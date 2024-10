Basket. Nazionale A. FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers, Italia-Islanda a Reggio Emilia il 25 novembre

La Nazionale maschile torna a giocare a Reggio Emilia dopo 24 anni . Gli Azzurri di coach Gianmarco Pozzecco sfideranno l’ Islanda lunedì 25 novembre al PalaBigi nella quarta partita di qualificazione a EuroBasket 2025, il Campionato Europeo che si svolgerà la prossima estate tra Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia.

Curata per la Federazione Italiana Pallacanestro dall’advisor commerciale Master Group Sport , l’organizzazione del match vedrà il prezioso e decisivo supporto della Regione Emilia-Romagna e la professionalità della Pallacanestro Reggiana , che proprio quest’anno celebra i suoi primi 50 anni di storia.

Dopo le vittorie dello scorso febbraio contro Turchia (87-80 a Pesaro) e Ungheria (62-83 a Szombathely) l’Italbasket affronterà dunque un delicato back to back contro gli islandesi giocando a Reykjavík il 22 novembre e proprio nella “Città del Tricolore” tre giorni dopo cercando in queste due gare una qualificazione che potrebbe arrivare ben prima della “finestra” conclusiva prevista a febbraio 2025. L’orario della partita e tutte le informazioni sulla biglietteria verranno resi noti nelle prossime settimane.

Prima partita ufficiale della Nazionale maschile nel capoluogo emiliano, che prima d’ora aveva ospitato al PalaBigi due amichevoli, entrambe vinte, nel 1978 e nel 2000. La prima in assoluto, il 6 gennaio 1978 contro la Turchia per la Coppa “Decio Scuri”, fu un 107-77 per gli Azzurri guidati in panchina da Giancarlo Primo. Top scorer con 20 punti il compianto Claudio Malagoli, nato a Novellara, meno di 20 chilometri da Reggio Emilia. L’ultima apparizione risale invece al 26 febbraio 2000: successo contro la Francia di Antoine Rigaudeau per 69-65 nell’anno dei Giochi Olimpici di Sydney. In panchina per l’Italia Boscia Tanjevic. Top scorer Carlton Myers con 20 punti.

Giovanni Petrucci, Presidente Federazione Italiana Pallacanestro

“L’Emilia-Romagna è da sempre terra di basket e nei prossimi mesi lo sarà ancor di più perché dopo 24 anni la Nazionale tornerà a giocare a Reggio Emilia. Un sentito ringraziamento va alla Regione Emilia-Romagna nella persona del Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi per l’entusiasmo e la disponibilità profuse nel far si che gli Azzurri potessero tornare al PalaBigi dopo così tanto tempo. Un privilegio potersi avvalere della professionalità e del know-how ormai cinquantennale della Pallacanestro Reggiana, una delle società storiche del nostro basket guidata oggi in maniera impeccabile dalla presidente Veronica Bartoli. Italia-Islanda lancerà idealmente uno dei grandi appuntamenti del 2025, ovvero il girone dell’EuroBasket Women di Bologna nel giugno del prossimo anno, evento fortemente voluto dalla FIP”.

Giammaria Manghi, Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna

“La Sport Valley Emilia-Romagna ha tra le varie specificità anche quella di essere una terra di basket, con diverse piazze storiche in cui questo sport è radicato e vive un’attualità di rilievo; tra esse vi è anche Reggio Emilia. Credo sia molto bello che, nell’ambito dei festeggiamenti del 50esimo compleanno di una società che tuttora è una nobile espressione della massima serie del basket italiano come la Pallacanestro Reggiana, si annunci il ritorno, dopo 24 anni, della Nazionale. Per la Regione Emilia-Romagna è un motivo di grande soddisfazione, perché la squadra azzurra rappresenta la massima espressione di ogni sport per il nostro Paese. Grazie, quindi, alla Federazione Italiana Pallacanestro e al Presidente Petrucci per questa opportunità, generata in collaborazione con la nostra Regione, e grazie naturalmente alla disponibilità e alla collaborazione della Pallacanestro Reggiana“.



Veronica Bartoli, Presidente Pallacanestro Reggiana

“Ospitare a Reggio Emilia una partita ufficiale della Nazionale Italiana è personalmente un sogno che si avvera. Penso che questo evento rappresenti un grande omaggio alla nostra città, culla del Tricolore, ed una conferma della passione che si respira nel nostro territorio, a maggior ragione nella stagione che celebra i 50 anni di Pallacanestro Reggiana. Credo altresì che questa partita sia un riconoscimento all’impegno ed alla dedizione della famiglia biancorossa nel dedicarsi quotidianamente al magnifico sport del basket. Ringrazio il presidente Petrucci, la Federazione e la Regione Emilia-Romagna per questo regalo alla città, sono convinta che sarà una bellissima serata di sport davanti ad una entusiasta cornice di pubblico”.