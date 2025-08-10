Basket. Nazionale A maschile. Azzurri a Bologna da oggi. Giovedì 14 agosto l’Argentina al PalaDozza (20.00)

Sulla scia dell’entusiasmo scaturito dalla bella vittoria contro la Lettonia ieri sera a Trieste, la Nazionale si è trasferita in giornata a Bologna.

Nel capoluogo emiliano, gli Azzurri si alleneranno fino al 13 agosto e giovedì 14 sosterranno l’ultima delle quattro amichevoli in Italia contro l’Argentina al PalaDozza (ore 20.00, live Sky Sport Basket). Biglietti ancora disponibili a questo link.

Da registrare, contro i baltici, l’esordio stagionale in Nazionale di Capitan Nik Melli , a riposo precauzionale a Trento e grande protagonista ieri con 13 punti, 5 rimbalzi e 2 assist. Con i 5 contro la Lettonia, salgono a 264 gli assist dispensati da Marco Spissu in Azzurro in 61 presenze.

Chiuso il Training Camp di Folgaria e archiviata con due vittorie contro Islanda e Senegal la Trentino Basket Cup, la squadra del CT Gianmarco Pozzecco ha dimostrato sul parquet del PalaTrieste i frutti del buon lavoro che lo staff tecnico sta conducendo con i 14 atleti a disposizione. Tra loro anche Darius Thompson, arrivato in raduno nel pomeriggio del 7 agosto e che sarà a disposizione per il match contro i sudamericani.

La gara del PalaDozza ha un sapore particolare perché non va in scena dal 2004, anno della finale Olimpica di Atene in cui gli Azzurri, dopo aver superato la Lituania in Semifinale, dovettero arrendersi alla “Generacion Dorada” di Ginobili, Scola, Sconochini e compagni.

Altri tempi e altri roster ma rivedere in campo Italia e Argentina 21 anni dopo fa sempre effetto. In campo ad Atene e in panchina a Bologna Gianmarco Pozzecco, che al termine del match vinto con la Lettonia ha parlato di grande entusiasmo ma anche di molto lavoro da fare prima dell’esordio Europeo previsto per il 28 agosto a Limassol contro la Grecia.

Dopo Bologna, il raduno riprenderà al Centro di Preparazione Olimpica di Roma dal 17 al 19 agosto. Il 20 agosto partenza per la Grecia, dove gli Azzurri sono attesi dagli ultimi due probanti test amichevoli: il 21 agosto ancora contro la Lettonia di coach Banchi e il 22 agosto contro i padroni di casa della Grecia. Entrambe le gare si giocheranno ad OAKA alle 19.15 italiane e saranno live su Sky Sport Basket.

I tabellini delle amichevoli Azzurre

Italia-Lettonia 91-75 (27-25, 19-18, 23-20, 22-12)

Italia: Spissu 11 (2/2, 3/3), Tonut* 2 (1/1, 0/1), Melli* 13 (1/5, 3/4), Fontecchio* 21 (5/10, 3/5), Ricci 16 (2/2, 4/6), Spagnolo 12 (5/7, 0/2), Procida (0/2 da tre), Niang 5 (1/1, 1/1), Diouf* 2 (1/2), Rossato ne, Severini ne, Akele 3 (1/1), Pajola* 6 (0/2, 2/3). All: Pozzecco

Lettonia: Mejeris 2 (1/2, 0/1), Porzingis* 14 (1/3, 2/5), Bertans Dav.* 13 (0/1, 4/5), Bertans Dai. 3 (1/2 da tre), Smits 10 (2/2, 1/2), Cavars, Lomazs* 12 (1/2, 2/4), Grazulis, Laksa (0/2 da tre), Steinbergs*, Kilps (0/1 da tre), Kurucs A. 3 (1/2 da tre), Zagars* 4 (1/1, 0/1), Zoriks 14 (2/4, 2/3). All: Banchi

Tiri da due Ita 21/35, Let 8/15; Tiri da tre Ita 14/25, Let 13/28; Tiri liberi Ita 7/15, Let 20/22. Rimbalzi Ita 29 (Melli e Diouf 5), Let 27 (Mejeris e Smits 5). Assist Ita 18 (Spissu 5), Let 10.

Usciti 5 falli: Nessuno

Arbitri: Marco Attard, Matteo Lucotti, Gian Lorenzo Miniati

Spettatori: 5.200

Italia-Senegal 80-56 (22-19, 26-17, 23-6, 9-14)

Italia: Tonut* 6 (3/7), Ricci 12 (1/3, 2/4), Spagnolo 6 (2/6, 0/1), Procida* 12 (4/5, 0/3), Niang 9 (3/4, 1/1), Bortolani 1 (0/1 da tre), Caruso 2 (1/1), Diouf* 17 (7/8), Rossato 7 (2/3, 0/3), Severini, Akele* 8 (4/5, 0/2), Pajola* (0/1, 0/3). All: Pozzecco

Senegal: Badio* 11 (1/4, 3/10), Ndiaye 2 (1/2, 0/3), Gueye 5 (0/1, 1/2), Sane 4 (0/3, 1/2), Boissy 8 (1/3, 1/7), Fall Faye* 4 (1/3, 0/1), Badji ne, Ndiaye, Camara* 4 (2/2), Sylla 1 (0/2, 0/1), Mane* 7 (0/2, 0/1), Diop* 7 (1/1, 1/2), Sene 3 (1/2, 0/2). All: Diop

Tiri da due Ita 27/43, Sen 10/26; Tiri da tre Ita 3/19, Sen 7/35; Tiri liberi Ita 17/24, Sen 15/30. Rimbalzi Ita 44, Sen 44. Palle recuperate Ita 7, Sen 6. Assist Ita 15 (Pajola e Spagnolo 4), Sen 9 (Badio e Mane 3).

Usciti 5 falli: Camara

Arbitri: Saverio Lanzarini, Andrea Valzani, Matteo Lucotti

Spettatori: 3.133

Italia-Islanda 87-61 (26-16, 15-6, 30-17, 16-22)

Italia: Spissu (0/1 da tre), Tonut 4 (1/2, 0/1), Fontecchio* 14 (6/10, 0/6), Ricci 6 (2/3 da tre), Spagnolo* 1 (0/2), Procida 12 (3/3, 1/6), Niang 17 (8/10, 0/1), Bortolani 3 (1/2 da tre), Caruso 4 (2/2), Diouf* 10 (4/5), Rossato 7 (2/4, 1/2), Severini (0/1 da tre), Akele* 4 (0/1, 1/1), Pajola* 5 (0/1, 1/3). All. Pozzecco

Islanda: Steinarsson* 2 (1/2), Henningsson ne, Gudmundsson 3 (0/2, 0/2), Brodnik (0/1 da tre), Fridriksson* 10 (1/6, 1/2), Atlason 10 (1/1, 2/2), Jonsson ne, Palsson K. 10 (0/1, 2/5), Hermannsson* 12 (3/5, 2/6), Palsson H.* 2 (1/3, 0/2), Gunnarsson 2 (1/1, 0/1), Hlinason* 8 (4/7), Thrastarson 2 (1/2), Bjornosson ne. All. Pedersen

Tiri da due Ita 26/40, Isl 13/30; Tiri da tre 7/27 Ita, Isl 7/21; Tiri liberi Ita 14/21, Isl 14/24. Rimbalzi Ita 40, Isl 33. Palle recuperate Ita, 14 (Pajola 3), Isl 3, Assist Ita 19 (Pajola 5), Isl 17.

Usciti 5 falli: Nessuno

Arbitri: Saverio Lanzarini, Marco Attard, Gian Lorenzo Miniati

Spettatori: 3.424

Il programma

Lunedì 11 agosto

Ore 11.00/13.00 – Allenamento presso PalaDozza

Martedì 12 agosto

Ore 11.00/13.00 – Allenamento presso PalaDozza

Mercoledì 13 agosto

Ore 11.00/13.00 – Allenamento presso PalaDozza

Giovedì 14 agosto

Ore 11.30/12.30 – Allenamento presso PalaDozza

Ore 20.00 ITALIA-ARGENTINA (Sky Sport Basket)

Gli Azzurri

Italbasket

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra #0 Marco Spissu 1995 185 Playmaker Casademont Saragozza (Spagna) #7 Stefano Tonut 1993 194 Guardia EA7 Emporio Armani Milano #8 Danilo Gallinari 1988 208 Ala Vaqueros de Bayamon (Portorico) #9 Nicolò Melli 1991 206 Ala/Centro Fenerbahce Istanbul (Turchia) #13 Simone Fontecchio 1995 203 Ala Miami Heat (NBA) #15 Darius Thompson 1995 192 Guardia Valencia (Spagna) dal 7 agosto #17 Giampaolo Ricci 1991 202 Ala EA7 Emporio Armani Milano #18 Matteo Spagnolo 2003 193 Playmaker/Guardia Baskonia (Spagna) #19 Gabriele Procida 2002 198 Guardia/Ala Real Madrid (Spagna) #20 Saliou Niang 2004 199 Ala Virtus Olidata Bologna #35 Momo Diouf 2001 206 Ala/Centro Virtus Olidata Bologna #38 Riccardo Rossato 1996 189 Guardia Trapani Shark #40 Luca Severini 1996 204 Ala Unahotels Reggio Emilia #45 Nikola Akele 1995 203 Ala Virtus Olidata Bologna #54 Alessandro Pajola 1999 194 Playmaker Virtus Olidata Bologna

Le amichevoli Azzurre 2025

Data Gara Risultato Sabato 2 agosto, ore 17.30 (Trento) PoloniaVS Senegal 69 – 75 Sky Sport Basket Sabato 2 agosto, ore 20.00 (Trento) ItaliaVS Islanda 87 – 61 Sky Sport Basket Domenica 3 agosto, ore 16.30 (Trento) IslandaVS Polonia 90 – 92 Sky Sport Basket Domenica 3 agosto, ore 19.00 (Trento) ItaliaVS Senegal 80 – 56 Sky Sport Basket Sabato 9 agosto, ore 20.00 (Trieste) ItaliaVS Lettonia 91 – 75 Sky Sport Basket Giovedì 14 agosto, ore 20.00 (Bologna) ItaliaVS Argentina – Sky Sport Basket Giovedì 21 agosto, ore 19.15 (Atene) ItaliaVS Lettonia – Venerdì 22 agosto, ore 19.15 (Atene) GreciaVS Italia –

EuroBasket 2025

Cipro – Limassol

ruppo C

Data Gara Risultato Stat. Live 28 agosto, ore 14.00 italiane GeorgiaVS Spagna – 28 agosto, ore 17.15 italiane Bosnia ErzegovinaVS Cipro – 28 agosto, ore 20.30 italiane GreciaVS Italia – RAI, Sky Sport, DAZN 30 agosto, ore 14.00 italiane ItaliaVS Georgia – RAI, Sky Sport, DAZN 30 agosto, ore 17.15 italiane CiproVS Grecia – 30 agosto, ore 20.30 italiane SpagnaVS Bosnia Erzegovina – 31 agosto, ore 14.00 italiane GeorgiaVS Grecia – 31 agosto, ore 17.15 italiane SpagnaVS Cipro – 31 agosto, ore 20.30 italiane Bosnia ErzegovinaVS Italia – RAI, Sky Sport, DAZN 2 settembre, ore 14.00 italiane GreciaVS Bosnia Erzegovina – 2 settembre, ore 17.15 italiane CiproVS Georgia – 2 settembre, ore 20.30 italiane ItaliaVS Spagna – RAI, Sky Sport, DAZN 4 settembre, ore 14.00 italiane Bosnia ErzegovinaVS Georgia – 4 settembre, ore 17.15 italiane ItaliaVS Cipro – RAI, Sky Sport, DAZN 4 settembre, ore 20.30 italiane SpagnaVS Grecia –

Classifica

Punti Squadra Italia Spagna Grecia Cipro Bosnia Erzegovina Georgia

GRUPPO A – RIGA (Lettonia)

Serbia

Lettonia

Cechia

Turchia

Estonia

Portogallo

GRUPPO B – TAMPERE (Finlandia)

Germania

Lituania

Montenegro

Finlandia

Gran Bretagna

Svezia

GRUPPO D – KATOWICE (Polonia)

Francia

Slovenia

Polonia

Israele

Belgio

Islanda

Com. Stam. + foto FIP