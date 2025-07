Basket. Nazionale A. Italia-Lettonia a Trieste (9 agosto). Da oggi biglietti in vendita su Vivaticket

Passa da Trieste il cammino di avvicinamento a FIBA EuroBasket 2025 (28 agosto/14 settembre). Dopo il Training Camp di Folgaria (23/31 luglio) e la Trentino Basket Cup (2 e 3 agosto con Islanda, Polonia e Senegal. Clicca qui per il ticketing) gli Azzurri del CT Gianmarco Pozzecco si trasferiranno a Trieste per affrontare una tra le Nazionali più in forma del Continente, la Lettonia guidata da coach Luca Banchi.

Il match è in programma sabato 9 agosto al PalaTrieste alle ore 20.00. Da oggi, sul circuito Vivaticket, sono in vendita i biglietti della gara Italia-Lettonia, organizzata per la FIP dall’advisor commerciale Master Group Sport.

Pochi giorni più tardi, giovedì 14 agosto alle ore 20.00, il PalaDozza di Bologna vedrà di nuovo fronteggiarsi Italia e Argentina, partita che non va in scena dal 28 agosto 2004, giorno della finale Olimpica di Atene.

I biglietti della gara Italia-Argentina saranno disponibili nei prossimi giorni.

Le due amichevoli di Trieste e Bologna chiuderanno la preparazione in Italia in vista dell’EuroBasket 2025 (28 agosto/14 settembre). Gli Azzurri giocheranno poi il Torneo dell’Acropoli ad Atene il 21 agosto (vs Lettonia) e il 22 agosto (vs Grecia) prima di trasferirsi a Limassol, sull’isola di Cipro dove si giocherà il Gruppo C dell’Europeo. L’Italia affronterà Grecia (28 agosto), Georgia (30 agosto), Bosnia Erzegovina (31 agosto), Spagna (2 settembre) e Cipro (4 settembre). Fasi finali a Riga, in Lettonia.

ITALIA-LETTONIA, Trieste, 9 agosto. Clicca qui per acquistare i biglietti di Italia-Lettonia (Trieste, PalaTrieste, 9 agosto ore 20.00)

I PREZZI DEI BIGLIETTI

Parterre: €40,00 Intero

Primo Anello: €25,00 Intero; Ridotto Under 14 – Over 65 e Tesserati FIP €20,00

Secondo Anello: €15,00 Intero; Ridotto Under 14 – Over 65 e Tesserati FIP €10,00



PROMOZIONE PER I TESSERATI FIP

Società e tesserati FIP potranno acquistare i biglietti direttamente sul portale Vivaticket, e per accedere alla promozione sarà sufficiente indicare il codice di validazione PROMOFIP2025 per poter acquistare nei settori riservati alla promozione stessa.

RICHIESTA ACCESSO DISABILI

Le richieste di accesso per disabili dovranno pervenire entro giovedì 31 luglio 2025 inviando una email all’indirizzo ufficiostampa@mgsport.com, recando in oggetto “Richiesta accesso per disabili Italia-Lettonia”. Nella richiesta dovrà essere specificato nome, cognome, data e luogo di nascita del disabile e certificato di invalidità; nome, cognome, data e luogo di nascita dell’accompagnatore e se il disabile è deambulante o non deambulante. Le conferme saranno inviate entro martedì 05 agosto 2025 previa conformità della richiesta e a insindacabile decisione della società organizzatrice. Le disponibilità sono limitate.

