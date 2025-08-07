Basket. Nazionale A maschile. Darius Thompson da oggi in raduno con la Nazionale. Sabato 9 amichevole con la Lettonia a Trieste (ore 20, live Sky Sport Basket)
Darius Thompson ha raggiunto questo pomeriggio i compagni nel raduno Azzurro di Trieste. La guardia nata a Murfreesboro, in Tennessee, ma con cittadinanza italiana dal 2020 inizierà il proprio percorso di allenamento con il gruppo già nella giornata di domani, 8 agosto.
Dopo High School e College negli USA, Thompson ha intrapreso una lunga carriera in Europa iniziando nel 2017 dai Paesi Bassi con il Leiden (una Coppa d’Olanda). Nel 2019 il suo primo contatto con l’Italia a Brindisi, dove rimane per due stagioni prima di trasferirsi a Kuban per giocare con il Lokomotiv. Nel 2022 è al Baskonia in Spagna e per lui arriva il titolo di miglior assistman di Eurolega (6.7 di media) e la chiamata dell’Efes Istanbul. Da questa estate è un giocatore del Valencia.
“Sono molto contento di essere qui – ha detto Thompson – ho guardato alcune delle partite degli Azzurri e ho visto un grande gruppo. Sono carico e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra“.
Prosegue intanto il raduno della Nazionale in vista dell’EuroBasket 2025. Sabato 9 agosto la terza delle sei amichevoli estive contro la Lettonia di coach Luca Banchi al PalaTrieste. Palla a due alle ore 20.00 (a questo link i biglietti per il match).
L’ultima amichevole in Italia sarà invece il 14 agosto a Bologna contro l’Argentina (a questo link i biglietti per il match). Entrambe le gare saranno live su Sky Sport Basket (canale 209). Seguirà il Torneo dell’Acropolis contro Lettonia (21 agosto, ore 19.15 italiane) e Grecia (22 agosto, ore 19.15 italiane).
I tabellini delle amichevoli Azzurre
Italia-Senegal 80-56 (22-19, 26-17, 23-6, 9-14)
Italia: Tonut* 6 (3/7), Ricci 12 (1/3, 2/4), Spagnolo 6 (2/6, 0/1), Procida* 12 (4/5, 0/3), Niang 9 (3/4, 1/1), Bortolani 1 (0/1 da tre), Caruso 2 (1/1), Diouf* 17 (7/8), Rossato 7 (2/3, 0/3), Severini, Akele* 8 (4/5, 0/2), Pajola* (0/1, 0/3). All: Pozzecco
Senegal: Badio* 11 (1/4, 3/10), Ndiaye 2 (1/2, 0/3), Gueye 5 (0/1, 1/2), Sane 4 (0/3, 1/2), Boissy 8 (1/3, 1/7), Fall Faye* 4 (1/3, 0/1), Badji ne, Ndiaye, Camara* 4 (2/2), Sylla 1 (0/2, 0/1), Mane* 7 (0/2, 0/1), Diop* 7 (1/1, 1/2), Sene 3 (1/2, 0/2). All: Diop
Tiri da due Ita 27/43, Sen 10/26; Tiri da tre Ita 3/19, Sen 7/35; Tiri liberi Ita 17/24, Sen 15/30. Rimbalzi Ita 44, Sen 44. Palle recuperate Ita 7, Sen 6. Assist Ita 15 (Pajola e Spagnolo 4), Sen 9 (Badio e Mane 3).
Usciti 5 falli: Camara
Arbitri: Saverio Lanzarini, Andrea Valzani, Matteo Lucotti
Spettatori: 3.133
Italia-Islanda 87-61 (26-16, 15-6, 30-17, 16-22)
Italia: Spissu (0/1 da tre), Tonut 4 (1/2, 0/1), Fontecchio* 14 (6/10, 0/6), Ricci 6 (2/3 da tre), Spagnolo* 1 (0/2), Procida 12 (3/3, 1/6), Niang 17 (8/10, 0/1), Bortolani 3 (1/2 da tre), Caruso 4 (2/2), Diouf* 10 (4/5), Rossato 7 (2/4, 1/2), Severini (0/1 da tre), Akele* 4 (0/1, 1/1), Pajola* 5 (0/1, 1/3). All. Pozzecco
Islanda: Steinarsson* 2 (1/2), Henningsson ne, Gudmundsson 3 (0/2, 0/2), Brodnik (0/1 da tre), Fridriksson* 10 (1/6, 1/2), Atlason 10 (1/1, 2/2), Jonsson ne, Palsson K. 10 (0/1, 2/5), Hermannsson* 12 (3/5, 2/6), Palsson H.* 2 (1/3, 0/2), Gunnarsson 2 (1/1, 0/1), Hlinason* 8 (4/7), Thrastarson 2 (1/2), Bjornosson ne. All. Pedersen
Tiri da due Ita 26/40, Isl 13/30; Tiri da tre 7/27 Ita, Isl 7/21; Tiri liberi Ita 14/21, Isl 14/24. Rimbalzi Ita 40, Isl 33. Palle recuperate Ita, 14 (Pajola 3), Isl 3, Assist Ita 19 (Pajola 5), Isl 17.
Usciti 5 falli: Nessuno
Arbitri: Saverio Lanzarini, Marco Attard, Gian Lorenzo Miniati
Spettatori: 3.424
Gli Azzurri
Italbasket
|N.
|Atleta
|Anno
|Altezza
|Ruolo
|Squadra
|#0
|Marco Spissu
|1995
|185
|Playmaker
|Casademont Saragozza (Spagna)
|#7
|Stefano Tonut
|1993
|194
|Guardia
|EA7 Emporio Armani Milano
|#8
|Danilo Gallinari
|1988
|208
|Ala
|Vaqueros de Bayamon (Portorico)
|#9
|Nicolò Melli
|1991
|206
|Ala/Centro
|Fenerbahce Istanbul (Turchia)
|#13
|Simone Fontecchio
|1995
|203
|Ala
|Miami Heat (NBA)
|#15
|Darius Thompson
|1995
|192
|Guardia
|Valencia (Spagna) dal 7 agosto
|#17
|Giampaolo Ricci
|1991
|202
|Ala
|EA7 Emporio Armani Milano
|#18
|Matteo Spagnolo
|2003
|193
|Playmaker/Guardia
|Baskonia (Spagna)
|#19
|Gabriele Procida
|2002
|198
|Guardia/Ala
|Real Madrid (Spagna)
|#20
|Saliou Niang
|2004
|199
|Ala
|Virtus Olidata Bologna
|#35
|Momo Diouf
|2001
|206
|Ala/Centro
|Virtus Olidata Bologna
|#38
|Riccardo Rossato
|1996
|189
|Guardia
|Trapani Shark
|#40
|Luca Severini
|1996
|204
|Ala
|Unahotels Reggio Emilia
|#45
|Nikola Akele
|1995
|203
|Ala
|Virtus Olidata Bologna
|#54
|Alessandro Pajola
|1999
|194
|Playmaker
|Virtus Olidata Bologna
Il programma
6 agosto
Inizio raduno ore 13.00 presso Trieste
Ore 17.30/20.30 – Allenamento presso PalaTrieste
7 e 8 agosto
Ore 10.00/13.00 – Allenamento presso PalaTrieste
9 agosto
Ore 11.30/12.30 – Allenamento presso PalaTrieste
Ore 20.00 ITALIA-LETTONIA
10 agosto
Trasferimento a Bologna
Le amichevoli Azzurre 2025
|Data
|Gara
|Risultato
|Sabato 2 agosto, ore 17.30 (Trento)
|PoloniaVS Senegal
|69 – 75
|Sky Sport Basket
|Sabato 2 agosto, ore 20.00 (Trento)
|ItaliaVS Islanda
|87 – 61
|Sky Sport Basket
|Domenica 3 agosto, ore 16.30 (Trento)
|IslandaVS Polonia
|90 – 92
|Sky Sport Basket
|Domenica 3 agosto, ore 19.00 (Trento)
|ItaliaVS Senegal
|80 – 56
|Sky Sport Basket
|Sabato 9 agosto, ore 20.00 (Trieste)
|ItaliaVS Lettonia
|–
|Sky Sport Basket
|Giovedì 14 agosto, ore 20.00 (Bologna)
|ItaliaVS Argentina
|–
|Sky Sport Basket
|Giovedì 21 agosto, ore 19.15 (Atene)
|ItaliaVS Lettonia
|–
|Venerdì 22 agosto, ore 19.15 (Atene)
|GreciaVS Italia
|–
EuroBasket 2025
Cipro – Limassol
Gruppo C
|Data
|Gara
|Risultato
|Stat.
|Live
|28 agosto, ore 14.00 italiane
|GeorgiaVS Spagna
|–
|28 agosto, ore 17.15 italiane
|Bosnia ErzegovinaVS Cipro
|–
|28 agosto, ore 20.30 italiane
|GreciaVS Italia
|–
|RAI, Sky Sport, DAZN
|30 agosto, ore 14.00 italiane
|ItaliaVS Georgia
|–
|RAI, Sky Sport, DAZN
|30 agosto, ore 17.15 italiane
|CiproVS Grecia
|–
|30 agosto, ore 20.30 italiane
|SpagnaVS Bosnia Erzegovina
|–
|31 agosto, ore 14.00 italiane
|GeorgiaVS Grecia
|–
|31 agosto, ore 17.15 italiane
|SpagnaVS Cipro
|–
|31 agosto, ore 20.30 italiane
|Bosnia ErzegovinaVS Italia
|–
|RAI, Sky Sport, DAZN
|2 settembre, ore 14.00 italiane
|GreciaVS Bosnia Erzegovina
|–
|2 settembre, ore 17.15 italiane
|CiproVS Georgia
|–
|2 settembre, ore 20.30 italiane
|ItaliaVS Spagna
|–
|RAI, Sky Sport, DAZN
|4 settembre, ore 14.00 italiane
|Bosnia ErzegovinaVS Georgia
|–
|4 settembre, ore 17.15 italiane
|ItaliaVS Cipro
|–
|RAI, Sky Sport, DAZN
|4 settembre, ore 20.30 italiane
|SpagnaVS Grecia
|–
Classifica
|Punti
|Squadra
|Italia
|Spagna
|Grecia
|Cipro
|Bosnia Erzegovina
|Georgia
GRUPPO A – RIGA (Lettonia)
Serbia
Lettonia
Cechia
Turchia
Estonia
Portogallo
GRUPPO B – TAMPERE (Finlandia)
Germania
Lituania
Montenegro
Finlandia
Gran Bretagna
Svezia
GRUPPO D – KATOWICE (Polonia)
Francia
Slovenia
Polonia
Israele
Belgio
Islanda
Com. Stam. + foto FIP