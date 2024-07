Basket. Nazionale A. FIBA OQT 2024: Portorico-Italia 80-69

Sabato 6 luglio semifinale contro la Lituania (ore 22.00 italiane, live DAZN, Sky Sport Max, Now) Italia-Lituania si giocherà. Lo scontro però sarà una delle due semifinali al Torneo Pre Olimpico di San Juan.

Gli Azzurri non riescono a superare l’ostacolo Portorico cedendo col punteggio di 80-69 in un Coliseo delle grandi occasioni e nel giorno dell’Indipendenza del Paese (che coincide con quello degli Stati Uniti essendo l’isola uno Stato libero associato e territorio non incorporato degli USA). Il match si disputerà sabato 6 luglio alle ore 22.00 italiane live DAZN, Sky Sport Max e Now.

Si complica dunque la strada dell’Italbasket, che dovrà battere i baltici in un dentro-fuori che ci si auspicava potesse arrivare il più tardi possibile. La squadra di coach Kazyz Maksvytis ha fatto bottino pieno battendo il Messico 96-84 nella prima giornata dopo 25 minuti di equilibrio e poi la Costa d’Avorio 97-93 allo sprint finale dopo una rimonta negli ultimi 10 minuti.

Così il CT Gianmarco Pozzecco: “Prima di tutto voglio fare i complimenti al Portorico per l’ottima partita e per l’ambiente incredibile che abbiamo trovato qui al palazzetto. I nostri avversari hanno meritato di vincere e non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi, che hanno dimostrato la solita attitudine e il solito impegno. Non abbiamo fatto girare la palla come facciamo di solito e in alcuni momenti abbiamo avuto un po’ troppa fretta sbagliando qualche tiro aperto. Poi il Portorico, con Alvarado e Clavell, ha messo tiri da tre incredibili. Ora vogliamo vincere la semifinale contro la Lituania, grande squadra, e tornare a giocare di nuovo contro il Portorico“.

Marco Spissu: “Congratulazioni al Portorico per la vittoria. Ora per noi è tempo di riposare, riguardare i video per fare piccoli aggiustamenti e tornare in campo sabato per affrontare la Lituania e tornare nuovamente in campo domenica contro il Portorico. Personalmente sarà la prima volta contro i baltici, squadra molto forte. Vogliamo giocarci le nostre carte fino in fondo“.

Gara elettrica fin dalle prime battute. Waters e Alvarado fanno correre il Portorico ma gli Azzurri rispondono azione su azione proponendo una buona difesa. Un solo punto divide le due formazioni dopo i primi 10 minuti (15-14). Dagli spalti deserti contro il Bahrain al pienone il passaggio è forte e all’Italia occorre fare i conti con il calore del pubblico “Boricuas“. Danilo Gallinari apre con una master class il secondo quarto: gioco da tre, canestro in step-back e assist a Ricci. Poi ci pensa Abass con due triple in fila e gli Azzurri volano sul +6 (21-27). L’esplosività di Alvarado è un bel rebus ed è lui ad infiammare il Coliseo quando fornisce l’assist a Pineiro per il 26-27. Si corre tanto e Mannion si adegua con un canestro, l’assist per un Abass particolarmente ispirato (8 punti, 2 rimbalzi e un assist in appena 5 minuti in campo) e la tripla del 28-34 al 16esimo. Intanto continua il prezioso lavoro del Gallo, che manda in panchina Conditt con tre falli e poi fa 2/2 dalla lunetta arrivando in doppia cifra (10 punti). Il +5 (35-40) con cui l’Italia rientra negli spogliatoi è più che meritato.

L’avvio di secondo tempo non è dei migliori. 3-0 Portorico e due falli uno dopo l’altro per Capitan Melli. Gallinari mette un canestro prima delle due triple del sorpasso di Alvarado (44-42). E’ senza dubbio il momento più delicato del match e i boati del pubblico di certo non aiutano gli Azzurri. Il parziale di 12-3 portoricano è interrotto dalle triple di Spissu e Mannion, aria pura per l’Italia che controsorpassa (47-49) al 26esimo. Conditt si erge a protagonista ma il suo momento viene subito oscurato dalla tripla di Ricci e dal contropiede di Mannion. Alvarado e Ricci ai liberi chiudono il periodo 57-57. La tripla di Clavell spezza l’equilibrio e il gioco da tre del solito Alvarado manda l’Italia sotto di 6 (65-59) al 34esimo. Spissu risponde all’ennesima tripla di Alvarado interrompendo il flusso portoricano e Gallo accorcia ma il folletto dei Pelicans non si ferma: ancora una bomba per il 71-64. Ci prova ancopra Spissu ma Clavell mette la tripla del +10 (77-67). Non c’è più tempo, finisce 80-69. Le semifinali saranno Italia-Lituania e Portorico-Messico.

I tabellini

Portorico-Italia 80-69 (15-14, 20-26, 22-17, 23-12)

Portorico: Pineiro* 8 (4/6, 0/1), Conditt IV* 15 (7/8, 0/1), Howard, Reed 3 (0/1, 1/2), Alvarado 29 (3/5, 7/10), Thompson ne, Ford, Clavell* 7 (2/4, 1/5), Romero* 5 (2/4), Ortiz 3 (1/1, 0/1), Toro, Waters* 10 (2/6, 2/8). All: Colon

Italia: Spissu* 9 (1/1, 2/6), Mannion 11 (2/5, 2/6), Abass 8 (1/2, 2/5), Tonut* 6 (3/5, 0/2), Gallinari 14 (5/7, 0/1), Melli* 7 (2/6, 0/3), Ricci 7 (1/4, 1/2), Bortolani ne, Caruso ne, Polonara* 3 (1/2 da tre), Pajola 2 (1/1, 0/1), Petrucelli* 2 (1/2, 0/2). All: Pozzecco

Tiri da due Pur 21/36, Ita 17/33; Tiri da tre Pur 11/28, Ita 8/30; Tiri liberi Pur 5/7, Ita 11/16. Rimbalzi Pur 40 (Ortiz 8), Ita 30 (Melli 11). Assist Pur 16 (Waters 12), Ita 22 (Spissu 5).

Usciti 5 falli: nessuno

Arbitri: Yohan Rosso (Francia), Andrés Bartel (Uruguay), Carlos Peralta (Ecuador)

Italia-Bahrain 114-53 (19-9, 28-16, 29-17, 38-11)

Italia: Spissu* 6 (2/3, 0/2), Mannion 9 (3/5, 1/2), Abass 11 (3/4, 1/3), Tonut* 10 (3/5, 1/3), Gallinari 14 (2/3, 3/3), Melli* 14 (6/6, 0/1), Ricci 9 (3/7, 1/2), Bortolani 11 (1/1, 3/4), Caruso 11 (4/4), Polonara* 13 (4/7, 1/4), Pajola (0/1 da tre), Petrucelli* 6 (3/3, 0/2). All: Pozzecco

Bahrain: Buallay (0/1, 0/1), Chism* 4 (2/3, 0/2), Haji* 12 (0/1, 4/13), Rashed 5 (0/1, 0/1), Isa 5 (1/1, 1/6), Hasan S. (0/1 da tre), Azzam 6 (3/4, 0/2), Melad*, Hamoda* 10 (5/6), Hamooda* 9 (2/4, 1/4), Hasan A. 2 (1/3). All: El Hajj

Tiri da due Ita 34/48, Bah 14/25; Tiri da tre Ita 11/27, Bah 6/30; Tiri liberi Ita 13/16, Bah 7/8. Rimbalzi Ita 45 (Polonara 8), Bah 21 (Chism, Azzam, Hamoda 3). Assist Ita 39 (Spissu 7), Bah 13 (Hamooda, Hamoda 3).

Usciti 5 falli: nessuno

Arbitri: Yohan Rosso (Francia), Carlos Peralta (Ecuador), Rabah Noujaim (Libano)

Bahrain-Portorico 56-99 (4-19, 15-20, 23-31, 14-29)

Bahrain: Buallay 3 (1/1 da tre), Chism* 8 (3/7), Haji* 11 (1/2, 3/9), Rashed* (0/1, 0/2), Isa 5 (1/2, 1/6), Hasan S., Azzam 4 (2/3, 0/2), Melad 1 (0/3 da tre), Hamoda* 7 (2/3, 1/3), Hamooda* 15 (3/9, 1/6), Hasan A. 2. All: Hajj

Portorico: Pineiro* 2 (0/2 da tre), Conditt IV* 17 (7/7, 0/1), Howard 13 (2/2, 3/4), Reed 5 (1/4, 1/4), Alvarado* (0/2, 0/2), Thompson 20 (2/4, 4/7), Ford 10 (1/1, 2/6), Clavell 2 (1/1, 0/1), Romero* 6 (2/5), Ortiz 11 (1/2, 3/7), Toro 3 (2/2), Waters* 9 (3/3, 1/5). All: Colon

Com. Stam. + foto FIP