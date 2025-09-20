Basket. Nazionale A femminile – Definite le sedi dei 4 tornei pre-Mondiali: si giocherà a Lione, Istanbul, Wuhan e San Juan
La FIBA ha ufficializzato oggi le città che ospiteranno i quattro Tornei di Qualificazione alla FIBA Women’s World Cup 2026 (4-13 settembre 2026): si tratta di Istanbul (Turchia), Lione-Villeurbanne (Francia), San Juan (Porto Rico) e Wuhan (Cina). Si gioca dall’11 al 17 marzo 2026.
Tutte e quattro le Nazioni prescelte vantano solide credenziali in quanto all’organizzazione di eventi internazionali FIBA: la Turchia ha ospitato la FIBA Women’s World Cup nel 2014 e più recentemente il Mondiale Under 17 nel 2024. La Francia, che ha ospitato il Torneo pre-olimpico Femminile a Bourges nel 2020, accoglierà nuovamente il basket dopo i Giochi Olimpici di Parigi 2024. San Juan è stata sede di uno dei tornei pre-olimpici nel 2024, Wuhan è stata una delle città ospitanti della FIBA World Cup nel 2019.
Queste le 24 squadre partecipanti al sorteggio:
Africa
Senegal, Nigeria, Sud Sudan, Mali
America
Stati Uniti, Brasile, Argentina, Canada, Porto Rico, Colombia
Asia
Australia, Giappone, Cina, Filippine, Nuova Zelanda, Corea
Europa
ITALIA, Germania, Belgio, Spagna, Francia, Cechia, Turchia, Ungheria
Cinque squadre sono già state certe di un posto a Berlino: la Germania come Paese ospitante, poi Australia, Belgio, Nigeria e Stati Uniti che si sono qualificate vincendo i rispettivi titoli continentali giocati nel 2025. Sono dunque 11 i posti a disposizione per il Mondiale.
Per qualificarsi per il Mondiale di Berlino, insieme alla vincitrice della Coppa Continentale, le squadre dovranno assicurarsi uno dei primi tre posti del proprio girone, all’interno del quale ogni Nazionale giocherà cinque partite.
Nel torneo che comprende anche la nazione ospitante, ovvero la Germania, solo le due migliori squadre si qualificheranno, insieme alla Germania stessa e alla vincitrice della Coppa Continentale.
Il sorteggio dei sei gironi di qualificazione alla FIBA Women’s World Cup 2026 avrà luogo presso la “Patrick Baumann House of Basketball” di Mies (Svizzera) il 7 ottobre 2025 alle ore 19.00 e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube FIBA.
I biglietti per la Coppa del Mondo femminile 2026 saranno disponibili a breve, per maggiori informazioni cliccare qui.
Com. Stam. + foto FIP