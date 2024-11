Basket. Nazionale A. EuroBasket 2025 Qualifiers. Italia-Islanda a Reggio Emilia. Melli: “La Maglia Azzurra a casa mia, che sogno!”

La Sala del Tricolore all’interno del Comune di Reggio Emilia ha ospitato la conferenza stampa di presentazione di Italia-Islanda: lunedì sera (ore 20.30, diretta DAZN, Sky Sport Uno e Now) sarà un PalaBigi esaurito in ogni ordine di posti a ospitare il quarto impegno degli Azzurri nell’ambito delle Qualificazioni a EuroBasket 2025.

Dopo 24 anni l’Italbasket torna dunque a Reggio Emilia e lo fa per un’occasione speciale perché in caso di vittoria gli Azzurri staccherebbero con due turni di anticipo il biglietto per il prossimo Europeo, che si giocherà dal 27 agosto al 14 settembre 2025 in Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia. A febbraio 2025 gli ultimi due impegni dei Qualifiers: il 20 in Turchia e il 23 in casa con l’Ungheria.

Italia e Islanda si sono affrontate ieri a Reykjavik e ad imporsi è stata la squadra di coach Pozzecco (71-95) grazie a una prestazione molto convincente. Esordio da incorniciare per Grant Basile, top scorer di giornata con 19 punti. La Nazionale ha giocato a Reggio Emilia solo in altre due occasioni: il 6 giugno 1978 nell’ambito della Coppa “Decio Scuri” l’Italia superò la Turchia 107-77, il 26 febbraio 2000 gli Azzurri si imposero 69-65 sulla Francia.

Il saluto del Sindaco di Reggio Emilia Marco Massari. “Il ritorno della Nazionale italiana di basket a Reggio Emilia rappresenta un grande segnale di attenzione verso il nostro territorio di cui ringraziamo anzitutto la FIP e il suo presidente Gianni Petrucci, la Regione Emilia Romagna e in particolare il dottor Gianmaria Manghi. Sarà un evento di tutta la città, dei tanti appassionati della palla a spicchi, dei giovani e giovanissimi, delle tante società di basket che qui svolgono la loro attività. È una fortunata coincidenza che accada nei giorni della festa cittadina in occasione del Santo Patrono, San Prospero, durante i quali la città tradizionalmente ricca di eventi, viva e partecipata. Sarà bello riconoscere tra la folla i campioni della nostra nazionale come sarà entusiasmante applaudirli lunedì al PalaBigi contro l’Islanda. Prima della partita, consegneremo all’Italbasket il Primo Tricolore, che la nostra città attribuisce a cittadini, enti o collettivi che rappresentano esempi virtuosi per i valori di cui sono portatori, quali coesione, inclusione e identità nazionale“.

Gli Azzurri hanno fatto rientro oggi in Italia con un volo dalla capitale islandese direzione Bologna per poi dirigersi verso Reggio Emilia. Lo staff tecnico ha autorizzato Davide Moretti e Federico Poser a lasciare il raduno. Si sono aggregati alla squadra il Capitano Nik Melli, Giampaolo Ricci, Diego Flaccadori, Guglielmo Caruso e Dame Sarr. In vista della gara di lunedì sono quindi 14 gli atleti a disposizione di coach Gianmarco Pozzecco.

Le parole del presidente della FIP Giovanni Petrucci: “Reggio Emilia è terra di basket. Lo è per tradizione e lo è in questi tempi recenti grazie ad una società, presieduta da Veronica Bartoli, che sta facendo un ottimo lavoro non solo dal punto di vista sportivo ma anche organizzativo. Far giocare la Nazionale al PalaBigi, con l’ormai consolidata esperienza del nostro advisor commerciale Master Group Sport, è stata una scelta naturale nell’anno in cui la Pallacanestro Reggiana compie i suoi primi 50 anni e il sold-out raggiunto già qualche giorno fa è una bella testimonianza di affetto. Ringrazio la Regione Emilia-Romagna nella persona di Gianmaria Manghi per averci supportato concretamente fin dal primo giorno e ringrazio anche il Sindaco di Reggio Marco Massari per l’ospitalità nella meravigliosa Sala del Tricolore. Sono certo che gli Azzurri, con il reggiano doc Nicolò Melli, vorranno regalare una serata indimenticabile a tutti gli appassionati”.

Ha preso poi la parola Giammaria Manghi, Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna: “Un ringraziamento al Sindaco Massari che ci accoglie in questa Sala in cui si respira la storia italiana. La Nazionale a Reggio Emilia è un approdo importante, non solo per i 24 anni che sono passati dall’ultima volta – che sono un lasso storico importante, ma anche perché rappresenta in maniera coerente il lavoro che come Regione Emilia-Romagna abbiamo fatto in questi anni. La Nazionale rispecchia la massima espressione dello sport e di tutti i suoi valori ed è quindi un avvenimento storico ed eccezionale ospitarla qui. Nicolò Melli, reggiano doc e capitano della Nazionale, ne è l’espressione massima: virtù, abnegazione, capacità ed esempio per i più giovani. Ospitare la Nazionale è anche un regalo per la Pallacanestro Reggiana che proprio quest’anno festeggia i 50 anni, un traguardo anagrafico importante. Buona Nazionale a tutti!”.

L’intervento di Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group: “Siamo molto contenti di essere qui in questa Sala che mi ricorda i tanti eventi realizzati in questa città. Un ringraziamento quindi al Comune e, in particolare, alla Regione Emilia Romagna che da sempre supporta i grandi eventi sportivi. Con la FIP portiamo avanti questa collaborazione da tanti anni e per noi è un onore essere qui e organizzare questa partita: un grande evento che coinvolge tutta la città. Lunedì il PalaBigi sarà sold-out e ci saranno tanti momenti dedicati al pubblico sugli spalti. Italia-Islanda anticipa un altro grande evento in programma il prossimo anno in Regione Emilia Romagna, ovvero l’Europeo di Basket Femminile che si giocherà al PalaDozza di Bologna dal 18 al 21 giugno 2025“.

Il commento di Nicolò Melli: “Reggio Emilia è la mia casa. Qui sono nato e cresciuto. Qui ho imparato ad amare la pallacanestro e qui il basket è diventato la mia passione e poi il mio lavoro. Tornare da Capitano della Nazionale è un onore immenso e un grandissimo piacere. In Islanda ho visto tanto entusiasmo e una carica di energia che sono certo ci spingerà anche lunedì sera. Il nostro desiderio è quello di vincere e qualificarci per offrire un doppio spettacolo a tutti coloro che verranno a sostenerci. Sarà emozionante giocare davanti alla mia famiglia, ai miei amici e alla mia città. Non vedo l’ora e ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione di quello che mi auguro sia un bellissimo evento. Ora tocca a noi!”.

Gianmarco Pozzecco è tornato sulla sfida vinta in Islanda: “Siamo reduci da una bellissima serata, quella di ieri a Reykjavik. Non solo per la vittoria ma anche per come i ragazzi sono riusciti a guadagnarsela. Ovvero con sacrificio, voglia di aiutarsi e di superare le avversità che pure questi giorni non sono mancate. Non vediamo l’ora di scendere in campo in un PalaBigi sold-out per provare a ripeterci e centrare la qualificazione matematica. Reggio Emilia è nel mio cuore. Ci ho giocato molte volte da avversario e oggi non posso che apprezzare il grande lavoro che la società della Presidentessa Bartoli sta svolgendo insieme a tutti i suoi collaboratori, allo staff tecnico e ai giocatori. Avere la scritta Italia sul petto è una responsabilità che sento molto forte in me e posso assicurare che anche i miei giocatori avvertono questa sensazione ogni volta che scendono in campo. Siamo pronti, insieme ai nostri tifosi, a vivere un’altra meravigliosa serata“.

Curata per la Federazione Italiana Pallacanestro dall’advisor commerciale Master Group Sport, l’organizzazione della partita tra Italia e Islanda vedrà il prezioso e decisivo supporto della Regione Emilia-Romagna e la professionalità della Pallacanestro Reggiana, che proprio nel 2024 celebra i suoi primi 50 anni di storia.

