Basket. Nazionale A. FIBA OQT: Italia-Bahrain 114-53. Pozzecco: “Contenti. Avanti con fiducia”. Giovedì il Portorico

Comincia nel migliore dei modi il torneo Pre Olimpico dell’Italia, che rispetta il pronostico e batte agevolmente il Bahrain al Coliseo de San Juan con il punteggio di 114-53.

Gli Azzurri torneranno in campo giovedì 4 luglio alle ore 20.30 locali (ore 2.30 del 5 luglio in Italia, live DAZN, Sky Sport Max, Now) per affrontare i padroni di casa del Portorico, senza dubbio la gara più complicata del girone B. Bahrain e Portorico si incroceranno invece il 3 luglio alle ore 20.30 locali (il 4 luglio in Italia, ore 2.30).

Migliori marcatori di serata Danilo Gallinari e Nicolò Melli (14). In doppia cifra anche Achille Polonara (13), Awudu Abass, Giordano Bortolani e Guglielmo Caruso (11) e Stefano Tonut (10).

Così il CT Pozzecco: “All’inizio della gara ero un po’ nervoso perchè non stavamo giocano bene, cosa che poi abbiamo cominciato a fare. Abbiamo grande rispetto per tutti gli avversari che affrontiamo e anche questa sera è stato così. Contento che i ragazzi abbiano giocato per 40 minuti con aggressività mettendo pressione e facendo esattamente ciò che avevamo preparato. Ora guardiamo avanti con fiducia e pensiamo al Portorico. Siamo qui per un sogno e vogliamo realizzarlo”.

Il divario tra le due formazioni è ampio e va ben oltre il ranking (Bahrain al numero 67 della classifica mondiale). La squadra di coach El Hajj, allenatore del Libano ai Mondiali nelle Filippine, paga dazio a livello fisico e tecnico riuscendo a battagliare in qualche modo solo con il naturalizzato Wayne Chism. Melli domina, Abass e Gallo segnano da tre e il primo quarto finisce 19-9 per gli Azzurri.

Non cambia molto nel secondo quarto, con l’Italia a comandare le operazioni. Il Bahrain ci prova ma i ragazzi di Pozzecco sono sul pezzo e con pazienza prendono il largo andando all’intervallo sul +22 (47-25). In doppia cifra Gallinari e Melli, entrambi con 12 punti.

Polonara apre alla grande il terzo periodo: i suoi 7 punti consecutivi però vengono annacquati da un paio di guizzi di Hamooda, tra i suoi forse il migliore. Non ne risente comunque il punteggio, sempre saldamente dalla parte degli Azzurri (62-37 al 25esimo). La forbice si allarga ancora fino al +34 con il 76-42 che introduce il match all’ultimo periodo. Il CT allunga le rotazioni dando spazio anche a Guglielmo Caruso e Giordano Bortolani, che in breve entrano nel tabellino. Gli asiatici provano a scuotersi nel finale ma gli Azzurri superano ampiamente quota 100 punti e chiudono la contesa. Ora testa al Portorico, primo vero spartiacque del torneo.

Il tabellino

Italia-Bahrain 114 -53 (19-9, 28-16, 29-17, 38-11)

Italia: Spissu* 6 (2/3; 0/2), Mannion 9 (3/5, 1/2), Abass 11 (3/4, 1/3), Tonut* 10 (3/5, 1/3), Gallinari 14 (2/3, 3/3), Melli* 14 (6/6, 0/1), Ricci 9 (3/7, 1/2), Bortolani 11 (1/1, 3/4), Caruso 11 (4/4), Polonara* 13 (4/7, 1/4), Pajola (0/1 da tre), Petrucelli* 6 (3/3, 0/2). All: Pozzecco

Bahrain: Buallay (0/1, 0/1), Chism* 4 (2/3, 0/2), Haji* 12 (0/1, 4/13), Rashed 5 (0/1, 0/1), Isa 5 (1/1, 1/6), Hasan S. (0/1 da tre), Azzam 6 (3/4, 0/2), Melad*, Hamoda* 10 (5/6), Hamooda* 9 (2/4, 1/4), Hasan A. 2 (1/3). All: El Hajj

Tiri da due Ita 34/48, Bah 14/25; Tiri da tre Ita 11/27, Bah 6/30; Tiri liberi Ita 13/16, Bah 7/8. Rimbalzi Ita 45 (Polonara 8), Bah 21 (Chism, Azzam, Hamoda 3). Assist Ita 39 (Spissu 7), Bah 13 (Hamooda, Hamoda 3).

Usciti 5 falli: nessuno

Arbitri: Yohan Rosso (Francia), Carlos Peralta (Ecuador), Rabah Noujaim (Libano)

NAZIONALE A MASCHILE

I 12 AZZURRI PER IL PREOLIMPICO

Presidente

GIOVANNI PETRUCCI

Capo Delegazione

LUIGI DATOME

Direttore Generale

SALVATORE TRAINOTTI

Commissario Tecnico

GIANMARCO POZZECCO

Assistente

EDOARDO CASALONE

Assistente

FEDERICO FUCÀ

Assistente

RICCARDO FOIS

Assistente

GIUSEPPE POETA

Preparatore Fisico

MATTEO PANICHI

Ortopedico

RAFFAELE CORTINA

Medico

SANDRO SENZAMENO

Osteopata

FRANCESCO CIALLELLA

Osteopata

ROBERTO OGGIONI

Team Manager

MASSIMO VALLE

Responsabile Comunicazione

FRANCESCO D’ANIELLO

Videomaker

MARCO CREMONINI

Addetto ai Materiali

ANDREA ANNESSA

Addetto ai Materiali

LUIGI MASSIMEI

GIRONE B

GIRONE B

Data Gara Risultato Stat. Live 2 LUGLIO, ORE 23:30 ITALIAVS BAHRAIN 114 – 53 4 LUGLIO, ORE 02:30 BAHRAINVS PORTORICO – 5 LUGLIO, ORE 02:30 PORTORICOVS ITALIA –

IRONE B

Punti Squadra 2 (1/0) ITALIA 1 (0/1) BAHRAIN PORTORICO

PRE OLIMPICO

GIRONE A

Data Gara Risultato Stat. Live 3 LUGLIO, ORE 02:30 MESSICOVS LITUANIA – 3 LUGLIO, ORE 23:30 LITUANIAVS COSTA D’AVORIO – 4 LUGLIO, ORE 23:30 COSTA D’AVORIOVS MESSICO –

GRUPPO A

Punti Squadra LITUANIA MESSICO COSTA D’AVORIO

BAHRAIN

BAHRAIN

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 1 MOHAMED BUALLAY 1995 1.90 PLAYMAKER AL NAJMA 2 WAYNE CHISM 1987 2.06 ALA AL SALAM – ARABIA SAUDITA 7 MAITHAM ISA 1990 1.82 GUARDIA AL-AHLI MANAMA 11 MUSTAFA RASHED 2002 1.77 PLAYMAKER AL MANAMA 15 ALI MELAD 1994 1.71 ALA AL-AHLI MANAMA 17 ALI KADHEM 2000 1.85 GUARDIA AL MANAMA 23 MOHAMMED HAMODA 1995 1.98 ALA AL MANAMA 25 MURTADHA ISMAEEL 2000 1.82 GUARDIA AL NUWAIDRAT MANAMA 32 ABBAS ALBASRI 2004 1.76 PLAYMAKER AL MANAMA 34 ALI HASAN 1994 1.90 ALA AL-HALA MUHARRAQ 75 ABDULQADER THANI 2003 1.85 GUARDIA AL-HALA MUHARRAQ 99 ALWATHEQ ALHASSAN 1999 1.89 GUARDIA AL-HALA MUHARRAQ

Commissario Tecnico

RICARD CASAS

PORTORICO

PORTORICO

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 0 ISAIAH PINEIRO 1995 2.01 ALA PIRATAS DE QUEBRADILLAS 1 GEORGE CONDITT 2000 2.08 CENTRO GIGANTES DE CAROLINA 3 JORDAN HOWARD 1996 1.80 PLAYMAKER OSOS DE MANATI 9 DAVON REED 1995 1.98 ALA MEMPHIS HUSTLE – NBA D-LEAGUE 10 JOSÈ ALVARADO 1998 1.83 PLAYMAKER NEW ORLEANS PELICANS – NBA 11 STEPHEN THOMPSON JR 1997 1.94 GUARDIA VAQUEROS DE BAYAMON 12 ALEEM FORD 2006 2.03 ALA LEONES DE PONCE 24 GIAN CLAVELL 1993 1.93 PLAYMAKER PIRATAS DE QUEBRADILLAS 28 ISMAEL ROMERO 1991 2.05 CENTRO VAQUEROS DE BAYAMON 32 CHRIS ORTIZ 1993 2.03 ALA OSOS DE MANATI 41 ARNALDO TORO 1997 2.03 ALA/CENTRO SUPER SANTEROS DE AGUADA 51 TREMONT WATERS 1998 1.80 PLAYMAKER GIGANTES DE CAROLINA

Commissario Tecnico

NELSON COLON

Com. Stam. + foto FIP