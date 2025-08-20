Basket. Nazionale A maschile. Azzurri ad Atene per il Torneo dell’Acropoli contro Lettonia (domani, ore 19.00) e Grecia (venerdì, ore 19.00)

Gli Azzurri viaggiano oggi per Atene. Dopo la sessione di allenamento al CPO di Roma e un volo di circa due ore, la Nazionale sbarca in Grecia per prendere parte al Torneo dell’Acropoli, ultima tappa prima dell’inizio dI EuroBasket.

OAKA, ovvero il tempio greco del basket dedicato al dio greco del basket Nikos Galis.

È in questo ormai mitico catino, casa del Pana, che l’Italia giocherà le ultime due prestigiose amichevoli. La trentaquattresima edizione del Torneo dell’Acropoli sarà un triangolare di altissimo livello con Lettonia e Grecia. Gli Azzurri, reduci da quattro vittorie con Islanda, Senegal, Lettonia e Argentina, concluderanno ad Atene il percorso di avvicinamento all’Europeo e lo faranno sfidando i lettoni giovedì 21 agosto (ore 19.00 italiane) e i greci venerdì 22 agosto (ore 19.00 italiane).

Entrambe le gare saranno live su Sky Sport Basket (canale 209), Now e Courtside 1891 FIBA. Lettonia e Grecia si sfideranno invece mercoledì 20 agosto alle 19.00 italiane.

Con l’arrivo di Danilo Gallinari e i saluti a Luca Severini e Stefano Tonut, il roster Azzurro è quasi completo: le due gare di Atene forniranno allo staff tecnico le indicazioni necessarie per effettuare l’ultimo “taglio” prima del trasferimento a Limassol, sull’isola di Cipro, sabato 23 agosto.

Le parole di coach Pozzecco: “Siamo contenti e curiosi di affrontare questo torneo di così alto livello. Sono le ultime due amichevoli prima dell’esordio e nessuna delle due sarà semplice. Abbiamo accolto il Gallo e in questi giorni ci stiamo allenamento per completare il suo inserimento e quello di Darius. Lettonia e Grecia saranno due sfide affascinanti e ci metteranno a dura prova. Giocare poi all’OAKA è sempre stimolante. La squadra sta dando il massimo in allenamento e anche da questo torneo sono certo che, al di là dei risultati, trarremo il meglio per farci trovare pronti il 28 agosto”.

Per l’Italia si tratta della 21esima partecipazione a quello che con ogni probabilità è il torneo amichevole per Nazionali più longevo del Continente e forse del mondo. Un’istituzione estiva e un crocevia di alto profilo nel percorso di preparazione ai grandi eventi FIBA. Per gli Azzurri, dal 1986, anno di nascita del torneo, 4 vittorie (1997, 2001, 2011, 2023), 3 secondi posti, 7 terzi posti e la soddisfazione di aver avuto gli unici due MVP italiani (Myers nel 1997 e Fucka nel 2001) in un albo d’Oro di soli greci dal 1996 al 2013, ultimo anno di assegnazione di questo riconoscimento.

Contro la Lettonia, Gianmarco Pozzecco festeggerà la sua panchina numero 50 in Nazionale eguagliando Meo Sacchetti e diventando l’ottavo CT con più presenze di sempre in Azzurro. 50esima apparizione anche per Simone Fontecchio, miglior marcatore della squadra nelle amichevoli con 18 punti di media in tre gare. Milestone anche per Marco Spissu, che con 2 punti raggiungerà il traguardo dei 500. Contro i baltici, guidati in panchina da coach Luca Banchi, sarà una partita diversa da quella di Trieste. Da allora, i lettoni hanno disputato altre due amichevoli perdendo nel “derby” contro la Lituania 109-105 e vincendo poi con la Slovenia 100-88.

Due vittorie e due sconfitte invece per la Grecia di coach Vasilis Spanoulis nel percorso verso EuroBasket 2025: vittorie ad Atene contro il Belgio 74-60 e a Salonicco contro il Montenegro 69-61 e sconfitte nel torneo di Limassol contro Serbia 76-66 e Israele 75-58. Ellenici però finora privi di Giannis Antetokounmpo, che farà il suo esordio stagionale contro la Lettonia a OAKA oggi. Sarà il 68esimo confronto tra Italia e Grecia, che si ritroveranno di fronte solo 6 giorni dopo nel match d’esordio del Gruppo C dell’Europeo a Cipro il 28 agosto (20.30 italiane).

Lunghissima la serie di partite giocate dall’Italia ad Atene: ben 94 dal 1974 con uno score di 52/42.

I tabellini delle amichevoli Azzurre



Italia-Argentina 84-72 (25-19, 15-14, 27-18, 17-21)

Italia: Spissu 12 (1/1, 2/4), Melli* 4 (2/3, 0/4), Fontecchio* 19 (3/6, 3/9), Thompson 3 (1/2), Ricci 2 (1/1, 0/3), Spagnolo* 18 (2/5, 2/3), Procida 6 (1/1, 1/1), Niang 2 (1/3, 0/1), Diouf* 10 (5/8), Rossato ne, Severini ne, Akele 8 (3/4, 0/1), Pajola* (0/1 da tre). All: Pozzecco

Argentina: Caffaro* 6 (1/1), Aaliya, Marcos 4 (2/3, 0/4), Brussino* 5 (1/1, 1/6), Corbalan* 17 (3/8, 2/3), Vildoza J.* 4 (2/5, 0/4), Bordon ne, Bressan 8 (3/3), Bocca 8 (1/1, 1/4), Fernandez* 3 (1/4), Vaulet 12 (4/6, 1/1), Trouet, Lugarini (0/1 da tre), Negrete 5 (2/3, 0/1). All: Prigioni

Tiri da due Ita 20/34, Arg 20/36; Tiri da tre Ita 8/27, Arg 5/24; Tiri liberi Ita 20/21, Arg 17/25. Rimbalzi Ita 30 (Melli 6), Arg 40 (Vaulet 6). Assist Ita 28 (Spagnolo e Spissu 6), Arg 18.

Usciti 5 falli: Pajola, Ricci

Arbitri: Lorenzo Baldini, Alessio Dionisi, Silvia Marziali

Spettatori: 5.500 (Sold-Out)

Italia-Lettonia 91-75 (27-25, 19-18, 23-20, 22-12)

Italia: Spissu 11 (2/2, 3/3), Tonut* 2 (1/1, 0/1), Melli* 13 (1/5, 3/4), Fontecchio* 21 (5/10, 3/5), Ricci 16 (2/2, 4/6), Spagnolo 12 (5/7, 0/2), Procida (0/2 da tre), Niang 5 (1/1, 1/1), Diouf* 2 (1/2), Rossato ne, Severini ne, Akele 3 (1/1), Pajola* 6 (0/2, 2/3). All: Pozzecco

Lettonia: Mejeris 2 (1/2, 0/1), Porzingis* 14 (1/3, 2/5), Bertans Dav.* 13 (0/1, 4/5), Bertans Dai. 3 (1/2 da tre), Smits 10 (2/2, 1/2), Cavars, Lomazs* 12 (1/2, 2/4), Grazulis, Laksa (0/2 da tre), Steinbergs*, Kilps (0/1 da tre), Kurucs A. 3 (1/2 da tre), Zagars* 4 (1/1, 0/1), Zoriks 14 (2/4, 2/3). All: Banchi

Tiri da due Ita 21/35, Let 8/15; Tiri da tre Ita 14/25, Let 13/28; Tiri liberi Ita 7/15, Let 20/22. Rimbalzi Ita 29 (Melli e Diouf 5), Let 27 (Mejeris e Smits 5). Assist Ita 18 (Spissu 5), Let 10.

Usciti 5 falli: Nessuno

Arbitri: Marco Attard, Matteo Lucotti, Gian Lorenzo Miniati

Spettatori: 5.200

Italia-Senegal 80-56 (22-19, 26-17, 23-6, 9-14)

Italia: Tonut* 6 (3/7), Ricci 12 (1/3, 2/4), Spagnolo 6 (2/6, 0/1), Procida* 12 (4/5, 0/3), Niang 9 (3/4, 1/1), Bortolani 1 (0/1 da tre), Caruso 2 (1/1), Diouf* 17 (7/8), Rossato 7 (2/3, 0/3), Severini, Akele* 8 (4/5, 0/2), Pajola* (0/1, 0/3). All: Pozzecco

Senegal: Badio* 11 (1/4, 3/10), Ndiaye 2 (1/2, 0/3), Gueye 5 (0/1, 1/2), Sane 4 (0/3, 1/2), Boissy 8 (1/3, 1/7), Fall Faye* 4 (1/3, 0/1), Badji ne, Ndiaye, Camara* 4 (2/2), Sylla 1 (0/2, 0/1), Mane* 7 (0/2, 0/1), Diop* 7 (1/1, 1/2), Sene 3 (1/2, 0/2). All: Diop

Tiri da due Ita 27/43, Sen 10/26; Tiri da tre Ita 3/19, Sen 7/35; Tiri liberi Ita 17/24, Sen 15/30. Rimbalzi Ita 44, Sen 44. Palle recuperate Ita 7, Sen 6. Assist Ita 15 (Pajola e Spagnolo 4), Sen 9 (Badio e Mane 3).

Usciti 5 falli: Camara

Arbitri: Saverio Lanzarini, Andrea Valzani, Matteo Lucotti

Spettatori: 3.133

Italia-Islanda 87-61 (26-16, 15-6, 30-17, 16-22)

Italia: Spissu (0/1 da tre), Tonut 4 (1/2, 0/1), Fontecchio* 14 (6/10, 0/6), Ricci 6 (2/3 da tre), Spagnolo* 1 (0/2), Procida 12 (3/3, 1/6), Niang 17 (8/10, 0/1), Bortolani 3 (1/2 da tre), Caruso 4 (2/2), Diouf* 10 (4/5), Rossato 7 (2/4, 1/2), Severini (0/1 da tre), Akele* 4 (0/1, 1/1), Pajola* 5 (0/1, 1/3). All. Pozzecco

Islanda: Steinarsson* 2 (1/2), Henningsson ne, Gudmundsson 3 (0/2, 0/2), Brodnik (0/1 da tre), Fridriksson* 10 (1/6, 1/2), Atlason 10 (1/1, 2/2), Jonsson ne, Palsson K. 10 (0/1, 2/5), Hermannsson* 12 (3/5, 2/6), Palsson H.* 2 (1/3, 0/2), Gunnarsson 2 (1/1, 0/1), Hlinason* 8 (4/7), Thrastarson 2 (1/2), Bjornosson ne. All. Pedersen

Tiri da due Ita 26/40, Isl 13/30; Tiri da tre 7/27 Ita, Isl 7/21; Tiri liberi Ita 14/21, Isl 14/24. Rimbalzi Ita 40, Isl 33. Palle recuperate Ita, 14 (Pajola 3), Isl 3, Assist Ita 19 (Pajola 5), Isl 17.

Usciti 5 falli: Nessuno

Arbitri: Saverio Lanzarini, Marco Attard, Gian Lorenzo Miniati

Spettatori: 3.424

Il programma

Giovedì 21 agosto

Ore 10.00/11.00 – Allenamento presso OAKA (Atene)

Ore 20.00 ITALIA-LETTONIA (19.00 italiane, Sky Sport Basket)

Venerdì 22 agosto

Ore 10.30/11.30 – Allenamento presso OAKA (Atene)

Ore 20.00 GRECIA-ITALIA (19.00 italiane, Sky Sport Basket)

Sabato 23 agosto

Ore 11.40 – Trasferimento a Cipro

Gli Azzurri

Italbasket

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra #0 Marco Spissu 1995 1.85 Playmaker Casademont Saragozza (Spagna) #8 Danilo Gallinari 1988 2.08 Ala Vaqueros de Bayamon (Portorico) #9 Nicolò Melli 1991 2.06 Ala/Centro Fenerbahce Istanbul (Turchia) #13 Simone Fontecchio 1995 2.03 Ala Miami Heat (NBA) #15 Darius Thompson 1995 1.92 Guardia Valencia (Spagna) #17 Giampaolo Ricci 1991 2.02 Ala EA7 Emporio Armani Milano #18 Matteo Spagnolo 2003 1.93 Playmaker/Guardia Baskonia (Spagna) #19 Gabriele Procida 2002 1.98 Guardia/Ala Real Madrid (Spagna) #20 Saliou Niang 2004 1.99 Ala Virtus Olidata Bologna #35 Momo Diouf 2001 2.06 Ala/Centro Virtus Olidata Bologna #38 Riccardo Rossato 1996 1.89 Guardia Trapani Shark #45 Nikola Akele 1995 2.03 Ala Virtus Olidata Bologna #54 Alessandro Pajola 1999 1.94 Playmaker Virtus Olidata Bologna

Le amichevoli del 2025

Data Gara Risultato Sabato 2 agosto, ore 17.30 (Trento) PoloniaVS Senegal 69 – 75 Sky Sport Basket Sabato 2 agosto, ore 20.00 (Trento) ItaliaVS Islanda 87 – 61 Sky Sport Basket Domenica 3 agosto, ore 16.30 (Trento) IslandaVS Polonia 90 – 92 Sky Sport Basket Domenica 3 agosto, ore 19.00 (Trento) ItaliaVS Senegal 80 – 56 Sky Sport Basket Sabato 9 agosto, ore 20.00 (Trieste) ItaliaVS Lettonia 91 – 75 Sky Sport Basket Giovedì 14 agosto, ore 20.00 (Bologna) ItaliaVS Argentina 84 – 72 Sky Sport Basket Giovedì 21 agosto, ore 19.00 (Atene) ItaliaVS Lettonia – Venerdì 22 agosto, ore 19.00 (Atene) GreciaVS Italia –

EuroBasket 2025

Cipro – Limassol

Gruppo C

Data Gara Risultato Stat. Live 28 agosto, ore 14.00 italiane GeorgiaVS Spagna – 28 agosto, ore 17.15 italiane Bosnia ErzegovinaVS Cipro – 28 agosto, ore 20.30 italiane GreciaVS Italia – RAI, Sky Sport, DAZN 30 agosto, ore 14.00 italiane ItaliaVS Georgia – RAI, Sky Sport, DAZN 30 agosto, ore 17.15 italiane CiproVS Grecia – 30 agosto, ore 20.30 italiane SpagnaVS Bosnia Erzegovina – 31 agosto, ore 14.00 italiane GeorgiaVS Grecia – 31 agosto, ore 17.15 italiane SpagnaVS Cipro – 31 agosto, ore 20.30 italiane Bosnia ErzegovinaVS Italia – RAI, Sky Sport, DAZN 2 settembre, ore 14.00 italiane GreciaVS Bosnia Erzegovina – 2 settembre, ore 17.15 italiane CiproVS Georgia – 2 settembre, ore 20.30 italiane ItaliaVS Spagna – RAI, Sky Sport, DAZN 4 settembre, ore 14.00 italiane Bosnia ErzegovinaVS Georgia – 4 settembre, ore 17.15 italiane ItaliaVS Cipro – RAI, Sky Sport, DAZN 4 settembre, ore 20.30 italiane SpagnaVS Grecia –

Classifica

Punti Squadra Italia Spagna Grecia Cipro Bosnia Erzegovina Georgia

GRUPPO A – RIGA (Lettonia)

Serbia

Lettonia

Cechia

Turchia

Estonia

Portogallo

GRUPPO B – TAMPERE (Finlandia)

Germania

Lituania

Montenegro

Finlandia

Gran Bretagna

Svezia

GRUPPO D – KATOWICE (Polonia)

Francia

Slovenia

Polonia

Israele

Belgio

Islanda

