Basket. Nazionale A maschile. Darius Thompson da oggi in raduno con la Nazionale. Sabato 9 amichevole con la Lettonia a Trieste (ore 20, live Sky Sport Basket)

Darius Thompson ha raggiunto questo pomeriggio i compagni nel raduno Azzurro di Trieste. La guardia nata a Murfreesboro, in Tennessee, ma con cittadinanza italiana dal 2020 inizierà il proprio percorso di allenamento con il gruppo già nella giornata di domani, 8 agosto.

Dopo High School e College negli USA, Thompson ha intrapreso una lunga carriera in Europa iniziando nel 2017 dai Paesi Bassi con il Leiden (una Coppa d’Olanda). Nel 2019 il suo primo contatto con l’Italia a Brindisi, dove rimane per due stagioni prima di trasferirsi a Kuban per giocare con il Lokomotiv. Nel 2022 è al Baskonia in Spagna e per lui arriva il titolo di miglior assistman di Eurolega (6.7 di media) e la chiamata dell’Efes Istanbul. Da questa estate è un giocatore del Valencia.

Sono molto contento di essere qui – ha detto Thompson – ho guardato alcune delle partite degli Azzurri e ho visto un grande gruppoSono carico e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra“.

Prosegue intanto il raduno della Nazionale in vista dell’EuroBasket 2025. Sabato 9 agosto la terza delle sei amichevoli estive contro la Lettonia di coach Luca Banchi al PalaTrieste. Palla a due alle ore 20.00 (a questo link i biglietti per il match).
L’ultima amichevole in Italia sarà invece il 14 agosto a Bologna contro l’Argentina (a questo link i biglietti per il match). Entrambe le gare saranno live su Sky Sport Basket (canale 209). Seguirà il Torneo dell’Acropolis contro Lettonia (21 agosto, ore 19.15 italiane) e Grecia (22 agosto, ore 19.15 italiane).

I tabellini delle amichevoli Azzurre

Italia-Senegal 80-56 (22-19, 26-17, 23-6, 9-14)
Italia: Tonut* 6 (3/7), Ricci 12 (1/3, 2/4), Spagnolo 6 (2/6, 0/1), Procida* 12 (4/5, 0/3), Niang 9 (3/4, 1/1), Bortolani 1 (0/1 da tre), Caruso 2 (1/1), Diouf* 17 (7/8), Rossato 7 (2/3, 0/3), Severini, Akele* 8 (4/5, 0/2), Pajola* (0/1, 0/3). All: Pozzecco
Senegal: Badio* 11 (1/4, 3/10), Ndiaye 2 (1/2, 0/3), Gueye 5 (0/1, 1/2), Sane 4 (0/3, 1/2), Boissy 8 (1/3, 1/7), Fall Faye* 4 (1/3, 0/1), Badji ne, Ndiaye, Camara* 4 (2/2), Sylla 1 (0/2, 0/1), Mane* 7 (0/2, 0/1), Diop* 7 (1/1, 1/2), Sene 3 (1/2, 0/2). All: Diop

Tiri da due Ita 27/43, Sen 10/26; Tiri da tre Ita 3/19, Sen 7/35; Tiri liberi Ita 17/24, Sen 15/30. Rimbalzi Ita 44, Sen 44. Palle recuperate Ita 7, Sen 6. Assist Ita 15 (Pajola e Spagnolo 4), Sen 9 (Badio e Mane 3).
Usciti 5 falli: Camara
Arbitri: Saverio Lanzarini, Andrea Valzani, Matteo Lucotti
Spettatori: 3.133

Italia-Islanda 87-61 (26-16, 15-6, 30-17, 16-22)
Italia: Spissu (0/1 da tre), Tonut 4 (1/2, 0/1), Fontecchio* 14 (6/10, 0/6), Ricci 6 (2/3 da tre), Spagnolo* 1 (0/2), Procida 12 (3/3, 1/6), Niang 17 (8/10, 0/1), Bortolani 3 (1/2 da tre), Caruso 4 (2/2), Diouf* 10 (4/5), Rossato 7 (2/4, 1/2), Severini (0/1 da tre), Akele* 4 (0/1, 1/1), Pajola* 5 (0/1, 1/3). All. Pozzecco
Islanda: Steinarsson* 2 (1/2), Henningsson ne, Gudmundsson 3 (0/2, 0/2), Brodnik (0/1 da tre), Fridriksson* 10 (1/6, 1/2), Atlason 10 (1/1, 2/2), Jonsson ne, Palsson K. 10 (0/1, 2/5), Hermannsson* 12 (3/5, 2/6), Palsson H.* 2 (1/3, 0/2), Gunnarsson 2 (1/1, 0/1), Hlinason* 8 (4/7), Thrastarson 2 (1/2), Bjornosson ne. All. Pedersen
Tiri da due Ita 26/40, Isl 13/30; Tiri da tre 7/27 Ita, Isl 7/21; Tiri liberi Ita 14/21, Isl 14/24. Rimbalzi Ita 40, Isl 33. Palle recuperate Ita, 14 (Pajola 3), Isl 3, Assist Ita 19 (Pajola 5), Isl 17.
Usciti 5 falli: Nessuno
Arbitri: Saverio Lanzarini, Marco Attard, Gian Lorenzo Miniati
Spettatori: 3.424

Gli Azzurri

Italbasket

N.AtletaAnnoAltezzaRuoloSquadra
#0Marco Spissu1995185PlaymakerCasademont Saragozza (Spagna)
#7Stefano Tonut1993194GuardiaEA7 Emporio Armani Milano
#8Danilo Gallinari1988208AlaVaqueros de Bayamon (Portorico)
#9Nicolò Melli1991206Ala/CentroFenerbahce Istanbul (Turchia)
#13Simone Fontecchio1995203AlaMiami Heat (NBA)
#15Darius Thompson1995192GuardiaValencia (Spagna) dal 7 agosto
#17Giampaolo Ricci1991202AlaEA7 Emporio Armani Milano
#18Matteo Spagnolo2003193Playmaker/GuardiaBaskonia (Spagna)
#19Gabriele Procida2002198Guardia/AlaReal Madrid (Spagna)
#20Saliou Niang2004199AlaVirtus Olidata Bologna
#35Momo Diouf2001206Ala/CentroVirtus Olidata Bologna
#38Riccardo Rossato1996189GuardiaTrapani Shark
#40Luca Severini1996204AlaUnahotels Reggio Emilia
#45Nikola Akele1995203AlaVirtus Olidata Bologna
#54Alessandro Pajola1999194PlaymakerVirtus Olidata Bologna

Il programma

6 agosto
Inizio raduno ore 13.00 presso Trieste
Ore 17.30/20.30 – Allenamento presso PalaTrieste

7 e 8 agosto
Ore 10.00/13.00 – Allenamento presso PalaTrieste

9 agosto
Ore 11.30/12.30 – Allenamento presso PalaTrieste
Ore 20.00 ITALIA-LETTONIA

10 agosto
Trasferimento a Bologna

Le amichevoli Azzurre 2025

DataGaraRisultato
Sabato 2 agosto, ore 17.30 (Trento) PoloniaVS Senegal69 – 75
Sky Sport Basket
Sabato 2 agosto, ore 20.00 (Trento) ItaliaVS Islanda87 – 61
Sky Sport Basket
Domenica 3 agosto, ore 16.30 (Trento) IslandaVS Polonia90 – 92
Sky Sport Basket
Domenica 3 agosto, ore 19.00 (Trento) ItaliaVS Senegal80 – 56
Sky Sport Basket
Sabato 9 agosto, ore 20.00 (Trieste) ItaliaVS Lettonia
Sky Sport Basket
Giovedì 14 agosto, ore 20.00 (Bologna) ItaliaVS Argentina
Sky Sport Basket
Giovedì 21 agosto, ore 19.15 (Atene) ItaliaVS Lettonia
Venerdì 22 agosto, ore 19.15 (Atene) GreciaVS Italia

EuroBasket 2025

Cipro – Limassol

Gruppo C

DataGaraRisultatoStat.Live
28 agosto, ore 14.00 italiane GeorgiaVS Spagna
28 agosto, ore 17.15 italiane Bosnia ErzegovinaVS Cipro
28 agosto, ore 20.30 italiane GreciaVS Italia
RAI, Sky Sport, DAZN
30 agosto, ore 14.00 italiane ItaliaVS Georgia
RAI, Sky Sport, DAZN
30 agosto, ore 17.15 italiane CiproVS Grecia
30 agosto, ore 20.30 italiane SpagnaVS Bosnia Erzegovina
31 agosto, ore 14.00 italiane GeorgiaVS Grecia
31 agosto, ore 17.15 italiane SpagnaVS Cipro
31 agosto, ore 20.30 italiane Bosnia ErzegovinaVS Italia
RAI, Sky Sport, DAZN
2 settembre, ore 14.00 italiane GreciaVS Bosnia Erzegovina
2 settembre, ore 17.15 italiane CiproVS Georgia
2 settembre, ore 20.30 italiane ItaliaVS Spagna
RAI, Sky Sport, DAZN
4 settembre, ore 14.00 italiane Bosnia ErzegovinaVS Georgia
4 settembre, ore 17.15 italiane ItaliaVS Cipro
RAI, Sky Sport, DAZN
4 settembre, ore 20.30 italiane SpagnaVS Grecia

Classifica

PuntiSquadra
 Italia
 Spagna
 Grecia
 Cipro
 Bosnia Erzegovina
 Georgia

GRUPPO A – RIGA (Lettonia)

Serbia
Lettonia
Cechia
Turchia
Estonia
Portogallo

GRUPPO B – TAMPERE (Finlandia)

Germania
Lituania
Montenegro
Finlandia
Gran Bretagna
Svezia

GRUPPO D – KATOWICE (Polonia)

Francia
Slovenia
Polonia
Israele
Belgio
Islanda

Com. Stam. + foto FIP

