Basket. Nazionale A maschile. EuroBasket 2025: Italia-Slovenia agli Ottavi (Riga, 7 settembre ore 17.30 italiane). Cipro ko 89-54

Come da pronostico, l’Italia batte nettamente Cipro (89-54), conquista la quarta vittoria consecutiva a EuroBasket 2025 e chiude al secondo posto il girone C.

G li Azzurri, listati a lutto per la scomparsa di Giorgio Armani, giocheranno contro la Slovenia l’Ottavo di finale a Riga domenica 7 settembre alle ore 17.30 italiane (Rai, RaiPlay, DAZN, Sky Sport Basket, Now e Courtside 1891 FIBA). Il trasferimento in Lettonia è previsto per venerdì 5 settembre.

L’Italia ritrova dunque la Slovenia, affrontata l’ultima volta al Mondiale filippino del 2023 a Manila (sconfittta 85-89). In totale, i precedenti sono a favore degli sloveni: 9 vittorie Azzurre e 15 sconfitte. Tre i precedenti in un Campionato Europeo con tre sconfitte (2013, 2007, 2003).

La squadra di coach Sekulic ha chiuso al terzo posto il Girone D dietro all Francia e alla Polonia con 3 vittorie (vs Islanda, Israele e Belgio) e 2 sconfitte (vs Polonia e Francia). Luka Doncic è al momento il miglior marcatore di EuroBasket 2025 con ben 32.4 punti di media a partita.



Migliori marcatori contro Cipro Simone Fontecchio e Matteo Spagnolo con 13 punti. Danilo Gallinari chiude a 12 punti. Doppia doppia per Momo Diouf con 12 punti e 10 rimbalzi.

Così il CT Gianmarco Pozzecco: “Come tutti sapete, questa sera ci ha lasciati il Signor Giorgio Armani. Ho avuto l’onore di conoscerlo di persona nei miei anni a Milano e aver appreso questa notizia mi ha lasciato senza parole. In spogliatoio ho detto ai ragazzi di giocare con intensità anche per onorare la sua memoria. Ho vissuto diversi anni all’estero e so bene che il suo nome è nel mondo sinonimo di italianità, eleganza e stile. Ci mancherà. Tornando alla gara, faccio i complimenti a Cipro per aver giocato tutte le partite fino alla fine senza mai mollare. E un caloroso grazie lo rivolgo a tutti coloro che al palazzetto e in hotel ci hanno trattato benissimo e fatto sentire a casa fin da quando siamo arrivati. La Slovenia? Sarà dura e come dico sempre, in queste competizioni ci vuole anche un pizzico di fortuna“.

Così l’MVP FIBA Matteo Spagnolo: “Dedichiamo questa vittoria a Giorgio Armani, grande persona. Quando pensi all’Italia, pensi alla sua eleganza e al suo stile. Anche stasera abbiamo giocato con energia. Siamo sulla strada giusta per migliorare ancora e arriviamo carichi agli Ottavi di finale. Complimenti a Cipro e al suo pubblico per aver giocato senza mollare fino alla fine nonostante il passivo“.

Due liberi di Willis, qualche errore iniziale e poi l’Italia si scioglie e stappa il match con un 16-0, targato Diouf/Spagnolo, molto eloquente. Per Cipro, già eliminato, è dura. I minuti scorrono e il divario aumenta con la tripla di Fontecchio (19-2) dopo 8 minuti. Tigkas e Simitzis segnano gli unici due canestri dal campo per i padroni di casa nel primo quarto, che va in archivio con la tripla di Spissu (24-6).

Il sussulto d’orgoglio cipriota (6-0) viene soffocato dalla tripla del Gallo e dal lay-up di Thompson (29-12 al 14esimo). La disparità di forze in campo è evidente e il CT Pozzecco approfitta per dare minuti a tutto il roster con l’eccezione di Saliou Niang, che come previsto è a riposo precauzionale. L’intervallo arriva con gli Azzurri avanti di 21 punti (40-19).

Italia sul velluto anche nel secondo tempo. Diouf va in doppia doppia dopo 3 minuti e salgono in doppia cifra anche Fontecchio e Spagnolo. La formazione di coach Livadiotis ci prova ma soccombe a livello fisico e tecnico contro Melli e compagni, che una volta preso il largo amministrano il match senza alcuna difficoltà (67-43 a fine terza frazione). Scorrono veloci e senza intoppi anche gli ultimi 10 minuti della gara, che non regalano particolari emozioni. Thompson dalla lunetta fa +31 (81-50 al 37esimo). Cala il sipario: il primo confronto di sempre tra Italia e Cipro termina 89-54. In serata la Grecia batte la Spagna (iberici eliminati) e vince il Girone C. Si qualificano agli Ottavi anche Bosnia Erzegovina e Georgia.

Il tabellino

Italia-Cipro 89-54 (24-6, 16-13, 27-24, 22-11)

Italia: Gallinari 12 (1/3, 3/7), Melli* 3 (1/1, 0/2), Fontecchio* 13 (3/4, 2/5), Thompson 4 (1/1, 0/1), Ricci 8 (1/2, 2/5), Spagnolo* 13 (4/6, 0/2), Procida 8 (0/2, 2/5), Niang ne, Spissu 5 (1/1, 1/4), Diouf* 12 (5/10), Akele 8 (4/4, 0/3), Pajola* 3 (0/2, 1/4). All: Pozzecco

Cipro: Loizides, Simitzis* 9 (3/4, 1/4), Pashialis 3 (1/1), Michail* 2 (1/1, 0/2), Iliadis 5 (1/2, 1/3), Cristodoulou 3 (0/1, 1/2), Jung 2 (1/2), Giannaras (0/2 da tre), Koumis* (0/2), Tigkas 15 (3/7, 2/4), Willis* 10 (1/6, 1/4), Stylianou* 5 (1/2, 1/3). All: Livadiotis

Tiri da due Ita 21/36, Cip 12/28; Tiri da tre Ita 11/38, Cip 7/24; Tiri liberi Ita 14/18, Cip 9/11. Rimbalzi Ita 48 (Diouf 10), Cip 30 (Tigkas 6). Assist Ita 26 (Spagnolo 5), Cip 11 (Tigkas 4).

Usciti 5 falli: Nessuno

Arbitri: Paulo Marques (Portogallo), Petar Pesic (Serbia), Sinisa Prpa (Serbia)

Spettatori: 3.900

Il tabellini Azzurri

Italia-Spagna 67-63 (10-18, 20-18, 19-11, 18-16)

Italia: Gallinari 2 (1/2, 0/1), Melli* (0/5, 0/3), Fontecchio* 8 (1/7, 1/4), Thompson 7 (2/4, 1/4), Ricci 11 (1/2, 2/6), Spagnolo* 3 (0/2, 1/2), Procida 3 (1/3, 0/1), Niang 10 (5/6, 0/1), Spissu 7 (0/1, 1/5), Diouf* 14 (6/7), Akele ne, Pajola* 2 (0/2, 0/2). All: Pozzecco

Spagna: Puerto 9 (1/2, 2/6), De Larrea* 15 (0/1, 4/6), Pradilla 2 (1/1, 0/2), Saint-Supery 7 (1/2, 1/3), Lopez-Arostegui (0/1 datre), Aldama* 19 (4/7, 2/6), Brizuela 7 (2/4, 1/6), Hernangomez W.* 1 (0/4), Yusta* 2 (1/2), Hernangomez J. (0/4 da tre), Parra* 1 (0/1, 0/4), Sima ne. All: Scariolo

Tiri da due Ita16/37, Spa 10/24; Tiri da tre Ita 7/29, Spa 10/38; Tiri liberi Ita 14/19, Spa 13/22. Rimbalzi Ita 50 (Niang 10), Spa 44 (Aldama 10). Assist Ita 12 (Spissu 6), Spa 13 (Aldama 4).

Usciti 5 falli: Melli (Ita), Brizuela (Spa)

Arbitri: Mattew Leigh Kallio (Canada), Jorge Vazquez (Portorico), Peter Praksch (Ungheria)

Spettatori: 3.800

Italia-Bosnia Erzegovina 96-79 (22-21, 22-19, 28-21, 24-18)

Italia: Gallinari 1 (0/1 da tre), Melli* 6 (3/5, 0/1), Fontecchio* 39 (6/10, 7/10), Thompson 14 (4/7, 1/3), Ricci 5 (1/1, 1/1), Spagnolo* (0/1), Procida ne, Niang 3, Spissu 14 (1/1, 3/4), Diouf* 8 (3/6), Akele, Pajola* 6 (0/3, 2/4). All: Pozzecco

Bosnia Erzegovina: Nurkic* 21 (7/12, 1/4), Roberson 13 (3/4, 2/5), Alibegovic* 12 (3/4, 2/4), Arslanagic ne, Atic* 10 (4/6, 0/3), Halilovic ne, Gegic* 9 (4/8, 0/2), Penava, Lazic 5 (1/1, 0/2), Hrelja ne, Vrabac* 4 (2/3), Kamenjas 5 (2/6, 0/1). All: Beciragic

Tiri da due Ita 18/34, Bih 26/44; Tiri da tre Ita 14/24, Bih 5/21; Tiri liberi Ita 18/23, Bih 12/16. Rimbalzi Ita 28 (Fontecchio 8), Bih 31 (Nurkic 10). Assist Ita 25 (Pajola 6), Bih 15 (Atic 8).

Usciti 5 falli: Nessuno

Espulso: Pozzecco

Arbitri: Matthew Leigh Kallio (Canada), Paulo Marques (Portogallo), Peter Praksch (Ungheria)

Spettatori: 3.000

Italia-Georgia 78-62 (18-10, 22-14, 21-15, 25-15)

Italia: Gallinari (0/1 da tre), Melli* 8 (1/3, 2/5), Fontecchio* 14 (4/5, 0/5), Thompson 6 (2/3, 0/2), Ricci 8 (1/1, 2/4), Spagnolo* 5 (0/4, 1/1), Procida ne, Niang 15 (2/3, 2/3), Spissu 3 (1/3 da tre), Diouf* 13 (3/4), Akele, Pajola* 6 (1/7 da tre). All: Pozzecco

Georgia: Andronikashvili 3 (1/1, 0/1), Mamukelashvili* 13 (4/7, 0/4), Jintcharadze, Burjanadze 7 (3/6, 0/1), Shermadini (0/1), Sanadze* 8 (2/2, 1/3), Korsantia ne, Phevadze ne, Shengelia* (0/5, 0/3), Bitadze* 22 (8/9, 1/4), Baldwin* 9 (3/4, 1/5), Ochkhikidze. All: Dzikic

Tiri da due Ita 13/23, Geo 21/35; Tiri da tre Ita 9/31, Geo 3/21; Tiri liberi Ita 25/32, Geo 11/19. Rimbalzi Ita 34 (Melli 8), Geo 31 (Mamukelashvili, Shermadini 5). Assist Ita 20 (Spissu e Pajola 5), Geo 15 (Shengelia 5).

Usciti 5 falli: Mamukelashvili (Geo)

Arbitri: Matthew Leigh Kallio (Canada), Martins Kozlovskis (Lettonia), Petar Pesic (Serbia)

Spettatori: 2.000

Italia-Grecia 66-75 (12-22, 20-14, 13-20, 21-19)

Italia: Gallinari 8 (0/2, 1/4), Melli* 15 (5/8, 1/4), Fontecchio* 4 (0/6, 1/5), Thompson 3 (1/2, 0/2), Ricci 5 (1/3 da tre), Spagnolo* 10 (4/10), Procida ne, Niang 11 (4/6, 1/1), Spissu (0/3 da tre), Diouf* 4 (2/3), Akele ne, Pajola* 6 (0/1). All: Pozzecco

Grecia: Dorsey* 6 (1/3, 0/4), Larentzakis 3 (0/1, 1/2), Toliopoulos 8 (1/1, 2/4), Sloukas* 9 (1/2, 2/2), Kalaitzakis (0/1 da tre), Papanikolaou* 3 (1/2 da tre), Katsivelis, Samodurov ne, Antetokounmpo G.* 31 (14/20), Antetokounmpo K., Antetokounmpo T. 6 (1/4, 1/1), Mitoglou* 9 (2/3, 0/2). All: Spanoulis

Tiri da due Ita 16/38, Gre 20/34; Tiri da tre Ita 7/27, Gre 7/18; Tiri liberi Ita 13/19, Gre 14/19. Rimbalzi Ita 32 (Melli 7), Gre 31 (Antetokounmpo G. 7). Assist Ita 19 (Melli 5), Gre 13 (Sloukas 4).

Usciti 5 falli: Gallinari

Arbitri: Jorge Vazquez (Portorico), Gvidas Gedvilas (Lituania), Peter Praksch (Ungheria)

Spettatori: 7.000

I 12 Azzurri

Italbasket

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra #8 Danilo Gallinari 1988 2.08 Ala Vaqueros de Bayamon (Portorico) #9 Nicolò Melli 1991 2.06 Ala/Centro Fenerbahce Istanbul (Turchia) #13 Simone Fontecchio 1995 2.03 Ala Miami Heat (NBA) #15 Darius Thompson 1995 1.92 Guardia Valencia (Spagna) #17 Giampaolo Ricci 1991 2.02 Ala EA7 Emporio Armani Milano #18 Matteo Spagnolo 2003 1.93 Playmaker/Guardia Baskonia (Spagna) #19 Gabriele Procida 2002 1.98 Guardia/Ala Real Madrid (Spagna) #20 Saliou Niang 2004 1.99 Ala Virtus Olidata Bologna #33 Marco Spissu 1995 1.85 Playmaker Casademont Saragozza (Spagna) #35 Momo Diouf 2001 2.06 Ala/Centro Virtus Olidata Bologna #45 Nikola Akele 1995 2.03 Ala Virtus Olidata Bologna #54 Alessandro Pajola 1999 1.94 Playmaker Virtus Olidata Bologna

EuroBasket 2025

Cipro – Limassol

Gruppo C

Data Gara Risultato Stat. Live 28 agosto, ore 14.00 italiane GeorgiaVS Spagna 83 – 69 28 agosto, ore 17.15 italiane Bosnia ErzegovinaVS Cipro 91 – 64 28 agosto, ore 20.30 italiane GreciaVS Italia 75 – 66 RAI, Sky Sport, DAZN 30 agosto, ore 14.00 italiane ItaliaVS Georgia 78 – 62 RAI, Sky Sport, DAZN 30 agosto, ore 17.15 italiane CiproVS Grecia 69 – 96 30 agosto, ore 20.30 italiane SpagnaVS Bosnia Erzegovina 88 – 67 31 agosto, ore 14.00 italiane GeorgiaVS Grecia 53 – 94 31 agosto, ore 17.15 italiane SpagnaVS Cipro 91 – 47 31 agosto, ore 20.30 italiane Bosnia ErzegovinaVS Italia 79 – 96 RAI, Sky Sport, DAZN 2 settembre, ore 14.00 italiane GreciaVS Bosnia Erzegovina 77 – 80 2 settembre, ore 17.15 italiane CiproVS Georgia 61 – 93 2 settembre, ore 20.30 italiane ItaliaVS Spagna 67 – 63 RAI, Sky Sport, DAZN 4 settembre, ore 14.00 italiane Bosnia ErzegovinaVS Georgia 84 – 76 4 settembre, ore 17.15 italiane ItaliaVS Cipro 89 – 54 RAI, Sky Sport, DAZN 4 settembre, ore 20.30 italiane SpagnaVS Grecia 86 – 90

Classifica

Punti Squadra 9 (4/1) Grecia 9 (4/1) Italia 8 (3/2) Bosnia Erzegovina 7 (2/3) Georgia 7 (2/3) Spagna 5 (0/5) Cipro

Ottavi di Finale

Riga (Lettonia), Arena Riga

Data Gara Risultato Stat. Sabato 6 settembre, ore 11.00 italiane TurchiaVS Svezia – Sabato 6 settembre, ore 14.15 italiane GermaniaVS Portogallo – Sabato 6 settembre, ore 17.30 italiane LituaniaVS Lettonia – Sabato 6 settembre, ore 20.45 italiane SerbiaVS Finlandia – Domenica 7 settembre, ore 11.00 italiane PoloniaVS Bosnia Erzegovina – Domenica 7 settembre, ore 14.15 italiane FranciaVS Georgia – Domenica 7 settembre, ore 17.30 italiane ItaliaVS Slovenia – Domenica 7 settembre, ore 20.45 italiane GreciaVS Israele

