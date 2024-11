Basket. Nazionale A. EuroBasket 2025 Qualifiers. Italia qualificata all’Europeo. A Reggio Emilia Azzurri ko con l’Islanda 74-81

L’Italia giocherà l’EuroBasket 2025! Gli Azzurri, ancor prima di affrontare l’Islanda a Reggio Emilia, hanno ottenuto il pass europeo grazie alla vittoria ottenuta dalla Turchia in Ungheria nel pomeriggio (76-81). Al PalaBigi, peraltro sold-out per l’occasione, ad avere la meglio sono stati però gli scandinavi (74-81).

Il miglior marcatore Azzurro è stato Giampaolo Ricci con 18 punti, in doppia cifra anche Michele Vitali e Diego Flaccadori a quota 10. Kristinn Pallson il top scorer della partita con 22 punti e 5/6 dall’arco.

Esordio con la Maglia della Senior per Dame Sarr.

L’analisi di coach Pozzecco: “Il nostro cuore è diviso a metà: da una parte la gioia per la qualificazione che è maturata col successo della Turchia in Ungheria, dall’altra la tristezza per non essere riusciti a ripagare la straordinaria accoglienza che la città di Reggio Emilia, la Pallacanestro Reggiana e il PalaBigi ci hanno riservato. Complimenti all’Islanda, sapevamo che si trattava di un’ottima squadra e questa sera ha meritato di vincere interpretando una pallacanestro aggressiva ed efficace: dopo stasera abbiamo la conferma che possiamo vincere e perdere con ogni squadra. Dipende molto dall’intensità che portiamo in campo e questa sera, anche se non deve rappresentare un alibi, forse loro avevano più fame di noi. Ringrazio chi ha contribuito al nostro successo in Islanda, stasera abbiamo presentato un altro roster e io ho bisogno di lavorare con questo gruppo con più continuità prima del Campionato Europeo, che siamo molto felici di giocare la prossima estate”.

Il commento di Nik Melli: “E’ stata una giornata speciale per me, giocare in Nazionale nella mia città è stato bellissimo e voglio ringraziare ancora una volta il pubblico del PalaBigi per il supporto che non ci ha mai fatto mancare nei 40 minuti. Complimenti all’Islanda che ha meritato pienamente la vittoria, siamo felici della qualificazione ma c’è anche tanta amarezza per il risultato di questa sera”.



All’intervallo, è sfilata in campo per ricevere il tributo del PalaBigi la Nazionale Under 17 che la scorsa estate ha vinto la Medaglia d’Argento al Campionato Mondiale giocato a Istanbul.

Poz ha scelto il quintetto con Spissu, Bortolani, Vitali, Ricci e Melli ma l’avvio degli Azzurri è stato contratto: l’energia messa in campo dall’Islanda ha spinto gli scandinavi alla doppia cifra di vantaggio, sulla sirena del primo quarto è arrivata la tripla di Gudmundsson (omonimo dell’Albert centrocampista della Fiorentina presente a bordo campo) a sancire il 9-22 col quale si è andati al primo intervallo. Per l’Italia un paio di lampi di Michele Vitali e di Akele ma anche l’1/8 dall’arco a costringerci a inseguire.

Nel secondo quarto, oltre alla Hola di un meraviglioso PalaBigi, ci ha pensato ancora Akele a scuotere gli Azzurri: sua la schiacciata del 21-28, prima della tripla dall’angolo di Spissu e di quella frontale di un ispiratissimo Vitali (27-28, 10-0 il parziale). L’Islanda ha commesso 5 falli in meno di 3 minuti e visto scendere drasticamente le proprie percentuali dall’arco (3/14 nel secondo quarto): la tripla di Gudmundsson ha però consentito alla squadra di coach Pederson di tornare negli spogliatoi avanti (29-32).

Il primo canestro di Nik Melli in apertura di terzo quarto è valso il nuovo vantaggio Azzurro (34-33), gli 8 punti di Ricci ci hanno tenuto avanti (41-37) ma nel momento di maggiore difficoltà l’Islanda ha trovato in Kristinn Palsson un protagonista inatteso e determinante: 10 punti in un amen (3 triple) e nuovo +4 esterno (44-48). Provvidenziali sul finire del terzo parziale i 6 punti consecutivi di Bortolani per tenerci a contatto.

In avvio di ultimo quarto è stato ancora una volta Palsson a spaventarci col jump del nuovo +8 islandese (57-65): dopo il time-out chiamato dallo staff tecnico Azzurro, Vitali ha risvegliato il PalaBigi ma immediata è arrivata la replica di Kristinn Palsson dall’arco e poi il tap-in di Thrastarson (60-70), prima dell’ennesima tripla di Kristinn Palsson che ci ha fatto scivolare a -14 (63-77) con 3 minuti e mezzo da giocare. Ricci ha riacceso le speranze con tre conclusioni consecutive dall’arco (72-78) ma a chiuderla ci ha pensato ancora una volta Kristinn Palsson dalla lunetta.

Quello che si giocherà dal 27 agosto al 14 settembre in Lettonia, Polonia, Cipro e Finlandia, sarà per l’Italia la partecipazione numero 39 ad un Campionato Europeo a partire dal 1935. Meglio degli Azzurri solo la Francia con una partecipazione in più.

Gli Azzurri torneranno in campo a febbraio 2025 per completare gli impegni del girone B dei Qualifiers. Appuntamento il 20 febbraio in Turchia e il 23 febbraio in Italia contro l’Ungheria. Sedi e orari ancora da definire.

Italia-Islanda 74-81 (9-22, 20-10, 27-26, 18-22)

Italia: Spissu* 5 (1/1, 1/3), Sarr (0/1 da tre), Melli* 9 (3/8, 1/4), Flaccadori 10 (2/4, 0/3), Tessitori, Ricci* 18 (1/3, 5/8), Basile 5 (1/3,1/3), Bortolani* 8 (0/5, 2/4), Caruso ne, Vitali* 10 (2/2, 2/5), Rossato 3 (0/1, 1/2), Akele 6 (3/5). All: Pozzecco.

Islanda: Steinarsson* 2 (1/1), Henningsson (0/1, 0/3), Fridriksson* 15 (2/8, 1/6), Jonsson ne, K. Palsson 22 (1/1, 5/6), H. Palsson* 3 (0/2 da tre), Gunnarsson, Gudmundsson* 15 (2/4, 3/9), Hlinason* 3 (1/2), Thrastarson 9 (4/7), Jonsson 5 (2/2), Bjornsson 7 (1/2, 0/2). All: Pedersen.

Tiri da due Ita 13/32, Isl 14/28; Tiri da tre Ita 13/33, Isl 9/28; Tiri liberi Ita 9/20, Isl 26/35; Rimbalzi Ita 41 (Melli 11), Isl 43; Assist Ita 19 (Spissu 6), Isl 18 (Fridriksson 8).

Usciti 5 falli: Ricci al 40′.

Arbitri: Luis Castillo Larroca (Spagna), Petar Pesic (Serbia), Ivor Matejek (Cechia)

Note: Tecnico a Pozzecco all’8’.

Spettatori: 4.500 (Sold-out)

Gli altri tabellini della seconda “finestra” del Gruppo B

Ungheria-Turchia 76-81 (14-21, 17-19, 23-14, 22-27)

Ungheria: Pongo ne, Keller 10 (5/8, 0/1), Hanga 9 (1/3, 2/6), Vojvoda 14 (4/5, 1/5), Varadi* 2 (1/2, 0/4), Benke* 2 (1/2, 0/2), Bognar ne, Goloman* 16 (3/6, 3/4), Lukacs 4 (2/3, 0/1), Perl* 14 (5/8, 1/3), Filipovity* 5 (0/1, 1/5). All: Okorn

Turchia: Hazer* 10 (4/10, 0/5), Saybir (0/1), Osman* 33 (5/10, 5/11), Arslan, Tunca ne, Bitim (0/1, 0/1), Haltali (0/1), Mutaf (0/1 da tre), Osmani* 9 (3/3, 1/6), Yilmaz, Sipahi* 7 (3/5, 1/5), Yurtseven 22 (9/16, 1/2). All: Ataman



Islanda-Italia 71-95 (12-27, 13-22, 29-16, 17-30)

Islanda: Steinarsson* 9 (3/4, 1/2), Henningsson 3 (1/1 da tre), Fridriksson* 15 (3/5, 1/6), Jonsson (0/1 da tre), Palsson K. 5 (1/2, 1/3), Palsson H.* 3 (0/4 da tre), Gunnarsson 7 (1/2, 1/2), Gudmundsson* 14 (3/4, 2/9), Hlinason* 15 (4/5), Thrastarson S. (0/1), Jonsson ne, Bjornsson (0/1, 0/1). All: Pedersen

Italia: Spissu* 10 (3/6, 1/3), Moretti 6 (1/3, 1/1), Tessitori* 6 (2/5, 0/3), Basile 19 (3/6, 3/8), Bortolani* 15 (5/7, 1/5), Vitali* 10 (2/2, 2/2), Rossato 7 (1/2, 1/2), Poser 4 (1/1), Severini* (0/1, 0/1), Alviti 5 (2/2, 0/1), Akele 13 (4/9, 1/2). All: Pozzecco

Tiri da due Isl 15/24, Ita 24/44; Tiri da tre Isl 7/29, Ita 10/28; Tiri liberi Isl 20/26, Ita 17/19. Rimbalzi Isl 30 (8 Hlinason), Ita 43 (10 Akele). Assist Isl 15 (4 Fridriksson, Gudmundsson), Ita 20 (8 Spissu).

Usciti 5 falli: Nessuno

Arbitri: Boris Krejic (Slovenia), Dariusz Zapolski (Polonia), Josip Jurcevic (Croazia)

Spettatori: 2.000

Turchia-Ungheria 92-66 (27-20, 16-17, 19-12, 30-17)

Turchia: Hazer* 25 (7/11, 1/3), Saybir 2 (1/3, 0/1), Osman* 21 (5/7, 3/10), Arslan (0/1 da tre), Tunca 2, Haltali* 8 (4/7), Mutaf 7 (1/2, 1/3), Osmani* 17 (5/8, 2/3), Yasar (0/2), Yilmaz, Sipahi* 10 (1/3, 2/4), Koksal. All: Ataman

Ungheria: Pongo (0/1), Keller 4 (1/2, 0/1), Hanga 3 (0/1, 1/4), Vojvoda 9 (4/6, 0/3), Varadi* (0/1 da tre), Benke* 8 (1/2, 2/4), Bognar ne, Goloman* 11 (3/6), Lukacs ne, Perl* 16 (8/12, 0/1), Filipovity 5 (1/2, 1/5), Reuvers* 10 (4/7, 0/2). All: Okorn

EuroBasket 2025 Qualifiers

Gruppo B

Data Gara Risultato Stat. Live Giovedì 22 febbraio 2024 (Pesaro) ItaliaVS Turchia 87 – 80 Giovedì 22 febbraio 2024 (Reykjavik) IslandaVS Ungheria 70 – 65 Domenica 25 febraio 2024 (Istanbul) TurchiaVS Islanda 76 – 75 Domenica 25 febbraio 2024 (Szombathely) UngheriaVS Italia 62 – 83 Venerdì 22 novembre 2024 (Istanbul, 18.30 italiane) TurchiaVS Ungheria 92 – 66 Venerdì 22 novembre 2024 (Reykjavik, 20.30 italiane) IslandaVS Italia 71 – 95 Lunedì 25 novembre 2024 (Reggio Emilia, 20.30) ItaliaVS Islanda 74 – 81 Lunedì 25 novembre 2024 (Szombathely, 18.00 italiane) UngheriaVS Turchia 76 – 81 Giovedì 20 febbraio 2025 TurchiaVS Italia – Giovedì 20 febbraio 2025 UngheriaVS Islanda – Domenica 23 febbraio 2025 ItaliaVS Ungheria – Domenica 23 febbraio 2025 IslandaVS Turchia –

Gruppo B

Punti Squadra 7 (3/1) Italia 7 (3/1) Turchia 6 (2/2) Islanda 4 (0/4) Ungheria

Com. Stam. + foto FIPE