liberi Isl 20/26, Ita 17/19. Rimbalzi Isl 30 (8 Hlinason), Ita 43 (10 Akele). Assist Isl 15 (4 Fridriksson, Gudmundsson), Ita 20 (8 Spissu).

Usciti 5 falli: Nessuno

Arbitri: Boris Krejic (Slovenia), Dariusz Zapolski (Polonia), Josip Jurcevic (Croazia)

Spettatori: 2.000

Turchia-Ungheria 92-66 (27-20, 16-17, 19-12, 30-17)

Turchia: Hazer* 25 (7/11, 1/3), Saybir 2 (1/3, 0/1), Osman* 21 (5/7, 3/10), Arslan (0/1 da tre), Tunca 2, Haltali* 8 (4/7), Mutaf 7 (1/2, 1/3), Osmani* 17 (5/8, 2/3), Yasar (0/2), Yilmaz, Sipahi* 10 (1/3, 2/4), Koksal. All: Ataman

Ungheria: Pongo (0/1), Keller 4 (1/2, 0/1), Hanga 3 (0/1, 1/4), Vojvoda 9 (4/6, 0/3), Varadi* (0/1 da tre), Benke* 8 (1/2, 2/4), Bognar ne, Goloman* 11 (3/6), Lukacs ne, Perl* 16 (8/12, 0/1), Filipovity 5 (1/2, 1/5), Reuvers* 10 (4/7, 0/2). All: Okorn

I convocati

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 0 Marco Spissu 1995 1.85 Playmaker Casademont Saragozza – Spagna 11 Davide Moretti 1998 1.90 Playmaker/Guardia Umana Reyer Venezia 16 Amedeo Tessitori 1994 2.07 Centro Umana Reyer Venezia 21 Grant Basile 2000 2.06 Ala Acqua San Bernardo Cantù 22 Giordano Bortolani 2000 1.93 Guardia EA7 Emporio Armani Milano 31 Michele Vitali 1991 1.96 Guardia Unahotels Reggio Emilia 38 Riccardo Rossato 1996 1.89 Guardia Pallacanestro Trapani 39 Federico Poser 1999 2.03 Ala Vanoli Cremona 40 Luca Severini 1996 2.04 Ala Bertram Derthona Tortona 43 Davide Alviti 1996 2.00 Ala Openjobmetis Varese 45 Nicola Akele 1995 2.03 Ala Segafredo Virtus Bologna

Atleti a disposizione

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 2 Dame Sarr 2006 1.96 Guardia Barcellona – Spagna 7 Stefano Tonut 1993 1.94 Guardia EA7 Emporio Armani Milano 9 Nicolò Melli 1991 2.06 Ala/Centro Fenerbahce Istanbul – Turchia 12 Diego Flaccadori 1996 1.93 Playmaker EA7 Emporio Armani Milano 17 Giampaolo Ricci 1991 2.02 Ala EA7 Emporio Armani Milano 30 Guglielmo Caruso 1999 2.08 Ala/Centro EA7 Emporio Armani Milano 33 Achille Polonara 1991 2.05 Ala Virtus Segafredo Bologna 35 Mouhamet Diouf 2001 2.06 Ala/Centro Virtus Segafredo Bologna 54 Alessandro Pajola 1999 1.94 Playmaker Virtus Segafredo Bologna

Capo Delegazione

Gigi Datome

Commissario Tecnico

Gianmarco Pozzecco

Assistente

Edoardo Casalone

Assistente

Giuseppe Poeta

Assistente

Federico Fucà

Preparatore Fisico

Matteo Panichi

Ortopedico

Raffaele Cortina

Medico

Sandro Senzameno

Osteopata

Roberto Oggioni

Osteopata

Francesco Ciallella

Team Manager

Massimo Valle

Responsabile Comunicazione

Francesco D’Aniello

Videomaker

Marco Cremonini

Addetto ai Materiali

Andrea Annessa

Addetto ai Materiali

Luigi Massimei

IL PROGRAMMA

Lunedì 18 novembre

Ore 12.o0 – Inizio raduno presso Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” a Roma

Ore 17.30/19.30 – Allenamento presso CPO

Martedì 19 novembre

Ore 10.00/13.00 – Allenamento presso CPO

Mercoledì 20 novembre

Ore 10.00/12.30 – Allenamento presso CPO

Ore 15.30 – Volo Roma-Reykjavik (Islanda)

Giovedì 21 novembre

Ore 15:30/17.30 – Allenamento presso Laugardalholl Sport Centre (Reykjavik)

Venerdì 22 novembre

Ore 12.00/13.00 – Allenamento presso Laugardalholl Sport Centre (Reykjavik)

Ore 19.30 (20.30 italiane) ISLANDA-ITALIA presso Laugardalholl Sport Centre (Reykjavik)

Diretta DAZN, Sky Sport Uno e Arena

Sabato 23 novembre

Ore 11.30 – Volo Reykjavik-Bologna e trasferimento a Reggio Emilia

Ore 18.30/20.00 – Allenamento presso PalaBigi

Domenica 24 novembre

Ore 11.00/13.00 – Allenamento presso PalaBigi

Lunedì 25 novembre

Ore 11.00/12.00 – Allenamento presso PalaBigi

Ore 20.30 ITALIA-ISLANDA presso PalaBigi

Diretta DAZN, Sky Sport Arena

Fine raduno

Com. Stam. + foto FIP