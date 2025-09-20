Basket. Nazionale A femminile – Definite le sedi dei 4 tornei pre-Mondiali: si giocherà a Lione, Istanbul, Wuhan e San Juan

La FIBA ​​ha ufficializzato oggi le città che ospiteranno i quattro Tornei di Qualificazione alla FIBA ​​Women’s World Cup 2026 (4-13 settembre 2026): si tratta di Istanbul (Turchia), Lione-Villeurbanne (Francia), San Juan (Porto Rico) e Wuhan (Cina). Si gioca dall’11 al 17 marzo 2026.

Tutte e quattro le Nazioni prescelte vantano solide credenziali in quanto all’organizzazione di eventi internazionali FIBA: la Turchia ha ospitato la FIBA Women’s World Cup nel 2014 e più recentemente il Mondiale Under 17 ​​nel 2024. La Francia, che ha ospitato il Torneo pre-olimpico Femminile ​​a Bourges nel 2020, accoglierà nuovamente il basket dopo i Giochi Olimpici di Parigi 2024. San Juan è stata sede di uno dei tornei pre-olimpici ​​nel 2024, Wuhan è stata una delle città ospitanti della FIBA ​​World Cup nel 2019.

Queste le 24 squadre partecipanti al sorteggio:

Africa

Senegal, Nigeria, Sud Sudan, Mali

America

Stati Uniti, Brasile, Argentina, Canada, Porto Rico, Colombia

Asia

Australia, Giappone, Cina, Filippine, Nuova Zelanda, Corea

Europa

ITALIA, Germania, Belgio, Spagna, Francia, Cechia, Turchia, Ungheria

Cinque squadre sono già state certe di un posto a Berlino: la Germania come Paese ospitante, poi Australia, Belgio, Nigeria e Stati Uniti che si sono qualificate vincendo i rispettivi titoli continentali giocati nel 2025. Sono dunque 11 i posti a disposizione per il Mondiale.

Per qualificarsi per il Mondiale di Berlino, insieme alla vincitrice della Coppa Continentale, le squadre dovranno assicurarsi uno dei primi tre posti del proprio girone, all’interno del quale ogni Nazionale giocherà cinque partite.



Nel torneo che comprende anche la nazione ospitante, ovvero la Germania, solo le due migliori squadre si qualificheranno, insieme alla Germania stessa e alla vincitrice della Coppa Continentale.

Il sorteggio dei sei gironi di qualificazione alla FIBA Women’s World Cup 2026 avrà luogo presso la “Patrick Baumann House of Basketball” di Mies (Svizzera) il 7 ottobre 2025 alle ore 19.00 e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube FIBA.

I biglietti per la Coppa del Mondo femminile 2026 saranno disponibili a breve, per maggiori informazioni cliccare qui.

Com. Stam. + foto FIP