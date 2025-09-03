Basket. Nazionale A maschile. EuroBasket 2025: Azzurri agli Ottavi di finale. Battuta la Spagna 67-63. Giovedì Cipro (17.15 italiane, Rai2, DAZN, Sky Sport)

Serata meravigliosa per l’Italia! Gli Azzurri battono la Spagna 67-63, si qualificano agli Ottavi di finale (verdetto arrivato già prima del match in virtù della vittoria della Georgia su Cipro) e con la terza vittoria consecutiva nel torneo rimangono ancora in corsa per il primo posto nel Girone C.

C on il sorprendente successo della Bosnia Erzegovina sulla Grecia, la squadra di coach Pozzecco deve ora chiudere vincendo contro Cipro (giovedì 4 settembre, ore 17.15 italiane live su Rai2, Rai Play, DAZN, Sky Sport Basket, Now e Courtside 1891 FIBA) e aspettare lo scontro tra gli ellenici e la Spagna per avere la certezza aritmetica del piazzamento finale. Al momento per gli Azzurri è secondo posto dietro la Grecia che ha avuto la meglio nello scontro diretto nella prima giorna.

Miglior marcatore italiano Momo Diouf (MVP FIBA) con 14 punti. Doppia doppia per Saliou Niang (10 punti e 10 rimbalzi in 15 minuti). In doppia cifra anche Giampaolo Ricci con 11 punti.

Così Gianmarco Pozzecco: “Non è stato facile giocare questa partita, soprattutto dopo aver saputo che eravamo già qualificati. La Spagna è la Nazionale più competitiva degli ultimi 20 anni e ha uno dei migliori allenatori al mondo: Sergio Scariolo. Iniziare 13-0 in svantaggio non segnando per 7 minuti avrebbe ucciso chiunque. Mi sarà accaduto due o tre volte nella vita ed è un disastro ma i ragazzi non hanno mai mollato. A Riga capiremo cosa succederà ma ora pensiamo a chiudere al meglio contro Cipro“.

Così Momo Diouf: “Ringrazio il coach per avermi dato l’opportunità di giocare e crescere partita dopo partia. Dopo un inizio così non era facile ma abbiamo sempre continuato a fare le nostre cose insieme. La Spagna ha giocato benissimo soprattutto con una squadra giovane e di talento. Sono felice per la mia prestazione e per quella della squadra che non ha mai mollato“

L’inizio non è dei più promettenti. I troppi errori Azzurri fanno scappare subito la Spagna, che con due triple di De Larrea e i canestri di Aldama e Brizuela si ritrova 10-0 a metà della prima frazione. Aldama ancora da tre ma l’Italia, dopo 7 minuti a secco, si sblocca finalmente con Saliou Niang, che prima schiaccia e poi trova un canestro complicato nell’area iberica: 4-13 con due minuti alla prima sirena. Sbaglia anche la Spagna e Thompson ne approfitta. Gallinari e sempre Niang (6 punti in poco più di 4 minuti in campo) limitano i danni: 18-10 Spagna nel primo quarto. Altra musica al ritorno sul parquet: tripla di Ricci e ancora una schiacciata di un elettrico Niang. La sua energia trascina letteralmente gli Azzurri, che in 30 secondi tornano a -3 (18-15). Due triple di Puerto e due Azzurre con Thompson e Fontecchio e siamo sempre lì (24-21) al 14esimo. E’ il momento di Diouf, che con 4 punti personali pareggia i conti (25-25) due minuti dopo. Doccia gelata immediata con il 6-0 iberico e col terzo fallo fischiato a Thompson. Pajola e Spagnolo tengono l’Italia a contatto ma Aldama chiude i primi 20 minuti con i suoi avanti 36-30.

Inizia meglio la Spagna anche nel secondo tempo ma con la tripla di Ricci il divario è sempre nel range di 5 punti al 22esimo (40-35). I due tecnici in sequenza a Ricci e Melli (quarto fallo) non aiutano gli Azzurri, che dopo un paio di errori in attacco trovano da Diouf una scossa provvidenziale. Momo è un rompicapo per la difesa spagnola e il suo break è poderoso: 7 punti e Italia a -1 (45-44). Primi minuti europei per Gabriele Procida, che non è timido e mette la tripla del pareggio Azzurro (47-47). Il primo vantaggio italiano è nell’aria e arriva grazie alle braccia lunghissime di un Niang che brilla letteralmente! 49-47 e match tutto da vivere negli ultimi 10 minuti. Spissu mette la tripla del +5 (55-50) e Niang è in doppia doppia (10 punti e 10 rimbalzi) al 34esimo. La Spagna non molla, come da tradizione, ma Ricci e Fontecchio tengono distanze a quattro dalla fine (62-57). Aldama da tre pareggia e De Larrea dalla lunetta sorpassa seppure di un solo punto (62-63). Spissu è il grande protagonista dell’ultimo minuto: fa 4/4 ai liberi ed è sua la spinta decisiva per dare all’Italia una vittoria che vale Oro!

Il tabellino

Italia-Spagna 67-63 (10-18, 20-18, 19-11, 18-16)

Italia: Gallinari 2 (1/2, 0/1), Melli* (0/5, 0/3), Fontecchio* 8 (1/7, 1/4), Thompson 7 (2/4, 1/4), Ricci 11 (1/2, 2/6), Spagnolo* 3 (0/2, 1/2), Procida 3 (1/3, 0/1), Niang 10 (5/6, 0/1), Spissu 7 (0/1, 1/5), Diouf* 14 (6/7), Akele ne, Pajola* 2 (0/2, 0/2). All: Pozzecco

Spagna: Puerto 9 (1/2, 2/6), De Larrea* 15 (0/1, 4/6), Pradilla 2 (1/1, 0/2), Saint-Supery 7 (1/2, 1/3), Lopez-Arostegui (0/1 datre), Aldama* 19 (4/7, 2/6), Brizuela 7 (2/4, 1/6), Hernangomez W.* 1 (0/4), Yusta* 2 (1/2), Hernangomez J. (0/4 da tre), Parra* 1 (0/1, 0/4), Sima ne. All: Scariolo

Tiri da due Ita16/37, Spa 10/24; Tiri da tre Ita 7/29, Spa 10/38; Tiri liberi Ita 14/19, Spa 13/22. Rimbalzi Ita 50 (Niang 10), Spa 44 (Aldama 10). Assist Ita 12 (Spissu 6), Spa 13 (Aldama 4).

Usciti 5 falli: Melli (Ita), Brizuela (Spa)

Arbitri: Mattew Leigh Kallio (Canada), Jorge Vazquez (Portorico), Peter Praksch (Ungheria)

Spettatori: 3.800

Il tabellini Azzurri

Italia-Bosnia Erzegovina 96-79 (22-21, 22-19, 28-21, 24-18)

Italia: Gallinari 1 (0/1 da tre), Melli* 6 (3/5, 0/1), Fontecchio* 39 (6/10, 7/10), Thompson 14 (4/7, 1/3), Ricci 5 (1/1, 1/1), Spagnolo* (0/1), Procida ne, Niang 3, Spissu 14 (1/1, 3/4), Diouf* 8 (3/6), Akele, Pajola* 6 (0/3, 2/4). All: Pozzecco

Bosnia Erzegovina: Nurkic* 21 (7/12, 1/4), Roberson 13 (3/4, 2/5), Alibegovic* 12 (3/4, 2/4), Arslanagic ne, Atic* 10 (4/6, 0/3), Halilovic ne, Gegic* 9 (4/8, 0/2), Penava, Lazic 5 (1/1, 0/2), Hrelja ne, Vrabac* 4 (2/3), Kamenjas 5 (2/6, 0/1). All: Beciragic

Tiri da due Ita 18/34, Bih 26/44; Tiri da tre Ita 14/24, Bih 5/21; Tiri liberi Ita 18/23, Bih 12/16. Rimbalzi Ita 28 (Fontecchio 8), Bih 31 (Nurkic 10). Assist Ita 25 (Pajola 6), Bih 15 (Atic 8).

Usciti 5 falli: Nessuno

Espulso: Pozzecco

Arbitri: Matthew Leigh Kallio (Canada), Paulo Marques (Portogallo), Peter Praksch (Ungheria)

Spettatori: 3.000

Italia-Georgia 78-62 (18-10, 22-14, 21-15, 25-15)

Italia: Gallinari (0/1 da tre), Melli* 8 (1/3, 2/5), Fontecchio* 14 (4/5, 0/5), Thompson 6 (2/3, 0/2), Ricci 8 (1/1, 2/4), Spagnolo* 5 (0/4, 1/1), Procida ne, Niang 15 (2/3, 2/3), Spissu 3 (1/3 da tre), Diouf* 13 (3/4), Akele, Pajola* 6 (1/7 da tre). All: Pozzecco

Georgia: Andronikashvili 3 (1/1, 0/1), Mamukelashvili* 13 (4/7, 0/4), Jintcharadze, Burjanadze 7 (3/6, 0/1), Shermadini (0/1), Sanadze* 8 (2/2, 1/3), Korsantia ne, Phevadze ne, Shengelia* (0/5, 0/3), Bitadze* 22 (8/9, 1/4), Baldwin* 9 (3/4, 1/5), Ochkhikidze. All: Dzikic

Tiri da due Ita 13/23, Geo 21/35; Tiri da tre Ita 9/31, Geo 3/21; Tiri liberi Ita 25/32, Geo 11/19. Rimbalzi Ita 34 (Melli 8), Geo 31 (Mamukelashvili, Shermadini 5). Assist Ita 20 (Spissu e Pajola 5), Geo 15 (Shengelia 5).

Usciti 5 falli: Mamukelashvili (Geo)

Arbitri: Matthew Leigh Kallio (Canada), Martins Kozlovskis (Lettonia), Petar Pesic (Serbia)

Spettatori: 2.000

Italia-Grecia 66-75 (12-22, 20-14, 13-20, 21-19)

Italia: Gallinari 8 (0/2, 1/4), Melli* 15 (5/8, 1/4), Fontecchio* 4 (0/6, 1/5), Thompson 3 (1/2, 0/2), Ricci 5 (1/3 da tre), Spagnolo* 10 (4/10), Procida ne, Niang 11 (4/6, 1/1), Spissu (0/3 da tre), Diouf* 4 (2/3), Akele ne, Pajola* 6 (0/1). All: Pozzecco

Grecia: Dorsey* 6 (1/3, 0/4), Larentzakis 3 (0/1, 1/2), Toliopoulos 8 (1/1, 2/4), Sloukas* 9 (1/2, 2/2), Kalaitzakis (0/1 da tre), Papanikolaou* 3 (1/2 da tre), Katsivelis, Samodurov ne, Antetokounmpo G.* 31 (14/20), Antetokounmpo K., Antetokounmpo T. 6 (1/4, 1/1), Mitoglou* 9 (2/3, 0/2). All: Spanoulis

Tiri da due Ita 16/38, Gre 20/34; Tiri da tre Ita 7/27, Gre 7/18; Tiri liberi Ita 13/19, Gre 14/19. Rimbalzi Ita 32 (Melli 7), Gre 31 (Antetokounmpo G. 7). Assist Ita 19 (Melli 5), Gre 13 (Sloukas 4).

Usciti 5 falli: Gallinari

Arbitri: Jorge Vazquez (Portorico), Gvidas Gedvilas (Lituania), Peter Praksch (Ungheria)

Spettatori: 7.000



I 12 Azzurri

Italbasket

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra #8 Danilo Gallinari 1988 2.08 Ala Vaqueros de Bayamon (Portorico) #9 Nicolò Melli 1991 2.06 Ala/Centro Fenerbahce Istanbul (Turchia) #13 Simone Fontecchio 1995 2.03 Ala Miami Heat (NBA) #15 Darius Thompson 1995 1.92 Guardia Valencia (Spagna) #17 Giampaolo Ricci 1991 2.02 Ala EA7 Emporio Armani Milano #18 Matteo Spagnolo 2003 1.93 Playmaker/Guardia Baskonia (Spagna) #19 Gabriele Procida 2002 1.98 Guardia/Ala Real Madrid (Spagna) #20 Saliou Niang 2004 1.99 Ala Virtus Olidata Bologna #33 Marco Spissu 1995 1.85 Playmaker Casademont Saragozza (Spagna) #35 Momo Diouf 2001 2.06 Ala/Centro Virtus Olidata Bologna #45 Nikola Akele 1995 2.03 Ala Virtus Olidata Bologna #54 Alessandro Pajola 1999 1.94 Playmaker Virtus Olidata Bologna

EuroBasket 2025

Cipro – Limassol

Gruppo C

Data Gara Risultato Stat. Live 28 agosto, ore 14.00 italiane GeorgiaVS Spagna 83 – 69 28 agosto, ore 17.15 italiane Bosnia ErzegovinaVS Cipro 91 – 64 28 agosto, ore 20.30 italiane GreciaVS Italia 75 – 66 RAI, Sky Sport, DAZN 30 agosto, ore 14.00 italiane ItaliaVS Georgia 78 – 62 RAI, Sky Sport, DAZN 30 agosto, ore 17.15 italiane CiproVS Grecia 69 – 96 30 agosto, ore 20.30 italiane SpagnaVS Bosnia Erzegovina 88 – 67 31 agosto, ore 14.00 italiane GeorgiaVS Grecia 53 – 94 31 agosto, ore 17.15 italiane SpagnaVS Cipro 91 – 47 31 agosto, ore 20.30 italiane Bosnia ErzegovinaVS Italia 79 – 96 RAI, Sky Sport, DAZN 2 settembre, ore 14.00 italiane GreciaVS Bosnia Erzegovina 77 – 80 2 settembre, ore 17.15 italiane CiproVS Georgia 61 – 93 2 settembre, ore 20.30 italiane ItaliaVS Spagna 67 – 63 RAI, Sky Sport, DAZN 4 settembre, ore 14.00 italiane Bosnia ErzegovinaVS Georgia – 4 settembre, ore 17.15 italiane ItaliaVS Cipro – RAI, Sky Sport, DAZN 4 settembre, ore 20.30 italiane SpagnaVS Grecia –

Classifica

Punti Squadra 7 (3/1) Grecia 7 (3/1) Italia 6 (2/2) Spagna 6 (2/2) Georgia 6 (2/2) Bosnia Erzegovina 3 (0/4) Cipro

GRUPPO A – RIGA (Lettonia)

Serbia

Lettonia

Cechia

Turchia

Estonia

Portogallo

GRUPPO B – TAMPERE (Finlandia)

Germania

Lituania

Montenegro

Finlandia

Gran Bretagna

Svezia

GRUPPO D – KATOWICE (Polonia)

Francia

Slovenia

Polonia

Israele

Belgio

Islanda

Com. Stam. + foto FIP