Basket. Nazionale A: l’estate Azzurra 2025. Training camp a Folgaria e sei amichevoli di alto livello prima dell’EuroBasket

Training Camp a Folgaria e sei amichevoli di alto livello per arrivare al top all’appuntamento con EuroBasket 2025, il Campionato Europeo che l’Italia inizierà da Cipro (dal 28 agosto al 4 settembre) con l’obiettivo di continuare poi a Riga nelle fasi a eliminazione diretta (dal 6 al 14 settembre).

Islanda e una tra Polonia e Senegal il 2 e 3 agosto al Trento per la Trentino Basket Cup, Lettonia (9 agosto a Trieste), Argentina (14 agosto a Bologna), ancora Lettonia e poi Grecia (21 e 22 agosto ad Atene per l’Acropolis Tournament). È questo il calendario Azzurro che accompagnerà la Nazionale verso l’Europeo. Tra match intriganti, grandi classiche e la sfida agli argentini che manca dalla finale olimpica di Atene 2004, quest’anno gli appassionati potranno vivere un’estate di grande qualità cestistica.

La coda agonistica del Training Camp sarà come di consueto la Trentino Basket Cup , giunta quest’anno all’undicesima edizione. Gli Azzurri sfideranno sabato 2 agosto alle ore 20.00 la sempre ostica Islanda (una vittoria a Reykjavik e una sconfitta a Reggio Emilia nelle qualificazioni europee) e il giorno seguente, domenica 3 agosto (ore 19,00), una tra Polonia (tra i quattro Paesi che ospiteranno l’Europeo col girone di Katowice) e Senegal , che dopo aver dominato il proprio girone (6/0) nelle qualificazioni ad AfroBasket è in Europa per preparare la competizione continentale che si giocherà in Angola.

I biglietti sono in vendita da oggi sul circuito Vivaticket a questo link!

PROMO DEDICATA AI TESSERATI FIP UNDER 18

Per tutti i tesserati FIP under-18 è attiva una promozione speciale: il biglietto in “Gradinata” e “Curva” costa solo 5€, mentre gli accompagnatori adulti pagano 12€!

Per approfittare della promozione bisognerà seguire le seguenti istruzioni:

Vai alla pagina VivaTicket relativa alla Trentino Basket Cup che trovi a questo indirizzo; Seleziona il tuo posto nei settori “Gradinata” o “Curva” per le singole giornate (Giornata 1 e Giornata 2); In basso, nel menu a tendina, selezionare la dicitura “PROMO TESSERATI FIP U18” e/o “PROMO ACCOMPAGNATORE TESSERATO FIP”; Inserisci il codice FIPTBC25; Acquista i tuoi biglietti al prezzo riservato FIP!

Per le società interessate a acquistare 20 o più ingressi è possibile contattare la mail trentinobasketcup@aquilabasket.it per ricevere un’offerta dedicata.

FOTO FIP

FOTO FIP

Da Trento a Trieste , dove l’Italia ospiterà la Lettonia di coach Luca Banchi e della stella dei Boston Celtics Kristaps Porziņģis , tra le Nazionali migliori d’Europa (quinto posto nel ranking continentale dietro Serbia, Germania, Francia e Spagna) e con ambizioni di podio a EuroBasket 2025 essendo anche Paese ospitante con un girone e le fasi finali a Riga. Il match è in programma alle ore 20.00 al PalaTrieste sabato 9 agosto .

L’ultimo impegno in Italia coincide con un match diventato iconico per la nostra pallacanestro e che manca da ben 21 anni. Dal 28 agosto 2004 infatti, giorno della finale olimpica ad Atene, Italia-Argentina non è più andata in scena. Le due Nazionali si ritroveranno di fronte al PalaDozza di Bologna giovedì 14 agosto alle ore 20.00 per una sfida imperdibile.

Atene sarà l’ultima tappa verso Cipro: all’ OAKA si giocherà uno dei tornei amichevoli più longevi del vecchio Continente, ovvero l ’Acropolis Tournament . Gli Azzurri esordiranno nella manifestazione giovedì 21 agosto contro la Lettonia e chiuderanno venerdì 22 agosto contro i padroni di casa della Grecia , primo avversario nel Gruppo C di EuroBaket a Cipro (giovedì 28 agosto).

I biglietti per le gare contro la Lettonia a Trieste (9 agosto) e l’Argentina a Bologna (14 agosto), match organizzati per la FIP dall’advisor commerciale Master Group Sport, saranno messi in vendita nelle prossime settimane.

Le amichevoli Azzurre 2025

Data Gara Risultato Sabato 2 agosto, ore 17.30 (Trento) PoloniaVS Senegal – Sabato 2 agosto, ore 20.00 (Trento) ItaliaVS Islanda – Domenica 3 agosto, ore 19.00 (Trento) ItaliaVSDa definire – Sabato 9 agosto, ore 20.00 (Trieste) ItaliaVS Lettonia – Giovedì 14 agosto, ore 20.00 (Bologna) ItaliaVS Argentina – Giovedì 21 agosto, ore 19.15 (Atene) ItaliaVS Lettonia – Venerdì 22 agosto, ore 19.15 (Atene) GreciaVS Italia –

EuroBasket 2025

Cipro – Limassol

Gruppo C

Data Gara Risultato Stat. Live 28 agosto Bosnia ErzegovinaVS Cipro – 28 agosto GreciaVS Italia – 28 agosto GeorgiaVS Spagna – 30 agosto CiproVS Grecia – 30 agosto SpagnaVS Bosnia Erzegovina – 30 agosto ItaliaVS Georgia – 31 agosto SpagnaVS Cipro – 31 agosto GeorgiaVS Grecia – 31 agosto Bosnia ErzegovinaVS Italia – 2 settembre CiproVS Georgia – 2 settembre ItaliaVS Spagna – 2 settembre GreciaVS Bosnia Erzegovina – 4 settembre ItaliaVS Cipro – 4 settembre Bosnia ErzegovinaVS Georgia – 4 settembre SpagnaVS Grecia –

Classifica

Punti Squadra Italia Spagna Grecia Cipro Bosnia Erzegovina Georgia

GRUPPO A – RIGA (Lettonia)

Serbia

Lettonia

Cechia

Turchia

Estonia

Portogallo

GRUPPO B – TAMPERE (Finlandia)

Germania

Lituania

Montenegro

Finlandia

Gran Bretagna

Svezia

GRUPPO D – KATOWICE (Polonia)

Francia

Slovenia

Polonia

Israele

Belgio

Islanda

FOTO FIP

Gli Azzurri tornano in Trentino. Training Camp a Folgaria dal 23 al 31 luglio. Allenamenti a porte aperte

Come ormai consuetudine, il cammino estivo della Nazionale maschile inizierà dai meravigliosi paesaggi del Trentino. Gli Azzurri del CT Gianmarco Pozzecco, in preparazione a EuroBasket 2025, svolgeranno il tradizionale Training Camp sull’Alpe Cimbra a Folgaria dal 23 al 31 luglio .

Gli atleti, che alloggeranno presso il Golf Hotel di Folgaria, struttura a quattro stelle del gruppo Blu Hotels , sosterranno le sedute di allenamento a porte aperte presso il Palazzetto dello Sport di Piazzale Nazioni Unite (gli orari verranno comunicati nelle prossime settimane).

FOTO FIP

Giovanni Petrucci, Presidente Federazione Italiana Pallacanestro

“Ormai possiamo chiamarla una tradizione. Iniziare i percorsi estivi dal Trentino, per la Nazionale maschile, è diventata una piacevole ricorrenza e ciò è reso possibile ogni anno dalla calorosa accoglienza di questo straordinario territorio e dalla competenza delle persone che lavorano affinché ci siano sempre le migliori condizioni possibili. Quest’anno ci attende una competizione di altissimo livello come l’Europeo e il Training Camp è sempre il momento più delicato ed importante della stagione, ovvero quello dove si forma il gruppo e si gettano le basi tattiche per affrontare gli avversari. Sapere di poterlo fare ogni anno in luoghi meravigliosi come Folgaria e l’Alpe Cimbra è un valore aggiunto per lo staff e per gli atleti, che durante questo periodo hanno anche modo di godere delle bellezze del territorio. Un particolare ringraziamento per l’organizzazione va rivolto al nostro advisor commerciale Master Group Sport, al Trentino Marketing diretto da Maurizio Rossini e all’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra diretta da Daniela Vecchiato. Altra lieta consuetudine sarà tornare a Trento per la Trentino Basket Cup, ovvero i primi due importanti test amichevoli verso l’Europeo. Sono certo che, anche grazie alla stagione di altissimo livello che sta vivendo l’Aquila Basket del Presidente Luigi Longhi, il palazzetto sarà pieno come in occasione delle ultime edizioni”.

Maurizio Rossini, Amministratore Delegato Trentino Marketing

“Ospitare i ritiri delle Squadre Nazionali è da sempre motivo di grande orgoglio per il nostro territorio che nel tempo ha saputo creare un forte feeling con tante federazioni nazionali e internazionali. Grazie a queste partnership, il Trentino partecipa in maniera significativa alle tante sfide e successi delle Nazionali, le cui fondamenta vengono gettate in sede di preparazione, riuscendo al tempo stesso a godere di un impatto mediatico davvero importante. Da oltre 15 anni la Nazionale maschile di pallacanestro sceglie il Trentino come sede di preparazione estiva e da allora si è creato un legame forte con il presidente Petrucci, lo staff, i giocatori, gli allenatori, ultimo fra tutti Gianmarco Pozzecco. A tutti loro diamo il bentornato in Alpe Cimbra, un territorio accogliente, che grazie al livello dei suoi impianti sportivi, il clima e il contesto ambientale, si conferma particolarmente adatto per questo tipo di attività. Il gran finale rappresentato dalla Trentino Basket Cup chiuderà anche stavolta al meglio gli impegni degli Azzurri”.

Daniela Vecchiato, Direttore Apt Alpe Cimbra

“Siamo orgogliosi di accogliere ancora una volta la Nazionale a Folgaria. Questo ritiro rinnova un’amicizia profonda con tutta la squadra e con la Federazione, costruita nel tempo grazie a fiducia, collaborazione e passione comune per lo sport. Per noi è un appuntamento speciale, che assume un significato ancora più importante in questo 2025, anno in cui l’Alpe Cimbra è riconosciuta come Comunità Europea dello Sport. Un segnale forte di come il nostro territorio creda nello sport come strumento di crescita, promozione e coesione. Siamo pronti a offrire, come sempre, il massimo in termini di accoglienza, strutture e calore umano”.

Andrea Nardelli, Direttore Generale Dolomiti Energia Trentino

“È sempre un grande onore e un vero piacere accogliere la Nazionale Italiana di pallacanestro nel nostro territorio, soprattutto in preparazione di un appuntamento così prestigioso come EuroBasket. Siamo orgogliosi di organizzare insieme alla FIP e a Trentino l’undicesima edizione della Trentino Basket Cup, un evento che negli anni ha regalato emozioni, spettacolo e grande entusiasmo. Sarà un weekend di grande basket, con due giornate intense in cui si affronteranno nazionali di alto livello, pronte a regalare al pubblico grande spettacolo”.

Com. Stam. + foto FIP